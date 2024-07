"A democracia americana está em risco. Reverencio este cargo, mas amo meu país"

Em discurso na quarta-feira passada (24), o presidente Joe Biden defendeu seu legado e deixou claro que ainda se considera merecedor de um segundo mandato (não importa que aconteceria). Os números da economia são a seu favor e a história vai julgá-lo.

Mais: para os analistas, se Kamala Harris vencer, Biden será lembrado como um estadista sábio, que renunciou ao poder em nome de ideais elevados. Se Donald Trump vencer, o democrata será apontado como principal culpado pela catástrofe.

Uma abertura bem diferente

E foi dado o pontapé inicial nos jogos olímpicos de 2024. Depois de 100 anos a França voltou a ser palco do evento esportivo. E a festa de abertura foi a mais diferente de todas. Além de ser pela primeira vez ao ar livre e aberta ao público, as delegações não tiveram que andar. Foram apresentadas através de barcos que percorrem o Rio Sena.

A abertura contou com os shows de Lady Gaga, da banda Gojira dentro de um castelo e da cantora de ópera Aya Nakamura que se apresentou da sacada do Hotel Deville. E teve também uma parte bem-humorada com a participação do ex-jogador Zidane e o humorista Jamel Debbouze. E organizadora do evento não esqueceu das crianças, apresentando um vídeo do ratinho Remy da animação Ratatouille e outros com os Minions do Meu Malvado Favorito fazendo esporte.

Entre tantas estrelas presentes estavam o príncipe Albert II e sua esposa Charlene, que é ex-nadadora, a cantora Kelly Clarkson, as atrizes Ariana Grande (também cantora) e Cynthia Erivo e Charlize Theron. Mais: dos 204 países que estão participando desta edição somete 23 países tiveram atletas que se declaram LGBTQ+.

Eike e Mubadala juntos de novo

Quem diria: o fundo Mubadala, da Arábia Saudita, um dos investidores que mais perderam recursos com os projetos fracassados de Eike Batista, está negociando um megaprojeto com o mesmo empresário que lhe infringiu prejuízos bilionários. Os sauditas – verdade seja dita – nunca deixaram de respeitar Eike. Ele sempre pagou suas dívidas. No caso do Mubadala, entregou ativos inteiros como ressarcimento (um exemplo é o Superporto do Açu). Agora, Eike está imerso na biogenética.

É nesse campo, diretamente ligado à energia renovável, que Eike pretende criar novos unicórnios – empresa acima de US$ 1 bilhão. A bola da vez é uma espécie de palmito, a macaúba, a quem ninguém dava muita atenção. Eike juntou a um grupo de jovens talentosos e encontrou uma solução de mudança genética que aumenta em seis ou sete vezes a produção de etanol em relação à cana de açúcar, além de 100% dos bagaços.

“Vão me devolver”

Em 2013, era o sétimo homem mais rico do mundo, Eike Batista tinha uma fortuna de US$ 30 bilhões. Hoje, vive de um restaurante japonês. O Mubadala tem R$ 12 bilhões para o projeto, incluindo uma refinaria na Bahia para beneficiar o combustível e mira o querosene de aviação.

Acha que ao lado dos sauditas, conseguirá levantar recursos próprios no mercado de capitais. E repete uma tirada sobre os farialimers: “Muitos daqueles que me tiraram vão me devolver”. O Mubadala estuda construir um Centro de Tecnologia Agronômica em Montes Claros, em Minas Gerais, no corredor que segue pela Bahia adentro onde será plantada a carnaúba.

Um outro mascote

Ainda em clima de Olimpíadas: desde os Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, Alemanha, com cachorro dachshund em tons de arco-íris chamado Waldi, foi introduzido o mascote do evento esportivo. Alguns desses mascotes foram criticados pela aparência ou por outros motivos. E o mascote desse ano é alvo de críticas.

A escolha foi bem diferente dos últimos anos, onde geralmente (com exceções) eram escolhidos animais. Neste ano o mascote batizado de Phryges, que foi inspirado no gorro frígio, um símbolo histórico de liberdade, revolução na França e inclusão e apoio a causas significativas. Na verdade são duas boinas: Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica (que tem uma prótese no lugar de uma das pernas.

Só que quem está mesmo chamando a atenção é o mascote da Globo, batizado de “Petit Gatô” inspirado na sobremesa francesa petit gâteau, (bolo de chocolate pequeno recheado com calda quente). No mesmo estilo dos cavalinhos do Fantástico o gatinho fala com sotaque francês e usa blusa listrada preta e branca e cachecol vermelho que remete ao estilo da França.

Ele irá aparecer na Central Olímpica, interagindo com os apresentadores Tadeu Schmidt e Fernanda Garay.

