"A decisão da Segunda Turma em 2021, que considerou Sérgio Moro suspeito para conduzir...

investigações da Lava Jato, foi um divisor de águas, o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório", de Gilmar Mendes (STF), recomendando a Luiz Fux que "esqueça a Lava Jato"

Giba Um

Giba Um

14/11/2025 - 06h00
O supermercado St. Marche (32 lojas e R$ 1,3 bilhão de faturamento em 2024) atravessou a tormenta: fechou um acordo com os credores para a renegociação de R$ 530 milhões em dívidas e saiu da recuperação judicial. O L. Catterton, acionista majoritário com 70%, volta-se agora para a venda em parte ou mesmo a totalidade das ações.

MAIS: é provável que o nome do comprador já esteja dentro de casa. O BTG Pactual pode assumir o controle do St. Marche. O banco de André Esteves detém cerca de R$ 280 milhões em créditos contra a rede de supermercados, por meio de um fundo. Olho vivo!

Pausa, por enquanto, não

Com seus 30 anos recém-completados (dia 3) e com 15 anos de carreira, a atriz Alice Wegmann desde pequena sabia o que queria. E no colégio não tinha uma turma era, por assim dizer, de várias. “Interagia com todos. Sentia vontade de conectar pessoas. O interesse pelo outro é base da minha profissão”. Antes de se tornar atriz, Alice quase se tornou ginasta artística. “Dos 3 aos 11 anos, passava quase sete horas por dia treinando, numa rotina entre as aulas no tradicional colégio e as acrobacias”. Alice disse que é de uma geração que corre do tédio. Fazendo uma referência  ao seu último personagem Solange Duprat, que era uma mulher super ligada na moda diz que é uma pessoa que gosta muito de roupas com longa durabilidade. “Sempre fui mais da atemporalidade. De comprar coisas que vou usar a vida inteira. Ou que depois posso passar adiante para que outras pessoas aproveitem”.  E quem pensa que Alice irá aproveitar para descansar, engana-se, ela tem muitos trabalhos engatilhados, mas que por enquanto não pode falar. Férias só em 2026, claro que se não surgir, outros trabalhos. Apesar de sempre estar em movimento, a atriz diz que agora consegue tirar algumas horas e até dias para relaxar. “Antigamente, não conseguia ficar quieta, olhando para o teto. Hoje em dia, adoro. Um dos meus hábitos favoritos é justamente o de não fazer nada. Acho importante ficar no vazio para pensar, enfrentar os medos, as angústias. Sem isso, a gente não cresce.” Se na vida profissional tudo vai bem, na vida amorosa as coisas também estão no mesmo caminho. Atualmente está namorando o empresário Luiz Guilherme Niemeyer. Um relacionamento discreto assim como sua vida particular.

TikTok estreia no Black Friday

O TikTok aproveitou o "Dia dos Solteiros" (11de novembro), data que, tradicionalmente, marca grandes promoções no varejo chinês, para iniciar uma operação-teste no Brasil. Mais que uma rodada de descontos, a ação funcionou como um ensaio técnico para o Black Friday, marcada para o fim do mês. Será a primeira Black Friday da rede social chinesa atuando com seu e-commerce no país. A TikTok Shop pretende testar, em escala real, suas ferramentas de compra e de pagamento, além de calibrar sistemas de logística, prazos de entrega e atendimento pós-venda. A meta é garantir que a infraestrutura suporte o alto volume de transações esperado no fim do mês. Nesse primeiro movimento, o TikTok Shop concentrará promoções em categorias de alto giro eletrônicos, moda e cosméticos - com cupons e transmissões ao vivo comandadas por influenciadores.

