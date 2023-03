Maquiagem fora da validade aumenta risco de desenvolver alergia ocular

PREVINA-SE

Mais de 23 mil mulheres foram vítimas da doença no Brasil em 2022

Com baixo índice de diagnósticos, quanto antes for descoberto o câncer colorretal nos pacientes, de forma mais eficaz os problemas graves da doença, com três grupos de risco, serão evitados.

Classificados como "baixo", "médio" e "alto", ficam mais vulneráveis pessoas que tenham doenças crônicas, e casos hereditários de câncer colorretal.

Também portadores de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn - que pode causar dor abdominal, diarreia, perda de peso, anemia e fadiga -, ficam mais sujeitas a se depararem com um quadro de câncer colorretal no decorrer da vida.

Já no médio risco enquadram-se quem está acima dos 45 anos (90% dos casos diagnosticados), e todos os que não se enquadram nessas categorias ficam na menor faixa de perigo.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) preveem o surgimento anual de 44 mil novos casos do chamado câncer de intestino, que fica em terceiro lugar na média de prevalência (atrás do de mama e de próstata).

Identificar precocemente a existência de um câncer pode ser significativo no tratamento da doença e, pela falta deste diagnóstico adiantado, mais de 23 mil mulheres sofreram com a doença em 2022.

Tratável e com chances de cura, caso seja identificado precocemente, o câncer colorretal dá sinais sutis, como anemias e diarreias.

Ainda, mudanças bruscas do ritmo do intestino são notadas em estados mais graves da doença, podendo gerar fezes com sangue, dores abdominais e cansaço.

Previna-se

Equilibrio alimentar e prática de exercícios físicos regulares, são os principais indicativos a prevenção do câncer de intestino.

Fibras ajudam no funcionamento do sistema digestivo, e podem fazer a diferença se aliadas com menor ingestão de ultraprocessados e consumo de álcool.

Também, exames periódicos são fundamentais para a prevenção de possíveis doenças.

