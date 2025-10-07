Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo

Exclusivo para Assinantes

Com base em estudo do IPEA de 2025, o mercado de trabalho mostra a disparidade entre rendas de trabalhadores informais e formais (sob regime CLT), destacando um crescimento mais acelerado na informalidade.

Entre o ano de 2023/2024, comparando trajetórias de renda e emprego formal vs. informal. Os trabalhadores informais tiveram um aumento médio de 2,6% no salário, três vezes superior ao dos formais.

Trabalhadores formais (CLT): Crescimento de apenas 0,8%, atingindo o maior nível desde 2012, mas ainda com ganho acumulado de 6,8% em relação a anos anteriores.

Informalidade: Aumentou para 40% da força de trabalho (aprox. 38 milhões de pessoas), impulsionada por apps de delivery e freelances. No período pós-pandemia (2020-2023), a informalidade cresceu 23% em autônomos.

MEI (Microempreendedor Individual): 4 milhões de novos MEIs em 2024, totalizando 15 milhões ativos.

O mercado de trabalho brasileiro em 2025 reflete uma recuperação robusta pós-pandemia, mas marcada por uma persistente dualidade entre setores formal e informal. Com uma taxa de desocupação de 6,2% no trimestre de março a maio – a menor em anos recentes –, o país registra “pleno emprego” em termos de ocupação, mas com desigualdades estruturais que afetam milhões de trabalhadores. De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, cerca de 103 milhões de pessoas estão ocupadas, com uma renda média mensal de R$ 3.410, o maior valor histórico. No entanto, a informalidade, que atinge 37,9% da força de trabalho (aproximadamente 39 milhões de pessoas), continua como amortecedor econômico, mas também como vetor de precarização.

O setor formal, caracterizado por empregos com carteira assinada e direitos garantidos pela CLT (como FGTS, 13º salário e seguro-desemprego), demonstra sinais de consolidação. No segundo trimestre de 2025, o emprego formal bateu recorde, com saldo acumulado de 1,6 milhão de vagas nos últimos 12 meses, impulsionado por setores como serviços e indústria. A renda média efetiva para esses trabalhadores alcançou R$ 3.392, 3,9% acima do trimestre anterior, beneficiando especialmente regiões como Sudeste e Sul. Políticas como o aumento do salário mínimo e incentivos fiscais para contratações contribuíram para essa expansão, reduzindo o desemprego para 5,8% no período de abril a junho. Contudo, o crescimento é desigual: enquanto o comércio e a construção civil absorvem a maioria das vagas, profissões qualificadas como TI e saúde enfrentam escassez de mão de obra, com demanda por 2 milhões de posições formais projetadas para o ano.

Em contrapartida, o mercado informal representa a face vulnerável dessa equação. Com taxa de 38,6% no final de 2024, o informalismo abrange 40 milhões de ocupados, incluindo 32,5 milhões de autônomos sem CNPJ ou empregados sem registro. Esses trabalhadores, majoritariamente em atividades como comércio ambulante, agricultura familiar e serviços domésticos, ganham em média 40% menos que os formais – cerca de R$ 2.000 mensais –, sem acesso a proteções sociais plenas. A informalidade é mais acentuada no Norte e Nordeste (acima de 50%), afetando desproporcionalmente mulheres, jovens e negros, que compõem 60% desse contingente. Um fenômeno recente é o boom do trabalho por aplicativos, que cresceu 170% em uma década, atingindo 2,2 milhões de pessoas em 2025 – 1,7 milhão de motoristas e 455 mil entregadores. Plataformas como Uber e iFood oferecem flexibilidade, mas impõem custos altos (manutenção de veículos, combustível), reduzindo a renda líquida em até 20%. Apenas 27% desses trabalhadores contribuem para a previdência via MEI (Microempreendedor Individual), que totaliza 15 milhões de cadastros ativos, mas é criticado por mascarar subemprego em vez de formalizar de fato.

A disparidade entre formal e informal não se resume a rendas: o formal garante estabilidade e mobilidade social, enquanto o informal expõe a riscos como ausência de licença médica e aposentadoria precária. Estudos do Ipea apontam que, apesar da renda média geral subir para R$ 3.484 em julho, os 50% mais pobres – majoritariamente informais – recebem apenas R$ 824, 58% do salário mínimo. Essa dualidade freia a produtividade nacional, com o informal contribuindo pouco para a arrecadação tributária (cerca de 15% do PIB). A pandemia acelerou essa tendência, com migração para gigs economy, mas reformas como a de 2017 e a nova lei de 2024 para apps buscam equilibrar: a regulamentação exige contribuições mínimas das plataformas ao INSS, potencializando R$ 4 bilhões anuais em receitas previdenciárias.

Perspectivas para 2025 indicam estabilidade, com projeções de crescimento de 2% no PIB impulsionando mais vagas formais, mas a informalidade deve se manter acima de 35% sem investimentos em qualificação e inclusão digital. Iniciativas como o Pronatec e incentivos ao MEI são cruciais para transições, mas demandam fiscalização para evitar abusos. Em um país de contrastes, o desafio é transformar o “pleno emprego” em emprego digno, reduzindo a brecha que perpetua desigualdades. Como bem resume o IBGE, o Brasil avança, mas o “andar de baixo” ainda clama por escadas mais firmes.

Análise dos Dados e Tendências

Causas do Crescimento Informal:

Reformas Trabalhistas (2017): Facilitaram terceirizações e intermitência, reduzindo custos para empresas. Apesar do “boom” formal pós-2022, a informalidade persiste em 41% dos empregos (IBGE, 2023).

Mulheres e jovens (25-39 anos) são 60% dos novos informais, com rendas 20% inferiores aos homens. Regiões Norte/Nordeste concentram 55% dessa força, agravando desigualdades regionais.

Implicações Econômicas: Positivas: Informalidade como “amortecedor” – evitou desemprego em massa (taxa em 7,5% em 2024). MEI formaliza fluxos, gerando R$ 200 bi em arrecadação anual. Negativas: Baixa proteção social – apenas 11,6% dos informais contribuem para previdência, elevando risco de pobreza na velhice. A “armadilha da baixa produtividade”: sem investimento em qualificação, o Brasil fica preso em empregos de baixa remuneração (média informal: R$ 1.200 vs. R$ 2.800 formal).



Desde 2012 (pico formal pré-recessão), o ganho de 6,8% nos formais é irrisório frente à inflação acumulada (40%). Isso reflete estagnação, com setores como indústria encolhendo 5% em vagas.

Esse cenário ilustra a “dupla velocidade” do mercado brasileiro: formalidade cresce devagar (influenciada por juros altos e incertezas fiscais), enquanto informalidade “salva” estatísticas de emprego, mas perpetua vulnerabilidade. No contexto de 2025 (com eleições municipais e foco em crescimento de 2-3% no PIB), o texto sugere urgência em políticas como:

O “recorde” formal, denuncia a precarização como norma. É um chamado para debates sobre trabalho digno.