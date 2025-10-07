Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo

Michel Constantino

Michel Constantino

07/10/2025 - 00h02
Homos Híbrido – o novo personagem do mercado de trabalho tem criado o hábito de utilizar a IA nas suas tarefas diárias e implementado como uma ferramenta do Office as plataformas de IA generativa para reduzir sua ação humana e potencializar a rapidez e produtividade da IA nos seus processos produtivos, aumentando em até 40% sua produtividade dependendo do setor e da tarefa realizada.

O mercado de trabalho global atravessa uma de suas mais significativas transformações, impulsionada por duas forças convergentes e disruptivas: a reconfiguração dos modelos de trabalho, com a ascensão do Homos Híbrido, e a aceleração da automação industrial, consolidada sob o paradigma da Indústria 4.0. Este movimento não apenas altera a dinâmica das relações de emprego e a natureza das funções, mas também reescreve as regras de competitividade na economia global.

A pandemia de Covid-19 atuou como um catalisador para a adoção em massa do trabalho remoto, que, com o tempo, decantou para um modelo predominantemente híbrido. Este formato, que mescla dias de trabalho no escritório com dias em home office, emergiu como uma solução de equilíbrio entre a flexibilidade almejada pelos colaboradores e a necessidade de interação presencial para a manutenção da cultura organizacional e o fomento à inovação.

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT

30/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino

Com base em estudo do IPEA de 2025, o mercado de trabalho mostra a disparidade entre rendas de trabalhadores informais e formais (sob regime CLT), destacando um crescimento mais acelerado na informalidade.

Entre o ano de 2023/2024, comparando trajetórias de renda e emprego formal vs. informal. Os trabalhadores informais tiveram um aumento médio de 2,6% no salário, três vezes superior ao dos formais.

  • Trabalhadores formais (CLT): Crescimento de apenas 0,8%, atingindo o maior nível desde 2012, mas ainda com ganho acumulado de 6,8% em relação a anos anteriores.
  • Informalidade: Aumentou para 40% da força de trabalho (aprox. 38 milhões de pessoas), impulsionada por apps de delivery e freelances. No período pós-pandemia (2020-2023), a informalidade cresceu 23% em autônomos.
  • MEI (Microempreendedor Individual): 4 milhões de novos MEIs em 2024, totalizando 15 milhões ativos.

O mercado de trabalho brasileiro em 2025 reflete uma recuperação robusta pós-pandemia, mas marcada por uma persistente dualidade entre setores formal e informal. Com uma taxa de desocupação de 6,2% no trimestre de março a maio – a menor em anos recentes –, o país registra “pleno emprego” em termos de ocupação, mas com desigualdades estruturais que afetam milhões de trabalhadores. De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, cerca de 103 milhões de pessoas estão ocupadas, com uma renda média mensal de R$ 3.410, o maior valor histórico. No entanto, a informalidade, que atinge 37,9% da força de trabalho (aproximadamente 39 milhões de pessoas), continua como amortecedor econômico, mas também como vetor de precarização.

O setor formal, caracterizado por empregos com carteira assinada e direitos garantidos pela CLT (como FGTS, 13º salário e seguro-desemprego), demonstra sinais de consolidação. No segundo trimestre de 2025, o emprego formal bateu recorde, com saldo acumulado de 1,6 milhão de vagas nos últimos 12 meses, impulsionado por setores como serviços e indústria. A renda média efetiva para esses trabalhadores alcançou R$ 3.392, 3,9% acima do trimestre anterior, beneficiando especialmente regiões como Sudeste e Sul. Políticas como o aumento do salário mínimo e incentivos fiscais para contratações contribuíram para essa expansão, reduzindo o desemprego para 5,8% no período de abril a junho. Contudo, o crescimento é desigual: enquanto o comércio e a construção civil absorvem a maioria das vagas, profissões qualificadas como TI e saúde enfrentam escassez de mão de obra, com demanda por 2 milhões de posições formais projetadas para o ano.

