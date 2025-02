Juliane Penteado: O que muda com o reajuste do teto do INSS em 2025?

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Adjudicação Compulsória Extrajudicial

Nos últimos anos, diversas mudanças legislativas têm buscado desburocratizar o sistema jurídico brasileiro, transferindo para os cartórios a competência de realizar procedimentos que, até então, eram exclusivos do Poder Judiciário. Essa transformação foi motivada pela necessidade de dar mais celeridade, acessibilidade e economia a processos que podem ser resolvidos sem a intervenção direta de um juiz. Um exemplo significativo dessa evolução é a possibilidade de realizar a adjudicação compulsória de forma extrajudicial, diretamente nos cartórios de registro de imóveis.

A adjudicação compulsória é o procedimento utilizado para transferir a propriedade de um imóvel quando o vendedor, mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais pelo comprador (como a quitação do preço), se recusa ou se omite em assinar a escritura definitiva, o que impede com que o comprador transfira o imóvel para seu nome. Tradicionalmente, essa situação exigia uma ação judicial, muitas vezes demorada e custosa. Agora, graças à Lei nº 14.382/2022, o procedimento pode ser realizado de forma extrajudicial, desde que atendidos os requisitos legais e documentais.

Este guia apresenta, de forma detalhada, o passo a passo para realizar a adjudicação compulsória extrajudicial no Estado de Mato Grosso do Sul, esclarecendo como o procedimento funciona e quais documentos são necessários para assegurar que a transferência do imóvel ocorra de maneira rápida, segura e eficaz.

No Estado de Mato Grosso do Sul, o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial segue a Lei nº 14.382/2022 e a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), além das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do MS. Abaixo está um guia detalhado:

Passo 1: Verificar a Competência do Cartório

Identifique o Cartório de Registro de Imóveis onde o imóvel está matriculado. Esse será o local competente para realizar o procedimento.

Passo 2: Reunir os Documentos Necessários

Os seguintes documentos são obrigatórios para iniciar o procedimento:

Requerimento Formal: Elaborado pelo advogado do requerente, dirigido ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Deve conter a qualificação completa do requerente (nome, RG, CPF, endereço) e do vendedor, além do pedido de adjudicação. Título de Aquisição: Contrato de promessa de compra e venda, cessão de direitos, ou outro instrumento equivalente que comprove a aquisição do imóvel. Prova de Quitação: Comprovantes de pagamento (recibos, transferências bancárias, ou declaração de quitação assinada pelo vendedor, caso exista). Notificação ao Vendedor: Cópia da notificação extrajudicial feita ao vendedor, comprovando que ele foi solicitado a assinar a escritura pública e não cumpriu.

Observação: Caso o vendedor não seja localizado, será necessário realizar a notificação por edital. Certidões do Imóvel: Certidão de matrícula atualizada do imóvel.

Certidão de ônus reais.

Certidão de ações reais ou pessoais reipersecutórias incidentes sobre o imóvel. Certidões dos Requerentes: Certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas, conforme solicitado pelo cartório.

Passo 3: Protocolar o Pedido no Cartório

Entregue toda a documentação no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Pague os emolumentos iniciais, que variam de acordo com a tabela de custas do estado.

Passo 4: Notificação do Vendedor

O Oficial do Cartório:

Notificará o vendedor para que ele cumpra a obrigação de outorgar a escritura. O prazo para resposta do vendedor é de 15 dias úteis. Se o vendedor não for localizado, o Oficial emitirá edital publicado em meio oficial, concedendo o mesmo prazo para manifestação.

Passo 5: Análise pelo Oficial do Cartório

Caso o vendedor permaneça inerte ou recuse sem justificativa legal, o Oficial analisará: A regularidade dos documentos apresentados. A inexistência de litígio ou oposição válida.



Se os documentos estiverem regulares e não houver oposição, o Oficial autorizará o registro da adjudicação compulsória.

Passo 6: Registro da Propriedade

O imóvel será registrado em nome do requerente (comprador).

O Cartório emitirá uma nova matrícula no nome do adquirente.

Passo 7: Custos

Os custos envolvem:

Emolumentos cartorários: Tabela estadual de Mato Grosso do Sul. Taxas de notificação e publicação de edital (se aplicável). Honorários advocatícios (a conferência e assinatura do procedimento no cartório é obrigatória).

Passo 8: Caso Haja Indeferimento ou Oposição

O procedimento extrajudicial será encerrado.

O interessado poderá ingressar com uma ação de adjudicação compulsória judicial no Poder Judiciário.

no Poder Judiciário. Todos os documentos obtidos e produzidos pelo cartório poderão ser usados como prova no processo judicial.

Dicas Práticas

Consulte previamente o cartório de registro de imóveis para confirmar a documentação exigida. Notifique o vendedor de forma adequada (preferencialmente por cartório de notas) para evitar questionamentos. Contrate um advogado para auxiliar no cumprimento das formalidades e na elaboração do requerimento.

Agora que você conhece o caminho para transformar uma promessa de compra e venda em propriedade definitiva sem enfrentar a morosidade do Judiciário, está na hora de agir! A adjudicação compulsória extrajudicial não apenas economiza tempo e dinheiro, mas também coloca nas suas mãos a chave da regularização imobiliária de forma eficiente e segura. Afinal, ninguém quer viver com a incerteza de um imóvel "no limbo", não é mesmo? Então, se você ou alguém que conhece está passando por essa situação, procure orientação profissional e dê o passo definitivo para garantir seu direito. Porque, no mundo do direito imobiliário, quem conhece os atalhos chega primeiro!