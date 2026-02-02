Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"A esquerda está com medo de Flávio Bolsonaro"

Fernando Holiday (PL-SP) ao reafirmar a candidatura do senador para enfrentar Lula

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

02/02/2026 - 07h00
PT se mobiliza e tenta não encolher no Senado

Sob risco de encolhimento no Senado, o PT corre contra o tempo para tentar ao menos manter a estabilidade da bancada, hoje com nove parlamentares. Seis senadores do partido precisam renovar o mandato, um, Paulo Paim (RS), disse em dezembro que vai se aposentar e, portanto, estaria fora das eleições deste ano. Eleito pela Rede, Fabiano Contarato (ES) migrou para o PT e, com guinada conservadora dos eleitores capixabas, também não terá reeleição tranquila, se é que virá.

Escambo

O PT passou até a instigar candidaturas ao governo, com promessas de apoio, para que o suplente, se petista, assuma a cadeira no Senado.

Vale tudo

É o caso de Omar Aziz (PSD-AM). Se o senador levar o governo amazonense, quem assume o parlamento é a petista Cheila Moreira.

Surra homérica

O PT se preocupa com a situação de Rogério Carvalho (SE). Pesquisas como do Real Time Big Data colocam o petista em 5º, e empatado.

Comeu mosca

Petistas com alguma consciência concordam que o partido demorou para desenhar as chapas, enquanto a oposição se organiza desde 2023.

Governo Lula chama vice-ditadora de ‘presidenta’

O que resta de diplomacia brasileira em Caracas se refere a Delcy Rodriguez, vice-ditadora ou ditadora interina da Venezuela, como “vice-presidenta” ou “presidenta”, em documentos oficiais tipo telegramas ao Itamaraty. Tanto quanto Nicolás Maduro, tirano hoje recolhido ao xilindró, Rodriguez está no poder após se beneficiar de uma das maiores fraudes eleitorais da História. Nem mesmo Lula (PT) teve coragem de reconhecer a “vitória” do amigo ditador, após a falcatrua que escandalizou o mundo.

Novilíngua

O tratamento de “presidenta” é um antigo cacoete imposto por Dilma Rousseff (PT), enquanto presidiu o Brasil até sofrer impeachment.

Agenda folgada

A bajulação a Delcy Rodriguez tem “explicação”: sem acesso a Maduro, era ela, sem muito a fazer, quem dava atenção a diplomatas brasileiros.

Só dava Delcy

As frequentes citações da “Brasemb Caracas” (codinome da embaixada nos telegramas) à vice-tirana, em 2025, hoje sugerem uma aposta.

Sem fila

Catarata como a de Lula é a que tem maior fila de espera para cirurgia no SUS. Mas no caso do petista, não teve demora. O procedimento foi em hospital particular de ponta, em Brasília.

Desmoralizou geral

Os “telegramas” de governos podem ter dados sensíveis, que podem desagradar o governo local, por isso é reservado. Mas, no caso da ditadura Venezuela, amigável a Lula, nem precisava.

Explica aí

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) quer Alexandre de Moraes e sua esposa prestem esclarecimentos na CPI do Crime Organizado. Pediu quebra de sigilo de Viviane Barci para saber do contrato com o Master.

Retomada

A CPMI que investiga a ladroagem no INSS retoma os trabalhos nesta quinta-feira (5). Os trabalhos seguem pelo menos até o próximo mês. Dia 26 de março está marcada a votação do relatório final.

Falando nisso

Carlos Portinho (PL-RJ), presidente da CPMI do INSS, diz que o colegiado trabalha para reverter habeas corpus que livra Maurício Camisotti, até o pescoço no rolo, de comparecer na comissão.

L não

Viraliza nas redes sociais a campanha “L não”. Com direito a hashtag e tudo mais, o movimento é um protesto contra o presidente Lula (PT), que vai tentar se reeleger este ano.

Na pressão

Será na quinta (5) mais uma manifestação, convocada pelo MBL, em frente à sede do Banco Master, em São Paulo. "A gente não vai esquecer uma coisa como essa", diz o deputado Guto Zacarias (União-SP).

É Senado

Com pouquíssimas chances em qualquer uma das cadeiras, Simone Tebet, ainda no MDB, tende a se decidir para disputar o Senado por São Paulo. Como Fernando Haddad (PT), não quer disputar o governo.

Pensando bem...

... no Lula 3, a crise não é só moral.

