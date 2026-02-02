"A esquerda está com medo de Flávio Bolsonaro"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

PT se mobiliza e tenta não encolher no Senado

Sob risco de encolhimento no Senado, o PT corre contra o tempo para tentar ao menos manter a estabilidade da bancada, hoje com nove parlamentares. Seis senadores do partido precisam renovar o mandato, um, Paulo Paim (RS), disse em dezembro que vai se aposentar e, portanto, estaria fora das eleições deste ano. Eleito pela Rede, Fabiano Contarato (ES) migrou para o PT e, com guinada conservadora dos eleitores capixabas, também não terá reeleição tranquila, se é que virá.

Escambo

O PT passou até a instigar candidaturas ao governo, com promessas de apoio, para que o suplente, se petista, assuma a cadeira no Senado.

Vale tudo

É o caso de Omar Aziz (PSD-AM). Se o senador levar o governo amazonense, quem assume o parlamento é a petista Cheila Moreira.

Surra homérica

O PT se preocupa com a situação de Rogério Carvalho (SE). Pesquisas como do Real Time Big Data colocam o petista em 5º, e empatado.

Comeu mosca

Petistas com alguma consciência concordam que o partido demorou para desenhar as chapas, enquanto a oposição se organiza desde 2023.

Governo Lula chama vice-ditadora de ‘presidenta’

O que resta de diplomacia brasileira em Caracas se refere a Delcy Rodriguez, vice-ditadora ou ditadora interina da Venezuela, como “vice-presidenta” ou “presidenta”, em documentos oficiais tipo telegramas ao Itamaraty. Tanto quanto Nicolás Maduro, tirano hoje recolhido ao xilindró, Rodriguez está no poder após se beneficiar de uma das maiores fraudes eleitorais da História. Nem mesmo Lula (PT) teve coragem de reconhecer a “vitória” do amigo ditador, após a falcatrua que escandalizou o mundo.

Novilíngua

O tratamento de “presidenta” é um antigo cacoete imposto por Dilma Rousseff (PT), enquanto presidiu o Brasil até sofrer impeachment.

Agenda folgada

A bajulação a Delcy Rodriguez tem “explicação”: sem acesso a Maduro, era ela, sem muito a fazer, quem dava atenção a diplomatas brasileiros.

Só dava Delcy

As frequentes citações da “Brasemb Caracas” (codinome da embaixada nos telegramas) à vice-tirana, em 2025, hoje sugerem uma aposta.

Sem fila

Catarata como a de Lula é a que tem maior fila de espera para cirurgia no SUS. Mas no caso do petista, não teve demora. O procedimento foi em hospital particular de ponta, em Brasília.

Desmoralizou geral

Os “telegramas” de governos podem ter dados sensíveis, que podem desagradar o governo local, por isso é reservado. Mas, no caso da ditadura Venezuela, amigável a Lula, nem precisava.

Explica aí

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) quer Alexandre de Moraes e sua esposa prestem esclarecimentos na CPI do Crime Organizado. Pediu quebra de sigilo de Viviane Barci para saber do contrato com o Master.

Retomada

A CPMI que investiga a ladroagem no INSS retoma os trabalhos nesta quinta-feira (5). Os trabalhos seguem pelo menos até o próximo mês. Dia 26 de março está marcada a votação do relatório final.

Falando nisso

Carlos Portinho (PL-RJ), presidente da CPMI do INSS, diz que o colegiado trabalha para reverter habeas corpus que livra Maurício Camisotti, até o pescoço no rolo, de comparecer na comissão.

L não

Viraliza nas redes sociais a campanha “L não”. Com direito a hashtag e tudo mais, o movimento é um protesto contra o presidente Lula (PT), que vai tentar se reeleger este ano.

Na pressão

Será na quinta (5) mais uma manifestação, convocada pelo MBL, em frente à sede do Banco Master, em São Paulo. "A gente não vai esquecer uma coisa como essa", diz o deputado Guto Zacarias (União-SP).

É Senado

Com pouquíssimas chances em qualquer uma das cadeiras, Simone Tebet, ainda no MDB, tende a se decidir para disputar o Senado por São Paulo. Como Fernando Haddad (PT), não quer disputar o governo.

Pensando bem...

... no Lula 3, a crise não é só moral.

PODER SEM PUDOR

Bom de copo

Quando o governador pernambucano Miguel Arraes viajava pelo interior, um “kit” sempre o acompanhava: uísque Johnny Walker, gelo e água mineral. O ajudante-de-ordens recebeu recomendação de d. Madalena, preocupada senhora Arraes, para “batizar” as doses de uísque com muito gelo e muita água. O governador descobriu a armação logo no primeiro gole:

- Capitão, o senhor está querendo me gripar?