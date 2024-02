Maior investimento entre as montadoras fica para Volkswagen, que prometeu 16 novos modelos até 2028

Exclusivo para Assinantes

Confira a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira (1º)

Medicamentos de alto custo, como o próprio nome sugere, são aqueles que têm um valor financeiro elevado, muitas vezes por serem frutos de pesquisas avançadas e tecnologias de ponta. Eles são essenciais no tratamento de doenças graves ou raras, mas seu preço os torna inacessíveis para a maioria da população brasileira.

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 196, é clara: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa disposição constitucional é a base legal para a reivindicação de medicamentos de alto custo. Ela reflete um princípio ético fundamental: o valor da vida humana não pode ser medido em termos monetários.

O Sistema Único de Saúde (SUS), apesar de seus desafios, é um pilar na garantia do acesso a medicamentos, incluindo os de alto custo. Por outro lado, os planos de saúde, regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), também têm o dever de fornecer esses medicamentos quando prescritos, sob a égide de cobertura contratual e regulamentar.

Ao enfrentar a batalha judicial pelo acesso a medicamentos de alto custo, dois requisitos essenciais devem ser atendidos para aumentar as chances de sucesso:

1. Registro do Medicamento na ANVISA O primeiro passo crítico é assegurar que o medicamento desejado esteja devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A ausência de registro na ANVISA pode ser um obstáculo significativo, pois implica que o medicamento não passou pelos controles e testes necessários no Brasil, colocando em questão a sua confiabilidade e segurança.

2. Declaração Médica Específica O segundo requisito é uma declaração detalhada do médico responsável pelo tratamento do paciente. Este documento deve conter uma justificativa clara e embasada sobre porque o medicamento requisitado é indispensável para o tratamento do paciente. O médico deve explicar com precisão por que alternativas terapêuticas disponíveis no mercado ou fornecidas pelo SUS ou planos de saúde não são adequadas ou eficazes para o caso específico. Este laudo deve abordar as particularidades do paciente e da doença, detalhando as razões pelas quais os medicamentos convencionais ou mais acessíveis não atendem às necessidades de saúde do paciente.

Quando o acesso a medicamentos essenciais é negado, seja pelo SUS ou por planos de saúde, a justiça surge como um caminho legítimo. Inúmeros casos no Brasil mostram que o judiciário tem sido favorável aos pacientes, reforçando o entendimento de que o direito à saúde prevalece sobre questões econômicas.

As recusas mais utilizadas pelo SUS, bem como pelos planos de saúde são para medicamentos usados para o tratamento das seguintes doenças: quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tratamento oftálmico, tratamento de hepatite C, HIV, esclerose múltipla, doença autoimune e atrofia.

Histórias de pacientes que lutaram e conseguiram acesso a medicamentos de alto custo por meio de ações judiciais são tanto inspiradoras quanto esclarecedoras. Elas demonstram que, apesar das barreiras, é possível reivindicar e conquistar o direito à saúde.

O acesso a medicamentos de alto custo é mais do que uma questão de legislação ou política de saúde; é uma questão de humanidade. Em um país onde a desigualdade muitas vezes dita quem vive e quem morre, lutar pelo direito à saúde é lutar pela essência da dignidade humana.

Na busca pela saúde, o valor mais alto a ser pago não deve ser o preço de um medicamento, mas o custo de uma vida que poderia ser salva.