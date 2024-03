Os números do agronegócio brasileiro

VENDA EMOCIONAL

Confira a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira

Em um mundo ideal, as férias são escapadas da rotina diária, promessas de descanso e renovação. Resorts luxuosos, com suas instalações impecáveis e paisagens sobrenaturais, parecem ser a personificação desse sonho. No entanto, para alguns consumidores, o primeiro passo dentro deste mundo dos sonhos rapidamente se transforma em um pesadelo de pressão e arrependimento, especialmente quando se deparam com as táticas agressivas de venda de cotas imobiliárias durante seu descanso.



Imagine-se em um resort deslumbrante, onde cada detalhe parece perfeitamente planejado para o seu deleite. O cenário é tão convidativo que você mal pode acreditar que está ali. Então, você é convidado para uma "reunião informativa" ou um "café da manhã exclusivo", onde prometem revelar como você pode tornar essa experiência uma parte regular da sua vida. A tentação é irresistível.



O que começa como uma conversa amigável rapidamente se transforma em uma sessão intensa e prolongada de vendas. Os vendedores, treinados para identificar e explorar as vulnerabilidades emocionais dos consumidores, empregam uma série de estratégias psicológicas para criar uma sensação de urgência:



1. Escassez Fictícia: Dizem-lhe que a oferta é limitada, uma oportunidade "agora ou nunca".

2. Pressão do Tempo: Afirmam que a promoção é válida apenas se você se comprometer naquele exato momento.

3. Valorização Excessiva da Oferta: Apresentam os benefícios de forma superestimada, prometendo mais do que podem cumprir.

4. Isolamento: Muitas vezes, essas "reuniões" são realizadas em ambientes isolados, longe de qualquer influência externa ou possibilidade de busca por conselhos.



Do ponto de vista legal, tais práticas flertam perigosamente com os limites do que é permitido pela legislação brasileira de defesa do consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC), e inúmeros Tribunais têm se mostrado aliado dos consumidores neste momento.



Aos consumidores que se encontram nessa situação, algumas recomendações são cruciais, como buscar informações detalhadas sobre o que está sendo oferecido e as obrigações envolvidas, exigir um tempo para pensar sobre a proposta e maturar a ideia e, se possível, considerar o auxílio de um advogado.



A justiça tem condenado com frequência resorts, empresas de vendas de cotas imobiliárias e de imóveis no sistema de multipropriedade a devolver dinheiro aos consumidores que quiseram desistir do contrato celebrado por meio da venda agressiva, porém, para conseguirem isso, os consumidores estão sendo obrigados a entrar com ações judiciais, uma vez que extrajudicialmente as empresas alegam que o contrato não pode ser rescindido sem o pagamento de uma multa cujo valor sempre deixará o consumidor em desvantagem exagerada.

A busca pelo descanso não deve se transformar em uma fonte de arrependimento, portanto, nunca tome decisões precipitadas ou por impulso concordando com vendedores ansiosos para ganhar uma comissão por mais uma venda.



Leandro Amaral Provenzano ([email protected])