Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

28/08/2025 - 00h03
Nos últimos anos, tornou-se comum em Mato Grosso do Sul — tanto no Estado quanto em diversos municípios — a contratação de servidores públicos por meio de contratos temporários. Professores são os mais atingidos, mas também há médicos, enfermeiros e outros profissionais essenciais atuando sob essa modalidade.

Esses profissionais, embora não sejam concursados e, portanto, não se enquadrem tecnicamente como servidores públicos efetivos, são agentes temporários contratados pelo Estado ou município para suprir necessidades emergenciais.

A justificativa para esse modelo é simples: trata-se de uma forma mais econômica de contratação para a Administração Pública. Diferentemente do servidor concursado, o contratado temporário tem vínculo por prazo determinado e, na maioria das vezes, não recebe direitos como 13º salário, férias remuneradas e o adicional de um terço de férias. Isso acontece porque o contrato temporário foi concebido pela Constituição (art. 37, IX) para atender situações emergenciais e excepcionais, como a necessidade de suprir professores durante o afastamento de titulares ou garantir atendimento imediato em unidades de saúde.

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira

19/08/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

Michel Constantino

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

O cenário econômico atual reflete o dilema entre crescimento e estabilidade de preços. Enquanto o mercado financeiro projeta crescimento do PIB de 2,21% para 2025, o Banco Central estima expansão de 2,1%, ambos significativamente abaixo dos 3,4% registrados em 2024. Esta desaceleração programada faz parte do processo de normalização da economia após o período de forte expansão pós-pandemia.

Agropecuária: Principal Fator de Retração

O setor agropecuário foi o principal responsável pela desaceleração econômica no segundo trimestre, registrando contração de 3,1%. Esta retração representa uma reversão significativa em relação ao forte desempenho do primeiro trimestre, quando o setor impulsionou o crescimento da economia. Em junho especificamente, a agropecuária recuou 2,3% na comparação mensal.

A performance negativa do setor pode ser atribuída a fatores sazonais típicos do período de entressafra, além de condições climáticas adversas que afetaram a produtividade em algumas regiões. O setor agropecuário, tradicionalmente volátil, continua sendo um componente crucial para o desempenho geral da economia brasileira, dada sua participação significativa no PIB e nas exportações.

Indústria: Estabilidade com Leve Crescimento

O setor industrial apresentou desempenho modesto, mas positivo, com crescimento de 0,1% no segundo trimestre. Em junho, o setor registrou pequena contração de 0,1% na comparação mensal, após alta de 0,52% em maio. Esta performance reflete a cautela dos empresários diante do cenário de juros elevados e incertezas sobre a demanda futura.

A indústria brasileira enfrenta desafios estruturais relacionados ao alto custo do capital, competitividade internacional e necessidade de modernização tecnológica. O ambiente de juros elevados impacta diretamente os investimentos industriais, limitando a capacidade de expansão do setor.

Serviços: Motor do Crescimento Econômico

O setor de serviços emergiu como o principal sustentáculo do crescimento econômico no período, registrando expansão de 0,7% no segundo trimestre e 0,1% em junho. Este desempenho positivo reflete a resiliência do consumo interno e a recuperação gradual de atividades que foram mais afetadas durante a pandemia.

O setor de serviços, que representa a maior parcela do PIB brasileiro, continuam apresentando dinamismo, compensando parcialmente a desaceleração em outros setores, uma ressalva para a expansão monetária que pressiona crescimento de forma artificial.

As perspectivas para os próximos meses indicam continuidade da desaceleração econômica, com o Banco Central mantendo a postura restritiva da política monetária. A autoridade monetária tem sinalizado que os juros permanecerão no patamar atual por um "período bastante prolongado", com analistas projetando cortes apenas em 2026.

O "hiato do produto" permanece positivo, indicando que a economia ainda opera acima de seu potencial sem pressionar a inflação. Esta situação justifica a manutenção da política monetária restritiva até que haja convergência efetiva da inflação à meta estabelecida.

A economia brasileira enfrenta desafios estruturais que transcendem o ciclo econômico atual. A necessidade de reformas que promovam maior produtividade, melhoria do ambiente de negócios e modernização da infraestrutura permanece como agenda prioritária para sustentar o crescimento de longo prazo.

A questão fiscal também representa um elemento crucial para a estabilidade macroeconômica. O equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade fiscal requer políticas coordenadas que promovam eficiência no gasto público e melhoria da qualidade dos investimentos.

