Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"A cada capítulo, as conexões sobem mais um degrau."

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre recados de Daniel Vorcaro para Fernando Haddad

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

18/03/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CV tinha até ‘CT’ enquanto Lula protegia facções

Enquanto Lula (PT) insiste em proteger facções criminosas brasileiras da reclassificação para organizações terroristas, com alegações de cunho ideológico que remetem ao antiamericanismo juvenil dos anos 1970, a realidade bate à porta. Na semana passada, a Polícia Civil de Mato Grosso desmantelou centro de treinamento da facção carioca Comando Vermelho numa aldeia indígena em Santo Antônio de Leverger, a 27km de Cuiabá. “Retrato do fracasso do Estado”, diz José Medeiros (PL-MT).

 

Táticas de guerrilha

A Operação Argos apurou que o “CT” da facção do Rio preparava bandidos para sobreviver na selva e ensinava táticas de guerrilha.

 

Drogas e armas

As investigações da Polícia Civil apuravam tráfico de drogas do grupo na região, mas desvendou os “cursos” de guerrilha com armamento bélico.

 

Restrito irrestrito

Eram usadas pistolas .40, 9mm, fuzis .556 e .762, metralhadora e arma com tripé .30; armamentos de uso restrito às forças armadas e policiais.

 

Prova cabal

Para o deputado Nelson Barbudo (PL-MT), a ação é “prova que facções criminosas já estão agindo como verdadeiros grupos de guerrilha”.

 

A 200 dias da eleição, disputa apertada é inédita

A partir desta quarta-feira (18), faltam apenas 200 dias para a eleição presidencial de 2026. Lula (PT) está empatado tecnicamente nas pesquisas de primeiro e até segundo turno com o principal adversário pela primeira vez desde que venceu, em 2002. Há 24 anos, a pouco mais de seis meses do voto, Lula liderava com folga contra José Serra; 31% a 19% no primeiro turno e 61% a 39%, no segundo. Caso quase idêntico a 2006, contra o ex-tucano Geraldo Alckmin; 40% a 20% e 61% a 39%.

 

Líder, mas...

Em 2018, logo após ser preso em abril, Lula tinha quase o dobro das intenções de Jair Bolsonaro no Datafolha: 31% a 16%. Não foi candidato.

 

Aproximou

Em 2022, o Datafolha de março previa Lula 43% x Bolsonaro 26% no 1º turno. Acabou 48,4% a 43,2% no primeiro e 50,9% a 49,1% no 2º turno.

 

Outro mundo

Agora, Flávio Bolsonaro (PL) já aparece empatado no 1º turno (Quaest BR-5809/26 etc.) e até à frente de Lula no 2º turno (Futura BR-6607/26).

 

Por enquanto

No cenário atual, só estariam salvos da cláusula de barreira da eleição 2026 – sem as federações partidárias – os partidos PL, PT, União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PDT, PSDB, Podemos e PSB.

 

Mudanças em breve

Dia 4 de abril é o prazo final para a “desincompatibilização”. Prefeitos, governadores (e o presidente) têm pouco mais de duas semanas para deixarem os cargos, caso queiram disputar outros cargos nas eleições.

 

Tentado e feito

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) confirmou “tentativas e vazamentos” de informações sigilosas e particulares do banqueiro Daniel Vorcaro, que “poderiam inviabilizar as provas”.

 

Puxa o nome

“Que o Supremo nos responda: com quem estava aquele número de telefone”, cobrou Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, sobre a troca de mensagens de Daniel Vorcaro com número funcional do STF.

 

Questão moral

Para Marcio Bittar (PL-AC), a atual composição do parlamento não deve sabatinar Jorge Messias para vaga no STF ou qualquer outro indicado. Segundo o senador acreano, o Senado perdeu a legitimidade moral.

 

Olho no voto

Senadores não perdem tempo na hora de surfar na onda que pode render alguns votos. A proposta que veda aposentadoria como “punição” para magistrados estava parada desde setembro. Voltou a andar em março, com a movimentação do próprio STF no mesmo sentido.

 

Vem aí!

Com a projeção de média de alta de 8% na conta de luz dos brasileiros ainda este ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironiza sobre a criação de um novo programa do governo Lula, é o “Apagão para Todos”.

 

Pé na rua

É esperada para amanhã (19) a saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda. Deve disputar as eleições deste ano. A pasta deve ficar sob comando do nº 2, o secretário-executivo Dário Durigan.

 

Pensando bem...

...seria bom “segurança extraordinária” também para o dinheiro dos pagadores de impostos.

 

PODER SEM PUDOR

Calúnias verdadeiras

Nos anos 50, governador gaúcho Ildo Meneghetti demitiu o representante do Partido Libertador em seu governo. O presidente do PL, Décio Martins da Costa, pediu uma audiência a Meneghetti para saber os motivos e depois convocou uma reunião de emergência da executiva. Explicou:

- O governador me mostrou um dossiê com denúncias e calúnias...

