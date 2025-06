A força derrotou o diálogo?

GIBA UM

...recursos para a saúde, educação e Minha Casa, Minha Vida. Não sei se o Congresso quer isso", de Fernando Haddad (Fazenda) sobre o veto do IOF

Novo round na prolongada batalha pela herança de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia: a Justiça negou mais uma vez o pedido do filho caçula, Saul Klein, de inserir no inventário o montante de mais de R$ 7,6 bilhões que teria sido doado em vida pelo empresário aos outros dois filhos Michel e Eva, e netos.

Mais: no processo, Saul afirma que, dois anos antes da morte de Samuel, ocorrida em novembro de 2014, os dois irmãos esvaziaram a herança do pai, fazendo doações bilionárias por meio de documentos com assinaturas falsas e transferências a empresas no exterior, o que os irmãos negam.

Tebet na vice

Lula autorizou que emissários procurem caciques do MDB para tentar segurar o partido na base de apoio em 2026. O PT não gosta e ainda culpa Michel Temer pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. As conversas acontecem com discrição e alvos definidos, como os clãs Calheiros, em Alagoas e Barbalho, no Pará. A ministra Simone Tebet (Planejamento), também do MDB, tenta abiscoitar a vaga. Sem prometer, mas sem negar, a insinuação dos conchavos é a vaga de vice-presidente de Lula, no ano que vem. A movimentação já chegou ao PSB, hoje dono da vaga de vice (com Geraldo Alckmin) e ajudou a dar uma azedada na relação com os socialistas.

À deriva

Depois de sofrer sua mais dura derrota no Congresso com a derrubada da alta do IOF, o governo Lula, mais parecendo um barco à deriva, está dividido sobre alegar ao Supremo Tribunal Federal uma possível inconstitucionalidade da decisão da Câmara. O ministro Fernando Haddad (Fazenda), que vive crucificado pelos parlamentares e também por seu ‘colega’ Rui Costa (Casa Civil), defende a medida, mas há quem pondere que uma ação judicial pode piorar a crise política ou, quem sabe, não emplacar no Supremo. Janja também pensa numa alternativa.

66 imóveis à venda

Os Correios, que tiveram novo prejuízo em 2014 de R$ 2,6 bilhões e mais R$ 1,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025, colocaram à venda 66 unidades, avaliados em R$ 860 milhões. A desmobilização dos ativos ajudará a estatal a economizar custos e levantar recursos para outros fins. Para entregar correspondência e mercadorias pelo país, os Correios têm 2.369 imóveis, incluindo lojas, centros de distribuição e escritórios. Desse total, 66 estão sem uso. O que Lula não quer é tirar de lá o presidente Fabiano Silva dos Santos, que ele nomeou. O mandato de Santos termina em agosto de 2025.

Fachin está chegando

Na semana passada, o ministro Edson Fachin soltou uma “afirmação histórica” sobre respeito aos princípios democráticos e contra a censura. Ele assume a presidência do Supremo em setembro próximo e advertiu que “a adoção do controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de direito democrático”, referindo-se à censura, que ofende a Constituição, que seus colegas querem impor às redes sociais. E não deixou por menos: “Eu não subscrevo a medicação que a maioria está prevendo para esses males. Os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados na caixa de ferramentas da própria democracia”.

“Rico contra pobres”

Os analistas de plantão acreditam que Lula, querendo aumentar o IOF e baixar a conta de luz, encarecendo uma faixa para outra, recuperando mote usado há décadas atrás, até quando perdia as eleições. Recentemente, quando falou no G7 (seu discurso não foi transmitido, seus assessores distribuíram cópia dele ao pessoal da mídia) não escondeu que “faremos os ricos pagarem as contas dos pobres”, o que muitos acham que seria sua “bala de prata” quando vê sua popularidade rolar ladeira abaixo. O G7 é descrito como “clube dos ricos” e, em contraste, o G20 “tem certo número de países pobres”.

Alinhamento mental

Adriana Lima, uma das modelos mais renomadas da indústria, acaba de completar 44 anos e, ao longo de sua carreira, recebeu tanto elogios quanto críticas. Após o nascimento de seu terceiro filho, Cyan, que hoje tem dois anos, Adriana enfrentou desafios para recuperar sua forma física, algo que ela mesma admitiu com naturalidade. Atualmente, é destaque na capa e no editorial da Vogue China, onde compartilhou um pouco sobre sua rotina e equilíbrio. Apesar de manter um regime intenso de exercícios físicos e praticar boxe regularmente, Adriana destacou que o mais importante para ela é o alinhamento mental.