PODER SEM PUDOR

Bom de copo

Quando o governador pernambucano Miguel Arraes viajava pelo interior, um “kit” sempre o acompanhava: uísque Johnny Walker, gelo e água mineral. O ajudante-de-ordens recebeu recomendação de d. Madalena, preocupada senhora Arraes, para “batizar” as doses de uísque com muito gelo e muita água. O governador descobriu a armação logo no primeiro gole:

- Capitão, o senhor está querendo me gripar?

editorial

MS sustenta platô alto de empregos

Economia aquecida traz desafios: melhorar a qualidade da educação, ampliar e qualificar os serviços públicos, fortalecer a sensação de segurança e fortalecer a infraestrutura

30/01/2026 07h30

Mato Grosso do Sul encerrou o último ano com um dado que merece ser destacado para além das estatísticas frias: a geração de mais de 19 mil vagas de emprego com carteira assinada. O número, puxado principalmente pela construção civil, elevou o estoque de trabalhadores formais para perto de 690 mil vínculos ativos. Trata-se de um marco relevante para um estado que, historicamente, conviveu com ciclos econômicos mais instáveis e dependentes de poucos setores.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, confirmam o que já se percebe no cotidiano: Mato Grosso do Sul vive um bom momento econômico. Há canteiros de obras espalhados, projetos industriais saindo do papel e uma cadeia de serviços impulsionada por esse movimento. Emprego não surge do nada; ele é consequência direta de investimento, confiança e planejamento – e isso está acontecendo no Estado.

É claro que cada ano tem suas particularidades. Há meses de saldo positivo mais robusto, outros de acomodação e até de retração pontual. Isso é natural em qualquer economia. O que chama a atenção, porém, é a resiliência do mercado de trabalho sul-mato-grossense. Mesmo diante de oscilações nacionais, juros elevados ou incertezas externas, o Estado mantém um platô elevado de emprego formal. E isso não é casual: há bilhões de reais em investimentos já contratados para o médio e o longo prazo, especialmente nas áreas de infraestrutura, indústria e agroindústria.

Esse cenário aponta para um desafio que começa a se impor com clareza: a necessidade de mão de obra. Mato Grosso do Sul tem população relativamente pequena para atender à demanda que já está contratada, sobretudo em regiões estratégicas como o Vale da Celulose, no nordeste do Estado. A migração, que por décadas foi sinônimo de pressão social, passa a ser uma necessidade econômica. Atrair trabalhadores qualificados – e também aqueles dispostos a se qualificar – será fundamental para sustentar o ritmo de crescimento.

Quando há muitas vagas disponíveis, o problema deixa de ser o desemprego e passa a ser a capacidade do Estado de oferecer condições adequadas para quem vive e trabalha aqui. Economia aquecida traz novos desafios: melhorar a qualidade da educação, ampliar e qualificar os serviços públicos, fortalecer a sensação de segurança e acelerar investimentos em infraestrutura urbana e logística. Crescer é bom, mas crescer com qualidade é indispensável.

Os números macroeconômicos mostram que Mato Grosso do Sul está no caminho certo. O desafio agora é transformar esse bom momento em desenvolvimento duradouro, socialmente equilibrado e inclusivo. Se conseguir fazer isso, o Estado não apenas manterá os empregos gerados, como criará bases sólidas para muitos outros que ainda virão. Que assim continue.

artigos

Por que episódios de crueldade revelam falhas profundas na forma como lidamos com a dor?

30/01/2026 07h15

A morte do cão Orelha não chocou apenas pela perda de uma vida, mas pela brutalidade envolvida. Casos como esse expõem algo mais profundo do que um crime isolado: revelam o nível de desconexão moral e espiritual que ainda persiste na sociedade. A comoção gerada não se explica apenas pelo amor aos animais, mas pelo incômodo coletivo diante da crueldade gratuita.

A violência contra animais não é um fenômeno raro. O que torna alguns casos mais visíveis do que outros é a repercussão midiática, não a exceção do ato. Em diferentes partes do mundo, situações semelhantes ocorrem diariamente sem ganhar atenção. Isso levanta uma pergunta necessária: por que a indignação aparece em alguns momentos e se cala em tantos outros?

Do ponto de vista espiritual, os animais não são objetos nem seres descartáveis. São consciências em processo de aprendizado, assim como os seres humanos. A relação que muitos desenvolvem com eles revela uma conexão profunda, que vai além da posse ou do afeto superficial. Negar essa dimensão é reduzir a própria noção de vida.

Diante de episódios como esse, surgem pedidos de punição exemplar e até de vingança. Embora a justiça humana tenha seu papel – e deva agir dentro da lei –, ela não resolve o núcleo do problema. A violência não se corrige com mais violência. O ódio, quando alimentado, apenas reproduz o mesmo padrão que se condena.
Toda ação gera consequências. Escolhas moldam destinos, e atitudes marcadas pela crueldade produzem desdobramentos profundos, não apenas para as vítimas, mas também para quem as pratica. A consciência, cedo ou tarde, se torna o tribunal mais severo. É nela que surgem o arrependimento, a culpa ou a necessidade de reparação.

Casos como o do cão Orelha deveriam servir menos como combustível para a fúria coletiva e mais como convite à reflexão. O verdadeiro desafio não está apenas em punir, mas em compreender que humanidade e espiritualidade se revelam nas escolhas cotidianas. A pergunta que permanece é simples e incômoda: que tipo de consciência estamos alimentando com nossas atitudes?

