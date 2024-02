E o supercampeão perdeu

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Ao dividir nosso caminho ao longo do tempo em anos, revive a cada ano uma vontade de planejar as ações e os principais resultados financeiros das pessoas e famílias. O brasileiro é otimista e em geral pensa em aspectos positivos a cada início do ano, aumentando o índice de confiança nesse período e promovendo possibilidades de ações que tornam realidade a vontade de cada um e de cada família.



Os números mostram que a maioria (60%) dos brasileiros não conseguem poupar, guardar uma reserva de emergência e com isso ficar mais tranquilo em momentos adversos e negativos.



Nas minhas consultorias e também no dia a dia analisando o orçamento da família, percebemos que as atividades que chamamos não planejadas, ou seja, os eventos “eventuais” que surgem no nosso dia a dia e acabam impactando mais fortemente no planejamento, reduzindo os resultados preditivos do ano.



Alguns exemplos são participação em eventos, da família e amigos, nas reuniões que acabam demandando recursos, em remédios e doenças que surgem de forma sazonal, e, outros tipos de atividades eventuais que não estavam planejadas. Em alguns casos, esses eventos impactam em 30% no orçamento do mês, modificando todos os resultados do ano.



A solução para isso é colocar os eventos no orçamento. Vamos aproveitar 2024 para fazer isso, mas, é necessário ter os dados dos orçamentos passados, e, colocar um item no orçamento 2024 com a média de gastos em eventos no mês. Para quem não tem os dados passados, deve começar agora a “anotar” esses dados e “guardar” o histórico mensal, para ter um repositório para ajustar na decisão.



Olhando para a economia brasileira, temos uma incerteza contínua durante os anos, com ciclos econômicos que mudam e impactam: emprego, renda, crescimento, juros, custos de vida, custos de financiamento e poder de compra.



É necessário entender que a renda média do brasileiro é baixa, somos um país pobre, ou seja, temos mais pobres que ricos de acordo com o IBGE. Então, uma das soluções de cada pessoa e de cada família é o aumento da renda, buscar novas rendas ou aumentar a renda atual, pois temos incertezas, inflação e custos cada vez maiores.



Novamente neste ano, temos mais um ano para melhorar as oportunidades, buscar novas rendas e obter a possibilidade e atitude de ter poupança e uma importante reserva de emergência que permite ficar sem rendimento durante no mínimo 6 meses.

