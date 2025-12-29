Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação."

Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

Claudio Humberto

Claudio Humberto

29/12/2025 - 06h01
“A gravidade do momento exige responsabilidade, coragem e ação.”
Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição, ao pedir impeachment de Moraes

Escândalo STF/Master rivaliza com Lulinha na CPMI 


A CPMI do roubo bilionário aos aposentados e pensionistas deve retomar as atividades, logo após o recesso, priorizando a investigação do envolvimento de Fábio Luís, o “Lulinha”, filho de Lula (PT), no escândalo. Será páreo duro com as investigas que estão previstas com revelações suspeitas envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o banqueiro Daniel Vorcaro e seu Banco Master, acusado de lesar milhares de investidores e com explicações sobre empréstimos consignados.

Perdeu a paciência


A cúpula da CPMI prevê abandonar o “pudor institucional” após decisões de Toffoli e o contrato milionário da esposa de Moraes com o Master.

Roubo recorde


O relator da CPMI já revelou a estimativa de que foram roubados dos idosos, em consignados nõ autorizados, mais de R$90 bilhões.

Veto vai render


A CPMI quebrou sigilos do banco Master, para investigar consignados, mas o ministro Dias Toffoli proibiu acesso da comissão aos documentos.

Mensalão na mira


A CPMI também investiga a revelação de que Lulinha recebia mensalão de R$300 mil de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

PL e PSDB ainda acreditam em acordo no Ceará


O PL e o PSDB do Ceará fecharam a semana com um certo alívio na respiração após divulgação da carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em que o filho, Flávio Bolsonaro, é oficialmente indicado para enfrentar Lula em 2026. Os dois partidos tentam costurar acordo envolvendo a disputa pelo governo cearense, com o neotucano Ciro Gomes na cabeça, e o Senado, com o pastor Alcides Fernandes (PL).

Água no chopp


Michelle Bolsonaro não esquece a língua afiada de Ciro, que falou cobras e lagartos do ex-presidente, e melou a possível aliança.

Flávio pragmático


Flávio é maos pragmático sobre questões locais. Alcides é pai de André Fernandes, deputado mais votado do Estado e presidente do PL-CE.

Fogo baixo


Políticos cearenses contam que as conversas entre PSDB e PL nunca pararam, mesmo contrariando Michelle. Só que ocorrem na surdina.

Só Deus sabe


Quem tem grana para receber via Fundo Garantidor de Crédito, em razão do escândalo do Banco Master, vai fechar o ano na agonia. A data para o resgate só deve ser anunciada após a virada de 2026.

É Câmara


Apesar de alas do PT defenderem que Gleisi Hoffmann disputa uma vaga no Senado, ano que vem, a atual ministra de Relações Institucionais de Lula deve mesmo tentar renovar o mandato de deputada federal.

A propósito


O PT não vai ficar sem candidato ao Senado no Paraná, deve lançar Zeca Dirceu. O sobrenome entrega o DNA, é filho do ex-braço direito e esquerdo de Lula, preso após denúncia de falcatruas, José Dirceu.

Assim não dá


Ao cobrar explicações de Margareth Menezes (Cultura) sobre uso da Rouanet para bancar carnaval de escola com enredo lulista, Gustavo Gayer (PL-GO) suspeita de uso político do recurso.

Hora extra


Mesmo em recesso, deputados de oposição convocaram coletiva de impressa para hoje (29). Os parlamentares vão protocolar mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF).

Vida boa


Enquanto o STF pega fogo com decisões incomuns de Dias Toffoli, o ministro do STF curte bons momentos em Balneário Rincão (SC), diz a deputada Julia Zanatta (PL-SC), “dizem que caminhou na orla”.

Há 7 anos


Autor do projeto que limita poderes de ministros do STF, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) diz que se tivesse apoio ao texto “talvez o STF não estivesse hoje afundando nesse escândalo”.

É internacional


Relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) recomenda mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF). A organização ainda alerta para a necessidade de frear o uso abusivo da Justiça. 

Pensando bem...


Quem investiga o investigador?

PODER SEM PUDOR


Um amante de gatos


Especialista em factóides, Jânio Quadros visitou certa vez o diplomata Guimarães Rosa. Instalado na sala do célebre autor de “Grande Sertão: Veredas”, Jânio notou que havia uma grande quantidade de gatos:


- Por que tantos gatos? Em geral as pessoas preferem cachorros...


Guimarães Rosa respondeu sem hesitações:


- Porque os gatos são muitos mais fiéis ao dono. Já os cachorros se parecem com certos diplomatas, abanam a cauda para qualquer autoridade.