“O que as pessoas não veem é a prática silenciosa e interior que realmente me mantém em movimento. Com o passar dos anos, tornei-me cada vez mais sintonizada com as minhas necessidades emocionais e espirituais. A oração sempre foi central na minha vida e me manteve firme. Tento reservar alguns minutos todos os dias para ficar sozinha, sem meu celular ou qualquer barulho, para poder me reconectar comigo mesma, refletir, respirar e apreciar as coisas boas da minha vida. Esse tempo de silêncio me ajuda a clarear a mente, o que é tão importante como mãe e mulher que lida com toda essa energia e expectativas”. Além disso, ressaltou a importância de noites bem dormidas, mencionando que um bom descanso tem influência direta em seu humor e energia.

Mais: ela disse que o hoje a palavra sucesso para ela ganhou um novo significado. “Redefinir o sucesso não significa deixar a carreira de modelo, mas sim expandir-me além das minhas limitações. Hoje, sucesso para mim significa viver com propósito, criar filhos fortes e usar a influência que tenho para inspirar e apoiar outras pessoas. Esse é o verdadeiro "resultado" que eu quero”.

Outras bolas para norte-americanos

Jornalistas brasileiros e latino-americanos que cobrem os jogos da Copa do Mundo dos Clubes são unanimes em afirmar que não há campeonato que faz a bola do futebol rolar nos Estados Unidos. Apesar do interesse das mídias de boa parte do mundo, o país resiste em se interessar pelo esporte bretão. Jornais norte-americanos dedicam pequeno espaço à Copa da Fifa e até mesmo nos suplementos de esportes da grande imprensa (The New York Times e Washington Post), jogos de futebol ficam de fora. Por lá, só o futebol americano, basquete, baseball, vôlei, natação e, quando muito, tênis. Nem os cifrões sensibilizam os norte-americanos. Segundo a Fifa, o torneio deve gerar um impacto positivo de US$ 17 bilhões para a economia local, além de outros US$ 3,3 bilhões em benefícios sociais. Ainda assim, Tio Sam se recusa a fazer uma embaixadinha. Resta ver se eles se empolgam com a Copa do Mundo de 2026, que deve deixar no país perto de US$ 40 bilhões em divisas.

Outros torcedores

Nos estádios onde acontecem os jogos da Copa do Mundo dos Clubes da Fifa, quase sempre lotados, o que se vê são torcedores brasileiros, latino-americanos e até europeus, moradores radicados e visitantes que conseguiram vistos. Brasileiros torcedores do Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, por exemplo, fazem manifestações em praças torcendo por seus clubes. Os palmeirenses lotaram a Times Square, em Nova York, de camisa verde e branco. Brasileiros vetados pela ‘política’ de Donald Trump já se movimentam para torcer entre Nova York, México e Canadá (16 cidades entre os três países) pela seleção verde-amarela nos jogos da Copa do Mundo de 2026.

Só para convidados

Após uma temporada bem-sucedida nos palcos de São Paulo, o espetáculo Rita Lee — Uma Autobiografia Musical chega ao Rio de Janeiro. No papel principal, Mel Lisboa brilha novamente ao interpretar a icônica protagonista, demonstrando seu extraordinário talento para dar vida a um personagem de tamanha relevância. Em sua passagem por São Paulo, a montagem realizou 180 sessões lotadas e garantiu a Mel Lisboa o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Sob a direção de Débora Dubois e Marcio Macena, o espetáculo retrata momentos marcantes da vida de Rita Lee, desde sua infância até 2015, um ano antes do lançamento do livro que inspirou a peça. No total, 38 canções embalam as diversas fases e experiências da artista. Na história, Rita foi casada com o músico e cantor Roberto de Carvalho, interpretado por Bruno Fraga na produção. A sessão especial dedicada exclusivamente a convidados contou com a presença de várias celebridades, incluindo Totia Meirelles, Vera Fischer e Helena Fernandes.

