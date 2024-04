A discussão da incidência do PIS e da Cofins sobre receita de locação de bens móveis

Giba Um

Ranking anual de liberdade econômica aponta que o Brasil é o 124º país numa lista de 194 nações, segundo a ONG Heritage Foundation, sobre o ano de 2023. Muito distante de Singapura e países nórdicos, que lideram, o Brasil perde até para Guiana, Angola, Gabão, Tanzânia e outros.

Mais: o ranking leva em considerações Estado de Direito, tamanho do Estado, eficiência regulatória e abertura de mercado. Para a ONG, o Brasil é “majoritariamente não livre”, com péssima saúde fiscal e gastos descontrolados do governo.



Festa com show particular

A atriz, modelo, influenciadora e ativista social, Rafa Kalimann, que começou a modelar aos 13 anos, sempre sonhou em ser atriz, tanto que aos 14 anos se mudou para São Paulo para fazer um curso de teatro, mas por causa de apertos financeiros não conseguiu, na época finalizar o sonho. Uma das pioneiras no ramo do marketing de influência, Rafa ganhou maior notoriedade ao participar do BBB20, onde se sagrou vice-campeã. Depois de conhecida teve que enfrentar as críticas porque queria atuar. Mas os mesmos que falaram mal dela, tiveram que se render ao seu talento agora exposto com a vilã Jéssica em Família é tudo. E nesse clima cercada de amigos do novo trabalho e de trabalhos antigos Rafa comemorou seus 31 anos em uma grande festa com direito a show particular de Nando Reis (primeira foto com a aniversariante). Entre tantos presentes estavam além do namorado o ator Allan Souza Lima, as colegas de elenco Alexandra Richter, Lucy Alves, Ana Hikari, Juliana Paiva, Thayla, Renato Góes; Alice Wegmann e a jornalista Tati Machado.



Ninguém gosta de Costa



Na semana passada, Lula resolveu fazer um afago em Rui Costa depois que o nome do chefe da Casa Civil apareceu numa delação premiada firmada pela Polícia Federal que investiga fraude na compra de respiradores pulmonares, quando era governador da Bahia – e debaixo de seu aval. “Esse aqui é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro, Rui Costa”. A Polícia Civil baiana havia se recusado a colocar o nome de Costa nos depoimentos, o que teria evidenciado uma intervenção de aliados do atual ministro. Costa também já havia relatado a Lula que vive um momento de suposto fogo amigo do PT em São Paulo, atribuído a Fernando Haddad (Fazenda) com quem já bateu boca publicamente (eles não se suportam). Aos mais chegados (poucos), Rui também andou se queixando que, nesse episódio da delação premiada, nenhum deputado federal ou estadual saiu em sua defesa, só o aliado Alexandre Silveira.



Peça-chave



Ainda Rui Costa: sua participação na famosa reunião ministerial também foi discutida por outros ministros, que acharam que ele falou muito e não apresentou nada sobre resultados do Novo PAC. Tanto que, na Casa Civil, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento de Dilma Rousseff, hoje número 2, tem maior atuação e, como secretária-executiva, comanda diretamente o PAC, relançado por Lula no ano passado. É considerada – e respeitada – como “gerente” dos projetos prioritários do presidente. Miriam é a número 7 de filiação ao PT.



Um lado desconhecido



Quem via Serena Willians, nas quadras de tênis (ela se aposentou em 2022), mostrando força, não imaginava que por trás das raquetes tinha uma grande empreendedora. Uma imagem que começou a mudar em 2018 quando lançou sua própria linha de roupas, S by Serena, e ampliando o leque em 2018 com uma coleção de joias batizada de SW. Agora amplia ainda mais seu lado empreendedor, depois de seis anos de planejamento acaba de entrar para o ramo da maquiagem: batizada de Wyn Beauty, toda inspirada no seu estilo de vida esportivo, ao todo são 10 produtos que vão desde batons, bases, corretivos e máscara de cílios, que variam de US$ 18 (R$ 90,55) até US$ 29 (cerca de R$ 145), mas que infelizmente ainda não está à venda no Brasil.



In – Blazer oversized

Out – Maxi blazer



De olho em 2026



Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro (o partido integra o governo Lula e ele se diz independente), tem primado em conceder entrevistas e povoar as redes sociais com notas ofensivas ao presidente Lula. Recorre até mesmo ao deboche, mesmo já tendo participado de um governo dele no passado. E claro, faz previsões otimistas ao ex-casal presidencial. Afirma que Jair Bolsonaro, se não estivesse inelegível, venceria em 2026 “qualquer um” no primeiro turno e que as pesquisas começaram a sinalizar vitória de Michelle para o Planalto. Detalhe: se um dos dois vence, ele quer voltar à Casa Civil.

Razão prosaica



Na esteira da eventual ida de Aloizio Mercadante para a presidência da Petrobras, já desponta um nome para substituí-lo no comando do BNDES: é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Seria para o governo Lula o que foi Gustavo Montezano na gestão Bolsonaro. Há, contudo, um pequeno senão, que poderia dificultar sua transferência para o BNDES, uma razão prosaica: Mello carrega o piano para Fernando Haddad (Fazenda). Com a saída de Gabriel Galípolo da Secretaria Executiva da Pasta para o Banco Central, acabou ganhando maior importância na estrutura no Ministério.



Pérola

de LUÍS ROBERTO BAROSSO // presidente do Supremo, defendendo rigor total da Justiça aos golpistas.

INTERFERÊNCIA

O presidente da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Alberto Fraga (PL-DF) reconhece a gravidade das denúncias contra o ministro Rui Costa (Casa Civil), investigado na compra de respiradores-fantasmas de R$ 48 milhões e vai pautar sua convocação para depor. A maioria dos oposicionistas deverá aprovar a proposta do deputado Sanderson (PL-RS) que cita notícias de que Costa manifestou “descontentamento” ao diretor da Polícia Federal quanto ao inquérito que apura o caso. Para ele, também delegado, a abordagem de Costa caracteriza “clara tentativa de interferência em investigações da PF”.

Na parede - 1

A cada dia que passa, a Enel parece a peça mais vulnerável do tabuleiro. O grupo italiano se agarra a critérios de ordem regulatória e alega não haver fundamentos técnicos para a cassação de seu contrato em São Paulo. Além da CPFL (State Grid), também a Equatorial Energia é acompanhada de investidores pesados. Um deles é a CPPIB (Canada Pension Plan Investmen Board), potentado com mais de meio trilhão de dólares sob sua gestão. É um fio ligado ao Grupo Votorantim. É sócio dos Ermírio de Moraes na empresa de energia Aure.

NA PAREDE - 2

Ainda a energia elétrica: dinheiro não é o único e determinante favor para decidir o futuro da operação de contrato da Enel. Vale lembrar que, por muito menos, a empresa italiana de energia saiu praticamente escorraçada de Goiás, forçada pelo governador Ronaldo Caiado, a vender sua operação ao estado. O comprador foi a própria Equatorial Energia. A disputa envolve o segundo maior PIB do Brasil. A Enel São Paulo atende a capital e mais 23 municípios da Grande São Paulo. São mais de 18 milhões de pessoas, atrás apenas da estatal Cemig (cerca de 19 milhões). No caso da Equatorial, assumir a concessão que hoje pertence à Enel, significaria seu grande salto na área de distribuição. O grupo reuniria ativos, além de Goiás, no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá.

"Banco" BRB Fla

8 O acordo entre o BRB e o Flamengo, anunciado nesses dias, seria apenas o primeiro tempo da partida. O presidente do banco estatal de Brasília, Paulo Henrique Bezerra Costa, já manifestou a Rodolfo Landim o interesse de fechar o naming & Rigths do estádio que o clube carioca pretende construir. A longa e bem remunerada parceria entre o BRB e Flamengo está mais para projeto político de Costa. O contrato que acaba de ser divulgado chama a ascensão por termos pouco usuais, notadamente em relação ao “Banco” Nação BRB Fla, plataforma de venda de produtos financeiros voltada à torcida rubro-negra (acordo de 20 anos).

NADA DE CRISE

8 A operadora de turismo CVC, de Guilherme Paulus tem passado imune à crise da Argentina. Nos três primeiros meses do ano, a subsidiária da CVC no país vizinho teve aumento de receita de 15% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Há ainda carry over de vendas fechadas no período de festas, fim de ano e férias de janeiro. No quarto trimestre de 2023, a CVC já havia registrado alta de faturamento de 24% em relação a igual período no ano anterior. A Argentina responde por mais de metade da receita da CVC na América do Sul, excluindo-se o Brasil.

MISTURA FINA

ENQUANTO bolsonaristas acham que o recente discurso de Lula, em Arcoverde, recorrendo a uma pregação religiosa, não convenceu ninguém e que “é apenas ocasião”, muitos analistas de melhor memória lembram que o mote “Fé no Brasil” não é novo. Já embalou as campanhas presidenciais de Guilherme Afif em 1989 e Anthony Garotinho em 2002. Os dois candidatos apostaram na religiosidade dos eleitores. Um amargou o sexto lugar, com 4% dos votos; o outro terminou em terceiro lugar com 17%.

PT e PCdoB estão em guerra pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Os petistas querem a nomeação do atual presidente da Finep e ex-deputado federal Celso Pansera. O PCdoB quer fazer valer o “mando de campo”. E cobra do Ministro Alexandre Padilha (Articulação Política) a garantia de que o Ministério seguirá na sua cota. A atual ministra Luciana Santos deixará o cargo para disputar eleições à prefeitura de Olinda (PE).

DEPOIS da venda da participação da Cemig na Aliança Energia para a Vale, o governo de Romeu Zema quer sacramentar ainda neste semestre a saída da empresa de capital da Taesa. Tomando-se como base apenas o preço da ação, a fatia de 21% da Cemig, na empresa de transmissão que está avaliada em torno de R$ 2,6 bilhões. É o que o mercado chama de “Operação Raspa Dividendo”. O governo mineiro está desmobilizando o que pode antes de uma federalização da companhia.

O SECRETÁRIO de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, ex-ministro Aldo Rebelo, acaba de trocar o PDT pelo MDB. Com a mudança de partido, ele se movimenta para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes (MDB), que foi quem pediu a troca. Auxiliares acham que a escolha do MDB diminui as chances de Rebelo ser escolhido como vice e apontam que convencer partidos como o PL e o Republicanos que também buscam indicações para o posto. O problema maior, por enquanto, é Jair Bolsonaro, que apoiará Nunes na tentativa de reeleição e que ainda não está convencido da escolha de Rebelo.

A APRESENTADORA Eliana, que acaba de se desligar do SBT, encerrando uma parceria de 15 anos, tem sido apontada como futura sucessora de Ana Maria Braga no Mais Você (ela ganha cerca de R$ 2 milhões por mês na emissora dos Marinho). A Globo também havia cogitado o nome de Eliana para assumir o lugar de Astrid Fontenelle no Saia Justa (GNT), num período de transição, aguardando projetos futuros.