O resultado do IBC-Br de junho confirma a trajetória de desaceleração da economia brasileira, alinhada com os objetivos da política monetária de convergir a inflação à meta. Embora esta moderação seja necessária no curto prazo, é fundamental que as autoridades econômicas mantenham foco nas reformas estruturais que promovam crescimento sustentável de longo prazo.

A coordenação entre política monetária, fiscal e estrutural será crucial para navegar o período de transição atual, garantindo que a estabilização da inflação não comprometa permanentemente o potencial de crescimento da economia. O monitoramento contínuo dos indicadores econômicos e a flexibilidade na condução das políticas públicas serão elementos essenciais para o sucesso desta estratégia.

Cláudio Humberto

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"

Presidente dos EUA Donald Trump, após a conversa com o russo Vladimir Putin

18/08/2025 00h05

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

 

Visita balzaquiana

A juíza Sandra Day O’Connor (EUA) pisou no Brasil 17 de setembro de 1998. À época, o STF era presidido pelo já aposentado Celso de Mello.

 

Hiato temporal

Antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy esteve no STF, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990.

 

Lá se vão 18 anos

Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, a autoridade máxima do setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde.

 

Plano B

Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para cerimônia dos Panamericano. Esticou e foi na Fiocruz.

 

Dr. Hiran defende que Senado paute impeachment

Para o senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), o Senado precisa pautar e discutir o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “A situação não está normal no País,” explicou o senador, em entrevista ao podcast Diário do Poder. Dr. Hiran avaliou as condenações distribuídas pelo STF no caso do 8 de janeiro como “desproporcionais” e acredita que o impedimento de Moraes de fato pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

 

Pressão é tudo

Dr. Hiran acredita que uma vez que a pressão popular e parlamentar seja grande suficiente, Alcolumbre vai pautar o impeachment.

 

Prioridades

Além do impeachment de Moraes, Dr. Hiran elenca o projeto da anistia e o fim do foro privilegiado como prioridades no Senado, este ano.

 

Tendência fácil

O senador de Roraima, que não elegeu um só prefeito do PT em 2024, aposta na vitória dos conservadores nas eleições de 2026.

 

7 a 1, o retorno

Arraso: enquanto o lucro do Banco do Brasil no 2º trimestre caiu 60% em e foi a US$703 milhões (R$3,8 bilhões), o Deutsche Bank, versão alemã do BB, lucrou o equivalente a R$15,2 bilhões no mesmo período.

 

Resultado

A CPMI do roubo do INSS nem começou, mas já rendeu. O PDT do Senado renunciou à vaga na comissão. O partido é feudo de Carlos Lupi, ministro na Previdência quando a roubalheira multiplicou.

 

Haddad: noves fora...

...nada: o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que recusou reunião virtual com Fernando Haddad, recebeu presencialmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

 

Alcolumbre veta

Apesar da disponibilidade de Eduardo Girão (Novo-CE), o comando da CPI mista do roubo aos aposentados do INSS, vai sobrar para um dos blocos da casa: União, MDB, PSDB e Podemos ou PSD e PSB.

 

Mudança no horizonte

Apenas seis dos 26 senadores do atual maior bloco parlamentar do Senado, “Democracia”, têm mandato garantido após 2026. O bloco reúne os senadores do União, MDB, PSDB e Podemos.

 

O fim está próximo

O jovem deputado André Fernandes, presidente do PL-CE, tem feito política à moda antiga, conversando com de outros partidos. Seu objetivo é claro: “Vamos nos livrar do PT, que está destruindo o Ceará”.

 

 

Mais uma vez

Esta semana não há sessões deliberativas agendadas para o plenário da Câmara. Já no Senado, o trabalho de aprovar indicações de cargos no governo Lula (PT), muitos do Alcolumbre, continuará a todo vapor.

 

Sufocamento

Condenado por improbidade administrativa, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, vai ter que ficar 2 anos e meio sem gastar um único centavo do salário de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) para conseguir pagar a multa de R$546.631,92.

 

Pensando bem...

...nem multa de trânsito se julga tão rapidamente.

 

PODER SEM PUDOR

Calaboca diplomático

O embaixador Ruy Nogueira, secretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, foi direto ao ponto em uma sessão que discutia, na Câmara, nos anos 2000, o fim do visto para americanos entrarem no Brasil. A proposta era de americanófilos que pouco estavam ligando para os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’.”

ASSINANTES
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
/ 1 hora

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
/ 2 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira