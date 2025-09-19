Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois

Juliane Penteado

Juliane Penteado

19/09/2025 - 00h05
Estamos de volta e desta vez para falar dessa diferença e como os dois podem ajudar o segurado a ter o melhor benefício.

Fique por aqui, o artigo está incrível.

O ADVOGADO PREVIDENCIARISTA

Essa é uma área do direito e esse advogado é especialista em assuntos como aposentadorias,por exemplo.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?

12/09/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Sim, é possível acumular pensão por morte do INSS com aposentadoria de servidor público, mas com restrições legais importantes.

Base constitucional e legal

  • A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) trouxe regras sobre a acumulação de benefícios previdenciários, tanto no RGPS (INSS) quanto nos RPPS (regimes próprios de servidores).
     

  • O art. 24 da EC 103/2019 permite a acumulação em hipóteses específicas:
     

    • pensão por morte + aposentadoria (se forem de regimes distintos, como INSS e RPPS);
       

    • duas pensões de cônjuges distintos;
       

    • pensão por morte de regime diverso (exemplo: uma pensão no INSS e outra no RPPS).
       

Limitações financeiras

  • O beneficiário não recebe 100% de todos os valores.
     

  • A regra é:
     

    • Recebe 100% do benefício de maior valor;
       

    • Do segundo (e eventuais outros), recebe percentuais decrescentes por faixas:
       

      • 60% até 1 salário mínimo;
         

      • 40% entre 1 e 2 salários mínimos;
         

      • 20% entre 2 e 3 salários mínimos;
         

      • 10% acima de 3 salários mínimos.

Exemplo prático

  • Servidora aposentada pelo Estado (RPPS) que também tenha direito à pensão por morte do cônjuge no INSS:
     

    • Receberá integralmente a sua aposentadoria;
       

    • Da pensão do INSS, só receberá uma parte, conforme a regra de faixas acima.
       

Situações antes da Reforma

  • Para quem já acumulava antes de 13/11/2019, aplica-se a regra anterior, que permitia acumulação integral.
     

  • As restrições só valem para benefícios concedidos após a Reforma.

O quadro abaixo e os exemplos mostram claramente a diferença: antes, soma integral; depois, soma parcial com faixas percentuais.

Quadro Comparativo: Acumulação de Pensão por Morte e Aposentadoria

Situação

Antes da Reforma (até 12/11/2019)

Depois da Reforma (a partir de 13/11/2019)

Possibilidade de acumulação

Era permitida a acumulação integral de aposentadoria com pensão por morte (INSS e RPPS).

Continua sendo permitida, mas com restrições no valor.

Forma de cálculo

O segurado recebia 100% da aposentadoria + 100% da pensão.

O segurado recebe 100% do benefício de maior valor + percentuais decrescentes sobre o(s) outro(s) benefício(s).

Percentuais aplicados sobre o benefício menor

Não existiam (pagamento integral).

60% até 1 salário mínimo; +40% do que exceder entre 1 e 2 SM; +20% do que exceder entre 2 e 3 SM; +10% do que exceder acima de 3 SM.

Direito adquirido

Quem já recebia ambos antes da Reforma manteve os valores integrais.

As novas concessões seguem a regra das faixas.

Exemplos práticos

Exemplo 1:

  • Aposentadoria (RPPS): R$ 5.000
     

  • Pensão por morte (INSS): R$ 2.000
     

Antes da Reforma: Receberia R$ 5.000 + R$ 2.000 = R$ 7.000.
Depois da Reforma:

  • Recebe 100% do maior (R$ 5.000).
     

  • Da pensão (R$ 2.000), aplica-se a regra das faixas:
     

    • 60% de 1 salário mínimo (R$ 848)
       

    • 40% do restante até 2 SM (R$ 440)
       

    • Total da pensão acumulável: R$ 1.288
       

  • Valor final: R$ 5.000 + R$ 1.288 = R$ 6.288.

Exemplo 2:

  • Aposentadoria (INSS): R$ 1.800
     

  • Pensão por morte (RPPS): R$ 3.500

     

Antes da Reforma: Receberia R$ 1.800 + R$ 3.500 = R$ 5.300


Depois da Reforma:

  • Recebe 100% do maior (R$ 3.500).
     

  • Da aposentadoria (R$ 1.800), aplica-se a regra:
     

    • 60% de 1 SM (R$ 848)
       

    • 40% do excedente até 2 SM (R$ 320)
       

    • Total acumulável: R$ 1.168
       

  • Valor final: R$ 3.500 + R$ 1.168 = R$ 4.668.