Fez uma pausa e concluiu:

...e o pior é que todas as calúnias são verdadeiras.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Agora as coisas fazem mais sentido"

Deputada Carol de Toni (PL-SC) ao relembrar que Daniel Vorcaro elogiou o STF em 2024

14/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula levou 8 meses para retaliar governo Trump

Lula (PT) levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio da reciprocidade”, cancelando o visto de um assessor do governo dos EUA que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista apenas tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou inauguração de ala hospitalar.

Só o sub do sub

Além de demorar a reagir ao cancelamento do visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Donald Trump.

O que tinha na água?

Em discurso com fala agitada, disse que o assessor de Trump teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu.

Reciprocidade real

A valentia de Lula faria sentido se o visto cancelado fosse do secretário da Saúde de Trump, Robert Kennedy Jr, não de assessor de 5º escalão.

A volta da lorota

A bravata de Lula nasceu do botão de pânico acionado no governo. À falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na lorota da “soberania”.

Governo Lula já torrou R$ 126,4 milhões em viagens

Dispararam para mais de R$ 126,4 milhões as despesas do governo Lula (PT) com viagens. Até o dia 9 de março, data da última atualização desses dados no Portal da Transparência, foram destinados R$ 69,6 milhões ao pagamento de diárias de funcionários do governo petista e outros R$ 56,1 milhões bancaram as passagens aéreas. O total não inclui as despesas do presidente, primeira-dama e outras autoridades que se aproveitam do luxo dos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas um mês

Apenas entre 9 de fevereiro e 9 de março, o governo Lula admite ter torrado R$ 93 milhões com deslocamentos.

Tem mais

O Portal da Transparência aponta ainda R$ 753,4 mil em “outros gastos” com viagens do governo Lula. São taxas de agenciamento, seguros etc.

Recordes sucessivos

Em 2025, o governo petista bateu recorde histórico de gastos com viagens – pelo terceiro ano seguido – com R$ 2,44 bilhões.

Ditadura é assim

A ditadura de Cuba diz que vai libertar 51 presos políticos e sinaliza “negociar” com o governo dos EUA. Entretanto bateu recorde de prisões políticas em fevereiro; mais de 1.200, diz a embaixada americana.

Longe do fim

Completa sete anos no fim desta semana o tal “Inquérito das Fake News”, instaurado por ordem do então presidente do STF ministro Dias Toffoli. Com precedente singular no judiciário, está longe de ter um fim.

Trampolim eleitoral

Para Ricardo Salles, pré-candidato do Novo-SP ao Senado, Simone Tebet trocar o Mato Grosso do Sul por São Paulo é “puro trampolim” e “reconhecimento da falta de apoio em sua terra natal”.

Disputa nos estados

Considerando “centro-direita e direita vs. centro-esquerda e esquerda, Flávio Bolsonaro chega mais encorpado [nos palanques estaduais]”, avalia o presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Destino mais frequente

Apesar da relação conturbada de Lula e Trump, o trecho internacional mais percorrido por funcionários do governo brasileiro em 2026 é entre Brasília e Washington: 229 viagens, aponta o Portal da Transparência.

Primavera na escuridão

Protestos e panelaços são registrados há mais de uma semana em Havana (Cuba), mesmo na escuridão. Houve manifestação até no bairro de Nuevo Vedado, próximo ao Palácio da Revolução, sede da ditadura.

Melhor hora

Há no PSD de Gilberto Kassab quem defende apoiar o PL ou o PT logo no primeiro turno da eleição presidencial. Mas a direção do partido tem outros planos: valorizar o passe para o segundo turno.

Diminuiu

Após atingir pico de 31% na última quarta-feira (11), a chance de impeachment de um ministro do STF antes de 2027 caiu para 20%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket.

Pergunta no presídio

Delação de Daniel Vorcaro é uma delação master ou uma delação suprema?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Carros e cargos

Eleita prefeita de São Paulo, Luiza Erundina foi a Jânio Quadros, ainda no cargo. Ele quis saber o que ela trazia na bolsa. “Documentos”, respondeu.

- Creio que a senhora deveria trazer muitos carros e cargos.

- Me desculpe, não estou entendendo – respondeu Erundina.

- Carros para a CMTC, que o povo está faminto por transporte, e cargos para os vereadores, que estão famélicos para dar emprego a seus apaniguados...

Cláudio Humberto

O PT voltou à cena do crime com o velho método de aparelhamento

Senador Rogério Marinho (PL-RN) avalia o terceiro mandato de Lula (PT)

13/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Ligação de Vorcaro a Lula e Biomm intriga oposição

Parlamentares da oposição querem esmiuçar a relação entre a empresa Biomm, do banqueiro Daniel Vorcaro, com Lula (PT) e o Ministério da Saúde. A biofarmacêutica tem o dono do Banco Master, como principal acionista, e contratos milionários com o Ministério da Saúde. Só o primeiro contrato, após Lula inaugurar a fábrica da Biomm em Nova Lima (MG), em 26 de abril 2024, totalizou cerca de R$300 milhões. A empresa ainda tem três contratos ativos com a pasta do petista Alexandre Padilha.

