Leandro Provenzano: Aposentadoria por invalidez e a desinformação que custa caro

Planejamento previdenciário

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 04 de julho

Olá, hoje trago para vocês uma informação valiosa.

O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa em que uma grande parcela da população não tem uma reserva para aposentadoria, e que agora, os olhares estão mais voltados para a aposentadoria do INSS. De acordo com os dados, será a maior fonte de renda no futuro dos brasileiros.

A pesquisa foi realizada pela Anbima (Associação Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha. De acordo com ela, o “percentual dos que acreditam que vão viver só com a renda do INSS cresceu seis pontos entre 2022 e 2023, saltando de 44% para 50%, e ainda, é mais expressivo nas classes D e E”.

E o que isso importa?

Sempre falamos aqui sobre Planejamento previdenciário. É importante que as pessoas entendam que esse tipo de “organização” também é planejamento financeiro, pois é como se dará a aposentadoria do segurado no futuro. E claro, todos querem viver a melhor idade, com tranquilidade e um benefício vantajoso.

Muita gente procura nosso escritório para tentar entender como fazer para ter uma aposentadoria segura no INSS, com um valor bom, sendo que desses, parte já faz também aplicações financeiras, ou previdência privada, que servirá como reforço ou complemento para a aposentadoria oficial.

Contribuir com o INSS é uma obrigação, diferente da previdência privada que acaba sendo um investimento “a mais". Porém, para fazer aplicações financeiras é preciso saber investir.

A gente precisa lembrar que nas classes menos abastadas, “poupar” ainda é uma realidade controversa, uma vez que no Brasil existe uma desigualdade social muito grande e as pessoas têm renda o suficiente para sobreviver no dia-a-dia.

Previdência social - INSS

Ela funciona de forma contributiva, é administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e rege os trabalhadores da iniciativa privada que estão no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Eles contribuem obrigatoriamente para que, em situações de vulnerabilidade ou perda da capacidade laboral, possam usufruir de benefícios, e garantir a aposentadoria no futuro.

Todo trabalhador do RGPS é obrigado a contribuir com o INSS, somente os segurados facultativos podem optar em se filiar ou não ao INSS.

Previdência Privada

A Previdência Privada também pode ser chamada de complementar, além de ser um meio de aumentar o valor da sua aposentadoria. Nela é possível escolher o valor que poderá contribuir, além de resgatar os valores antecipadamente, depois de cumprir, claro, o prazo de carência estipulado pela instituição financeira ao qual essa previdência está sendo paga.

É possível ter o INSS e pagar a previdência privada ao mesmo tempo! E isso é excelente! Além da segurança do INSS lá no futuro, o segurado pode ainda verificar qual instituição financeira, qual plano melhor se encaixa no seu perfil na previdência privada.

Por isso, é importante NÃO DEIXAR DE CONTRIBUIR COM O INSS E TER A OUTRA PREVIDÊNCIA COMO COMPLEMENTAR.

Qualquer pessoa pode fazer um planejamento previdenciário. Para isso é imprescindível o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário. Cálculos certos e aposentadoria vantajosa no futuro. O nosso escritório é referência nesse tipo de atendimento.

Qualquer dessas previdências funcionam como uma segurança para os momentos de necessidade do segurado e dos seus dependentes. Por isso não devem ser tratados de qualquer jeito e por qualquer profissional. Procure um advogado gabaritado e especializado para que você não perca tempo e nem dinheiro.

Espero ter ajudado.