Para entender

Em 2023, o STF decidiu que a Câmara deveria redimensionar as bancadas com base no último censo. Estados que registrassem aumento da população teriam direito a mais representantes. Os que encolhessem teriam de ceder parte de suas vagas. Para não deixar ninguém triste, a deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ) propôs que a Câmara poderia instalar novos assentos no plenário. Os deputados gostaram e a Câmara vai abrir 18 vagas novas, que custaram R$ 65 milhões por ano, sem contar emendas e penduricalhos de ocasião. Detalhe: Dani Cunha é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está de volta (a ideia é dele) e será candidato em 2026, não pelo Rio (não quer atrapalhar a reeleição de Dani).

“Regime fechado”

Os bolsonaristas mais fanáticos acham que Jair Bolsonaro condenado pelo STF teria direito de cumprir pena em regime domiciliar devido a seus problemas contínuos de saúde, lembrando que Fernando Collor foi beneficiado em prisão domiciliar humanitária em maio, por ser portador da Doença Parkinson, já em estado avançado, segundo boletim de seus médicos. Na largada Bolsonaro, ou seja, quando a pena for anunciada, seus advogados que será em situação irreversível, o Supremo exigirá regime fechado na boca do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ex-presidente acha – e não fala – que será seu destino.

Quem sou eu

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) preparou um vídeo em tom presidencial, de olho em 2026, em que se apresenta como “filho do apresentador Carlos Massa, o Ratinho” e enumera feitos de sua gestão. No vídeo, ele fala que “chegou a hora de virar uma página” e pede ‘um Brasil sem brigas ideológicas”. Nas mensagens do PSD onde ele aparece, em cima do apelido “Ratinho Jr.” está escrito “Carlos Massa”, mesmo nome de seu pai. O maior defensor de sua candidatura é Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Mistura Fina

O instituto Paraná Pesquisas agora está mostrando que o PL, que tem como presidente Valdemar Costa Neto e como principal expoente Jair Bolsonaro, é o partido com maior número de simpatizantes. No levantamento espontâneo 18,2% manifestaram simpatia pelo Partido Liberal. O PT, sigla do presidente Lula, aparece logo atrás com 18,1%. O Paraná Pesquisas não explica como levantou esse percentual de simpatia e se significa o velho bordão “se é namoro ou amizade”.



A chamada “Nova BNDESPar”, que disponibilizará R$ 10 bilhões para o financiamento de “empresas” maduras, conforme o que diz Aloízio Mercadante, presidente do BNDES, já tem duas companhias na mira: WEG e Embraer. Em uma analogia com o Mundial de Clubes, ambas são vistas dentro do banco como PSG e o Bayern das corporações nacionais. Ou seja: duas potencias. Em uma segunda prateleira na tabela da classificação, também no radar da agência de fomento, estão as primas-irmãs Raizen Cosan, que têm a onipresença de Rubens Ometto no seu controle. Usando o mesmo paralelo, são algo como Flamengo e Botafogo. No caso da Embraer, o BNDESPar já tem uma participação no capital de 5,37%.



Ainda a “nova BNDESPar”: os critérios serão diferentes dos adotados pelo braço da participação do BNDES em outro momento da história que, por exemplo”, levaram a JBS a se transformar no grande conglomerado da cadeia de proteína. O grupo dos irmão Batista é essencialmente um produto de commodities. Mercadante quer que os investimentos do BNDESPar sejam focados em empresas que reúnam esses atributos: atuem no setor industrial, sejam corporações globais, estejam ligadas, direta ou indiretamente, à atividade exportadora e tenham uma pegada ambiental.

A Chinesa Livan tem planos de entrar no Brasil. A montadora já conversa com potenciais parceiros, mais precisamente dois grandes grupos na área de venda, para a comercialização dos veículos no país. A empresa é especializada na fabricação de automóveis elétricos com troca de bateria. Ou seja: o equipamento, não é carregado, mas substituído em estações de troca, o que pode não dar certo no Brasil. A Livan já esteve por aqui quando atendia pelo nome de Lifan. Deixou o Brasil em 2019, amargando fracasso comercial. Ressurgiu tempos depois de ter decretada sua falência, numa associação entre Chongqing Qianti Technology e a Zhejiang Geely Holding.

In – Brinco com franjas

Out – Maxi brincos