Insistência

Bastou o deputado federal Pedro Paulo (PSD) titubear sobre o posto de vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) para a prefeitura do Rio de Janeiro para que o PT voltasse a cobiçar a vaga. Já tem até dois nomes: Adilson Pires, ex-vice-prefeito e André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Eduardo já tem outro esquema pronto com outro nome do PSD, mas é também possível que Pedro Paulo volte. Mais: Paes tem pesquisas que atestam que o apoio de Lula afastaria boa fatia do eleitorado carioca.

“Na guilhotina”

O prefeito de Farroupilha, interior do Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin (PL) sugeriu colocar o ministro Alexandre de Moraes (STF), em uma guilhotina. O discurso foi proferido ao lado de Jair Bolsonaro, na semana passada, durante visita à cidade. Enquanto caminha ao lado Bolsonaro, um interlocutor diz que “a única coisa que não mostrou foi a estátua em homenagem a Moraes”.

Rapidamente, Feltrin diz que não há isso na cidade. “A homenagem que eu vou mostrar qual é que é, é só botar ele aqui na guilhotina”. Bolsonaro não abre a boca, mas coloca a mão no ombro do prefeito.

PÉROLA

“A democracia americana está em risco. É preciso preservá-la, mesmo que isso signifique abrir mão de ambições pessoais. Reverencio este cargo, mas amo meu país”, Joe Biden, ainda sobre a renúncia de sua candidatura à reeleição dos EUA.

"PENDURICALHO 1"

Servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) começaram a receber na semana passada a primeira parcela do pagamento de um “penduricalho” que lhes foi garantido por decisão judicial. De acordo com estimativas do governo, o impacto pode ser de R$ 1,2 bilhão.

O pagamento se refere ao chamado “quinto”, compensação que era paga a cada ano em que foi exercida em função de chefia. A Sindilegis, entidades dos servidores do Poder Legislativo e TCU, entrou na Justiça para garantir o pagamento. A Advocacia-Geral da União (AGU) é contrária ao ganho, mas a Justiça do DF deu ganho de causa para o sindicato.

"Penduricalho 2”

Ainda a causa dos servidores do TCU: a Advocacia Geral da União (AGU) afirma que o valor da ação seria de R$ 845 milhões. Com a correção desde 2015 passaria para R$ 1,2 bilhão.

O Sindilegis foi representado na ação pelo escritório de advocacia do atual governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), que receberá um honorário de aproximadamente R$ 168 milhões. Detalhe: um eventual repasse retroativo aos servidores por meio de precatório.

Anistia ao 8/ jan

Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede anistia a “todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional” a partir de 30 de outubro de 2022 até a eventual aprovação da lei, incluindo o 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), espera que a PEC seja votada no plenário da Câmara Federal antes das eleições de outubro.

A proposta tramita na CCJ da Câmara e PECs precisam de dois turnos de análise nas duas Casas do Congresso. Arthur Lira apoia, de olho na disputa de sua sucessão.

Rumo à Nasdaq

O empresário Chaim Zaher iniciou contagem regressiva para o IPO da rede de escolas Maple Bear na Nasdaq. Os dirigentes do grupo têm feito contatos com bancos de investimentos e fundos, no Brasil e em Nova York, para aferir a demanda pelos papéis e calibrar o valor da operação. Zaher e seus executivos trabalham com a previsão de listar a Maple Bear – empresa de ensino fundamental e médio no Canadá – no primeiro trimestre de 2025. A mensalidade lá é de R$ 3.500.

A MAIS CARA

A Maple Bear é líder mundial de educação infantil, oferece Educação infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio de alta qualidade. É considerada cara, mas não é a mais cara do Brasil. A posição é ocupada pela Avenues, inaugurada em 2018 em São Paulo.

Com formação internacional e diplomas brasileiros e americanos, o colégio cobra matrícula de R$ 28 mil e mensalidades de R$ 14.350. À propósito, Maple Bear é uma expressão traduzida como “urso de bordo”, mas pode significar “lembrar-se de alguém” e “guardar rancor de alguém...”. no Brasil, “maple bear” é também uma espécie de mel do Canadá (por aqui, pode custar até mais de R$ 100).

MISTURA FINA

AINDA as campanhas à prefeitura do Rio de Janeiro: situação inversa à de Eduardo Ramagem (PL), ex-integrante da “Abin paralela”, que é apadrinhado por Jair Bolsonaro. Pesquisa Quaest revela que mais do que dobra as intenções de voto em Ramagem, com o apoio do Capitão, de 14% para 30%. A cobiça do PT pela vice de Paes enche os olhos de Gilberto Kassab, dono do PSD, que vê outra chance de levar mais uma fatia de cargos federais e no longo prazo, não quer deixar a prefeitura para os petistas.