Termômetro

Ainda TikTok Shop: o desempenho dessa operação-piloto servirá como termômetro para ajustes na interface de checkout, integração com vendedores e algoritmos de recomendação. Desde o início de 2025, o TikTok vem intensificando presença no e-commerce brasileiro, em disputa com Shopee, Mercado Livre e Shein. A estratégia segue o modelo chinês de "shoppertainment", que mistura entretenimento e compras em tempo real. O ensaio técnico foi acompanhado por equipes de engenharia e dados da matriz asiática para monitorar cada etapa do fluxo de pedidos.

Miss metal

A imagem de uma miss sempre é ligada ao romantismo, ao clima calmo. Só que Ignacia Fernández,  de 27 anos que foi eleita Miss Chile, no domingo (9) desfez esse “mito”. Além de modelo ela também é vocalista da banda de death metal Decessus. Uma semana antes de ser coroada na semifinal do  concurso ela  surpreendeu os jurados e o público com uma performance arrasadora de death metal. “O metal tem sido parte fundamental de quem eu sou como pessoa e na minha vida: um refúgio, uma fonte de força e propósito. Poder expressá-lo no palco do Miss Mundo Chile foi uma oportunidade que valorizo muito. Foi uma ótima experiência quebrar barreiras na televisão aberta, inspirar, ser autêntica e mostrar que não precisamos temer os preconceitos alheios”. E claro, ao ser  consagrada campeã Ignacia agradeceu a oportunidade de  representar seu país: “Obrigada pelo reconhecimento mundial do meu canto, um pedacinho da minha alma que me inspira a continuar crescendo e sonhando alto. Vamos com tudo, Chile… rumo à coroa!”

Domínio familiar

Está nas redes sociais: a COP30 virou ativo para a família Barbalho. O governador Helder Barbalho, que se reelegeu com 70% dos votos, experimenta projeção nacional agora. A família já decidiu partir para uma dança de cadeiras nas eleições do ano que vem. O patriarca Jader Barbalho, 81 anos, promete se aposentar, mas o clã terá candidatos ao Senado, à Câmara e à Assembleia Legislativa. O único problema é convencer os eleitores que a COP30 deixará um legado permanente.

Pressão na Alemanha

Em carta enviada ao chanceler alemão, Friedrich Merz, 13 organizações ligadas à causa ambiental e humanitária pediram que o país anuncie um investimento de ao menos US$ 2,5 bilhões no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), ainda durante a COP30. A iniciativa é uma das apostas do governo brasileiro. O Planalto espera que a Alemanha siga os passos da Noruega, maior investimento até agora. A Alemanha anunciou apenas "apoio político" e prometeu "uma quantia significativa" - e não falou quanto e quando.

Pérola

“A decisão da Segunda Turma em 2021, que considerou Sérgio Moro suspeito para conduzir investigações da Lava Jato, foi um divisor de águas, o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório"

de Gilmar Mendes (STF), recomendando a Luiz Fux que "esqueça a Lava Jato". 

Blindar suspeito 1

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG) protestou contra o Ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso o habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeito no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. E atirou: "Para Gilmar e STF, o Congresso não vale absolutamente nada".

Blindar suspeito 2

Convocado para depor como testemunha, Igor Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$ 1,4 bilhão de aposentados. E Gilmar disse que "a condição de investigado não pode ser artificialmente modificada para testemunha", o que o obrigaria a responder às perguntas. Já o senador Rogério Marinho (FL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF. Mais: Igor, o blindado do dia, e especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. É o caso da raposa que sabe o que fazer no galinheiro. 

Já não pagam IR 1

O governo Lula não divulga o número exato de pessoas que serão beneficiadas de fato pela "isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês". Especialistas fazem a conta: a projeção do governo e que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$ 3.001 a R$ 5.000) e beneficiadas pelo projeto de Lula. Contudo, o governo não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a "isenção na prática". Tributaristas estimam que isso deve superar 80% do total. 

Já não pagam 2

Traduzindo: a maior parte dos que ganham até R$ 5 mil de forma efetiva não sentirão financeiramente a alteração. Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução e outras. A taxa real em renda de R$ 5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$ 335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$ 379,18. Quem ganha R$ 5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$ 350 já tem, na prática, a isenção do IR: 100% da pensão é descontada do IR.

