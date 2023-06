Ex-chefe da Casa Civil fala sobre Bolsonaro, Lula e rumos da política no País

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 16 de maio

Não pense que contratar um advogado previdenciarista para cuidar da aposentadoria é tarefa fácil.

Esse profissional deve ser especialista no assunto, para realmente resolver o problema do segurado, e por isso deve buscar sempre atualizações na área e estar a par de tudo que sai de novo.

Para saber ainda mais a fundo: esse profissional tem conhecimento sobre a Previdência Social do Brasil,e atua em: Aposentadorias, Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte, Salário Maternidade, Benefício de Prestação Continuada (BPC); Contribuições em atraso; Correção do CNIS e planejamento de aposentadoria.

O que precisa também ser avaliado é se esse profissional atua num regime específico, como o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que é gerido pelo INSS, para CLTs, ou Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que é gerido pela União, Estados, Distrito Federal e Município, para os servidores públicos.

Ainda, tem o Regime Militar, gerido por cada estado brasileiro, para os militares.

Em cada tipo de regime, o advogado deve ser especialista.

Agora, vamos a algumas dicas para você não contratar quem não vai realizar o serviço corretamente.

VERIFICAR QUAL É A ESPECIALIDADE DO SEU ADVOGADO

Esse advogado DEVE SER experiente no Direito Previdenciário.

Por exemplo, para fazer um planejamento de aposentadoria, se esse profissional não souber do que se trata, como fazer os cálculos, o segurado pode ser prejudicado no resultado final.

PESQUISE INFORMAÇÕES DESSE PROFISSIONAL COMO OAB, REDES SOCIAIS E ENDEREÇO DE ESCRITÓRIO FÍSICO

A internet está aí para facilitar a nossa vida. Pesquise sobre o advogado que foi indicado, sem sair de casa.

Veja como está a situação dele no Cadastro Nacional de Advogados (CNA),se ele pertence a uma sociedade de advogados, por exemplo. Ainda, verifique as redes sociais desse advogado, como nós, por exemplo, que temos Youtube, Instagram, Site, spotify, com o intuito de realizar educação previdenciária ao compartilharmos conteúdos com os cidadãos.

NO GOOGLE: VEJA COMO É A AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DO PROFISSIONAL

Aposto que você já procurou algum serviço no Google. Pois é, um advogado previdenciarista competente terá ótimas avaliações na plataforma.

Entre na página, procure pelo nome do advogado, veja as referências dele e avaliações.

MARQUE UMA CONSULTA, CONHEÇA O PROFISSIONAL E PEÇA CÁLCULOS

Os advogados previdenciaristas DEVEM SABER FAZER CÁLCULOS. Torno a repetir, um cálculo mal feito pode prejudicar o segurado para o resto da vida.

Marque uma consulta, veja os cálculos, peça um planejamento e veja a habilidade desse profissional.

NÃO ESCOLHA SOMENTE PELO “VALOR” COBRADO PELOS HONORÁRIOS

Não vá apenas pelo mais barato.

O valor que o advogado cobra são os honorários pelos serviços prestados. Isso mesmo. Você contrata um profissional, ele realiza um serviço e merece receber pelo seu trabalho.

Geralmente, quanto mais experiência esse advogado tem, o valor dos honorários pode ser maior. Porém, as possibilidades de conseguir o almejado vale cada centavo investido.

VEJA OS TIPOS DE PROCESSO EM QUE O ADVOGADO JÁ ATUOU

Aqui você verá a experiência que o advogado tem nesse segmento. Procure a OAB do profissional e a insira no campo de busca dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) de cada região do Brasil.

O TRF-3 é o local que pode ser visto isso aqui para o estado de Mato Grosso do Sul.

Uma dica importante é que essa pesquisa seja feita também em outros TRFs, já que boa parte dos processos são eletrônicos.

Concluindo, quando o assunto é um direito para o tempo laboral, ou para a aposentadoria (o resto da vida), o investimento não deve ser feito de qualquer jeito.

Escolha bem o seu profissional.

Nosso escritório, por exemplo, tem quase 25 anos de experiência nesse ramo e é referência em todo o estado.

Espero ter ajudado.

Juliane Penteado Santana

Advogada previdenciarista. Professora de pós-graduação e cursos de extensão. Palestrante. Coordenadora titular e Diretora Científica Adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP pelo Estado de Mato Grosso do Sul e da região do Centro-Oeste. Proprietária do escritório Penteado Santana Advocacia. @penteadosantana.adv