Em contrapartida, o mercado informal representa a face vulnerável dessa equação. Com taxa de 38,6% no final de 2024, o informalismo abrange 40 milhões de ocupados, incluindo 32,5 milhões de autônomos sem CNPJ ou empregados sem registro. Esses trabalhadores, majoritariamente em atividades como comércio ambulante, agricultura familiar e serviços domésticos, ganham em média 40% menos que os formais – cerca de R$ 2.000 mensais –, sem acesso a proteções sociais plenas. A informalidade é mais acentuada no Norte e Nordeste (acima de 50%), afetando desproporcionalmente mulheres, jovens e negros, que compõem 60% desse contingente. Um fenômeno recente é o boom do trabalho por aplicativos, que cresceu 170% em uma década, atingindo 2,2 milhões de pessoas em 2025 – 1,7 milhão de motoristas e 455 mil entregadores. Plataformas como Uber e iFood oferecem flexibilidade, mas impõem custos altos (manutenção de veículos, combustível), reduzindo a renda líquida em até 20%. Apenas 27% desses trabalhadores contribuem para a previdência via MEI (Microempreendedor Individual), que totaliza 15 milhões de cadastros ativos, mas é criticado por mascarar subemprego em vez de formalizar de fato.

A disparidade entre formal e informal não se resume a rendas: o formal garante estabilidade e mobilidade social, enquanto o informal expõe a riscos como ausência de licença médica e aposentadoria precária. Estudos do Ipea apontam que, apesar da renda média geral subir para R$ 3.484 em julho, os 50% mais pobres – majoritariamente informais – recebem apenas R$ 824, 58% do salário mínimo. Essa dualidade freia a produtividade nacional, com o informal contribuindo pouco para a arrecadação tributária (cerca de 15% do PIB). A pandemia acelerou essa tendência, com migração para gigs economy, mas reformas como a de 2017 e a nova lei de 2024 para apps buscam equilibrar: a regulamentação exige contribuições mínimas das plataformas ao INSS, potencializando R$ 4 bilhões anuais em receitas previdenciárias.

Perspectivas para 2025 indicam estabilidade, com projeções de crescimento de 2% no PIB impulsionando mais vagas formais, mas a informalidade deve se manter acima de 35% sem investimentos em qualificação e inclusão digital. Iniciativas como o Pronatec e incentivos ao MEI são cruciais para transições, mas demandam fiscalização para evitar abusos. Em um país de contrastes, o desafio é transformar o “pleno emprego” em emprego digno, reduzindo a brecha que perpetua desigualdades. Como bem resume o IBGE, o Brasil avança, mas o “andar de baixo” ainda clama por escadas mais firmes.

Análise dos Dados e Tendências

Causas do Crescimento Informal:

Reformas Trabalhistas (2017): Facilitaram terceirizações e intermitência, reduzindo custos para empresas. Apesar do “boom” formal pós-2022, a informalidade persiste em 41% dos empregos (IBGE, 2023).

Mulheres e jovens (25-39 anos) são 60% dos novos informais, com rendas 20% inferiores aos homens. Regiões Norte/Nordeste concentram 55% dessa força, agravando desigualdades regionais.

  • Implicações Econômicas:
    • Positivas: Informalidade como “amortecedor” – evitou desemprego em massa (taxa em 7,5% em 2024). MEI formaliza fluxos, gerando R$ 200 bi em arrecadação anual.
    • Negativas: Baixa proteção social – apenas 11,6% dos informais contribuem para previdência, elevando risco de pobreza na velhice. A “armadilha da baixa produtividade”: sem investimento em qualificação, o Brasil fica preso em empregos de baixa remuneração (média informal: R$ 1.200 vs. R$ 2.800 formal).

Desde 2012 (pico formal pré-recessão), o ganho de 6,8% nos formais é irrisório frente à inflação acumulada (40%). Isso reflete estagnação, com setores como indústria encolhendo 5% em vagas.

Esse cenário ilustra a “dupla velocidade” do mercado brasileiro: formalidade cresce devagar (influenciada por juros altos e incertezas fiscais), enquanto informalidade “salva” estatísticas de emprego, mas perpetua vulnerabilidade. No contexto de 2025 (com eleições municipais e foco em crescimento de 2-3% no PIB), o texto sugere urgência em políticas como:

O “recorde” formal, denuncia a precarização como norma. É um chamado para debates sobre trabalho digno.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você

26/09/2025 00h01

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Você sabia que há a possibilidade de uma regra mais vantajosa de aposentadoria para quem ingressou antes de 1998?

