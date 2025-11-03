Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"A esquerda não dá certo. Me mostra onde deu certo! Pega esses livros de Marx. Na teoria, uma...

...delícia, todo mundo igual. Vai lá em Cuba ver se todo mundo é igual", de Ratinho (pai), conselheiro da campanha do filho Ratinho Junior à Presidência, embora ache que Tarcísio é o melhor candidato

Giba Um

Giba Um

03/11/2025 - 06h00
A saída de Marcelo Pimentel da presidência do Grupo Pão de Açúcar é apenas a ponta do iceberg. A família Coelho Diniz, hoje a maior acionista da companhia, prepara mais mudanças. O clã busca um nome para assumir a área financeira. No momento, o CFO do Pão , Rafael Russowsky, acumula o cargo de CEO. Os Coelho Diniz planejam uma reestruturação operacional.

MAIS: esta restruturação  terá como base fechamento de lojas e reposicionamento das bandeiras do grupo. Os acionistas pressionam para que a gestão agilize metas de desalavancagem e reduza custos fixos. No mercado, há quem diga que, nos últimos anos da gestão Casino, o Pão de Açúcar perdeu competitividade frente a players digitais.

Reconhecimento do audiovisual brasileiro

O Palacete da Sé, localizado no centro antigo de São Paulo, foi o palco de uma noite inesquecível, organizada por Marina Ruy Barbosa, que recebeu uma verdadeira legião de famosos na quarta-feira (29) para celebrar o audiovisual brasileiro. Com o tema, “all black”, (totalmente preto), Marina chegou na companhia do noivo, o empresário Abdul Fares, mostrando uma atmosfera de perfeita harmonia. O visual em preto e branco escolhido pela anfitriã, composto por um vestido branco e uma jaqueta de couro preta, com seus cabelos ruivos em cachos ondulados, se destacou na festa. Mas isso não foi tudo: durante a celebração, Marina fez uma troca de roupa, optando por uma minissaia preta e uma blusa de renda com um decote profundo.  Na chegada Marina explicou o motivo da festa: "Celebrar a arte brasileira como um todo. Estou feliz de reunir pessoas que eu admiro, que eu gosto, pessoas que eu já troco ideia também, pra gente se divertir, celebrar o momento do audiovisual brasileiro. E a ideia surgiu por conta dos últimos projetos que eu tenho feito e eu acho que do momento também que a gente está vivendo, de tantos projetos incríveis”. Entre os convidados estavam  Alessandra Negrini, Reynaldo Gianecchini, Ingrid Guimarães, Cleo Pires, Arieta Corrêa, Fabio Porchat,  Leona Cavalli, Mônica Martelli, Fernanda Motta, Júlio Andrade, Bianca Comparato, Linn da Quebrada, Isabel Wilker, Anttónia Morais, Isabella Santoni e Mariana Ximenes que fez uma declaração especial: ‘Nós somos amigas e estamos celebrando aqui o cinema brasileiro, que está em uma excelente fase, e vai continuar assim. A dramaturgia está criando e nós sempre tivemos muita força. Agora as produções brasileiras estão cada vez mais ligadas". O DJ Pedro Sampaio, encarregado de animar a noite com uma seleção de funk e músicas eletrônicas, contou que recebeu o convite diretamente da atriz e expressou sua satisfação em fazer parte da celebração. Giulia Be também soltou a voz ao lado da anfitriã da festa.

Oito empresas querem a Medley

Adibe Marques, controlador da Cimed, está em conversações com o GIC, fundo soberano de Cingapura, em torno da possibilidade de um novo aporte de capital na companhia. Em março, os asiáticos montaram uma posição minoritária no laboratório. O tamanho da participação é estimado em torno de R$ 1 bilhão para ficar com 12,5% das ações. Agora, qualquer semelhança entre a possível capitalização adicional da Cimed e as negociações para a compra da Medley não seria mera coincidência. A empresa da família Marques é uma das candidatas à aquisição da Medley, braço de genéricos da francesa Sanofi no Brasil. A nova injeção de capital da GIC - um potentado de quase US$ 1 trilhão em ativos - daria à Cimed a dosagem financeira necessária para a investida. No mercado, a Medley é avaliada em US$ 500 milhões. Com a compra,  o laboratório de João Marques saltaria de R$ 2,7 bilhões para mais de R$ 4 bilhões em vendas.

