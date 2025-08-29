Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas...

...e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha

Giba Um

Giba Um

29/08/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Esta semana, o presidente Javier Milei, da Argentina, e sua irmã Karina Milei, ao lado de outras autoridades, saíram às ruas de Buenos Aires em carreata,  em meio a protestos e até arremesso de objetos e pedras. Devido à chuva de pedras, o presidente e a irmã deixaram o local.

Mais: nas redes sociais, em seis dias, menções sobre denúncias de corrupção supostamente cometidas pela irmã de Milei, totalizaram 1,7 milhão. . Detalhe: alvo de investigação judicial, Karina em meio às denúncias,  virou protagonista  de un "Karinagate" expressão favorita dos jornais.

Gigi não para

DA modelo e apresentadora Gigi Haddid está trabalhando em pleno vapor. Depois de pequena pausa  na carreira para se dedicar a maternidade  de Khai, de 4 anos, e para enfrentar a crise do fim do seu relacionamento com o cantor Zayn Malik, Gigi parece que quer recuperar o tempo e volta a estrelar várias campanhas publicitárias como por exemplo da Miu Miu e das Havaianas onde virou até embaixadora (e assinou uma coleção) e também estampar capas de revistas. Neste mês ela pode ser vista na V Magazine  e é garota-propaganda da Rabanne e tornou-se também embaixadora para sua icônica linha Million Gold For Her, além de estampar também a nova campanha  de outono de sua grife Guest In Residence junto com outros modelos.  Mais: em sua vida pessoal tudo parece fluir muito bem. Ela e o ator Bradley Cooper, juntos a cerca de dois anos tem  demonstrado um crescente alinhamento quanto ao futuro, e tudo indica que eles estariam discutindo a possibilidade de uma maior integração de suas rotinas, mas tudo sem pressão, deixando o processo seguir de maneira gradual e natural. Gigi e Bradley também estão aos poucos fazendo uma aproximação de seus filhos. Bradley é  pai de Lea, de 8 anos, de seu relacionamento com a modelo Irina Shayk. Apesarem de estarem praticamente juntos há algum tempo eles só assumiram o namoro publicamente em maio deste ano.

Radar da Embraer: fábrica na China

A Embraer está diante do desafio de encontrar uma posição no mercado internacional razoavelmente equidistante dos Estados Unidos e da China. É um equilíbrio que requer movimentos cuidadosos. De um lado, a companhia acena com investimentos de US$ 500 milhões na Flórida na tentativa de reverter a sobretaxa de 10% das importações de aviões imposta pelo governo Trump; de outro, matura a ideia de voltar a ter uma fábrica em território chinês. A Embraer tem mantido canais de interlocução junto a Pequim com o intuito de retomar a produção de aviões executivos no país asiático. O projeto aconteceria ao lado de um parceiro local. Foi assim entre 2002 e 2016, quando a companhia manteve a Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), uma joint venture com a chinesa Avic para a fabricação dos jatos Legacy. É sintomático que, em abril, a empresa tenha criado o cargo de  diretor-geral e vice-presidente Senior de Vendas e Marketing de Aviação Comercial na China e contratado um executivo nativo para ocupá-lo, o ex-Airbus Patrick Peng.

1.500 unidades

Mais Embraer: chama a atenção que, neste ano, pela primeira vez, o país asiático tenha merecido uma análise individual no Marketing Outlook, relatório anual da Embraer com projeções para a demanda global por aeronaves comerciais no horizonte de 20 anos. Segundo o documento, as encomendas chinesas de jatos regionais nas próximas duas décadas devem chegar a 1.500 unidades. Outro dado: a estimativa é que, em 20 anos, a China será responsável por 39% do tráfego global de passageiros de até 150 lugares, superando EUA e Europa.

