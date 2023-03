“A família Bolsonaro trata o estado como se fosse o gabinete deles. A audácia dessas pessoas é uma coisa absolutamente sem limite”,

de PAULO MARINHO // ex-bolsonarista, suplente do senador Flávio Bolsonaro.

O Brasil tem mais bois do que pessoas. Segundo o IBGE em 2021 são 224,6 milhões de cabeças de gado para 207,7 milhões de habitantes. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, logo atrás dos Estados Unidos .

Mais: e o terceiro maior consumidor, precedido pela Argentina e pelos EUA. O consumo de carne bovina, contudo, está diminuindo. De 2010 para cá, houve uma redução de cerca de 30% no consumo per capita no Brasil.

Filho-problema

Quando Jair Bolsonaro voltar e assumir sua posição – ele é “presidente honorário” do PL – no partido comandado por Valdemar Costa Neto, ele sabe que deverá enfrentar problemas gerados habitualmente pelos filhos.

Na campanha, Valdemar trabalhou ao lado de Flávio Bolsonaro, sem maiores problemas. Sabe que Eduardo gosta de agir com independência e o problema maior é Carlucho, o único Republicanos, que quer se manter no comando da área digital (e Valdemar não quer fake news envolvendo o PL). E Carlucho nunca iria à sede do PL: cruzaria com Michelle, mulher de seu pai, com quem não conversa.

Pressão

Fernando Haddad (Fazenda) conseguiu negociar o problema dos combustíveis, mas sabe que, na área das exportações, é apenas o começo de uma grande batalha. Não será fácil conseguir a aprovação do Congresso das taxas das exportações.

Em junho do ano passado, a taxação das exportações entrou no radar do Congresso para ajudar a bancar o subsídio ao preço da gasolina. O assunto chegou a ser discutido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e não avançou, tamanha a pressão do setor que, certamente, estará de volta com sua artilharia.

Idas e vindas

O Exército proíbe a divulgação da ordem do dia comemorativo ao 31 de março, prática retomada por Bolsonaro, depois de uma década abandonada (e o Planalto respira aliviado). Para quem tem memória curta: no primeiro mandato de Lula o comando do Exército voltou a exaltar a ditadura numa “ordem do dia” e no fim do período, o general Francisco de Albuquerque disse que o Exército “orgulha-se de seu passado”.

Em 2011, com Dilma Rousseff, o 31 de março deixou o rol de datas comemorativa das Forças Armadas e vetou uma palestra do general Augusto Heleno. Em 2019, Bolsonaro determinou que as ordens do dia voltassem a celebrar o golpe de 1964. O expediente se repetiu nos três anos seguintes.

Tributária

Ainda sobre a reforma tributária: da mesma forma como a Zona Franca pressionará por um tratamento especial na reforma, outros grupos farão o mesmo.

O setor de serviços é um deles. A PEC 45 diz que empresas de saúde e educação terão 12 anos de tratamento diferenciado, a ser detalhado em lei. A lista, certamente, aumentará com itens de maior ou menor mérito, limitando aprovação da reforma. Mais: se algum setor for beneficiado com recolhimentos menores, o conjunto restante terá de bancar a diferença. Ou seja, não haverá bondade, sem maldade.

Mulheres do ano

A revista Time divulgou a lista das 12 mulheres do ano, que geraram um impacto significativo em suas respectivas comunidades e áreas, desde ativismo e governo até esportes e artes. Entre as doze a brasileira Anielle Franco (primeira foto à esquerda), 38 anos, Ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco que foi brutalmente assassinada em 2018.

A revista enfatiza que Anielle nem pensava em entrar para a política, até que sua irmã fosse morta.“. Anielle está ao lado (a partir da segunda foto) da atriz Cate Blanchett vencedora de dois Oscar e que começou seu ativismo quando a Austrália, seu país natal, em 2012, não quis acolher refugiados; a boxeadora somali e refugiada Ramla Said Ahmed Ali que fundou uma organização sem fins lucrativos para ensinar boxe só para mulheres a atriz e cantora Angela Basett, ganhadora de vários prêmios, embaixadora da Unicef; a cantora e atriz Phoebe Bridgers que iniciou seu ativismo pedindo justiça racial e a abolição da polícia durante a libertação do policial que matou de George Floyd; e a jogadora de futebol norte-americana Megan Rapinoe defensora de inúmeras organizações LGBTQIA+ .

Para tentar limpar o nome

O governo lança, na semana que vem, o programa “Desenrola” que promete renegociação de dívidas que somam cerca de R$ 50 bilhões para 50 milhões de pessoas com renda de até dois salários-mínimos.

Acima desse limite que os brasileiros inadimplentes se entendam com os credores e enfrentem juros do mercado. Empréstimos deverão ser tratados especialmente com bancos públicos (muitos bancos não participaram do “Desenrola”) e também nessa área devedores de mais de dois salários-mínimos que igualmente instituições que anunciam negociações na televisão e cobram juros altos (juros de cartão de crédito hoje, estão em 408% ao ano). Serasa também lançou um feirão “limpa nome” para 70 milhões de brasileiros inadimplentes (valor médio das dívidas é de R$ 4,6 mil) e o volume total devedor é de R$ 323 bilhões.

“Não vou perder mais”

A influenciadora digital, modelo plus size Lettícia Muniz que no final do ano ganhou uma coleção de roupas inspiradas nela e na sua comunidade e nos seus seguidores, feito pelo Magazine Luiza, no qual é garota-propaganda, tanto da varejista como da collab.