Disputa acirrada

Além da Cimed, outras sete empresas do setor farmacêutico já manifestaram interesse na compra da Medley. No meio de corrida, um duelo consanguíneo. A União Química, controlada por Fernando Marques, tio de João Marques, figura entre os candidatos à aquisição. Por sinal, as duas parecem seguir a mesma bula. Assim como a Cimed, a União Química também busca uma capitalização no mercado. A companhia contratou a UBS BB com o objetivo de levantar R$ 1 bilhão, mediante a venda de parte do seu capital.

Roubando a cena

Nos últimos  episódios de "Três Graças", Gabriela Loran tem se destacado na pele da farmacêutica Viviane, amiga próxima e conselheira de Gerluce (Sophie Charlotte). Ainda química entre sua personagem e Leonardo (Pedro Novaes), filho do vilão da novela, se tornou evidente e em breve, um  romance irá florescer entre eles. A atriz transexual,  é também modelo,  palestrante, outuber e influenciadora e vem ganhando relevância nas redes sociais. Esse reconhecimento aumentou ainda mais quando publicou imagens de um ensaio sensual e elegante que fez. "Confiança é silenciosa", ela postou em inglês. Gabriela foi a pioneira entre atrizes trans a interpretar um papel trans em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), onde surgiu como a professora de dança Priscilla. Também interpretou Giovana em Arcanjo Renegado, série do Globoplay, e Luana na novela Cara e Coragem (2022). Fez ainda uma participação no remake de Renascer (2024) como Maitê, amiga de Buba (Gabriela Medeiros). Para a atriz, seu atual personagem toca em um aspecto íntimo, uma vez que ela trabalhou em farmácias durante anos antes de dar início à sua trajetória na televisão. "Comecei como repositora e fui até a subgerência. Quando li a Viviane, eu vi que ela cabia em mim como uma luva”

Atrás de Michelle

Se essa novela de lançar Michelle Bolsonaro à Presidência da República não avançar, a ex-primeira-dama poderá se eleger senadora pelo Distrito Federal. Novo levantamento do Paraná Pesquisas sobre nomes que estão na lista dos cotados para uma cadeira no Senado, coloca Michelle em primeiro lugar com34,1%  de intenções de voto, tendo o governador Ibaneis Rocha (MDB) atrás com 30,2% (a situação é de empate técnico). A mesma pesquisa mostra a atual vice-governadora Celina Leão (PP) em primeiro lugar para a sucessão de Ibaneis.

Blindar militares

Na conversa entre Rui Costa (Casa Civil) e Claudio Castro, governador (ainda) do Rio, ficaram acertados dois pontos-chaves dos discursos do chefe do Executivo carioca e do presidente Lula ou qualquer representante que venha a vocalizar o governo central. O primeiro é não mencionar a possibilidade, em qualquer hipótese, de intervenção federal, prevista na Constituição nessas situações. O segundo é evitar a citação às Forças Armadas, especialmente o nome dos comandantes militares. Essa última recomendação foi seguida à risco no caso da explicação de uso de blindados da Marinha, encaminhada, em janeiro, ao ministro José Múcio (defesa). Por enquanto, o projeto é blindar e sumir com os militares na tragédia do Rio.

Pérola

"A esquerda não dá certo. Me mostra onde deu certo! Pega esses livros de Marx. Na teoria, uma delícia, todo mundo igual. Vai lá em Cuba ver se todo mundo é igual”,

de Ratinho (pai), conselheiro da campanha do filho Ratinho Junior à Presidência, embora ache que Tarcísio é o melhor candidato.

A ONU "horrorizada" 1

O chanceler Mauro Vieira foi encarregado da missão de convocar o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França Danese, para que preste explicações à agência multilateral sobre o morticídio da cidade brasileira mais conhecida do mundo. A ONU divulgou nota se dizendo "horrorizada" com a operação no Rio. Para efeito externo, o governo brasileiro fere direitos humanos, é assassino e usa práticas ineficientes contra o crime que assola o país.

