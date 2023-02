Hábitos saudáveis colaboram para proteger o organismo do câncer

"BLUSH NATURAL"

Importante que o problema seja identificado o quanto antes para fazer com que ele seja devidamente acompanhado e controlado

Doença dermatológica que deixa um “blush” natural, muito mais do que isso, a rosácea é crônica e muito comum no Brasil.

Ela afeta a pele e é importante que o problema seja identificado o quanto antes para fazer com que ele seja tratado e controlado.

Entre os sintomas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia caracteriza a rosácea por deixar a pele sensível, geralmente mais seca, que começa a ficar vermelha facilmente e tende a se irritar com ácidos e produtos dermatológicos, no geral.

Ainda, essa vermelhidão pode ser permanente e o paciente notar o aparecimento de vasos finos (telangiectasias), pápulas e pústulas que lembram a acne, podendo ocorrer edemas e nódulo.

Veja os sintomas e sinais mais típicos da rosácea:

Flushing facial – períodos de sensação abrupta de vermelhidão e calor na pele como se fosse um surto de vasodilatação.

Telangiectasias – dilatação de pequenos vasos permanentes.

Persistente eritema facial. Possível edema facial

Pápulo-pustulosas – podem ocorrer nódulos; as pápulas podem, eventualmente, quando numerosas, formar placas granulomatosas (rosácea lupoide);

Rinofima – espessamento irregular e lobulado da pele do nariz, dilatação folicular, levando ao aumento e deformação do nariz . Esses espessamentos podem ocorrer em outras áreas além do nariz, como na região frontal, malares (maçãs do rosto) e pavilhões auriculares.

Alterações oculares – ocorrem em 50% dos casos (irritação, ressecamento, blefarite, conjuntivite e ceratite).

Conforme o médico dermatologista Gustavo Martins, um detalhe é que, apesar de ser o lugar m ais comum, a rosácea não atinge apenas a face.

"Outras áreas podem ser acometidas, como o V do decote ou manifestação nos olhos”, contou.

Vale ressaltar que não há cura para a rosácea, e seu tratamento está intimamente atrelado à forma clínica dessa condição.

Ainda, a SBD faz questão de frisar que os gravantes ou desencadeantes precisam sair da rotina, ou ao menos o seu uso deve ser de forma moderada, podendo citar:

Bebidas alcoólicas,

Exposição solar,

Vento,

Frio e

Ingestão de alimentos quentes

Tratamento da rosácea

Tudo começa com rotinas de tratamento para a pele, com produtos de skincare; protetor solar com proteção contra UVA e UVB elevadas; uso de antimicrobianos tópicos (metronidazol) e antiparasitários (ivermectina).

Passado isso, a Sociedade destaca que pode ser preciso usar derivados de tetraciclina (doxiciclina e outros) orais. Nos casos que durarem mais, usa-se também a isotretinoina oral em dose baixa.

Conforme a SBD, laser ou a luz pulsada são excelentes para tratamento da dilatação permanente de pequenos vasos, enquanto para o espessamento irregular e lobulado da pele do nariz pode-se optar pela cirurgia radiofrequência, dermoabrasão ou laser.