Pois é, e se é seu caso, as regras são:

  • 95 pontos (homens) e 85 pontos (mulheres);

  • 25 anos de serviço público;

  • 15 anos de carreira;

  • 5 anos no cargo efetivo.

Há ainda a redução de 1 ano na idade para cada ano de contribuição que exceder ao mínimo do tempo de contribuição.

A Reforma da Previdência tirou a possibilidade de integralidade e paridade para quem ingressa atualmente no serviço público, e o cálculo da aposentadoria é feito com base na média de todas as contribuições, e os reajustes seguem o índice de inflação (IPCA).

APOSENTADORIA INTEGRAL NO SERVIÇO PÚBLICO
 

Todo servidor que ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, têm direito à aposentadoria integral, e recebe como aposentadoria o valor da última remuneração.

Não entram na regra de transição os servidores que:

  • Ingressaram no serviço público após 13/11/2019, pois já se enquadram nas novas regras da Reforma da Previdência e a aposentadoria será calculada com base na média de todas as contribuições e, se o regime tiver previdência complementar, o benefício será limitado ao teto do INSS.

  • Aqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria antes da Reforma (12/11/2019). Esses podem escolher entre as regras novas e antigas.

  • Servidores estaduais e municipais cujos regimes próprios ainda não aprovaram regras de transição, já que pela Reforma da Previdência, cada estado e município precisa aprovar suas próprias mudanças. Neste caso, os servidores continuam seguindo as regras antigas do seu regime próprio de previdência.

  • Se um servidor ingressou antes da Reforma, mas não se encaixa em nenhuma das regras de transição disponíveis, ele terá que seguir as novas regras da Reforma de 2019.

A idade mínima para aposentadoria de um servidor público homem é de 65 anos, enquanto para as mulheres é de 62 anos, e os requisitos são:

  • Idade mínima: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres;

  • Tempo mínimo de contribuição: 15 anos;

  • Tempo mínimo: 10 anos no serviço público;

  • Tempo mínimo no cargo: 5 anos.

Servidores de ente federativo que adotou as novas regras, ou servidor federal, que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 podem se aposentar com salário integral, se cumprirem as seguintes exigências:

 

Homem

Mulher

Idade mínima

60 anos

55 anos

Tempo de contribuição

35 anos

30 anos

Tempo de serviço público

20 anos

20 anos

Tempo na carreira

10 anos

10 anos

Tempo no cargo

5 anos

5 anos

 

Aposentadoria integral pela Regra 85/95

Essa regra exige uma pontuação mínima, que soma a idade com o tempo de contribuição:

 

Homem

Mulher

Pontuação mínima (idade + tempo de contribuição)

95 pontos

85 pontos

Tempo de contribuição

35 anos

30 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público

25 anos

25 anos

Tempo na carreira

15 anos

15 anos

Tempo no cargo

5 anos

5 anos

A Reforma trouxe novas exigências para a aposentadoria dos servidores, e aumentou a idade mínima e o tempo de contribuição. Agora, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Homens: 65 anos de idade;

  • Mulheres: 62 anos de idade;

  • Tempo de contribuição: 25 anos;

  • Tempo no serviço público: 10 anos;

  • Tempo no cargo: 5 anos.

Aposentadoria proporcional para servidor público

Caso o servidor tivesse cumprido um tempo mínimo de contribuição, era possível se aposentar antes de atingir a idade mínima exigida, antes da Reforma da Previdência de 2019. O valor era reduzido, proporcional ao tempo de contribuição que faltava para atingir a aposentadoria integral.

Quem completou os critérios antes de 31/12/2003

Os servidores podem ter direito à aposentadoria proporcional, sendo que, neste caso, o benefício é calculado com base em uma fração do salário, proporcional ao tempo de contribuição.

Aqueles que completaram os requisitos para a aposentadoria proporcional até 31 de dezembro de 2003 ainda têm direito a esse benefício, caso não tenham se não tinham atingido os critérios para a aposentadoria integral.