A ONU "horrorizada" 2

Ainda a "guerra" no Rio: os resultados são mais mortes, mais mortes e mais mortes. Caberá a Danese cavar um espaço para dar as explicações do governo brasileiro. A recomendação do embaixador brasileiro na ONU é que consiga extrair do Alto Comissariado de Direitos Humanos da entidade algum pronunciamento capaz de reduzir ainda que minimamente, o tom da nota divulgada. O risco é que a situação assuma um papel de maior preponderância entre os temas que serão discutidos na COP30.

Guerra de territórios

Lula sabe pouco sobre grupos criminosos no Rio que não percebe que está em curso uma autêntica "guerra civil" deflagrada por gangues como o “Comando Vermelho" contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme "Tropa de elite", alertam que não é mais uma briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam até a governar essas localidades. O "CV" tem até uma rede de padarias.

Avaliando o estrago

Sidônio Palmeira (Secom) continua monitorando a cobertura da mídia internacional sobre a tragédia do Rio, às vésperas da abertura da COP30, que trará mais de cem governantes ao país. O estrago na imprensa estrangeira foi grande. Levantamento feito em mais de 2.600 veículos jornalísticos de 190 países aponta 27.721 menções à tragédia entre a data da verdadeira guerra e o dia seguinte. Em média, são mais de 145 citações por país ou dez registros por publicação. Significa dizer que, no intervalo de tempo analisado, a mídia internacional produziu 1.066 reportagens por hora sobre a violência no Rio - ou seja, uma catástrofe.

Matança aplaudida

Dois dias depois da tragédia do Rio de Janeiro, um grupo de governadores da direita foram manifestar apoio ao governador Cláudio Castro. Os presidenciáveis Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que não estão bem nas pesquisas, afirmaram que a operação que deixou 121 mortos foi "um sucesso" e "um divisor de águas". Zema disse que era um erro a ação policial ter sido descrita como "a mais letal". Para ele, deveria ter sido considerada "a mais bem sucedida". Já Caiado garantiu que ficou "orgulhoso" do "banho de sangue nas favelas". E emendou: "Ô, Claudio, meus parabéns!". Não deixou por menos.

Memória

Ainda na reunião de Governadores da direita com Claudio Castro: Caiado aproveitou para vender seu passe, dizendo que "lá em Goiás, bandido não se cria". Pré-candidato ao Planalto, ele aposta na imagem de xerife (em seu governo, a bandidagem foi muito reduzida). Não quer repetir o que aconteceu em sua primeira tentativa de ser Presidente da República, em 1989. Caiado teve menos de 1% dos votos e ficou em décimo lugar. Agora, está tentando ser conhecido pelo Brasil.

Mistura Fina

Hoje no governo Lula a palavra de ordem é "atenção à classe média”. O presidente determinou aos ministros que criem iniciativas voltadas para essa faixa da população, os que têm renda mensal entre R$ 3,4 mil e R$ 8,1 em média. Programas de financiamento habitacional já estão na rua e está chegando crédito facilitado para compra de motos para trabalhadores de aplicativos. E Sidônio Palmeira (Secom) deverá caprichar nas campanhas de maneira bem barulhenta. Lula acha que esse segmento é que lhe dará o quarto mandato.

Novas pesquisas estão mostrando que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco por enquanto, ele é o ultrafavorito - poderá não ser o "passeio" que imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce. A seu lado, a veterana raposa e presidente do partido, Gilberto Kassab. No palanque de João, o presidente Lula. A campanha eleitoral pernambucana promete ainda fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado e Humberto Costa (PT) corre o risco de não se eleger.

Campeão de críticas de todos os lados, o ex-chanceler da gestão de Bolsonaro, Eduardo Araújo tomou chá de sumiço. Ele ganhou fama pela frase "que sejamos pária" ao se referir à posição do Brasil no mundo. Araujo hoje vive no Cairo. Acompanha sua mulher, Maria Eduarda de Seixas Corrêa, conselheira da embaixada do Brasil no Egito. E o que faz lá? Nada, literalmente. Está de licença há quatro anos.

Do alto de seus 1,50 metro de altura, Claudete Soares está comemorando seus 90 anos de idade com um álbum comemorativo e com um show que pretende mostrar em várias cidades brasileiras. E não pensa em se aposentar: "Ainda tenho voz, saúde e salto alto". E acrescenta:" Canto desde os 10 anos de idade. Não parece que foi tudo isso. Tem gente que vive do passado. É uma perda de tempo. Tenho orgulho do que vivi, mas não vivo do que passou". Estou firme e "com sapato". Jô Soares dizia que eu nasci de sapato - e de salto alto".