Em resumo: é possível acumular pensão do INSS com aposentadoria de servidor, mas hoje o valor será limitado, aplicando-se a regra do benefício integral + percentuais sobre o outro.

Em todos os casos é importante a consulta a um advogado previdenciarista e num estudo de caso saber qual a melhor opção para você.

Quanto antes isso acontecer, será melhor. Pois, no planejamento é possível entender cada situação, preparar-se para a aposentadoria e saber até mesmo valores a receber, claro, buscando sempre o melhor.

Nosso escritório tem profissionais gabaritados para efetuar esse tipo de trabalho.

Espero ter ajudado.

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz

STF valida a Lei 14.385, mas isso não significa que você item dinheiro a receber

11/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

O STF validou a Lei 14.385/2022 e fixou prazo de 10 anos para o consumidor questionar a devolução de PIS/Cofins cobrados a mais nas contas de luz. Mas diferente do que muitos estão achando, você não vai ter direito a receber um dinheiro automaticamente da empresa de luz.

O que o STF decidiu

O Supremo validou (declarou constitucional) a Lei 14.385/2022, que manda repassar ao consumidor — via desconto nas tarifas — os créditos tributários de PIS/Cofins pagos a maior pelas distribuidoras porque o ICMS não podia compor a base de cálculo dessas contribuições. O STF também fixou prazo de 10 anos para o consumidor discutir judicialmente o repasse, contado da restituição efetiva às distribuidoras ou da homologação da compensação.

Esclarecimento: não é “devolução de ICMS” e tampouco “todo o ICMS” da conta. É a devolução do PIS/Cofins que foi cobrado a maior porque o ICMS foi indevidamente incluído na base dessas contribuições.

Como a devolução aparece na sua conta (metodologia da ANEEL)

A ANEEL aprovou, em julho/2025, a metodologia definitiva: os créditos das distribuidoras viram fator de redução nas tarifas, aplicados difusamente (não cliente a cliente por histórico), ao longo dos próximos 12 meses, com atualização pela Selic e ajustes no ciclo tarifário seguinte. O desconto é tarifário, não um “pix” individual.

A Agência noticia que o repasse já vinha ocorrendo desde 2021, e informa a dinâmica de cálculo e prestação de contas pelas distribuidoras, sob fiscalização regulatória. Em balanços recentes, órgãos oficiais estimam dezenas de bilhões de reais já foram devolvidos e novas parcelas em curso.

Vale a pena entrar com ação?

Na imensa maioria dos casos, não é necessário: o desconto é automático, dentro dos processos tarifários da ANEEL. Ação judicial só tende a fazer sentido quando, mesmo após a revisão tarifária, haja indícios de repasse insuficiente/indevido na sua área de concessão (ex.: erro de memória de cálculo, ausência de destaque, aplicabilidade equivocada a grupos tarifários específicos etc.). Lembre-se, o prazo é de 10 anos para discutir judicialmente qualquer erro na devolução.

Estimativas de valor

Como o repasse é tarifário e difuso, o percentual varia por distribuidora e por volume de créditos. Em 2022, quando a lei foi sancionada, o Governo projetou redução média de até 5,2% nas tarifas por essa devolução.

Isso quer dizer que numa estimativa média de uma residência que possui contas de luz de um mil reais por mês, nos últimos 10 anos, o valor a ser restituído variaria entre R$ 3.600,00 até R$ 6.240,00 aproximadamente. Reforçando que tais valores são estimativas que não refletirão, necessariamente, as contas de energia de Mato Grosso do Sul por exemplo.

De qualquer forma, tais valores estão muito aquém do que as pessoas estão achando que irão receber, por isso o alerta, uma vez que os mais afoitos já estão arcando com despesas de cálculos contábeis e advogados na expectativa de receber uma pequena “bolada” após a decisão do STF.

Conclusão

A tese de fundo (ICMS fora da base do PIS/Cofins) está resolvida; a Lei 14.385/2022 foi validada; e o repasse é tarifário e automático, portanto, não precisará com que cada consumidor entre com uma ação judicial para receber os valores pagos a mais nas suas contas de luz., pois todo esse cálculo e controle das devoluções estão sob regulação e fiscalização da ANEEL.

Ação judicial só se mostra útil quando houver descumprimento ou repasse a menor, e o prazo para isso é de 10 anos.

Na devolução da conta de luz, desconfie da ‘bolada instantânea’: a lei garante a devolução por meio de desconto regulado na tarifa — olho na fatura e na ANEEL, não em promessas milagrosas.


 