Quer ser governador

Alçado à relator da PL Antifacção do governo federal, o deputado Guilherme Derrite (PP) enfrentou polêmicas e uma disparada da letalidade policial desde que assumiu a Secretaria de Segurança de São Paulo, no início de 2023. Ao mesmo tempo, viu uma queda de 11,4% em crimes violentos com mortes e 20,8% em casos de roubos. Agora, aposta na projeção oferecida por Hugo Motta, presidente da Câmara, para se cacifar a uma vaga no Senado ou mesmo suceder Tarcísio de Freitas, caso ele decida disputar a Presidência em 2026.

"Papudinha"

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir o início da pena e, um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. É o cenário mais provável, caso o ministro Alexandre de Moraes (STF) negue a prisão domiciliar e determine que Bolsonaro vá para a cadeia. Conhecido como "Papudinha", o batalhão é uma área reservada a policiais militares presos considerada a mais apropriada em termos de infraestrutura para receber o ex-presidente. É onde ficou detido o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também por ordens de Moraes, no âmbito das investigações do de Janeiro.

Mistura Fina

Santa Catarina começou a multar em um salário-mínimo quem for flagrado com maconha no estado. Em cinco dias, foram mais de 500 flagrantes. Joinville, que se orgulha de ser o "Texas brasileiro", foi a campeã de flagrantes. O governador Jorginho Mello (PL) avisa: "Lugar público não é local para ficar emaconhado". Ele também não gosta dessa história de se usar maconha em tratamento de saúde.
 
Estudo da Embrapa Territorial, apresentado em Belém na COP30,desfaz informações repetidas exaustivamente sobre a "destruição da Amazônia". O levantamento aponta que " está protegida, preservada ou conservada" 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia ( todos os rios) que toma 1,7% da região e todas em terras produtivas. O agro, sempre criticado por Lula, o PT e ONGS brasileiras e estrangeiras consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.
 
Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa. Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação , aponta estudo de Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial. O estudo da chefe-adjunta da Pesquisa mento ressalta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

A Databricks, gigante norte-americana de dados e inteligência artificial avaliada em mais de US$ 100 bilhões, prepara novos movimentos no Brasil. A empresa trabalha com uma pré-seleção de cinco startups das áreas de processamento de dados e automação de IA. Ao menos um dos portes deverá ser anunciado ainda este ano. Em setembro, por meio da Databricks Ventures, seu braço de investimentos, o grupo norte-americano fez sua primeira operação no país.
 
Ainda a primeira operação no Brasil: a operação consistiu em injetar recursos na catarinense Indicium, que aplica ferramentas de analytics moderno, com integração de dados em tempo real. Com isso, o país entrou no seleto rol de países com investimentos do fundo de venture capital da Databricks, juntando-se ao Canadá, Israel, Holanda, China e, claro, aos Estados Unidos. O veículo tem participações em 29 startups, sendo 21 delas norte-americanas.

In – Caipirinha de acerola
Out – Batida de acerola

Giba Um

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar...

US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado", de Lula, na abertura da COP30

13/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Será lançado no primeiro semestre de 2026 um dos livros mais comentados nos Estados Unidos este ano: "O Império da IA" (Rocco) narra os bastidores da Open AI, a criadora do ChatGPT, hoje liderada por Sam, empresa que teve em seus primeiros tempos participação direta de Elon Musk.

MAIS: escrito pela jornalista Karen Hao, o livro mostra as disputas corporativas entre bilionários do Vale do Silício e na corrida das gigantes digitais pelo protagonismo na tecnologia. Previsão de Hao no livro: "Governar a IA é governar o futuro da humanidade".