 

Onipresença

Nem a presença de Lula fez Vorcaro ir a Nova Lima: viajou a Londres para pagar luxos e uísque Macallan para figurões e ministros do STF.

 

PT em peso

Além de Lula, a inauguração da fábrica de Daniel Vorcaro em Nova Lima contou com a presença de Padilha e de Fernando Haddad (Fazenda).

 

Vorcaro agradece

Dois dos contratos ativos no Ministério da Saúde, de R$135 milhões, foram assinados em 2025, com vigência de fim prevista para este mês.

 

SUS em risco

Como Vorcaro é acionista da Biomm, o temor é que eventuais bloqueios judiciais paralisem a produção industrial de insulina contratada pelo SUS.

 

Lula já pagou R$1,8 bilhão em emendas este ano

O governo Lula (PT) já pagou R$1,8 bilhão em emendas parlamentares, apenas este ano. A plataforma de transparência do Tesouro Nacional revela que a administração petista distribuiu R$955,4 milhões em emendas individuais e outros R$843,8 milhões para bancar as emendas de bancada. Já o Portal da Transparência do governo federal ainda não registrou sequer um centavo pago em emendas.

 

Ritmo acelerou

Do total, foram pagos mais de R$700 milhões nos últimos 20 dias. Apenas em março, a conta das emendas é de R$227 milhões.

 

Início do ano

Somente em fevereiro, Lula e cia. pagaram mais de R$1,1 bilhão em emendas parlamentares. Em janeiro, foram mais de R$455 milhões.

 

Top 3

Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pará receberam as emendas mais caras; R$36,8 milhões, R$27 milhões e R$22 milhões respectivamente.

 

Uma samambaia

O serpentário do Itamaraty não perdoa comentando o protagonismo e o assédio a Flávio Bolsonaro na posse de José Antonio Kast, presidente do Chile. O chanceler Mauro Vieira foi ao evento, mas fez só figuração.

 

Lulinha, eis a questão

Eduardo Girão (Novo-CE) acha muito estranha a resistência de Davi Alcolumbre (União-AP) à prorrogação da CPMI do INSS. O senador pergunta se é por causa das investigações aproximando-se de Lulinha.

 

Que atraso

Pior que proteger PCC e CV de ações antiterroristas é o governo Lula invocar o “temor” de que os EUA atuem em território brasileiro, paranoia juvenil que ecoa narrativas anti-imperialistas dos anos 1960, mas que, na prática, expõe o Brasil a riscos maiores de isolamento e vulnerabilidade.

 

Coisa estranha

A vereadora Janaína Paschoal (PP-SP) estranhou eventual candidatura de Simone Tebet, ainda no MDB, ao Senado por São Paulo. A ministra de Lula é nascida, estabelecida e com vida política em Mato Grosso do Sul.

 

Não deu outra

Bandidões como Marcola, do PCC, acionaram a justiça para ter o mesmo direito de Daniel Vorcaro, autorizado a manter conversas com seus advogados sem o risco de serem gravadas.

 

Evolução

A Força Aérea israelense avalia que forças militares do Irã já perderam 80% da capacidade de disparar mísseis contra vizinhos e os ataques dos próximos dias devem eliminar quase a totalidade desses armamentos.

 

Dê o fora

Cláudio Castro tem sido orientado por aliados a deixar o governo do Rio de Janeiro antes de 24 de março, quando será retomado o julgamento das ações que podem cassar seu mandato e o deixar inelegível.

 

Pinóquio

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve na Câmara dos Deputados para falar sobre o fim da escala 6x1 e irritou deputados quando, na maior cara lisa, disse que o governo Lula “reduziu impostos”.

 

Pensando bem...

...assim como almoço, não existe degustação grátis de whisky.

 

PODER SEM PUDOR

Na retranca

Na campanha “Diretas já”, em 1983, celebridades aderiam à causa sem problemas. Exceto Pelé, que se manteve reticente até declarar apoio, de repente. Foi logo após o então presidente João Figueiredo convidar Xuxa, com quem Pelé brigara, para uma visita ao Planalto. Governador de Minas, Tancredo Neves tentava entender o comportamento retranqueiro do “rei”:

- Uai, o Pelé agora está jogando no gol?

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2985, terça-feira (17/03)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2985, terça-feira (17/03)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638, terça-feira (17/03)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638, terça-feira (17/03)

3

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 2 dias

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6977, segunda-feira (16/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6977, segunda-feira (16/03): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 1 dia

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 5 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 6 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero