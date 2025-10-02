Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Saiba quais são os direitos de quem sofre um acidente no Brasil

Leandro Amaral Provenzano (leandro@provenzano.adv.br)

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

02/10/2025 - 00h05
Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de lesões e mortes no Brasil. Além das consequências físicas e emocionais, eles trazem impactos financeiros e jurídicos que muitas vezes deixam as vítimas e suas famílias sem saber por onde começar.

A boa notícia é que a legislação brasileira oferece uma série de direitos às vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo indenizações, seguros, benefícios previdenciários e responsabilidades específicas de motoristas, empresas e até do poder público.

Neste artigo, você vai entender de forma detalhada quais são esses direitos e como eles podem ser exigidos.

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo

Essa pode ser a maior alteração da lei, mas pouca gente notou

25/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

A Lei 15.040/2024 trouxe uma inovação que promete causar impacto direto no mercado em relação ao seguro de vida: o contrato de seguro agora é considerado título executivo extrajudicial, conforme artigo 132 da nova lei. Essa mudança dá mais força jurídica ao documento e pode alterar profundamente a forma como seguradoras e segurados lidam com cobranças e execuções.

O que significa ser título executivo?

Um título executivo extrajudicial permite que a parte credora vá direto à Justiça para executar a obrigação, sem precisar passar por uma ação de conhecimento para provar a existência da dívida.

Na prática, o segurado ou beneficiário provando que tem o direito, com os documentos necessários, logo no início do processo, o juiz já pode determinar que a seguradora realize o pagamento, sob pena de multa. A seguradora ainda poderá se defender, e até mesmo se opor ao pagamento, mas agora, caso sua defesa não seja acolhida, seu prejuízo aumenta, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções judiciais, se assim for determinado pelo magistrado da causa.

Em termos simples: agora há a esperança de que o processo seja menos burocrático e mais ágil.

Como essa mudança pode beneficiar o segurado (ou seus beneficiários)?

O grande potencial do artigo 132 está justamente no reforço da posição do segurado.

Veja alguns cenários:

1. Cobrança mais rápida de indenizações de seguro de vida

Se a seguradora negar indevidamente o pagamento, o segurado (ou seus beneficiários) poderá utilizar o próprio contrato como título executivo, pedindo diretamente o cumprimento da obrigação. Isso pode reduzir o tempo de espera para receber valores que muitas vezes são essenciais para a família.

2. Maior equilíbrio contratual

O contrato de seguro sempre foi visto como uma promessa de proteção. Agora, ele se transforma em um instrumento jurídico dotado de força executiva, o que aumenta o peso das obrigações da seguradora.

3. Mais segurança para os beneficiários

Em casos de falecimento, os beneficiários já sofrem com a perda e não deveriam enfrentar demora para receber a indenização. A nova lei tende a acelerar esse processo, já que o contrato deixa de ser apenas um documento e passa a ser uma “arma jurídica” pronta para ser executada.

Pontos de atenção: como os tribunais vão interpretar?

Embora o artigo 132 seja claro ao reconhecer o contrato de seguro como título executivo, ainda existem pontos necessários de serem explicados e dúvidas práticas:

  • A execução só é válida se o contrato contiver todos os elementos essenciais (partes, valor, objeto, condições de exigibilidade).

  • Ainda haverá debates jurídicos sobre até onde essa força executiva alcança: apenas indenizações e obrigações líquidas, ou também indenizações negadas?

  • O Judiciário terá papel importante na interpretação inicial dessa novidade e será decisivo para definir os limites dessa inovação.

De todo modo, o segurado já pode se preparar para usar esse dispositivo a seu favor quando houver resistência injustificada da seguradora.

A Nova Lei de Contrato de Seguros (Lei 15.040/2024), ao transformar o contrato em título executivo extrajudicial, inaugura uma nova fase de celeridade e efetividade nas relações securitárias.

Para os segurados e seus beneficiários, especialmente em casos de seguro de vida, essa mudança pode significar a diferença entre esperar anos em uma ação judicial ou obter a indenização em muito menos tempo.

O contrato de seguro deixa de ser apenas uma promessa de proteção e passa a ser um instrumento jurídico robusto, capaz de garantir que os direitos sejam respeitados de forma mais rápida.

Agora o contrato de seguro não é só promessa: virou arma jurídica pronta para ser executada.

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica

23/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

O mercado imobiliário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, atravessa um período de notável dinamismo e valorização. Impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos, desenvolvimento de infraestrutura e um agronegócio robusto, o setor demonstra um crescimento consistente, superando a média nacional em diversos indicadores. Esta análise aprofunda as principais vertentes que moldam o cenário atual: a evolução de preços e o aquecimento do mercado, o surgimento de empreendimentos de alto padrão, o perfil de renda da população e, crucialmente, os efeitos transformadores da Rota Bioceânica sobre os investimentos locais.

Aquecimento e Valorização do Mercado

A cidade de Campo Grande consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do Brasil. Dados do índice FipeZAP e da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) indicam uma trajetória de valorização expressiva, tanto para venda quanto para locação. Em janeiro de 2025, o preço médio do metro quadrado na capital atingiu R$ 6.098, registrando uma alta mensal de 1,35%, mais que o dobro da média nacional de 0,59%.

Essa tendência de alta é um reflexo de um movimento de longo prazo: desde janeiro de 2022, o preço de venda dos imóveis na cidade acumula um crescimento de 31%, enquanto a média nacional foi de 19%. O mercado de locação é ainda mais notável, com um disparo de 75% no mesmo período, superando largamente o índice nacional de 52%.

O volume de transações acompanha o ritmo de valorização. Em abril de 2024, as negociações de compra e venda cresceram 45,4% em relação ao ano anterior, e o número de lançamentos imobiliários aumentou 15% ao longo de 2024.

Michel Constantino

Um Vetor de Investimentos é a expectativa com a Rota Bioceânica, é o principal catalisador de uma nova fase de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. Com investimentos que ultrapassam os R$ 2 bilhões apenas em infraestrutura rodoviária no estado, o projeto posiciona Campo Grande como um hub logístico estratégico na América do Sul.

A expectativa é que a rota reduza em até 17 dias o tempo de transporte de exportações para mercados asiáticos, gerando uma nova dinâmica econômica. Este cenário já reverbera no setor imobiliário. A Acomasul (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul) prevê um aumento ainda maior no volume de lançamentos em 2025, não apenas em Campo Grande, mas em todas as cidades no raio de influência da rota. A valorização de imóveis já é uma realidade, como no caso do Condomínio Belas Artes, que viu seus apartamentos valorizarem mais de 40% antes mesmo da conclusão das obras da rota.

Campo Grande é uma Capital que oferece muitas oportunidades de negócios e que está em pleno crescimento alavancado pela Rota Bioceânica, principalmente nas faixas de alta renda.

O crescimento econômico e a pujança do agronegócio refletem-se no perfil de renda da população e, consequentemente, na demanda por imóveis de alto padrão. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em Campo Grande era de 3,3 salários mínimos em 2022, e o PIB per capita alcançou R$ 37.916,06 em 2021. Em nível estadual, a renda per capita de R$ 2.169 em 2024 coloca Mato Grosso do Sul acima da média nacional.

Essa capacidade de investimento sustenta um mercado de luxo em plena expansão. Bairros como Jardim dos Estados e Santa Fé lideram com o metro quadrado mais caro da cidade, ultrapassando os R$ 10.000/m² [1]. A demanda por exclusividade e sofisticação tem atraído grandes incorporadoras e projetos ambiciosos. Um exemplo emblemático é o TAJ Condomínio Resort, um empreendimento de alto padrão inspirado na arquitetura de Dubai, localizado ao lado do condomínio Damha II. Com uma vasta gama de amenidades, como complexo de piscinas, spa, boliche, cinema e múltiplos espaços gastronômicos, o projeto da Incorpore One visa redefinir o conceito de moradia de luxo na região. A chegada de projetos deste calibre, somada à atuação de outras incorporadoras como Plaenge e HVM, sinaliza a confiança do mercado no potencial de consumo da elite local e de novos investidores atraídos pelo crescimento do estado.

O mercado imobiliário de Campo Grande vive um momento de forte expansão, caracterizado pela alta valorização de preços, um volume crescente de transações e uma notável sofisticação dos novos empreendimentos. A Rota Bioceânica surge como um fator transformador, prometendo adensar ainda mais os investimentos e consolidar a capital sul-mato-grossense como um polo logístico e econômico de relevância continental. A combinação de uma economia local robusta, um perfil de renda em ascensão e a chegada de projetos de infraestrutura de grande porte cria um ambiente fértil para o setor. A tendência é que a valorização imobiliária se mantenha nos próximos anos, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão, que se beneficiam diretamente do aumento da riqueza gerada pelo agronegócio e pelas novas oportunidades de negócio abertas pela Rota Bioceânica.