Em entrevista a modelo que tem 33 anos disse que aos 27 anos resolveu assumir seu corpo, romper barreiras de padrões estéticos, não deixar de vestir o que queria e aproveitar a vida sem medo de julgamentos. “Estou feliz com meu corpo, não vou nunca mais perder nenhum dia nem de Carnaval, nem de Verão, nem de nada, por achar que meu corpo não é digno dessa felicidade. Essa é a maior missão, é o que todas nós deveríamos saber”.

Para reaquecer

Esses programas que prometem renegociar dívidas de brasileiros mais pobres obedecem tabelas pré-determinadas em qualquer um dos cenários.

Imaginar que poderão iniciar a conversa a partir de avisar quanto pode pagar por mês é ilusão. Famílias que vivem com dois salários-mínimos não conseguem nenhum resultado se os “feirões’ já abrem a conversa com o esquema montado. Novo acerto de pequenas dívidas, contudo, poderão ser resolvidos.

Promover algum alívio financeiro a esse contingente é uma forma de tentar viabilizar que essas pessoas voltem a consumir, reaquecendo a economia – e voltando a cair na armadilha dos juros.

Apelido

O ministro das Comunicações nomeado por Lula para atender “cota dos parlamentares”, Juscelino Filho (União Brasil-MA), está colecionando irregularidades no cargo. Já levou dinheiro público a pavimentar estrada para suas fazendas, usou avião oficial para participar de leilões de cavalos em Vitorino Freire e votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Médio radiologista e ex-integrante do Baixo Clero, agora é chamado de “chave de cadeia”: é acusado de tráfico de influência na Codevasf.

Pouca chance

Acionistas e consultores das Lojas Marisa já trabalham com a hipótese de recuperação judicial. Até agora, as instituições financeiras têm recusado tentativas da rede varejista de repactuar o passivo no curto prazo.

O Safra é o mais intransigente e o Itaú exibe pouco ou nenhuma flexibilidade. Sem um acordo, a conta não fecha. A Marisa tem R$ 200 milhões em dívidas bancárias com vencimento neste ano. Entre janeiro e setembro de 2022, a rede teve um fluxo de caixa negativo a R$ 72 milhões.

A posição mais hostil do Safra e do Itaú é decorrente da fraude da Americanas: o Itaú é o maior credor da empresa de Jorge Paulo Leman e sócios (R$ 1,6 bilhões a receber) e o Safra tem um crédito de R$ 2,5 bilhões contra a Americanas.

CPI encanha

Devido à pressão de lobistas bem pagos, perdeu a força na Câmara a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a fraude de quase R$ 50 bilhões na Americanas, proposta pelo líder do PP, deputado André Fufuca (MA).

Parlamentares do PL, Podemos e até do próprio PP, tentam ressuscitar a natimorta CPI sem resultados. No Senado, as chances são ainda menores. Lá, só há proposta de investigar o caso (envolve dinheiro público): convocar Fernando Haddad. O senador Otto Alencar (PSD-BA) queria que Haddad explicasse os contratos do BNDES e da Caixa às Lojas Americanas.

Mistura Fina

COM seu lucro recorde de R$ 188 bilhões em 2022, a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo no ano, distribuindo US$ 21,7 bilhões de seu lucro aos acionistas. São dados da 37ª edição do Índice Global de Dividendos da empresa. A campeã foi a BHP, mineradora anglo-australiana com sede em Melbourne, que pagou US$ 23,5 bilhões.

O GENERAL aposentado Walter Braga Netto, que também está alojado nas dependências do PL em Brasília, estava cotado para acompanhar Michelle Bolsonaro, que comanda o PL Mulher, por suas excursões em vários estados brasileiros. E seria rotulado de responsável pelas Relações Institucionais da legenda. Agora, Valdemar Costa Neto resolveu mudar: Braga será o homem da Inteligência da legenda. Há um problema: ele quer um salário igual ao de Michelle, menos dos R$ 41 mil que Jair Bolsonaro receberá quando regressar ao país.

NOS primeiros dias da volta da incidência de impostos sobre combustíveis, o aumento de preço da gasolina na bomba chegou a R$ 0,60, quase o dobro dos R$ 034 estimados pelo governo. No caso do etanol, apesar do imposto representar um acréscimo de R$ 0,02 por litro, a alta na bomba foi de até R$ 0,20. Os preços nos postos podem variar. Contudo, nem todos os revendedores pretendem repassar na íntegra a queda de R$ 0,13 por litro anunciada pela estatal.

HÁ uma quase guerra doméstica no governo petista: Rui Costa (Casa Civil) está invadindo áreas alheias. Os mais insatisfeitos são os ministros dos Transportes, Renan Filho e o de Portos e Aeroportos, Márcio França. Nos últimos dias, o secretário de Assuntos Federativos da Casa Civil, André Ceciliano, tem feito reuniões com governos estaduais para discutir a liberação de verbas federais para projetos ferroviários e portuários previstos no PAC sem passar pelos dois ministérios. Costa tem muito prestígio com Lula.

O EX-deputado federal Neri Geller está cotado para assumir a vice-presidência do Agronegócio do Banco do Brasil. Caso se confirme, será o único forasteiro no primeiro escalão do BB – todas as demais cadeiras estão tomadas por funcionários de carreira. A indicação de Geller tem o apoio do ministro da Agricultura, Carlo Fávaro e de lideranças da bancada ruralista. Além disso, é uma das principais pontes entre Lula e o agronegócio.

