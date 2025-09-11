Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz

STF valida a Lei 14.385, mas isso não significa que você item dinheiro a receber

Leandro Amaral Provenzano

11/09/2025 - 00h05

11/09/2025 - 00h05
O STF validou a Lei 14.385/2022 e fixou prazo de 10 anos para o consumidor questionar a devolução de PIS/Cofins cobrados a mais nas contas de luz. Mas diferente do que muitos estão achando, você não vai ter direito a receber um dinheiro automaticamente da empresa de luz.

O que o STF decidiu

O Supremo validou (declarou constitucional) a Lei 14.385/2022, que manda repassar ao consumidor — via desconto nas tarifas — os créditos tributários de PIS/Cofins pagos a maior pelas distribuidoras porque o ICMS não podia compor a base de cálculo dessas contribuições. O STF também fixou prazo de 10 anos para o consumidor discutir judicialmente o repasse, contado da restituição efetiva às distribuidoras ou da homologação da compensação.

Esclarecimento: não é “devolução de ICMS” e tampouco “todo o ICMS” da conta. É a devolução do PIS/Cofins que foi cobrado a maior porque o ICMS foi indevidamente incluído na base dessas contribuições.

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei

04/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

A tão esperada nova lei de contratos de seguro chega para condensar em um único texto normativo todo o aparato legal que rege as relações entre seguradoras e segurados. Um marco que visa desatar nós jurídicos e oferecer clareza aos consumidores.

Prazos definidos e multas para seguradoras negligentes

A legislação traz prazos mais claros e objetivos para que o segurado saiba exatamente o que esperar — e o que exigir — da seguradora. E, pasme: quem ultrapassar esses prazos, ou usar artifícios como exigir documentos em excesso para “ganhar tempo”, será penalizado com multa direta. Isso coloca fim ao jogo de empurra, obrigando as seguradoras a agirem com eficiência e boa-fé.

Jurisprudência incorporada: segurança legal elevada à letra da lei

Não se trata apenas de inovação — é a consolidação de entendimentos já consolidados pela jurisprudência. A nova lei agora traz expressamente:

  • Pagamento da indenização em caso de suicídio, com carência de 2 anos;

  • Vedação a alegar doença pré-existente em seguros de vida, quando não foram exigidos exames médicos na contratação;

  • Impossibilidade de recusa de indenização por inadimplemento, caso não haja notificação formal ao segurado;

  • E, em interpretação de cláusulas ambíguas, o contrato será interpretado a favor do segurado, afastando malabarismos contratuais.

Transparência pode impulsionar o mercado de seguros

Com essas novidades, a relação entre seguradora e segurado ganha em transparência e confiança — ingredientes fundamentais para impulsionar a contratação de seguros pelo brasileiro. O país é hoje a décima maior economia do mundo, o que o coloca entre as potências globais. No entanto, o mercado segurador ainda é subexplorado, figurando apenas como o 12.º maior do mundo em termos de volume de prêmios arrecadados, com nível de penetração muito aquém do potencial real.

No entanto, se no comparativo geral o mercado de seguros no Brasil tem espaço para avançar, quando se trata de seguro rural, essa diferença é gritante, pois apesar de sermos um dos maiores produtores mundiais, estima-se que cerca de apenas 10 a 15% de nossa área agrícola possuem algum tipo de seguro. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 90% da área agrícola é protegida por seguro.

Essa disparidade evidencia a urgência em desenvolver um mercado segurador rural mais robusto, que reflita a força e a relevância econômica do agronegócio brasileiro — e que pode ser amplamente beneficiado por dispositivos mais claros e protetivos, como os recentemente incorporados pela nova legislação que oferece mais segurança jurídica e agilidade.

A nova Lei de Contratos de Seguro representa um marco para o setor, pois consolida direitos, define prazos e impõe responsabilidade às seguradoras. Mais do que corrigir distorções históricas, ela abre caminho para que o seguro deixe de ser visto como um entrave burocrático e passe a ser reconhecido como um instrumento essencial de proteção patrimonial, social e econômica.

