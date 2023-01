A fronteira da carreira de treinador de Rogério Ceni

Repercutiu bem a entrevista coletiva sincera de Rogério Ceni. Não deveria. Apesar de o técnico não ter sido populista, dito a verdade sobre não vender sonhos, descartado Lucas, falado sobre o risco de contratar jogadores de clubes menores, mais uma vez se colocou em desalinho com a direção.

Muita gente não percebeu que, especialmente a frase sobre Lucas, era uma resposta indireta à entrevista da véspera, do diretor Carlos Belmonte à ESPN. “Monitoramos o Lucas, como temos obrigação de fazer com todo grande jogador. Não há nada sobre contratá-lo, apenas temos o compromisso de que, se voltar ao Brasil, ouvirá primeiro o São Paulo.”

Belmonte não disse que há chance de contratar. Também não vendeu sonhos.

À parte os constantes desalinhos de Rogério com a diretoria, que o fizeram questionar sua própria permanência por três vezes, sempre depois de presidente e diretores garantirem que seguiria, a fronteira do bom técnico são-paulino é outra. Revela-se quando dá a entender que o Fluminense tem elenco melhor do que o seu.

Não tem.

Pelo menos não tinha, quando Fernando Diniz chegou às Laranjeiras, em maio. Rogério diz que o trabalho do São Paulo foi bom, mas no Brasil só se é aprovado quando se ganha um título. “Chegar a duas finais e uma semifinal pode ser considerado bom”, afirmou.

Sim, tanto que direção e torcida aprovam sua permanência. Por outro lado, Fernando Diniz não ganhou nenhum título, e seu desempenho no Fluminense é, unanimemente, considerado superior ao de Rogério.

Em outras palavras, o diferencial do Fluminense para o São Paulo não é o elenco. É o técnico.

Há um ano, Diniz estava desempregado. Rogério voltou ao Morumbi em outubro de 2021. Com Tite deixando a seleção, Ceni poderia se lançar ao cargo, com um pouco mais de sucesso nas finais contra Palmeiras e Independiente del Valle ou com um pouco mais de brilho das atuações de sua equipe.

Rogério tem potencial para ser o melhor treinador sul-americano, dirigir a seleção ou um time da Europa. Ainda parece esbarrar em sua dificuldade de compreender que os jogadores que comanda não serão brilhantes como foi. Seu papel é o de professor, e isso pressupõe paciência e compreensão.

Não dá para aprovar a contratação de André Anderson e Galoppo e seis meses depois descartá-los como se não tivesse nenhuma participação em suas vindas.

Rogério quer mais três contratações. Um reserva para Calleri, um ponta e um lateral esquerdo. A diretoria lhe disse que o Estadual será para experimentar Liziero como reserva da lateral.

Méndez é excelente contratação. Jogador de Copa do Mundo, extremamente profissional, pode ser a chave de um meio de campo criativo e vencedor.

O São Paulo não é favorito a nenhum troféu. Contraponto, precisa ter ambição em todos. Rogério não é um vendedor de sonhos. Ele é o sonho da torcida, de ver sua liderança, seus treinos e estratégias fazerem um grupo de jogadores bom jogar um futebol ótimo. Esse é o papel do grande treinador.

*

Lázaro muda

O Corinthians não jogou bem, e o técnico Pedro Caixinha interferiu bem ao puxar Juninho Capixaba para o meio. O primeiro tempo insosso virou segunda etapa firme. Aparentemente, Fernando Lázaro fará seu time marcar em bloco médio. Diferente de Vítor Pereira.

*

Os reforços

Abel Ferreira não esperava contratar se ninguém saísse. Como saíram dois, têm de chegar dois. A direção concorda. A ponderação é que reforços de 2022, Tabata e López, devem jogar melhor, adaptados ao sistema. A estreia foi opaca, mas o Palmeiras tem caminho.

Assine o Correio do Estado