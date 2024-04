Juca Kfouri: Se você não suporta ver o Corinthians jogar, eis algumas saídas

ECONOMIA, INVESTIMENTO E DICAS

Confira a coluna de Michel Constantino desta segunda-feira, 22 de abril de 2024

Os sinais da economia começam a traduzir as ações de impulso fiscal do atual governo. De acordo com o analista Marcos Mendes já temos um acréscimo no orçamento em relação a 2022 da ordem de R$ 400 bilhões.

Na coluna passada chamei a atenção dos sinais no Relatório Focus - o último relatório do Banco Central e a última ATA do Copom no mês de abril apresentou sinais de alerta no tocante à redução do ritmo de diminuição da taxa de juros Selic.



Com o mercado apresentando expectativas de aumento da taxa de inflação, ou seja, expansão monetária realizada pelo governo, o alerta começou a expandir pelas notícias e analistas.



Na semana passada governo propôs reduzir meta fiscal de 2025, que era de superávit para déficit zero, onde, a projeção anterior era de superávit de 0,5% do PIB; Equipe econômica também propôs reduzir a meta de superávit fiscal de 2026 de 1% para 0,25%.



Todo esse movimento fez com que a Bolsa de Valores apresentasse queda, o dólar subiu para mais de 5.25, e a pressão inflacionária começa a sentir nos combustíveis, nos alimentos e nas contas públicas. Estamos no processo de pressão para aumento de salários dos servidores públicos federais, principalmente os professores.

O país depende da economia do agronegócio, da produção de petróleo e da alavancagem do mercado de capitais.

No cenário atual o governo, a política da Petrobrás é fechar as portas para Joint Ventures, privatizações e investimentos externos, no agronegócio os ganhos de produtividade vieram com uma política de economia aberta e de alta concorrência, no governo atual a ideia é fechar a economia e ter um viés menos propenso ou contra o agro. Para a manufatura (indústria) o governo aposta em políticas dos anos 90, com subsídio a automóveis, infraestrutura que já foram alvo de corrupção e construção de empresas estatais que só criam custos para a união.



No olhar fiscal o governo esconde ou tenta esconder os déficits, e, apresenta mudanças no arcabouço fiscal, que acabou de ser criado, fazendo projeções macroeconômicas superpositivas que vão calhar no aumento de impostos, recriação de impostos extintos e aumento da carga tributária. Enfim, um governo de retrovisor.

