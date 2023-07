População vê impacto positivo da internet em quase tudo, à exceção do debate político

saúde

Atualmente, menos da metade da população consome legumes e frutas regularmente; saiba mais

Um estudo mostra que cerca 45,5% da população consome verduras e legumes cinco vezes ou mais na semana. A prevalência de consumo de frutas é um pouco menor (41,8%). Entre os motivos estão a falta de poder aquisitivo e acesso à escolaridade e informação.

Em 2022, esse número era de 39,5% e 38,4%, respectivamente, ou seja, houve uma alta, mas o consumo continua baixo e marcado por problemas sociais.

É o que mostram os dados da segunda edição do Covitel 2023 (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), projeto desenvolvido pela Vital Strategies, organização global de saúde pública, e pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas) com financiamento da Umane e apoio da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva).

O professor da UFPel e um dos coordenadores do Covitel, Pedro Hallal, explica que há duas grandes barreiras para o consumo de frutas e verduras.

A primeira é que os jovens, tradicionalmente, gostam de frituras, de comidas não saudáveis. A segunda é o poder aquisitivo. O Brasil já está migrando para o modelo americano. Comer comida ultraprocessada é baratíssimo, e comer frutas, verduras e legumes acaba sendo mais caro", disse.

Luciana Sardinha, uma das coordenadoras do Covitel, reforça a importância de se olhar para esses dois problemas principais.

“Além de o consumo desses alimentos ser baixo, quem consome são aqueles de renda maior, provavelmente, se levada em conta a escolaridade, a raça/cor e a região", diz.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda cinco porções diárias, pelo menos cinco dias da semana, de frutas, verduras e hortaliças.

Quem consome

A pesquisa mostra, ainda, que são as pessoas acima de 65 anos as que mais consomem esses alimentos. Por exemplo, 62,8% delas comem frutas cinco vezes ou mais por semana.

Os dados mostram que as mulheres consomem mais verduras e legumes do que os homens, 51,5% e 39,1% respectivamente.

Entre as pessoas de maior escolaridade (12 anos ou mais de estudo) 57,5 % consomem esses alimentos, contra 40,9% dos menos escolarizados (zero a oito anos de estudo).

O consumo regular de frutas tem cenário parecido: está presente na vida de 48,2% da população mais escolarizada, com 12 anos ou mais de estudo, e de 39,3% entre os com zero e oito anos de estudo.

Os mais velhos (65 anos ou mais) são os que mais consomem esses alimentos (62,8% contra 33,5% dos mais novos), as mulheres mais do que os homens (49,6% contra 33,4%), e os brancos mais do que os pretos e pardos (47,3% contra 37,9%).

Enfrentamento do problema

Para Pedro Hallal, há formas de enfrentamento dessas desigualdades, com políticas públicas que aumentem o acesso a alimentos saudáveis.

"Aí depende de investimentos em agricultura familiar, taxação maior aos alimentos ultraprocessados e campanhas educativas. O outro lado da solução é mais complexo, que é reduzir as desigualdades no país. Aí precisamos de políticas públicas que priorizem quem mais precisa e não quem mais tem”, finaliza.

Conforme o Ministério da Saúde, uma alimentação adequada e saudável é diversificada, com uma boa variedade de frutas, legumes e verduras, algo especificado no Guia Alimentar, disponível para toda a população acessar e recomendado pelo ministério.

“A ingestão de nutrientes, propiciada pela alimentação - que incorpora as dimensões culturais e sociais -, é essencial para a boa saúde, sendo um benefício certeiro para a prevenção de doenças, que proporciona bem-estar e qualidade de vida”, informa o ministério.

O próprio Guia reforça isso ao dizer que pesquisas recentes têm demonstrado a existência de vários compostos químicos com atividade biológica nos alimentos, destacando-se a presença de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias em frutas, legumes e verduras.

O Guia Alimentar ressalta, sobretudo, que o grande segredo está na variedade. Por esse motivo, são inúmeras as possíveis combinações entre eles e suas formas de preparo, bem como as características do modo de comer que têm influências sociais e culturais.