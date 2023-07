Inteligência artificial é capaz de detectar doença genética na retina; saiba mais 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 30 de maio

Ambos são benefícios do INSS, mas o que diferencia um do outro é a se a incapacidade é permanente ou temporária.

Aposentadoria por invalidez (Por incapacidade permanente)

Nesse caso o segurado tem que estar totalmente incapacitado, por doença ou por acidente. Esse trabalhador que ficar incapacitado total e permanente, sem possibilidade de voltar ao trabalho, seja em cargo diferente pode requerer esse beneficio.

A incapacidade permanente deve ser comprovada com perícia no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Requisitos da aposentadoria por invalidez

São eles:

incapacidade total e permanente;

incapacidade comprovada por perícia médica;

não poder trabalhar em outro cargo ou função de trabalho;

carência de 12 meses, sendo que caso de qualquer tipo de acidente ou no caso de doenças graves ela não é exigida;

ter qualidade de segurado;

Exemplos de doenças graves que dão direito à aposentadoria por invalidez:

Tuberculose ativa

Nefropatias

Hanseníase

Depressão

Esquizofrenia

Demência

Hepatopatia

Neoplasia maligna

Cegueira

Visão monocular

Paralisia

Cardiopatia

Parkinson

Espondiloartrose anquilosante

Doença de Paget

HIV/Aids

Contaminação por radiação

Acidente vascular encefálico

Apendicite

Doença biliar

Como é calculado o valor da aposentadoria por invalidez?

Desde a Reforma da Previdência ela é calculada assim:

A média de todos os salários de contribuição – desde julho de 1994;

É aplicado um redutor na média de todos os seus salários;

Enfim, o valor é de 60% + 2% ao ano para os homens com 20 anos de tempo de contribuição e mulheres com 15 anos de tempo de contribuição.

Esse valor será recebido depois que o segurado passa pela perícia médica e nela é constatada a incapacidade total e permanente.

Segurado obrigatório: recebe o benefício a partir do 16° dia do afastamento da sua atividade de trabalho, ou a partir da data do requerimento do seu benefício.

Empregado doméstico// Trabalhador avulso// Contribuinte individual // Segurado especial // Segurado facultativo: recebe o benefício a contar da data do início da incapacidade total e permanente para o trabalho;

E se o benefício for indeferido/negado?

Bom, aceitar a decisão não é nem cogitado. Mas o segurado pode:

Entrar com um recurso administrativo

O segurado tem o prazo de 30 dias para entrar com um recurso administrativo que pode ser realizado diretamente pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Possivelmente o trabalhador passará por nova perícia médica.

Entrar com uma ação judicial

Com essa opção o segurado recebe inclusive valores retroativos, além do que com a ajuda de um advogado especialista o trabalhador será orientado quanto a documentação adequada e perícia médica para não correr riscos.

O auxílio-doença ( por incapacidade temporária)

Esse benefício é pago ao segurado incapacitado temporáriamente para o trabalho.

Requisitos

São eles:

ter 12 meses de carência;

ter qualidade de segurado no momento da incapacidade;

comprovar a incapacidade temporária.

Cálculo do valor do auxílio-doença

Assim:

A média de todos os salários de contribuição, desde julho de 1994, com correção monetária;

Dessa média, o segurado recebe 91% do valor;

O valor do benefício é limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição.

Quando inicia o pagamento do auxílio-doença?

Após a perícia médica constatar a sua incapacidade total e temporária para o trabalho.

Segurado obrigatório: recebe o benefício a partir do 16° dia do afastamento da atividade de trabalho.

Empregado doméstico // Trabalhador avulso// Contribuinte individual// Segurado especial // Segurado facultativo: a contar da data do início da incapacidade total e temporária para o trabalho.

A principal diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é a natureza da incapacidade. Ainda, esses benefícios também se diferem em relação ao tempo de recebimento, ao cálculo e na realização de novas perícias.

Realização de novas perícias

Essas perícias podem acontecer a qualquer momento.

Quem têm 55 anos de idade (ou mais), que recebem auxílio-doença há mais de 15 anos, são dispensadas de novas perícias.

O auxílio-doença vira aposentadoria por invalidez?

Caso a incapacidade do segurado seja temporária, e se torne permanente, pode acontecer do auxílio-doença ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Essa mudança também tem que ser comprovada por meio de perícia médica.

Espero ter ajudado.

Juliane Penteado Santana

Advogada previdenciarista. Professora de pós-graduação e cursos de extensão. Palestrante. Coordenadora titular e Diretora Científica Adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP pelo Estado de Mato Grosso do Sul e da região do Centro-Oeste. Proprietária do escritório Penteado Santana Advocacia. @penteadosantana.adv