Natural aos 71 anos

A atriz e humorista Regina Casé, pode se orgulhar da sua boa forma, aos 71 anos. E é ainda melhor chegou à idade sem fazer nenhum procedimento que vive em moda e é usado por muitas mulheres quando chegam a uma certa idade. Em entrevista Regina revelou que dá preferência a produtos naturais, sem ter sido manuseado industrialmente. “ Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom". Fã de breu branco,  óleo de andiroba e priprioca e outros produtos garante que seu segredo é combinação de vários fatores, como o cuidado com a alimentação e o emocional. “Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho". Mais: revelou que Dezoito anos depois da cesárea da Benedita, resolveu  amenizar  a cicatriz com uma abdominoplastia, mas ficou pior, e por isso ficou traumatizada e por enquanto procura evitar qualquer outra intervenção cirúrgica por estética.

Dinheiro vivo

Segundo relatório da polícia Federal que aponta Jair e Eduardo Bolsonaro, além de Silas  Malafaia, como suspeitos de coação na ação penal do golpe, chama a atenção a grande  movimentação de dinheiro feita recentemente pelo ex-presidente. Entre janeiro e julho, Bolsonaro fez 40 saques em caixas eletrônicos  guichês, totalizando R$ 130,8 mil. Foi o equivalente a R$ 3.270 por dia em sete meses (mais de dois salários-mínimos).

Reclamações

No interior do condomínio Solar de Brasília  no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde Bolsonaro está sendo monitorado, muitos vizinhos estão reclamando da movimentação protagonizada por agentes à paisana. Policiais penais se revezam em frente à casa  onde o ex-presidente mora. Três policiais permanecem numa viatura descaracterizada em frente ao imóvel. A rua não foi interditada pela equipe de segurança do residencial. Quem entra no condomínio tem que se identificar. Já houve manifestação de apoiadores, logo dissolvida. Sempre há congestionamento de carros à entrada do condomínio, para residentes e visitantes.

Pérola

“A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", 

de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha.

Flávio na vice

Depois de dizer, num evento no começo da semana, em São Paulo, promovido pelo grupo Esfera, que "Trump é a única saída que temos", Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acompanha, com certo desespero, a recuperação de Lula nas pesquisas. Como Eduardo Bolsonaro está fora do jogo e Michelle corre por conta própria, Valdemar também  vê crescer o lobby pelo senador  Flávio Bolsonaro ser o vice na chapa de Tarcísio de Freitas ao Planalto. Valdemar aproveitou para exibir dado de uma pesquisa mostrando que o apoio de Bolsonaro valeria 30% dos votos: "Levaria qualquer um para o segundo turno".

Até Churchill

Ainda no evento da Esfera, o governador Tarcísio de Freitas adotou ares de pré-candidato à Presidência, driblou a cobrança de se afastar de Bolsonaro, citando outros personagens a seu  discurso: Javier Milei, Getúlio Vargas JK e até Churchill. No caso do britânico, foi direto "Quando o. O Reino Unido estava imerso na Segunda Guerra, Churchill perguntou "O que eles pensam de nós?" E o que nós pensamos de nós mesmos?". O discurso ao qual se  referia era o famoso "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas". Quem estava lá, considerou "uma postura presidencial".

Só com R$ 11 bilhões

O BNDES deve mudar seu estatuto e permitir que emissoras de TV tomem crédito para a compra de equipamentos necessários à TV 3.0, a chamada + DTV. E cogita bloquear anúncios de estatais na radiodifusão caso atrasem pagamentos ou deem calote ( caso de Correios, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, só para começo de conversa). Lula intercedeu pelas redes, que terão de levantar nada menos do que R$ 11 bilhões para modernizar seu parque industrial. As emissoras, do seu lado, já estão avisando que, sem esse crédito, a nova tecnologia fica só na conversa. Desde a implantação da TV digital, em 2007, a radiodifusão não pode tomar crédito no BNDES.

