O Brasil e a Geopolítica: A economia global favorece o Brasil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

A nova gestão prometeu tirar o clube do noticiário do crime, mas não consegue

Jornalista, autor de “Confesso que Perdi”. É formado em ciências sociais pela USP.

Na campanha para presidência do Corinthians Augusto Melo garantiu que o clube sairia do noticiário policial.

Como prometeu vender os direitos do nome do centro de treinamentos, não fazer contratações irresponsáveis, nomear gente especializada para todos os departamentos etc e tal.

O CT segue com o mesmo nome que, aliás, não faz sentido algum, porque ação entre amigos de um ex-presidente e um ex-médico do clube; as contratações dispendiosas como as de Félix Torres, Pedro Raul e Igor Coronado continuaram e o Corinthians segue gerido pela curriola do novo cartola.

Sair do noticiário policial então, nem pensar.

A nova bomba é o caso da empresa do amigo do diretor de marketing que recebeu R$ 1,4 mi pela comissão omitida no contrato de patrocínio com a casa de apostas, em prazo recorde, autorizado, à revelia do diretor financeiro, pelo diretor administrativo.

E, pior, que repassou o dinheiro, por meio de dois Pix milionários, para empresa cuja sócia registrada desconhece a operação e mora em casa miserável em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Tudo devidamente comprovado.

Faltou saber apenas quem são os dois destinatários do ervanário.

As suspeitas óbvias devem aguardar para serem confirmadas.

Por enquanto o que não é suspeita, é fato, resume-se ao seguinte: a empresa Rede Social, que pertence a Alex Cassundé, amigo do homem de marketing do Corinthians, Sergio Moura, e por ele indicado para trabalhar na campanha de Melo, foi quem recebeu a comissão que o diretor administrativo Marcelo Mariano mandou pagar apressadamente enquanto o financeiro viajava.

Recebido o dinheiro, a Rede Social repassou, em duas operações quase simultâneas, R$ 580 mil e R$ 462 mil, à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, a empresa misteriosa cujo registro é atribuído a uma pobre mulher de nome Edna Oliveira dos Santos.

Diante de tudo isso, até agora, o Corinthians limitou-se a publicar nota oficial em que se exime da responsabilidade do destino do dinheiro dado por quem recebeu a comissão.

Choveu no molhado.

Augusto Melo preferiu alimentar quem come em suas mãos com um sensacional patrocínio da Emirates e a eventual contratação de Gabigol, mas não demonstra nenhuma curiosidade sobre as relações de diretores seus com o ocorrido.

Com o que supõe passar atestado de idiotas ao Conselho Deliberativo do clube, à imprensa séria, à opinião pública e, não menos importante, à Fiel torcida -ao menos aos capazes de perceber que calar sobre malfeitos é o que de pior pode acontecer para qualquer instituição.

Recentemente o Cruzeiro passou por isso e, durante meses, os repórteres, que denunciaram a quadrilha que tomara o clube de assalto, foram hostilizados pelos cegos pela paixão.

Precisou que o time caísse para Série B, lá ficasse por impensáveis três anos e virasse SAF, já vendida, para que tomassem consciência do tamanho do estrago e o bem que as reportagens fizeram ao clube.

Cruzeirar virou verbo e é disso que se trata quando o Corinthians é exposto à luz.

Quem votou em Melo para se livrar de Sanchez$Monteiro Alves não percebeu que o péssimo pode ficar pior.

Enfim, é como diz o outro: "O governo é uma porcaria, mas é uma porcaria conhecida. Não vou correr o risco de outra porcaria e desconhecida".

Substitua porcaria pela palavra que achar mais adequada.