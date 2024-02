Transformação digital na economia: Desafios e Tendências

Juliane Penteado

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 9 de fevereiro

Olá! Mais um artigo e agora sobre a Prova de Vida.

Isso mesmo, aposentados e pensionistas que não foram identificados na base de dados que nasceram em janeiro, fevereiro e março deverão receber uma notificação, se não tiveram os dados encontrados.

Então, se você se encaixa nesse perfil, fique atento, pois está sendo enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135, e/ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada.

São 4.351.557 pessoas nascidas neste trimestre que não foram identificadas no

cruzamento de informações. Depois de 60 dias após as notificações, caso não haja comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado.

Neste período, o segurado pode realizar a prova de vida no aplicativo ou site Meu INSS. Caso não possuam acesso à internet ou celular, caberá ao INSS fazer a busca ativa dessas pessoas.É importante lembrar que a Prova de vida não é mais obrigatória nos bancos ou na agência da Previdência.

Como comprovar

Acessar o aplicativo Meu INSS ou apps que tenham certificação e controle de acesso

Atendimento em Agência da Previdência Social

Receber pagamento de benefício com biometria

Fazer empréstimo consignado com biometria

Fazer atualizações no Cadastro Único (CadÚnico)

Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS

Antes de 2020, os segurados tinham que fazer a prova de vida anualmente nos bancos que pagavam os benefícios. O procedimento era presencial, com apresentação de documento de identificação com foto a um funcionário ou feito por biometria nos terminais de autoatendimento, mas com a pandemia, os segurados tiveram que cadastrar a biometria facial no Meu INSS e fazer a prova por lá, com o uso da câmera do celular do cidadão pelo aplicativo Meu INSS.

Servidores públicos

A prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União é feita somente nos aplicativos Sougov.br e Gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado. O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário.

É fake que o INSS vai suspender benefícios de aposentados e pensionistas

O INSS não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Desde fevereiro de 2022, é o INSS que deve comprovar que o cidadão está vivo.

É importante manter os dados atualizados, porque o INSS fará busca ativa e o cruzamento de dados do beneficiário do INSS com as informações na base do governo.

Espero ter ajudado.