Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Essa pode ser a maior alteração da lei, mas pouca gente notou

A Lei 15.040/2024 trouxe uma inovação que promete causar impacto direto no mercado em relação ao seguro de vida: o contrato de seguro agora é considerado título executivo extrajudicial, conforme artigo 132 da nova lei. Essa mudança dá mais força jurídica ao documento e pode alterar profundamente a forma como seguradoras e segurados lidam com cobranças e execuções.

O que significa ser título executivo?

Um título executivo extrajudicial permite que a parte credora vá direto à Justiça para executar a obrigação, sem precisar passar por uma ação de conhecimento para provar a existência da dívida.

Na prática, o segurado ou beneficiário provando que tem o direito, com os documentos necessários, logo no início do processo, o juiz já pode determinar que a seguradora realize o pagamento, sob pena de multa. A seguradora ainda poderá se defender, e até mesmo se opor ao pagamento, mas agora, caso sua defesa não seja acolhida, seu prejuízo aumenta, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções judiciais, se assim for determinado pelo magistrado da causa.

Em termos simples: agora há a esperança de que o processo seja menos burocrático e mais ágil.

Como essa mudança pode beneficiar o segurado (ou seus beneficiários)?

O grande potencial do artigo 132 está justamente no reforço da posição do segurado.

Veja alguns cenários:

1. Cobrança mais rápida de indenizações de seguro de vida

Se a seguradora negar indevidamente o pagamento, o segurado (ou seus beneficiários) poderá utilizar o próprio contrato como título executivo, pedindo diretamente o cumprimento da obrigação. Isso pode reduzir o tempo de espera para receber valores que muitas vezes são essenciais para a família.

2. Maior equilíbrio contratual

O contrato de seguro sempre foi visto como uma promessa de proteção. Agora, ele se transforma em um instrumento jurídico dotado de força executiva, o que aumenta o peso das obrigações da seguradora.

3. Mais segurança para os beneficiários

Em casos de falecimento, os beneficiários já sofrem com a perda e não deveriam enfrentar demora para receber a indenização. A nova lei tende a acelerar esse processo, já que o contrato deixa de ser apenas um documento e passa a ser uma “arma jurídica” pronta para ser executada.

Pontos de atenção: como os tribunais vão interpretar?

Embora o artigo 132 seja claro ao reconhecer o contrato de seguro como título executivo, ainda existem pontos necessários de serem explicados e dúvidas práticas:

A execução só é válida se o contrato contiver todos os elementos essenciais (partes, valor, objeto, condições de exigibilidade).

Ainda haverá debates jurídicos sobre até onde essa força executiva alcança : apenas indenizações e obrigações líquidas, ou também indenizações negadas?

O Judiciário terá papel importante na interpretação inicial dessa novidade e será decisivo para definir os limites dessa inovação.

De todo modo, o segurado já pode se preparar para usar esse dispositivo a seu favor quando houver resistência injustificada da seguradora.

A Nova Lei de Contrato de Seguros (Lei 15.040/2024), ao transformar o contrato em título executivo extrajudicial, inaugura uma nova fase de celeridade e efetividade nas relações securitárias.

Para os segurados e seus beneficiários, especialmente em casos de seguro de vida, essa mudança pode significar a diferença entre esperar anos em uma ação judicial ou obter a indenização em muito menos tempo.

O contrato de seguro deixa de ser apenas uma promessa de proteção e passa a ser um instrumento jurídico robusto, capaz de garantir que os direitos sejam respeitados de forma mais rápida.

Agora o contrato de seguro não é só promessa: virou arma jurídica pronta para ser executada.