Leandro Provenzano: Como Saber se Tenho um Seguro no Meu Nome?

Exclusivo para Assinantes

Um reconhecido economista e filósofo já tinha cunhado a expressão: o mercado se ajusta. E esta expressão na prática é vista diariamente nas decisões que as pessoas tomam, seja na alocação de recursos produtivos, financeiros, cesta de consumo, compra de alimento, um carro ou uma casa.

Adam Smith só queria mostrar que de forma automática as pessoas procuram tomar decisões alternativas para encontrar o melhor resultado para elas.

Um caso atual é o comportamento de decisão sobre financiamento no agronegócio, apesar de ter o Plano Safra como ponto cultural de fomento de recursos, este registrou uma redução de 20% no volume aplicado no primeiro semestre de 2024/2025 (julho a dezembro).

Por outro lado, as fontes privadas seguem aquecidas e têm sido a alternativa para o produtor rural em períodos de menor disponibilidade de recursos públicos, conforme a figura abaixo:

Entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, as Cédulas de Produto Rural (CPR) cresceram 55%, consolidando-se como uma das principais fontes de financiamento do setor, mesmo em um cenário de alta nas taxas de juros.

Para o Plano Safra, que até agora conta com um orçamento de subvenções para o Crédito Rural semelhante ao do ano anterior na Lei Orçamentária Anual (LOA), a alta da Selic reduzirá a oferta de crédito com taxas equalizadas. Diante desse cenário, as fontes privadas ganharão ainda mais protagonismo no financiamento do setor.

Em 2025, o mercado de crédito direciona seus olhares para: elevação da taxa de juros, possibilidade de taxação dos Fiagros e cenário de inadimplências.

O Setor que é responsável por puxar positivamente nossa economia está buscando alternativas para não parar, ou ficar refém da boa vontade do governo federal de apresentar novas alternativas.