Giba Um

O poder da escolha

Com mais de 40 anos de carreira e prestes a completar 52 anos (próximo dia 30), a apresentadora e empresária Angélica revelou em entrevista ao Gshow, que a maturidade e o crescimento dos filhos lhe deram o poder de escolher os trabalhos, mas o ritmo continua praticamente o mesmo, ela só direciona sua energia para aquilo que considera positivo e autêntico em sua visão. “Abre um espaço na cabeça da gente porque não adianta querer acumular coisas, né? Aquela famosa frase ‘tudo não terás’, não dá pra você achar que consegue tudo. Então, se você se dedica a uma coisa, aquela coisa vai sair muito bem-feita. E eu me dediquei muito aos meus filhos, eles saíram bem-feitos. Hoje tenho mais tempo. Eles nem querem muito que eu fique no pé deles, ao contrário. Mas tenho muito mais tempo para a minha cabeça”. Com um novo programa na GNT e ao vivo, está feliz com a repercussão. “Estou muito feliz por essa ideia que saiu da minha cabeça ter se tornado realidade desta forma, porque podia também ter sido um surto. Fazer um programa ao vivo, em que as pessoas comem, conversam, bebem, trocam ideia. São pessoas diferentes, que não se conhecem. Podia ter dado errado, até por ser ao vivo. Todo mundo mais tenso. Porque todos estão acostumados com a edição”. Mas, para manter o ritmo, semelhante aos de tempos atrás, dedica-se ao muay thai, à musculação e ao pilates — este três vezes por semana, todos ligados à meditação, prática iniciada após um acidente de avião em 2015. “Medito todos os dias. Tem dia que consigo meditar meia hora,  em outro uma hora e meia. É um processo que vai fazendo a vida mudar para você. Vira um vício bom. O corpo pede, a mente pede e vira uma coisa tranquila para fazer”.

É o Brasil que dorme em serviço

O funcionalismo público, por muitas vezes, é o principal detrator de sua imagem - entre pobres ou ricos. Um exemplo foi dado, sábado passado, no hangar da Líder Taxi Aéreo, no Rio de Janeiro, nas proximidades do Galeão. Donos de jatos, indo para distantes e diversas paragens, se enfileiravam na sala que antecedia a fiscalização da bagagem de mão pela Receita Federal. O agente da Polícia Federal, também na sala, esperava com a expressão de que não era com ele. Alguns perguntaram onde estavam os homens da Receita. Funcionários da Líder responderam baixinho que eles estavam dormindo e pediram para não serem chamados de madrugada. Um dos donos de jatinho esperneou e o funcionário da Líder avisou: "Não adianta, meu padrão! Eles dormem sempre".

Água de Alckmin

Mais discreto do que o esbanjador casal Lula-Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa, Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$ 124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e maior fatura: R$ 25,6 mil. A conta do vice nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho, o Alvorada gastou R$ 334,4 mil só com água. O vice soma as quatro maiores contas de água do palácio, entre R$ 18,9 mil e R$ 25,6 mil.

Giba Um

Inspirado no 007

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, completou 70 anos na última quarta-feira (5), mas a comemoração só aconteceu no final da semana, numa festa inspirada nos filmes do 007, do personagem James Bond. E fez uma brincadeira com o logo usando o 0070. Para entrar no clima, até um minicassino foi montado na mansão de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, que cedeu o local e claro,  eram  um dos convidados. Entre tantos presentes, além do “marido” Corey Gamble (não são casados oficialmente) e das famosas filhas (Kourtney, Kim, Khlóe, Kendall e Kylie), a festa contou com convidados para lá de ilustres como o príncipe Harry e Meghan Markle, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, Hailey e Justin Bieber, Vin Diesel, Adele, Selma Blair, Tommy Hilfiger, Mariah Carey, Stevie Wonder, Sarah Paulson, Naomi Watts, Gayle King e Tristan Thompson, entre outros .  Ao compartilhar algumas fotos da festa, descreveu: “Me sinto tão abençoada por ter a minha preciosa família e todos os meus lindos amigos reunidos para uma noite para celebrar e fazer estas memórias incríveis juntos!”. Uma festa bem grandiosa que contou com show exclusivo de Bruno Mars.