Olho na Ficha Limpa

O ex-governador do DF, José Roberto Arruda,  está  envolvido em uma manobra que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal e garantiu ao PSD de Gilberto Kassab disputar pelo partido o Palácio do Buriti. As promessas têm o objetivo de engajar o PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa na qual está enquadrado. No Senado, há projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar, E acena com a possibilidade de anistiar  políticos condenados da Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Fortaleza vende SAP

Mudança de rota no Fortaleza: nos últimos dias, em conversas reservadas com fundos de investimento, Marcelo Paz, o todo-poderoso CEO do clube cearense, colocou sobre a mesa a possibilidade de vender até 70% da SAF. Desde o fim de 2023, quando da criação da empresa, Paz sempre bateu na tecla de que a oferta ao mercado se restringia a uma participação no capital de até 49%. No entanto, a realidade se impôs. Nenhum dos investidores sondados até o momento demonstrou interesse em colocar dinheiro na SAF para ser minoritário e consequentemente subordinado à diretoria do clube associativo. Ao mesmo tempo, Paz tem a pressão que vem dos gramados: o Fortaleza está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Muitos donos

O SBT está tentando comprar os direitos de transmissão de "Xica da Silva", última novela de sucesso produzida pela extinta Rede  Manchete em 1996 e 1997. A emissora da família Abravanel já reprisou a novela, há duas décadas, levando Taís Araújo ao estrelato. O objetivo agora é disponibilizar a trama, de forma legal, no + SBT, sua plataforma de streaming. outra ideia é deixar a novela disponível para nova reprise na TV aberta. Problema maior: são muitos os donos dos direitos de "Xica da Silva". É necessário muito cuidado na compra.

Mistura Fina

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$ 200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a roubalheira do INSS. O dinheiro foi liberado quando a investigação foi instalada pelo Congresso. O levantamento considera que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro ou valor da emenda tido como "empenhado".

Ainda as emendas para titulares da CPI Mista: o empenho  equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para  políticos terem o que mostrar aos aliados da base eleitoral. Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, passam de R$ 113,7 milhões. As empenhadas superam R$ 90,8 milhões. Coronel Fernanda (PI-MT), preponente da CPMI, não recebeu nada e nada foi empenhado e o governo pagou R$ 18,1 milhões para a tropa do PDT de Carlos Lupi (caiu quando o escândalo estourou), com três parlamentares na CPI Mista.

O ministro Alexandre de Moraes (STF) cogita em mandar Bolsonaro, se for condenado ainda em setembro, pelo Supremo, para Tremembé, também conhecido como "presídio dos famosos" porque recebe muitas celebridades nas celas. A propósito, na segunda-feira próxima, 1º de setembro, será lançado
o livro "Tremembé - Presídio de Famosos", do jornalista Ulisses Campbell, que reúne o  comportamento de figuras conhecidas que cumprem pena lá.

Algumas histórias coletadas por Campbell: Robinho aumentou o número de visitantes, faz tarefas  domésticas e se rivaliza com o empresário Thiago Brennand, que diz já ter servido nas Forças Armadas da Rússia (não é verdade); Elize Matsunada, que matou o marido, está em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo; e Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes, fez amizade com Pimenta  Neves e o ex-senador Luiz Estevão. O trio recebeu os apelidos de "viúvas de elite" e "tias do chá".

In – Cabeceira de cama com enfeites pequenos
Out - Cabeceira de cama com enfeites pesados

Giba Um

"O Trump é a única coisa que temos. Não temos outra. Quando o Judiciário se comporta dessa...

maneira, você não tem para quem recorrer. E a maioria apoia Alexandre de Moraes", de Valdemar Costa Neto (PL), sem detalhar o que espera de Trump.

28/08/2025 00h03

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas de oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Mais:    Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados do Exército, com equipamentos modestíssimos e sucateados. A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. A Guiana tem dois mil soldados e compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.

 "Abraço de afogados"

Silas Malafaia começou com Lula e depois passou para Leonel Brizola. Rompeu com o PT antes de Lula encerrar o segundo mandato. Foi ele que casou Bolsonaro com Michelle que, por sinal, já foi fiel de sua empresa. Hoje, Malafaia enfrenta líderes evangélicos que calculam se valeria a pena adotar o tom bélico dele na defesa de Bolsonaro. Não querem problemas com Alexandre de Moraes. Nas últimas semanas, diz que o mesmo Moraes "mexeu com o cara errado" e que "não tem medo de ser preso". Muitos apostam que sua insistência em peitar o ministro do STF "o levará a afundar com Bolsonaro, num abraço de afogados".

Farra de viagens

O governo Lula se distancia cada vez mais da mesa de negociações com os EUA, a cada ataque de Trump, mas já conseguiu torrar quase R$ 1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até dia 15 de agosto, R$ 960 milhões. Considerando diárias pagas a servidores petistas, foram R$ 590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos contribuintes. "Outros gastos" não especificados significam mais R$ 5,2 milhões apenas este ano. O total de meio mês já com diárias já supera as despesas com passagens em todo o ano de 2022. 

Solução especial

Não tem nem mesmo um dia que o ex-presidente Michel Temer não seja procurado por um ou mais representante da mídia atrás de informações e opiniões sobre a crise Brasil-Estados Unidos, ou Lula-Trump. Temer é considerado um político ponderado, experiente e nem por isso dono de estratégias especiais, se é que se pode chamá-las dessa forma. Uma delas: nesses dias, o ex-presidente falou o que faria para acabar com a dúvida de Lula ligar ou não para Trump. Colocaria tda a imprena na sala ao lado e ligaria. Aí é só aviar se atendeu ou não. 

Jeito de candidata 1

Enquanto Bolsonaro se descabela contando os dias para o julgamento final que poderá levá-lo à prisão, sua mulher Michelle foi a grande estrela da Festa do Peão de Boiadeiro, sábado passado (23), em Barretos. A ex-primeira-dama teve sua permanência aplaudida pela massa humana que estava no super evento, andou no meio da multidão (ela não gosta muito de posar para fotos com fãs) e - e nem poderia ser diferente - foi muito lembrada para se candidatar ao Planalto.  

Jeito de candidata 2

Aliados de Bolsonaro chegaram a considerar a ida de Michelle à festa de Barretos inoportuna. Muitos achavam que ela estava lá por proveito político, só não sabiam se em causa própria ou conseguiam imaginar quem seria o beneficiado (ela disfarça, mas sabe que o Capitão será condenado). Os mais radicais acham que a alegria demonstrada por Michelle influencia o bloco bolsonarista. E "com jeito de candidata" tinha a seu lado um esquadrão de seguranças, própria e da festa.

Giba Um

Um renascimento

Em maio deste ano, a cantora e atriz Miley Cyrus lançou seu nono trabalho musical, o “Something Beautiful”, mas já está pensando em seu próximo CD, que já tem 12 faixas praticamente prontas. Miley revela que no próximo trabalho ela quer se distanciar um pouco do que já apresentou. “Esse é realmente meu foco: usar este ano para acabar com aquela ideia que eu tinha de mim mesma. Há uma música no álbum lançado recentemente chamada ‘Reborn’ e é mais ou menos sobre isso. Sinto que o próximo ano, para mim, será uma espécie de renascimento de como faço as coisas e como encaro minha carreira”. Aliás, o ano que vem será um ano muito movimentado para Cyrus ela quer fazer algo especial para comemorar os 20 anos de sua personagem Hannah Montana.

“Quero criar algo realmente muito especial, porque foi realmente o começo de tudo isso que está aqui hoje. Sem Hannah, realmente não existiria esse tipo de... esse eu". Mais: ela estaria negociando com a emissora NBC para ter o seu próprio talk-show, e o contrato é estimado em US$ 60 milhões. Neste mês, Miley posou para a capa e recheio da Perfect Magazine e, em uma das capas, ela aparece nua, cobrindo somente partes estratégicas, e fala da relação que tem com o nu. “Mesmo que eu não esteja usando nada, ainda sinto um certo poder nisso". Mais: a atriz também é o rosto da Gucci que marca o lançamento de uma nova fragrância da grife, a  Flora Gorgeous Gardenia Intense Eau de Parfum.

Bebida favorita dos americanos

O café é a bebida favorita dos americanos - mais que chá, suco, refrigerante e água engarrafada. Dois terços dos adultos americanos (cerca de 67%) bebem café todos os dias e o consumidor médio consome aproximadamente três xícaras por dia. Só esses dados da National Coffee Association, sem falar em quanto os Estados Unidos ganham com o produto, já seriam suficientes para garantir que a decisão de Trump de impor tarifa adicional de 40% (além dos 10% que vigoram desde abril) deverá atropelar o próprio interesse econômico americano. Mais: desde 2020, o consumo do café cresceu 7% com um aumento notável entre consumidores com mais de 25 anos de idade. Documento da entidade revela que o segmento contribui com US$ 343 bilhões para os EUA por meio de investimento, distribuição, varejo e atividades de merchandising. Quase sem um pé de café (há uma colheita simbólica no Havaí e em Porto Rico), os EUA conseguem gerar US$ 43 para cada US$ 1 de café que importam. É um valor agregado de nada menos do que 4.200%.

Maior fornecedor

O Brasil é o maior fornecedor do grão aos americanos. De todo café verde que entra nos EUA, 32% saem de lavouras brasileiras. Na sequência, figuram Colômbia (20%), Vietnã (8%) e Honduras (7%). O volume das exportações brasileiras é maior do que o dos outros quatro maiores exportadores somados. A interrupção nas importações coloca em risco todo o processo de alto valor para os Estados Unidos. A tarifa de 40% ameaça desviar o grão a outros mercados e prejudicar "severamente" torrefadores dos EUA e o valor que o produto agrega para a economia do país, diz a entidade.

Giba Um

 Mudança de ritmo

A influenciadora e empresária Carol Peixinho, que ficou conhecida após terminar em terceiro lugar no Big Brother Brasil 19. Agora grávida de oito meses do cantor Thiaguinho, garante que teve que desacelerar um pouco e fala da mudança de seu corpo na reta final da gravidez. “Nossa, foram muitas transformações. Sempre fui muito agitada e, na gestação, desacelerei de verdade. Estou super dorminhoca pela manhã e descobri um novo prazer em banhos quentinhos, sendo que antes eu só amava banho geladíssimo! Também tenho estado mais emotiva do que o habitual. No corpo, as principais mudanças foram no peito e na barriga. O ganho de peso está dentro do esperado e sigo cuidando de mim para me amar ainda mais nessa fase tão especial”.  Para depois da chegada de Bento, já tem planos profissionais: “Ter meu canal e meu e-book de receitas, em que quero dar ainda mais vida às criações saudáveis que já fazem sucesso nas minhas redes sociais. Esse é um sonho que ainda vou concretizar!”. Vale lembrar que Carol já é dona marca de roupas fitness, a Pisci.

Giba Um

Produto essencial

O documento da National Coffee Association aposta que o Brasil, provavelmente, exportará cada vez mais para outros mercados, como China, União Europeia, Suíça, Canadá e México, em vez dos EUA. Recentemente, a China autorizou 183 novas empresas brasileiras de café a exportar para o mercado chinês. A NCA afirma aindaque as taxas elevadas sobre o café verde do Brasil podem criar uma "inversão tarifária" em que a tarifa de importação que incide sobre a matéria-prima supera a alíquota do produto final. E conclui que o café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas essencial que impulsiona a economia dos EUA e sustenta quase 2,2 milhões de empregos no país.  

Caindo fora

O empresário João Carlos Camargo está deixando o cargo de chairman do Conselho Executivo da CNN Brasil, por decisão própria. Estava lá desde 2022, melhorou o estado financeiro da emissora e agora quer se dedicar mais ao Grupo Esfera Brasil, a Casa Parlamento e a Agência Infra, além de outros negócios da família. Um desses negócios era o relançamento da rádio Transamérica (ele comprou com um irmão) ainda neste ano. Queria mesmo era criar uma rádio chamada CNN Transamérica - e Rubens Menin não topou. Ele tinha discordâncias com Camargo. Agora, a Transamérica está meio à deriva.

Sacando das contas

De um lado, Alexandre de Moraes também não poderá ficar com o cartão (nacional) Elo, oferecido pelo Banco do Brasil, onde recebe seu salário. Há problemas que dirigentes do cartão não querem assumir; de outro, por conta de sanções que o ministro do STF vem sofrendo do governo Trump por meio da Lei Magnitsky, está crescendo uma onda de falsas informações com incitações para que clientes de bancos (especialmente BB) saquem o dinheiro depositado nas suas contas. É muito perigosa uma possível "corrida": provocar pânico no sistema bancário é crime, com multa e prisão de dois a seis anos.

Mistura Fina

Lula já disputou seis eleições presidenciais, perdeu três vezes (1989, 1994 e 1998) e venceu outras três (2002, 2006 e 2022). Agora, expõe abertamente seu plano de concorrer pela sétima vez. Só admite desistir "por questões de saúde". Ficou entusiasmado com a última pesquisa Genial/Quaest que, em simulações para o segundo turno, apresenta Lula derrotando todos os pré-presidenciais e nada de "empate técnico". No dia do segundo turno, terá 81 anos de idade.
 
Apesar de ter desconversado na última campanha, Lula tem direito a concorrer pela sétima vez ao Planalto no ano que vem. Não pode é usar a máquina do governo em solenidades oficiais como palanque. O cargo já dá uma vantagem natural ao candidato que tenta reeleição. Desde que a emenda da reeleição foi aprovada, todos os inquilinos do Alvorada tentaram prorrogar a estadia no palácio. FHC, Lula e Dilma conseguiram e Bolsonaro foi o único barrado nas urnas.
 
Para quem gosta de números e contas: o teto do INSS no Brasil é de R$8.157,41. Para receber esse valor por mês durante 40 anos, se você for homem ou 35 anos, se você for mulher. Se você investir R$ 951,63 por mês durante 49 anos, você também terá R$ 3.065.275,74 de patrimônio e uma renda mensal de R$ 19.722,08. Esse cálculo foi baseado somente em 8% ao ano. É o Brasil!
 
Na semana passada, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, ameaçado de expulsão do PL, visitou Lula no Alvorada e levou de presente ao Chefe do Governo meias esportivas e coloridas. O presidente havia visto o parlamentar usando esse tipo de meia, quis saber onde comprar e Antônio Carlos preferiu presentear. Há alguns dias, o mesmo Lula inaugurava um sapatênis da etiqueta Zegna, no valor de R$ 8.000. Alguém pagou no cartão.
 
Desde seu primeiro mandato com ternos e camisas confeccionadas sob medida, Lula nunca escondeu que "gostava de andar de terno e gravata". Também no primeiro mandato, gostou das meias de cano alto, quase transparentes de seda, usadas pelo então ministro Márcio Thomaz Bastos que, na primeira viagem que fez para a Europa, tratou de dar muitas caixas de meias para Lula. 

In – Exercício para braço: rosca martelo
Out – Exercício para braço: rosca direta

CLAÚDIO HUMBERTO

"Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime"

Alfredo Gaspar acenando linha dura na CPMI, antes do conchavo que blindou sindicalistas

27/08/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula libera R$200 milhões para titulares da CPMI

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a bandalheira contra aposentados do INSS. Todo esse dinheiro foi liberado no mês em que a investigação foi instalada no Congresso. O levantamento exclusivo considera o que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro, e o valor da emenda tido como “empenhado”.

Vendendo sonhos

O empenho equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para políticos terem o que mostrar aos aliados na base eleitoral.

Caminhão de dinheiro

Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, mais recente atualização, passa dos R$113,7 milhões. As empenhadas superam R$90,8 milhões.

Nenhum vintém

Coronel Fernanda (PL-MT), proponente da CPMI, é caso raro no grupo: nada recebeu ou foi empenhado para a deputada em agosto.

PDT no topo

O governo pagou R$18,1 milhões à tropa do PDT de Carlos Lupi, que caiu da Previdência no escândalo, com três parlamentares na CPMI.

Arruda manobra para ajudar a afrouxar Ficha Limpa

Ligou o alerta na classe política do DF uma manobra do ex-governador do José Roberto Arruda, que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal, enquanto garantia ao PSD de Gilberto Kassab disputar o Palacio do Buriti pelo partido. As promessas têm o objetivo de engajar PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa, na qual está enquadrado. É que será votado nesta quarta-feira (27) no Senado projeto maroto que “unifica” em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar.

Anistia disfarçada

A aprovação do projeto acena com a possibilidade de anistiar políticos condenados na Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Sanando ‘resistências’

O projeto seria votado nesta terça (26), mas foi adiado pelo relator, senador Weverton (PDT-MA), que tenta eliminar “resistências”.

Projeto é de Cunha

Não por acaso, o projeto é de Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, também punido pela Ficha Limpa.

Conchavo na CPMI

Começou mal a CPMI Mista criada para investigar o roubo bilionário aos aposentados do INSS: um conchavão de governista e oposição resolveu “delimitar” a convocação de sindicalistas e controladores de outras associações vigaristas mais beneficiados pelo afano.

Frei Chico blindado

A pressão governista tem o objetivo de blindar a convocação do pelegão Frei Chico, irmão de Lula que é dirigente do Sindinapi, sindicato suspeito de embolsar mais de R$150 milhões dos velhinhos.

RSPV

Por ora, ex-ministros da Previdência serão “convidados” para falar à CPMI do INSS. Diferente da convocação, esse café com leite dá ao “convidado” a chance de, por exemplo, simplesmente não ir.

Dá nada

Gilmar Mendes (STF) ganhou mais um pedido de impeachment, que tem zero chance de andar no Senado sob comando de Davi Alcolumbre (União-AP). Quem protocolou foi o deputado Bibo Nunes (PL-RS).

Tempos estranhos

É curioso como a PGR, que, com a PF, promove devassa na vida de Jair Bolsonaro, não tenha concluído que há “risco de fuga”. Mas adotou sem hesitações o pedido de um deputado do PT.

Em alta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), está com tudo. É cortejado pelo PL e tem garantia de vaga no Republicanos para enfrentar Lula na disputa pela Presidência, no próximo ano.

Na nossa conta

O Portal da Transparência atualizou os números: o governo Lula (PT) torrou mais de R$1 bilhão com viagens, este ano. Total: R$1,01 bilhão, sendo R$616,2 milhões em diárias e R$383,8 milhões em passagens.

Pesos e medidas

Lula teria dito em reunião que os ministros que não defenderem a gestão petista “podem pedir para sair”. Quando Bolsonaro fez algo parecido, a reunião virou ‘prova’ no inquérito do suposto golpe.

Pensando bem...

...monitoramento 24h ‘protege a democracia’ de vídeos e mensagens.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Correndo frouxo

O senador Mão Santa (PMDB-PI) fez certa vez uma acusação nova contra Lula: “Ele tirou o ‘Ordem e Progresso’ da bandeira do Brasil e botou ‘Desordem e Regresso’!” Presidindo a sessão, o senador Tião Viana (AC), ex-líder do governo, caiu na risada, como quase todo o plenário. Mas não saiu em defesa de Lula.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 21 horas

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 1 dia

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

3

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 1 dia

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

4

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6811, quarta-feira (27/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6811, quarta-feira (27/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 10 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor