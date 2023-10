No mundo de hoje, onde o acesso ao crédito é fundamental para realizar nossos sonhos e enfrentar imprevistos financeiros, é importante considerar medidas que garantam a segurança tanto do devedor quanto do credor. Uma dessas medidas é o seguro prestamista, uma modalidade de seguro que oferece proteção financeira em caso de eventos adversos que possam afetar o pagamento de um empréstimo.

O seguro prestamista é uma modalidade de seguro que tem como objetivo proteger tanto o devedor quanto o credor em caso de inadimplência decorrente de eventos inesperados, tais como morte, invalidez, desemprego involuntário ou incapacidade temporária de pagamento do mutuário. Ele oferece uma rede de segurança financeira que minimiza os riscos associados a essas circunstâncias imprevistas e garante a continuidade do pagamento do empréstimo.

À exemplo do que ocorre no caso de seguro do imóvel financiado, caso ocorra o sinistro previsto na apólice de seguros, o empréstimo contratado deve ser quitado pela seguradora, de modo que o consumidor não terá mais que pagar as parcelas do empréstimo contratado exatamente por ter direito a sua quitação, caso ocorra o evento classificado como “sinistro” pela apólice de seguros.