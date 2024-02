Pensão por morte: Quais os documentos necessários para dar entrada no benefício?

NOVIDADES DA SEMANA

Depois que a BYD revelou o preço do mini Dolphin, Renault tirou R$50 mil do Kwid E-tech

Você viu a redução de preço do Renault Kwid 100% elétrico? Após a BYD revelar o preço do mini Dolphin, a Renault reduziu mais de R$50 mil, o que fez o modelo ser o mais barato da categoria, o novo preço é de R$99 mil. Uma coisa é fato, os chineses não estão brincando.

Por outro lado, o mercado desacelerado fez com os preços caíssem de forma geral.

Falando em mercado, se liga nos 10 mais vendidos em janeiro de 2024:

1 FIAT/STRADA 8.022 2 HYUNDAI/HB20 7.478 3 VW/POLO 7.258 4 HYUNDAI/CRETA 4.898 5 JEEP/COMPASS 3.592 6 GM/ONIX 5.714 7 NISSAN/KICKS 4.074 8 FIAT/ARGO 4.696 9 JEEP/RENEGADE 3.019 10 FIAT/FASTBACK 3.292

Outra novidade é que a picape da Fiat está mais próximo do que a gente imagina, com lançamento previsto para março a Titano promete mexer com o mercado das picapes.



A dica da semana fica por conta do shampoo que você usa no reservatório de água do parabrisa do seu carango, é o adequado? Se liga no vídeo completo com essas e outras novidades.