Giba Um

Dando um tempo

Mateus Simões se filiou ao PSD de Minas Gerais, ganhou até festa de recepção à sua nova legenda e praticamente demonstrava que Gilberto Kassab o escolhera para disputar o governo do estado. Ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e também do PSD, sentia-se afastado da disputa, mesmo sendo o favorito de Lula. A partir daí, resolveu dar um tempo: de um lado, espiava se poderia disputar o Planalto por outro partido; de outro, se não for escolhido para o STF, deixaria a política quando terminar seu mandato de senador.

Rebelião silenciosa

Há um ano em tramitação no gabinete do ministro Cristiano Zanin, o inquérito sobre a venda de sentenças está no centro de uma rebelião silenciosa no STJ contra o STF. Alguns ministros se dizem constrangidos em julgar no STJ casos de escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF. Há pouco tempo, o STJ mudou o rumo de um julgamento porque uma das partes era defendida por advogados do escritório de Valeska, mulher de Zanin, o que "provocava desconforto em alguns pares". Do seu lado, Zanin tem conduzido o caso com total discrição e de forma séria.

Pérola

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado",

 de Lula, na abertura da COP30, em Belém. 

Embrapa conhece o solo 1

A Embrapa vai dar uma de suas valiosas contribuições ao agronegócio no Brasil. A estatal deverá levar à COP30 novos mapeamentos de solo que prometem trazer avanços significativos para a produção rural. O sistema congrega dados sobre a erodibilidade dos solos, aptidão agrícola das terras e estoque de carbono orgânico. No Ministério da Agricultura, o mapeamento já é visto como importante subsídio para a formulação de políticas públicas e a destinação de recursos com base em informações técnicas sobre as melhores regiões para o plantio. 

Embrapa conhece o solo 2

O mapa da erodibilidade expõe as áreas mais suscetíveis à perda de solo e à degradação, fornecendo base para decisões sobre o uso e conservação. Já o de aptidão agrícola, produzido em parceria com o IBGE e o Ministério da Agricultura, oferece uma leitura precisa do potencial produtivo das terras brasileiras, cruzando geografia, clima e sustentabilidade. Mas é o mapeamento de estoques de carbono que traduz com mais nitidez o alcance desse trabalho. Ele permite mensurar, com precisão inédita, o papel dos solos na captura e armazenamento de carbono. É o dado essencial para a consolidação do país como protagonista do mercado global de créditos de carbono. 

Mais um fundo

Enquanto tenta arrancar algum dinheiro dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula não abre a boca sobre o Fundo Amazônia, lançado por ele mesmo em 2018 e sob a administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$ 5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram R$ 4,5 bilhões. Esse TFFF é uma cópia do Acordo de Paris, firmado em 2015, prometendo US$ 100 bilhões por ano (nunca rendeu um tostão). Enquanto o governo chora no Congresso, Lula promete US$ 1 bilhão no TFFF.

Mercosul ignora

As ausências de países do Mercosul e principalmente do Brics, muito festejados por Lula, expuseram ao mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu debates do COP30. O caso mais grave foin do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Diplomatas apostam que o boicote foi liderado e até organizado pelo argentino Javier Milei. Os parceiros da China, Rússia, Índia e África do Sul também não vieram. E até o uruguaio Yamandu Orsi, esquerdista eleito no continente, não deu as caras.

Convocação

Se dependesse só da Polícia Federal, Jair Bolsonaro cumpriria sua pena em casa. Alguns acham que ele poderia repetir a prisão de Lula na PF de Curitiba. Outros não querem o ex-presidente nas dependências da PF em Brasília. Alegam que não possuem condições para obrigá-lo, devido às duas doenças, e recomendam prisão domiciliar. Mais: o que muitos bolsonaristas querem de Bolsonaro é um tipo de manifesto, de ordem ou até bilhete. Nas redes, tem aparecido uma convocação de Bolsonaro "à lua", mas é "criação de computador" e dura segundos.

