Leandro Provenzano: O que fazer quando o produtor rural não entrega o produto comprado?

Para evitar oscilações de preço, muitos produtores rurais, como forma de proteção financeira acabam realizando contratos de venda futura, fixando determinado preço para seu produto no momento de assinatura do contrato, garantindo assim o preço predeterminado para aquela produção, numa fase muito anterior à colheita, o que traz maior previsibilidade financeira para o vendedor.

Ocorre que sempre que acontece um grande aumento de preços de alguns produtos - à exemplo do que ocorreu ano passado com o preço da soja - ainda que já tenha vendido sua produção a um preço determinado anteriormente, alguns produtores acabam por vendê-la novamente para outros compradores, que pagarão o preço de mercado pelo produto, fazendo com que o produtor descumpra com o contrato anteriormente pactuado.

Em regra, as cerealistas são as grandes prejudicadas com isso, e acabam por amargar prejuízos não só com a não entrega do produto pelo preço combinado (abaixo do valor de mercado), como também muitas vezes, por já terem vendido aquele produto para terceiros, fazendo com que a cerealista também descumpra com seu contrato, acarretando, portanto, num duplo prejuízo a ela, que pode ir além do financeiro, mas também manchando sua reputação.