In –Tendência: salto bloco
Out – Tendência: salto agulha

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT virou cúmplice do crime por omissão"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) acusa o governo Lula negar ajuda ao Rio de Janeiro

31/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula quebra promessa de fazer ‘um mandato só’

A cinco dias do 2º turno da eleição de 2022, o então candidato Lula (PT) garantiu com todas as letras e por escrito, que, vencendo a disputa com Jair Bolsonaro (PL), não tentaria a reeleição. “Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população”, disse solenemente no ‘X’ (ex-Twitter). Lula mentiu. Do tipo que não honra promessas, lançou sua candidatura à reeleição em 2026 semana passada, já no primeiro dia da visita à Ásia.

Promessa era jogada

A poucos dias do segundo turno, em 2022, muitas pesquisas apontavam quadro apertado entre Lula e Bolsonaro, com vitórias para os dois lados.

Convém não escrever

Lula diz ter “energia de 30 anos” e anunciou na Indonésia, dia 23, que irá “disputar o quarto mandato”. Mas convém não escrever o que ele afirma.

Sem querer querendo

Apenas quatro dias depois do anúncio, o petista chamou de “lapso” e “erro” lançar candidatura na Indonésia. “Eu não tenho voto lá”.

Inimputável e blindado

Apesar do abuso de poder político para se beneficiar eleitoralmente, Lula não será incomodado pelos amigos do TSE por campanha antecipada.

Mulheres são 71% das escolhas de Tarcísio no TJ-SP

Enquanto Lula (PT) escolhe amigos obedientes para o Supremo Tribunal Federal (STF), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já indicou cinco mulheres e dois homens para o Tribunal de Justiça de São Paulo. As nomeadas representam 71% das escolhas de Tarcísio para integrar o TJ-SP. As nomeações reforçam a presença feminina no TJ-SP e incluem também um magistrado negro, o procurador Derly Barreto e Silva Filho. Tarcísio também nomeou desembargador o advogado Daniel Blikstein.

Suas excelências

São agora desembargadoras Elas Cristina Di Giaimo Caboclo, Ana Paula Patiño, Márcia Monassi, Débora Brandão e Carla Rahal Benedetti.

Pioneirismo

Tarcísio também foi o primeiro governador paulista a nomear mulher para comandar Ministério Público de Contas, Letícia Delsin Matuck Feres.

Um só critério

Em Brasília, a oposição acusa Lula de escolher ministros para o STF que não se importem em usar a toga para demonstrar gratidão.

Fala, ministro

Caberá a Ricardo Lewandowski (Justiça e, creia, Segurança) explicar no sumiço do governo e as lorotas para não ajudar o Rio. Ele é alvo de nada menos que 12 requerimentos de deputados federais de vários partidos.

Fique esperto

Diplomatas em Nova York avisam que manifestações “da ONU” sobre a operação no Rio são obra de brasileiros que ocupam boquinhas de consultores e assessores, inclusive de imprensa, na área de “direitos humanos”. Nem sequer pertencem aos quadros da ONU.

Origem do arsenal

Nenhuma das armas apreendidas na megaoperação era dos CACs, colecionadores e atiradores perseguidos pelo governo Lula. Apesar de autorizados por lei a adquiri-las, têm sido alvo de operações abusivas. Mas os bandidos tinham fuzis das forças armadas do Brasil e Venezuela.

Polícia qualificada

Vídeo do delegado Domingos Vinícius, que viralizou, descrevendo e identificando a origem das armas apreendidas na megaoperação, expõe a elevada qualificação dos integrantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Opção por bandidos

Rubinho Nunes (União-SP) observou a “empatia seletiva” da tropa de ministros de Lula que desembarcou no Complexo do Alemão, sem seguranças, mas não deu as caras no velório dos policiais mortos.

Renova DF

O Paraná Pesquisas indica renovação da bancada do DF no Senado. No topo aparecem Michelle Bolsonaro (PL), 34,1%, e Ibaneis Rocha (MDB), 30,2%. São senadores, hoje, Leia Barros (PDT) e Izalci Lucas (PL).