Claudio Humberto

"Fatos dessa relevância têm que ser apurados"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

25/12/2025 06h00

“Fatos dessa relevância têm que ser apurados” 
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes 

Ala do PL acredita em Flávio candidato ao Senado


Nem todo o PL tem a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levará até o fim a candidatura ao Palácio do Planalto, em 2026, apesar de o senador garantir que sim. O cancelamento da entrevista à imprensa que Jair Bolsonaro havia marcado para ontem (23) suscitou desconfiança e boato, sempre à boca miúda. No partido, há quem tenha recebido o cancelamento como uma maneira de ainda não tornar pública a indicação do “zero um” para encabeçar a chapa presidencial.

Mala e cuia


Engrossa a teoria a mudança de domicílio eleitoral do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina.

Tem vaga


Com Flávio disputando mesmo a Presidência, avaliam alguns liberais, a vaga “garantida” do primogênito facilmente seria preenchida por Carlos.

Sobrenome é grife


O PL vê chance de levar as duas cadeiras do Senado no Rio, desde que um dos nomes seja de familiar do ex-presidente.

Castro na prancha


A segunda cadeira tem grande chance de ser de Cláudio Castro, mas há temor de inelegibilidade do governador carioca.

Deputados acumulam 4320 faltas ao longo de 2025


Com a já nada dura vida em Brasília, deputados federais acumularam mais de 4 mil faltas este ano. Nos registros da Câmara, a palavra “falta” é malandramente substituída por “ausência”, para não pegar tão mal. Na liderança das “ausências não justificadas” está Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que até foi cassado. No total geral está o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), 93 ausências, mas todas abonadas ou “justificadas”

Religiosamente


Líderes de presença são três: Zucco (PL-RS), Tadeu Veneri (PT-PR) e Socorro Neri (PP-AC). São 121 presenças e zero ausências.

Segue a lista


Seguindo o ranking dos faltosos: Carla Zambelli (PL-SP), com 28; Pedro Lupion (Rep-PR) e Daniel Barbosa (PP-AL), ambos com 15.

Só isso


Apenas 71 parlamentares tiveram algum respeito com o pagador de impostos, que sustenta tudo isso, e não registraram qualquer falta.

Hermanos


A Argentina é o País com maior movimentação de passageiros com o Brasil em 2025, 4,3 milhões. Na sequência, Estados Unidos (4,2 milhões), Chile (3,1 milhões) e Portugal (2,6 milhões).

Filme conhecido


É dar fim de ano que a turma dos aeroportos ameaça greve. Quando não é controlador de voo, são os pilotos e comissários, como é o caso. Estão em “estado de greve”, com assembleia marcada para segunda-feira (29).

30 de fevereiro


Entrevista coletiva dos Correios para explicar a reestruturação da falida empresa, que pediu R$12 bilhões em crédito, foi cancelada em cima da hora. A estatal alegou “problemas de agenda” e vai divulgar nova data.

Só Michelle


Apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode visitar o enfermo marido durante tratamento cirúrgico. A defesa de Jair Bolsonaro tentou liberar dois filhos, mas Flávio e Jair Renan só com liberação judicial.

Milagre natalino


É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

Impacto trilionário


O debut da reforma tributária, no próximo ano, com a substituição do PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS pelos IBS e CBS deve movimentar R$2,2 trilhões por ano. Por ora, o contencioso tributário ultrapassa os R$5,6 trilhões.

Hi, Mickey


Muitos ministros do STF não podem, já que o visto foi suspenso, mas o governador de São Paulo escolheu os Estados Unidos para passar as férias de fim de ano. O afastamento deve começar amanhã (26).

Feliz Natal


A coluna agradece aos estimados leitores e a companhia até esta reta final de 2025. Agradecemos pela confiança e desejamos um ano novo repleto de esperança e grandes histórias.

Pergunta no Polo Norte


Ainda podemos confiar no velho que usa vermelho?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Disque Márcio Fortes


Habituado a tratar pessoalmente assuntos do trabalho sem rodeios e diretamente tanto com políticos quanto com populares, o então ministro das Cidades no governo Lula, Marcio Fortes, se empolgou durante entrevista a um jornal carioca e autorizou a publicação do seu celular para qualquer dúvida de interesse público. O jornal publicou o número com destaque. Dias depois, durante reunião em Brasília, o ministro recebeu ligação a cobrar de uma senhora esbaforida, que se identificou como moradora de Duque de Caxias (RJ). “Ministro, pelo amor de Deus, estou passando mal aqui na rua, me chame uma ambulância porque ninguém me ajuda.” Marcio Fortes interrompeu a reunião e ligou para o Samu da cidade, que socorreu a idosa.

