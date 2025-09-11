Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz

Exclusivo para assinantes

A tão esperada nova lei de contratos de seguro chega para condensar em um único texto normativo todo o aparato legal que rege as relações entre seguradoras e segurados. Um marco que visa desatar nós jurídicos e oferecer clareza aos consumidores.

Prazos definidos e multas para seguradoras negligentes

A legislação traz prazos mais claros e objetivos para que o segurado saiba exatamente o que esperar — e o que exigir — da seguradora. E, pasme: quem ultrapassar esses prazos, ou usar artifícios como exigir documentos em excesso para “ganhar tempo”, será penalizado com multa direta. Isso coloca fim ao jogo de empurra, obrigando as seguradoras a agirem com eficiência e boa-fé.

Jurisprudência incorporada: segurança legal elevada à letra da lei

Não se trata apenas de inovação — é a consolidação de entendimentos já consolidados pela jurisprudência. A nova lei agora traz expressamente:

Pagamento da indenização em caso de suicídio , com carência de 2 anos ;

Vedação a alegar doença pré-existente em seguros de vida, quando não foram exigidos exames médicos na contratação;

Impossibilidade de recusa de indenização por inadimplemento , caso não haja notificação formal ao segurado ;

E, em interpretação de cláusulas ambíguas, o contrato será interpretado a favor do segurado, afastando malabarismos contratuais.

Transparência pode impulsionar o mercado de seguros

Com essas novidades, a relação entre seguradora e segurado ganha em transparência e confiança — ingredientes fundamentais para impulsionar a contratação de seguros pelo brasileiro. O país é hoje a décima maior economia do mundo, o que o coloca entre as potências globais. No entanto, o mercado segurador ainda é subexplorado, figurando apenas como o 12.º maior do mundo em termos de volume de prêmios arrecadados, com nível de penetração muito aquém do potencial real.

No entanto, se no comparativo geral o mercado de seguros no Brasil tem espaço para avançar, quando se trata de seguro rural, essa diferença é gritante, pois apesar de sermos um dos maiores produtores mundiais, estima-se que cerca de apenas 10 a 15% de nossa área agrícola possuem algum tipo de seguro. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 90% da área agrícola é protegida por seguro.

Essa disparidade evidencia a urgência em desenvolver um mercado segurador rural mais robusto, que reflita a força e a relevância econômica do agronegócio brasileiro — e que pode ser amplamente beneficiado por dispositivos mais claros e protetivos, como os recentemente incorporados pela nova legislação que oferece mais segurança jurídica e agilidade.

A nova Lei de Contratos de Seguro representa um marco para o setor, pois consolida direitos, define prazos e impõe responsabilidade às seguradoras. Mais do que corrigir distorções históricas, ela abre caminho para que o seguro deixe de ser visto como um entrave burocrático e passe a ser reconhecido como um instrumento essencial de proteção patrimonial, social e econômica.

Para o Brasil, que já ocupa lugar de destaque entre as maiores economias e potências do agronegócio mundial, o fortalecimento do mercado segurador não é apenas uma questão de modernização legislativa, mas de justiça econômica e de segurança para milhões de famílias e empresas.