Inocente’ na CPMI

A CPMI do INSS irá interrogar segunda (3) o sindicalista Abraão Cruz, da Confederação dos Trabalhadores da Pesca, suspeita de faturar às custas de aposentados. Movimentou mais de R$409 milhões entre 2024 e 2025.

Lógica torta

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a “velha lógica” do governo Lula (PT) de que “traficante é vítima da sociedade” e quem rouba celular “só quer uma cervejinha”. Arrematou: “Enquanto isso, o crime avança”.

Pensando bem...

...PEC não protege contra bala de fuzil.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Como negar aumento

Magalhães Pinto presidia o Senado e tinha uma missão difícil: convencer o presidente Ernesto Geisel a autorizar aumento nos vencimentos dos parlamentares. Marcou audiência e, na hora agá, convidou para ir junto o presidente da Câmara, Célio Borja. O general Geisel recebeu os dois com cara amarrada, em pé, e ainda deu um soco na mesa. Magalhães amarelou: “Presidente, só vim acompanhar o Borja, que tem uma proposição a fazer...” O presidente da Câmara, claro, nada tinha a propor. Os dois balbuciaram algumas palavras e foram embora, cabisbaixos. Nunca mais se falou em aumento.

Giba Um

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo...

crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

31/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A administração do presidente Donald Trump retirou o visto para os Estados Unidos do nigeriano Wole Soyinka,  o primeiro africano a conquistar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira, 28 de outubro, Soyinka anunciou que a embaixada dos EUA cancelou o visto que lhe havia sido emitido no ano anterior.

MAIS: decisão foi comunicada em uma carta qual foi lida em voz alta para a imprensa em Lagos, a capital econômica da Nigéria. Soyinka, com um toque de humor, descreveu a notificação como uma "carta de amor bem curiosa" enviada pela embaixada. “Aqueles que esperam que eu participe de algum evento nos Estados Unidos, não percam seu tempo… Eu não tenho visto”.

Giba Um

De mãos com a natureza

Enquanto não começa seu próximo trabalho a atriz Mariana Ximenes, aproveita para descansar, e de quebra trabalha ao lado do que gosta, com a natureza. Mariana acaba de posar para capa e recheio da revista digital Harper’s Bazaar Brasil. “Honrada e feliz por poder amplificar uma pauta tão importante e urgente: a necessidade de olharmos para o meio ambiente e regenerarmos nossa mata nativa. Junto ao Instituto Terra, fundado e idealizado pela querida Lélia Wanick Salgado e por Sebastião Salgado em 1998, na fazenda que pertencia à família do fotógrafo, em Aimorés (MG), esse espaço de estudo e regeneração já plantou mais de três milhões de árvores e nos faz acreditar na transformação que nasce da consciência, da paciência e da ação com afeto. Sustentabilidade é sobrevivência". E Completa: “É emocionante perceber que o legado de Sebastião e Lélia não está apenas nas árvores, mas na consciência plantada em cada pessoa da região. Isso é uma transformação real. Cada muda plantada carrega uma história, uma esperança, uma escolha de futuro.” Para este ensaio Mariana não mediu esforços, subiu nas enormes árvores, tirou a roupa e se misturou a natureza como se fosse bicho.  “Acredito na transformação que vem da consciência, da paciência, da ação com afeto. Sustentabilidade não é uma pauta: é sobrevivência. Precisamos cuidar de nós e de tudo que nos cerca: do ar que respiramos, da terra que nos alimenta, das árvores e das florestas que equilibram o clima e sustentam a vida. Essa consciência tem crescido em mim a cada dia. Há lugares que nos devolvem imediatamente para dentro da nossa própria alma. O Instituto Terra é um desses lugares ”. Ximenes estará na próxima novela das 21h de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”, que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2026 “Quem Ama Cuida”.

Tensão militar: Defesa quer mais investimentos

Os Altos-Comandos militares discutem a necessidade premente de rearmamento das Forças Armadas, como única resposta possível e responsável do governo brasileiro diante das crescentes tensões entre Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. O entendimento é que o Brasil precisa dar uma firme demonstração de poderio regional e de preservação de sua soberania. Os militares trabalham com senso de urgência e consideram que o governo, inclusive, já deveria ter iniciado negociações com fabricantes internacionais de equipamentos antes dos sucessivos sinais de alerta que chegam das franjas do território brasileiro. A América do Sul desponta como um front nevrálgico da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. As Forças Armadas não têm dúvidas de que Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina e demais vizinhos estão na mira norte-americana pelos mais diferentes fatores: matérias-primas estratégicas, crime organizado/narcotráfico, controle de infraestruturas-chave (portos, usinas, de geração de energia, data centers, etc.), segurança cibernética, rotas comerciais entre outros. 