Claudio Humberto

"A situação de Alexandre de Moraes está cada vez mais delicada"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) sobre suposto lobby do ministro pelo Banco Master

24/12/2025 06h01

“A situação de Alexandre de Moraes está cada vez mais delicada” Deputado Bibo Nunes (PL-RS) sobre suposto lobby do ministro pelo Banco Master

Pelegos do setor aéreo querem greve no fim do ano
A pelegada sindical ligada a funcionários de empresas aéreas retomaram a velha chantagem anual de greve no fim do ano, período em que as pessoas se deslocam por todo o País e para o exterior em férias ou para visitar familiares. A chantagem inclui “estado de greve” já em curso, com “assembleia” marcada para a manhã de segunda-feira (29) e previsão de paralisação total para deixar na mão centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, algumas com passagens marcadas (e pagas) há meses.

Oportunistas


O desprezo da pelegada pelas pessoas prejudica quem precisa retornar de visitas de Natal e as que pagaram (caro) por viagens de fim de ano.

Passageiros-reféns


A “data-base”, esta época do ano, fortalece o desrespeito e garante aos grevistas a utilização dos passageiros como reféns, nas negociações.

Banana para o TST


Como a intenção é mesmo prejudicar os cidadãos, a última da pelegada foi rejeitar proposta mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Buchas de canhão


Sindicalistas desdenham da crise, com Azul e Gol em recuperação judicial, porque, ao contrário de aeronautas, não podem ser demitidos.

Emendas garantem dor de cabeça a Lula em 2026


Preso na arcaica política de cooptação de deputados e senadores via cargos no ministério, as derrotas de Lula (PT) em votações devem até piorar em 2026 com a aprovação do Orçamento. Parlamentares garantiram emendas robustas, que afastam a necessidade do balcão de negócios. O caminhão de dinheiro beira os R$61 bilhões em emendas, número superior aos R$52 bilhões reservados ao Novo PAC. Com as emendas, o parlamentar é o “dono” do recurso, sem depender de Lula.

Só lembranças


Sem decolar nesta gestão, o PAC já foi cobiçado por parlamentares por garantir uma foto ao lado de entregas de infraestrutura.

Pedala


Rui Costa (Casa Civil) foi cobrado por Lula pelo fraco desempenho do PAC, que não virou marca do governo, além das obras atrasadas.

Culpa dos burocratas


O ministro se esquiva e responsabiliza estados e municípios pelos atrasos, diz que são problemas em licitações, licenciamentos e etc.

Força da lei


O deputado príncipe Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) tenta via Lei de Acesso à Informação jogar luz nas curiosas reuniões entre Alexandre de Moraes (STF) e Gabriel Galípolo (BC).

Moraes é tri


Alexandre de Moraes é alvo de três representações só de Damares Alves (Rep-DF). Contra o elo do ministro com o Banco Master, a senadora acionou a PGR, quer oitiva no Senado e pedido de impeachment. 

Céu de brigadeiro


Levantamento Marca Pesquisas coloca situação tranquila para Ibaneis Rocha (MDB), que deve disputar o Senado. O governador se elege em todos os cenários. A vice Celina Leão (PP) lidera pela sucessão.

Recorte pernambucano


Levantamento do Paraná Pesquisas desta terça (23) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conta com mais simpatia do que o governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) entre eleitores de Pernambuco. 

Na disputa


Dono do PSD, Gilberto Kassab ainda não bateu o martelo sobre quem vai representar o partido nas eleições presidenciais. Dois governadores estão na disputa: Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr (PR).

Tráfico de influência


No depoimento que pretende ouvir de Alexandre de Moraes no Senado, Damares Alves (Rep-DF) quer que o ministro explique a ligação com o enrolado Banco Master. A senadora suspeita de tráfico de influência.

Começou mal


Apesar do barulho com o pedido de CPI que pode enrolar ministros do STF e o já em derrocada Banco Master, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) só vai andar com a ofensiva após o recesso.

Milhões no lixo


As ações da empresa dona das havaianas até esboçaram alguma reação nesta terça, após malfadada propaganda lacradora. Mas o estrago já estava feito e, com boicote, a Alpargatas perdeu mais de R$150 milhões.

Pergunta no BC


Lei Magnistsky também bloqueia divulgação de agenda?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Me erre


Depois de alguns dias sem aparecer, o piauiense Heráclito Fortes (PFL) certa vez foi saudado por sua desafeta preferencial, a senadora Ideli Salvatti (PT-SC): “Ora, viva! Então o senhor reapareceu, bonito, cheio de amor para dar!” O senador olhou-a de cima para baixo e tripudiou, para gozo dos pefelistas: “Mas não para a senhora!...”