Para o Brasil, que já ocupa lugar de destaque entre as maiores economias e potências do agronegócio mundial, o fortalecimento do mercado segurador não é apenas uma questão de modernização legislativa, mas de justiça econômica e de segurança para milhões de famílias e empresas.

 

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste

02/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, consolidou-se como o município mais competitivo do Centro-Oeste brasileiro, ocupando a 1a posição no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro-Oeste, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O desempenho de Campo Grande reflete uma combinação estratégica de fatores econômicos, institucionais e sociais que posicionam a cidade como referência em competitividade municipal na região Centro-Oeste.

O Ranking de Competitividade dos Municípios utiliza uma metodologia robusta baseada em 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos, distribuídos em três dimensões centrais: Instituições (19,5%), Sociedade (48,4%) e Economia (32,%). A metodologia emprega critério de normalização min-máx, onde os dados são padronizados entre 0 e 100 pontos, sendo que quanto mais próximo de 100, melhor o desempenho municipal.

A ponderação dos indicadores segue quatro critérios técnicos: penalização de redundância para indicadores com alta correlação, penalização de indicadores com grande dispersão, bonificação para indicadores com maior carência nacional e avaliação de especialistas para validação normativa dos pesos atribuídos.

A análise comparativa dos principais municípios do Centro-Oeste revela a destaque econômico de Campo Grande na região. A capital de Mato Grosso do Sul obteve 53,89 pontos, superando Cuiabá (53,79 pontos) e Goiânia (52,96 pontos). Esta liderança representa um marco significativo, considerando que Campo Grande compete diretamente com capitais estaduais de maior porte populacional e econômico.

Michel Constantino

O diferencial competitivo de Campo Grande torna-se ainda mais evidente quando analisamos a evolução temporal. Enquanto a maioria dos municípios da região apresentou estagnação ou retrocesso em suas posições, Campo Grande registrou avanço de posições, demonstrando trajetória consistente de melhoria em seus indicadores de competitividade.

Inovação e Dinamismo Econômico: O Grande Destaque

O indicador de maior peso na dimensão econômica (16,1% do total) posiciona Campo Grande na 33a colocação nacional, com avanço de 45 posições. Este resultado extraordinário reflete o ecossistema de inovação que se desenvolveu na capital, liderado por Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste com 595 startups ativas e a aprovação da Lei de Liberdade Econômica que incentiva e facilita a abertura de novas empresas e empregos na capital.

Capital Humano e Telecomunicações

Campo Grande ocupa a a posição nacional em Capital Humano (peso 7,6%), com evolução positiva de 10 posições em Telecomunicações (peso 8,5%), com avanço de posições. Estes indicadores refletem os investimentos em educação superior e infraestrutura digital que sustentam o ecossistema de inovação local.

Inserção Econômica: Desafio Estratégico

O indicador de Inserção Econômica representa novos desafios, com Campo Grande na 184a posição nacional, e melhoria de 41 posições. Este resultado indica oportunidades de crescimento na integração da economia local com mercados nacionais e internacionais, especialmente considerando a posição estratégica da cidade no corredor de exportação do agronegócio e da Rota Bioceânica.

Michel Constantino

O desempenho de Campo Grande está intrinsecamente ligado ao dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, que projeta crescimento do PIB de 6,8% em 2025, chegando a R$ 227,8 bilhões. O PIB do agronegócio estadual deve registrar crescimento recorde de 13,5% em 2025, impulsionado pela supersafra de milho. A indústria apresenta expansão de 62,3% entre fevereiro de 2022 e outubro de 2024, evidenciando o processo de agroindustrialização que fortalece setores como pecuária e produção de celulose.

A manutenção da trajetória ascendente exigirá continuidade das políticas de inovação, fortalecimento da infraestrutura digital e aprimoramento dos indicadores sociais, especialmente nas áreas de educação e segurança, onde Campo Grande apresenta posições mais baixas no ranking nacional.

Campo Grande demonstra que a competitividade municipal resulta da combinação estratégica entre vocação econômica regional, políticas públicas de inovação e aproveitamento de oportunidades setoriais. A liderança no Centro-Oeste posiciona a capital como modelo de desenvolvimento urbano sustentável e competitivo para outras cidades da região.


 


 

 