Tempos bélicos

Rússia vs. Ucrânia, Israel vs. Hamas e Estados Unidos vs. Venezuela: entre tiros disparados e escalada de ameaças, são tempos bélicos, o que aumenta a urgência do Brasil reforçar seu aparelho dissuasório. A defesa do território é a essência da soberania nacional. Trata-se da verdadeira missão das Forças Armadas e não das situações diversionistas que, vira e mexe, tentam lhe impor à revelia, como a atuação na segurança pública. É inadmissível, por exemplo, que o Brasil seja uma plataforma global de distribuição de drogas produzidas em países vizinhos.

Giba Um

Corpo cansado

Há muitos anos atrás eram comum casais ter muitos filhos, porque não havia tanta informação quanto se tem hoje. Só que algumas destas famílias numerosas ainda existem, por conta de gravidez de múltiplos. Mas o casal Alec e Hilaria Baldwin fogem a regra. Casados há 13 anos o ator e a empresária e instrutora de ioga, possuem 7 filhos: Carmen, de 11 anos; Rafael, de 9; Leonardo, 8; Romeo, 6; Maria Lúcia e Eduardo, ambos de 4 anos; e Ilaria, 2. Em entrevista ao podcast misSPELLING Hilaria confessou que está cansada, mas que o marido quer mais filhos.  Mesmo com 41 anos ela diz que sua mente e seu corpo estão realmente cansados. "Se for para ser, tudo bem, vamos ver. Sempre foi uma coisa linda quando tivemos outro filho e acho que é algo que ele sempre considera quando pensa em como trazer mais alegria para a vida dele, porque eles nos trazem tanta felicidade e é algo tão mágico. Mas vamos ver. Estou cansada agora. Eles são tão fofos, mas meu corpo está realmente cansado."

Giba Um

Com trilha sonora

A guerra no Rio teve até trilha sonora: antes do meio-dia do palco da batalha entre mocinhos e bandidos, a equipe do governador Cláudio Castro espalhou nas redes um vídeo embalado por música típica de filme de ação. Mostrava policiais de uniforme camuflado, viaturas em alta velocidade e um fuzil no asfalto. Era estrelado por forças públicas, só que tinha fins particulares. Ao fundo, convidava o visitante a seguir perfil pessoal do governador. Era um momento da política no Instagram provando que até matança vira instrumento de promoção. 

É o Rio!

A mais letal operação policial contra o Comando Vermelho expôs o Rio como uma cidade refém da guerra entre as forças policiais e o crime organizado. As manchetes dos jornais anunciando "161 mortos e milhões sob o medo" não foram apenas no Brasil. Doze horas de tiros e granadas, a cidade sitiada e 28 ruas e avenidas bloqueadas, tudo isso também ganhou páginas lá fora e ocuparam os noticiosos da televisão pelo mundo afora, incluindo críticas aos governantes e colocando o Rio bem distante dos roteiros turísticos.

Pérola

"Ele nunca pediu apoio, antes ou durante. O governador Cláudio Castro arrisca ser engolido pelo crime. Se sentir que não tem condições, tem que jogar a toalha e pedir intervenção federal", 

de Ricardo Lewandowski (Justiça) sobre a guerra no Rio de Janeiro.

Michelle candidata 1

A resistência de  Jair Bolsonaro à candidatura de Michelle, sua mulher, a um voo maior, está se diluindo, segundo amigos próximos do ex-presidente. E mesmo com objeção de familiares e dos integrantes da lista de candidatos do centro e da direita que sonham com o Planalto. Entre os filhos, Carlos Bolsonaro até ruge para falar do assunto. O que resta mesmo é a decisão de Bolsonaro sobre quem será ungido. Michelle se mostra cada vez mais disposta a ir para o "sacrifício".

Michelle candidata 2

Se Michele for liberada para "mostrar as garras e "se levantar como uma leoa" na defesa de valores conservadores. No começo, Bolsonaro queria Michelle fora da competição. Depois a conversa evoluiu para uma cadeira no Senado. Transita agora como candidata à vice-presidência da República. Agora, aos políticos que recebe em sua prisão domiciliar, Bolsonaro diz que, se as pesquisas consagrarem Michelle como candidata competitiva ao Planalto, "seguirá firme com ela".

Correios, nem de graça 1

O insolvente Correios não consegue banco disposto a lhe emprestar os R$ 20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco do calote é do tamanho do rombo. A saída ainda pode ser pior: o governo Lula obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro e ninguém arriscaria. Se conseguissem vender os Correios pelo valor do mercado, não seria eficiente nem ao menos para o pagamento de um terço das dívidas.

Correios, nem de graça 2

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais no governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse e tudo desandou. Lula pediu ao Supremo que suspendesse a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para a presidência, designou seu churrasqueiro que, mesmo debaixo de sucessivos prejuízos, teimava em não sair. E mais: além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$ 13,3 bilhões/ano.

874 obras paralisadas 1

A Andrade Gutierrez está formalmente liberada para disputar obras públicas em Minas Gerais. O "nada consta" veio na esteira da retomada do acordo de leniência com o governo do estado, que havia sido suspenso pela gestão Romeu Zema no ano passado. É uma história sem resposta. O motivo para o rompimento do acordo nunca ficou muito claro - o governo alegou atrasos no pagamento de parcelas a título de indenização, o que a empreiteira nega. E também ninguém sabe o que levou Zema a revalidar o compromisso.

874 obras paralisadas 2

Oficialmente, a justificativa apresentada foram "fatos novos" e "interesse público". Talvez os "fatos novos" em questão passem pela disposição do governo mineiro de retomar uma série de obras paradas. Afinal, 2026 é ano de eleição e operários e máquinas em movimento sempre são um trunfo eleitoral. De acordo com um relatório do TCU, há 874 obras paralisadas no estado. Ao que tudo indica, a alforria veio em hora oportuna para a Andrade Gutierrez.

Mistura Fina

Desde que Lula assumiu a Presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Bolsonaro. De janeiro de 2023 até o mês de outubro de 2025, as contas de energia somaram R$ 29,86 milhões. Nos 49 meses entre 2019 e 2022, o valor foi de R$ 33,15 milhões. A conta inclui Planalto, Alvorada e Granja do Torto, residência oficial alternativa.
 
O Palácio da Alvorada, onde Lula e Janja moram, consumiu este ano R$ 1,3 milhão em contas de energia. A fatura de outubro beirou R$ 149 mil. Para manter a temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou R$ 964 mil somente este ano. A Granja do Torto, outros R$ 317,9 mil em dez meses. Ano a ano, R$ 9,1 milhões até outubro de 2025, R$ 11,2 milhões em 2024 e R$ 9,3 milhões em 2023.
 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves vai apresentar parecer contrário a um projeto que prevê distribuição gratuita de calcinhas especiais para mulheres trans pelo SUS. E a senadora que "já viu Jesus numa goiabeira" diz que "há outras prioridades na saúde pública".
 
Diante do desejo de Donald Trump e Lula de que começassem prontamente as tratativas sobre assuntos comerciais, o chanceler Mauro Vieira e seis interlocutores norte-americanos estabeleceram um cronograma de trabalho técnico que, como transpirou em Kuala Lumpur, pode incluir a suspensão ao menos temporária das tarifas punitivas de 40% sobre todos ou alguns produtos exportados pelo Brasil, em particular o café. Impossível, segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, prever a duração dessas tratativas.
 
É importante reconhecer que as relações com os Estados Unidos se não alcançaram ainda o pleno estágio de "business as usual", entram agora em terreno positivo, o que era impensável semanas atrás. . Do lado brasileiro, alguns pontos políticos facilitaram a revisão das posturas de Trump: 1- sistemático oferecimento de Lula para realizar um encontro presencial; 2- Sua disposição de  discutir qualquer assunto: e 3 Oferecimento para servir de intermediário nas questões da Venezuela e da Ucrânia, evitando se identificar com apenas um dos lados desses conflitos.

In – Café saborizado com caramelo
Out – Café saborizado com frutas 