Deixado de lado

À medida em que se aproxima sua prisão em regime fechado, Bolsonaro tem sido deixado de lado, segundo levantamento no sistema  do STF, que aponta uma redução de 74% de agosto para cá, no número de pedidos para visitá-lo. Nas primeiras quatro semanas de sua prisão domiciliar, ainda segundo o mesmo levantamento, foram 123 pedidos de visitas. Nos últimos 30 dias, esse total caiu para 32. Em novembro, até agora, foram 12 solicitações. A propósito: Alexandre de Moraes tem vetado, seguidamente, três pedidos de visitas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Não esquece o processo que ele enfiou na Justiça sobre fraude no processo eleitoral brasileiro.

Mistura Fina

Inimigos bolsonaristas dos ministros do Supremo estão estampando nas redes fotos de Luís Roberto Barroso, agora aposentado, chorando por ter suspenso seu visto de entrada nos Estados Unidos. Perdeu uma boa temporada em sua casa de R$ 22 milhões em Miami e as aulas que daria em Harvard. Em janeiro, dará um curso na Sorbonne, em Paris, para onde tem viajado com frequência. O ex-ministro pode até lamentar essas medidas, mas acredita que, em pouco tempo, serão revogadas. Mais: Barroso já começou a planejar seu livro de memórias, não apenas no Supremo, mas dos 15 anos até agora.
 
No PT e entre aliados mais chegados, há uma certeza do que Lula fará, com grande ênfase na campanha que fará para disputar sua reeleição (quarto mandato) no Planalto: vai prometer recriar o Ministério da Segurança Pública. É uma promessa velha, já constava de seu programa para 2022, mas Flávio Dino foi convidado para o Ministério da Justiça e convenceu Lula a manter Segurança Pública na pasta. Também Ricardo Lewandowski, para aceitar a Justiça, pediu que a Segurança viesse junto.

A defesa de Bolsonaro já prepara novo recurso para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a condenação do ex-presidente por suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. No primeiro, o voto (seguido pelos demais da 1ª Turma de Alexandre de Moraes era rápido: "Não assiste razão ao Embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração". Para o próximo recurso, o ministro Flávio Dino poderá declará-lo "protelatório" e acabar com a festa.
 
A ausência de governantes na cúpula da COP30 foi constrangedora: apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto espera outros e poderão ser 29 no total. A presença desses signatários em versões anteriores variou entre 75 e 120, A Cúpula da Terra na Rio-92, atraiu 108. Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

In – Ergométrica horizontal
Out – Ergométrica vertical
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT transformou o Brasil num palco de contradições"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) conseguindo manter a elegância em tempos de raiva

12/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Falidos, Correios torram R$19,5 milhões na COP-30

Mesmo com a estatal Correios em situação que beira a insolvência, como admitiu Fabiano Silva dos Santos, que se alternava entre presidente da estatal e churrasqueiro de Lula (PT), o governo não segurou a fúria gastadora e já torrou mais de R$19,5 milhões em contratos relacionados à COP-30, conferência sobre o clima em andamento em Belém (PA). Só a Latam conseguiu fechar ao menos sete contratos com os Correios e vai levar mais de R$1,3 milhão.

Ajuda aí

A companhia aérea irá ceder os porões das aeronaves para o transporte de cargas “da operação logística COP30” dos Correios. Cobrou caro.

Outra beirada

A Azul também conseguiu uma beirada, em contrato coma estatal. Vai prestar o mesmo serviço da concorrente, mas por R$4,5 milhões.

Só filé

A Sideral Linhas Aéreas fechou R$7,9 milhões em dois contratos. Para serviços de logística, a Cargo Way Event levou outros R$7,5 milhões.

Como ricos

Como ninguém é de ferro, os Correios fecharam 3 hospedagens na bela Mirití Pousada. Custou R$22.399,00 cada, ou R$67.197,00 o contrato.

Lula não cresce com Bolsonaro preso e inelegível

O Paraná Pesquisas aponta que acabou o “bom momento” que o governo Lula (PT) viveu às custas condenação de Jair Bolsonaro (PL), já preso, inelegível e censurado, e do embate com Donald Trump, após o tarifaço. No 1º turno, Lula tem só 35,6%, o que sugere haver chegado ao teto, contra 32,1% de Bolsonaro, isto é, empate técnico. Já no 2º turno, igualmente improvável, há empate de 43,7% contra 43,1%, com margem de erro de 2,2 pontos. A pesquisa não considera a inelegibilidade.

Todos contra Lula

Ciro Gomes (PSDB) seria o terceiro colocado com 8,2% seguido por Ratinho Jr. (PSD) com 6,9% e Ronaldo Caiado (União) com 3,2%.

Zona de rebaixamento

Romeu Zema (Novo) tem 2,7%, enquanto 4,7% não opinaram e 6,6% votariam branco/nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados.

Dados técnicos

O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios dos 26 Estados e do DF, entre os dias 6 e 10 de novembro.

Caçador de selfie

O chanceler decorativo Mauro Vieira (Itamaraty) viajou ao Canadá para tentar encontrar o secretário de Estado americano, Marco Rubio. No entanto, não há confirmação de agenda entre as duas autoridades.

Pá-de-cal na COP30

Além dos chefes de governo e de Estado mais importantes e de todos os governantes do Mercosul e do Brics, até ecochatos tipo Greta Thunberg também boicotaram e ajudaram a sacramentar o fracasso da COP30

Mico exportação

Virou chacota nas redes sociais uns marmanjos com roupas de pelúcia simulando animais na COP-30. Não bastasse a humilhação de se rastejar, tinha até “animal” que não é visto na região, tipo camelo.

Copa? Copo?

O pouco caso com a COP30 não foi só coisa de líderes mundiais, que deram uma banana para o palanque de lacrações de Lula. Pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação mostra que só 1 em cada 10 estudantes brasileiros sabe o que se passa em Belém.

Assunto proibido

Cobrado nas redes sociais, o PSB se faz de morto e ignora seguidores que querem saber que fim vai levar o deputado estadual Edson Araújo (MA), acusado de ameaçar o vice da CPMI do INSS, Duarte Jr (PSB-MA)

Montanha na CPMI

O povo não perdoa. Paulo Pimenta (PT-RS) foi no X pedir avaliação sobre sua atuação na CPMI do INSS. Não contava que teria quem perguntasse para Grok (IA) quem era “Montanha” na lista da Odebrecht.

Boca no trombone

Rolou climão daqueles na COP30 em evento com Helder Barbalho. Dado momento, mulher identificada como Auricélia Arapiun, líder indígena, gritou impropérios ao governador paraense. Foi de “fraude” pra lá.

CPI da COP30

A proposta de CPI para investigar irregularidades na COP30 já tem mais de cem assinaturas para ser instalada na Câmara, revelou o deputado Zucco (PL-RS). São necessárias 171 assinaturas para pedir a CPI.

Pergunta na lógica

Quem é contra projeto antifacção é a favor de facção?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rolando o lero

A senadora Heloisa Helena (Psol-AL) presidia a sessão quando José Maranhão (PMDB-PB), antes de iniciar seu discurso, avisou que iria demorar. “Não tem importância, senador. Fique à vontade. Sou muito tolerante. E os senadores que aqui estão, e que também vão falar, serão pacientes.” Meia hora, Mão Santa (PMDB-PI) aparteou Maranhão, na maior ingenuidade: “Meu ilustre senador, por que não transforma esse discurso logo num livro?” Maranhão agradeceu a sugestão e mandou ver. Falou exatos 90 minutos de falação.

