Seguro do Construtor: O Seguro Obrigatório que todo Construtor precisa conhecer

Com novo modelo de negócios a EXPOGRANDE 2025, realizada de 3 a 13 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, teve um impacto significativo na economia local, na política, nos negócios e na disseminação da cultura do agronegócio em Mato Grosso do Sul.

Movimentação Financeira: a feira foi projetada para movimentar entre R$ 580 milhões e R$ 600 milhões, impulsionada por cerca de 20 leilões, comércio de produtos agropecuários e atividades relacionadas. Em 2024, a Expogrande já havia alcançado R$ 576,8 milhões, indicando uma tendência de crescimento contínuo. Esse volume beneficia diretamente setores como hotelaria, gastronomia e comércio local, com impactos indiretos que elevam ainda mais a cifra.

Geração de Empregos: A edição de 2025 gerou aproximadamente 5.000 empregos diretos e indiretos, consolidando-se como um pilar do desenvolvimento econômico do estado. Esses empregos abrangem desde trabalhadores envolvidos na organização do evento até setores de serviços que atendem os visitantes.

Atração de Visitantes: Com uma expectativa de 120 mil visitantes, a feira atraiu público de diversas regiões do Brasil, aquecendo a economia de Campo Grande e reforçando sua posição como hub do agronegócio.

A feira lança novo modelo de negócios para o espaço no Parque Laucídio Coelho, com empresas sendo atraídas e implantadas para fazerem seus investimentos e seus fluxos de negócios durante o ano como se fosse um “bairro ou cidade do agronegócio˜, com serviços, estrutura e segurança para que os empreendimentos tenham resultado e continuidade dos seus negócios.

Impacto nos Negócios

Leilões e Transações Agropecuárias: A Expogrande 2025 sediou cerca de 20 leilões, com destaque para a pecuária de elite, incluindo a exposição ouro do Nelore, uma das quatro mais importantes do Brasil. Esses leilões movimentaram entre 3.000 e 4.000 animais, influenciando preços de mercado e tendências para o setor pecuário nacional.

Inovação e Sustentabilidade: A feira destacou tecnologias e práticas sustentáveis, como debates sobre crédito de carbono e manejo sustentável no Pantanal. A presença de instituições financeiras, como Sicredi, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, oferecendo linhas de crédito especiais, facilitou negócios para produtores rurais.

Apoio a Pequenos Negócios: O espaço “Compre do Pequeno”, organizado pelo Sebrae/MS, reuniu 18 expositores diários de agroindústria e economia criativa, promovendo produtos locais e gerando conexões comerciais. Expositores relataram benefícios além das vendas, como fortalecimento de marcas e networking.

Presença de Setores Diversificados: Além da pecuária, a feira abordou o leite, a celulose, citricultura, amendoim e suinocultura, mostrando a diversificação da matriz econômica do estado e atraindo investidores nacionais e internacionais.

Disseminação da Cultura do Agronegócio

Educação e Capacitação: A Expogrande ofereceu palestras, workshops e oficinas gratuitas, com foco em inovação, tecnologia e mercado. Atividades como as vitrines tecnológicas do SENAR, palestras sobre precificação e debates como o Fórum Lide Agro promoveram a troca de conhecimento entre produtores, pesquisadores e empresários.

Valorização da Identidade Local: Apresentações culturais, artesanato e produtos regionais, como os sorvetes da Dale Sorvetes desenvolvidos para o evento, reforçaram a cultura sul-mato-grossense. Espaços como a fazendinha proporcionaram experiências educativas para crianças, aproximando o público urbano do campo.

Integração Campo-Cidade: A feira consolidou-se como um ponto de encontro entre o setor rural e a população urbana, promovendo o orgulho pela vocação agropecuária do estado. O governador Eduardo Riedel destacou que a Expogrande mantém viva a “chama de orgulho” dos sul-mato-grossenses, conectando diferentes setores da sociedade.

Projeção Nacional e Internacional: A presença de expositores de todo o Brasil e comitivas internacionais elevou o status da Expogrande como vitrine global do agronegócio sustentável, reforçando a imagem de Mato Grosso do Sul como líder em tecnologia e produtividade agrícola.

Políticas Públicas

Na Expogrande 2025 reafirmou sua relevância como um dos maiores eventos agropecuários do Brasil, impulsionando a economia de Campo Grande e Mato Grosso do Sul por meio de negócios robustos e geração de empregos. A ênfase também foi dada na participação efetiva do Governador de MS, a Prefeita de Campo Grande e a Senadora e Ministra Tereza Cristina.

Os três foram destaques ao apresentar políticas públicas importantes para a pecuária leiteira por exemplo pelo estado, a pactuação dos contratos de gestão pela prefeitura e investimentos em infraestrutura pela senadora.