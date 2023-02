Veja dicas de nutricionistas para manter a saúde nos dias de folia

AUTOMAÇÃO

Robô inteligente preocupa escolas e instituições acadêmicas com as possibilidades de plágio

Desde que foi lançado, o robô inteligente ChatGPT preocupa escolas e instituições acadêmicas com as possibilidades de plágio.

O chatbot, porém, pode ajudar humanos a ganhar tempo com algumas tarefas, sobretudo as que envolvem texto.

Usando a plataforma de inteligência artificial (IA) desde novembro, o professor de comunicação e tecnologia Marcio Telles reuniu dicas no Twitter de como usá-la para preencher formulários burocráticos e escrever mais rapidamente.

A responsabilidade de editar e checar o texto entregue pelo ChatGPT sempre ficará com o humano. A criadora da tecnologia, OpenAI, até desenvolveu um detector de textos feitos com IA para evitar uso indevido do robô.

Escrever emails e outros textos padrões O ChatGPT funciona muito bem para escrever emails e outros textos com estrutura bem definida. O usuário ainda precisa fornecer as informações que considerar essenciais à sua mensagem.

"Escreva um email para fulano X agradecendo pela participação dele no evento Y. Diga que gostei muito do aspecto tal", exemplifica Telles.

Como um email normalmente conta com uma parte de apresentação, é recomendável informar seu nome e cargo.

O robô vai bem em outros gêneros textuais com estrutura mais rígida, como aplicação de bolsas, carta de recomendação, pedidos de informação etc.

O professor relata ter se inscrito em uma bolsa com uma apresentação escrita pela IA. "Bati com dicas na internet sobre o padrão desse tipo de carta e ele acertou 10/10". A estrutura entregue pelo ChatGPT sempre precisa ser aperfeiçoada pelo humano.

Tradutor

Escreveu uma mensagem em um idioma no qual não é fluente ou nativo? A inteligência artificial ainda pode ajudar a melhorá-la. O texto ganha em fluidez e variação de palavras, segundo Telles. Ele recomenda a plataforma Quillbot para essa função.

Nas traduções, o robô também cai em menos falsos cognatos do que o concorrente Google Tradutor.

Preencher formulários

Conforme o professor, o robô inteligente também adianta trabalho preenchendo formulários. "Preenchi já relatórios de extensão com ele. Você precisa dar as informações básicas da atividade que você está relatando que ele faz o resto. Depois, é só corrigir e complementar."

Criar sínteses

Quem trabalha com o discurso alheio sabe que parafrasear textos é uma atividade lenta e monótona. Mas o ChatGPT faz isso rapidamente, segundo Telles.

"Agora, copio o trecho que realcei no PDF, colo no ChatGPT e peço para ele 'resumir'. Um parágrafo vira uma ideia de 2 ou 3 linhas, bem objetiva", diz ele.

Fica a cargo do usuário avaliar se a paráfrase não alterou o sentido original.

Como o ChatGPT consegue retomar informações citadas no diálogo, a tecnologia tem compreensão do texto em fichamento. Por isso, a IA ainda consegue completar informações quando um pedido de resumo for muito curto.

Explicar conceitos

O ChatGPT também responde quando é instado a explicar algo. Nem sempre está certo, mas quase nunca está completamente errado.

Isso, contudo, não elimina o trabalho humano de averiguar se a resposta do robô é fiel à ideia expressa no texto. O tempo economizado em leitura deve ser reinvestido em checagem.

Transcrição de áudios Hoje, já é possível usar YouTube, Word ou Google Docs para transcrever áudios -há também outras ferramentas específicas para isso como Otter.AI, Escriba e Good Tape.

Sobretudo com idiomas além do inglês, esses programas apresentam dificuldade de compreensão e falta de pontuação.

Um fluxo verbal coerente na língua falada também pode ficar terrível no papel.

Colar o texto no ChatGPT e pedir para a ferramenta resumir economiza trabalho braçal: "retira os excessos, insere a pontuação e apresenta um texto sucinto, muito próximo da maneira como eu escrevo e penso. Depois, é só dar os toques pessoais e pronto!", afirma o professor.

Estruturar textos

O ChatGPT também consegue propor uma sequência lógica de argumentos a partir de uma ideia inicial.

"Quando chego ao texto final, joguei toda a sugestão fora, mas serviu de ponto de partida."

O robô também serve para superar o vazio da página em branco. "Escrevo rapidamente a ideia, de forma bem livre, e peço para ele transformar em um parágrafo de texto acadêmico. O resultado é constantemente ruim, mas bom o suficiente para começar."

Se a pessoa trabalhar com alguma limitação de caracteres, o robô também limpa o texto com habilidade. Basta informar o máximo de letras com espaços e colar o texto no chat.

Para quem quer iniciar estudos em novas áreas, um pedido de roteiro para o chatbot serve de orientação.

"Peça para a IA fazer uma lista de temas essenciais para dominar o tópico."

Essa função funciona particularmente bem com o estudo de idiomas, já que o robô pode corrigir erros ortográficos e gramaticais em tempo real, enquanto simula uma experiência de conversação.

Programação

Há também relatos no Twitter de quem pede auxílio do ChatGPT para criar códigos de programação. É possível pedir para a inteligência artificial reescrever scripts de maneira mais clara ou montar estruturas repetitivas como formulários.

A inteligência artificial também encontra erros lógicos em códigos, que travam, com frequência, o funcionamento de um programa em desenvolvimento.

