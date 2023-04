“A inflação é o imposto mais perverso que existe, que prejudica os pobres. Sei quanto custa a inflação para o mais pobre”,

de ROBERTO CAMPOS NETO // presidente do BC em audiência da Comissão de Assuntos Econômicos.

Com informações do BC e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, levantamento revela que apenas três a cada dez pessoas com 50 anos ou mais, que tem renda, usa o Pix por temer fraudes e roubos.

Mais: o número é ainda pior quando avaliada a população com 60 anos ou mais. Nesse caso, apenas duas em cada dez fazem a transferência. Em fevereiro, 105 milhões de pessoas usaram o Pix, 30% a mais do que no mesmo período em 2022.

In - Bellini de goiaba

Out - Gin Tônica de goiabada

Mais complicado

A renegociação do Tratado de Itaipu, que vence este ano, promete ser mais que complicada para a área de Minas e Energia quanto para a de Relações Exteriores do governo Lula. O Paraguai já sinalizou que pretende utilizar integralmente a energia que lhe cabe na hidrelétrica. O país vizinho tem direito a 50% da produção de Itaipu, mas, em média, utiliza apenas 20%. O Brasil compra o excedente a preços mais baixos do que no mercado. O Paraguai pretende exercer integralmente sua cota e tem direito de vender a energia a clientes no Brasil.

FARRA AÉREA

O Senado precisa apenas de cinco parlamentares para ultrapassar a marca de R$ 1 milhão torrados em passagens aéreas por conta do contribuinte. Somados, os senadores Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Romário (PL-RJ), Fabiano Contarato (PT-ES) e o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), gastaram a exata quantia de R$ 1.053.615,14, apenas durante o ano de 2022. Vital do Rego lidera o ranking: gastou R$ 222,9 mil ao longo do ano passado. Em segundo, Randolfe Rodrigues: R$ 217,4 mil.

Segunda

A primeira-dama Janja participa de reuniões com ministros, dá palpites (e conselhos) no cotidiano de Lula, indica nomes para secretarias e segundo escalão e até recebe medalha de honra ao mérito. Em Portugal, o governo lhe concedeu a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique por “serviços prestados relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços de expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, de sua História e dos seus valores”. É a segunda primeira-dama de um governo brasileiro a receber a honraria. A primeira foi Dulce Figueiredo, mulher de João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar.

AÇO CHINÊS

Em meio aos movimentos de aproximação de Lula e Xi Jinping, CNS, ArcelorMitral e Usiminas estão reivindicando ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, que a Camex não apenas renove como aumente as tarifas antidumping para o aço chinês (hoje, as alíquotas variam de 30,8% a 62%). As grandes siderúrgicas temem aumento das importações do aço chinês (excedente de produção). A China consome apenas 75% do que fabrica no país; outros 25% inundam o mercado global.

Disputa

Vale, JBS e Anglo American deverão disputar a licitação (segundo semestre) das jazidas de níquel no Morro do Engenho e Santa Fé, em Goiás. Trata-se de uma das mais promissoras fronteiras do níquel no Brasil, com jazidas da ordem de 14 milhões de toneladas. A Vale tem aumentado sua aposta em metais básicos, vislumbrando um salto com a crescente demanda para a geração de energia verde. A Anglo American quer intensificar seus investimentos globais na produção de níquel e para a JBS significaria grande salto no mercado do níquel, setor em que ainda engatinha.

Abrindo o leque

A modelo, apresentadora e empresária Sabrina Sato, que nestes dias compartilhou parte de um ensaio com fotos sensuais, sem dar detalhes está em um novo empreendimento. Agora ela é sócia da cafeteria Splash Bebidas Urbanas, onde participará ativamente de tudo desde o processo criativo e até desenvolvimento de novos produtos, inclusive novos sabores de bebidas.

“Sempre busco produtos e serviços que realmente fazem parte do meu universo, do meu dia a dia, para que de fato eu possa contribuir para o crescimento do negócio. E com a Splash não foi diferente”. Recém-separada, Sabrina se declarou otimista e ainda garante que procura estar sempre com alto astral: “Estou fazendo análise, estudando muito. Eu sou muito feliz, muito grata à vida, é a forma como eu encaro tudo de forma otimista e também porque eu reconheço tudo que eu batalhei, eu gosto do que eu faço, eu amo muito o dia a dia do trabalho”.

E a apresentadora tem trabalhado bastante, terá um programa ao lado de Marcelo Adnet, cujo formato e tudo mais é mantido em segredo, e comandará um reality show de relacionamento com João Vicente de Castro, além de estrelar várias campanhas entre elas o Dia Das Mães da grife italiana Calzedonia, no qual ela é embaixadora.

TV aberta na frente

O jogo está virando: o público da TV aberta cresceu em março e do streaming caiu pelo segundo mês consecutivo. Os dados do Ibope são referentes à audiência nacional e foram consolidados pela Kantar Media. Apesar da popularidade dos serviços online, o levantamento mostra como os meios tradicionais de consumo de mídia ainda predominam no Brasil.

Quase 85% (84,8%) dos espectadores que assistem vídeos em casa usam a TV aberta ou paga. A rede aberta ainda domina com muita folga, respondendo por 73% dessa fatia, enquanto a paga ficou com 11,8%. Ou seja: o resultado mostra que o conteúdo da TV mais tradicional ainda tem muito espaço no cotidiano do brasileiro.

O resultado da pesquisa inclui todos os aparelhos disponíveis dentro da residência (TV, celular, tablets e computadores). A Record cresceu 4% em relação ao mês passado e a Rede TV! teve um aumento de 3%. O SBT teve um aumento de 2% e a Globo cresceu 1% em pontos e em share na média de 24 horas por dia. A Band foi a emissora que mais cresceu, com um aumento de 10% durante as 24 horas do dia.

Mais: ao contrário da TV aberta, a paga teve queda de 5% e o streaming foi na mesma onda e sofreu igual queda. Em fevereiro, o índice já havia caído 4%.

Amigos unidos

A super modelo Linda Evangelista irá dividir fotos de sua trajetória num livro em parceria com seu amigo Steven Meisel batizado de Linda Evangelista fotografada por Steven Meisel. Com mais de 700 capas de revistas e desfiles por passarelas de inúmeras marcas e várias campanhas, ela deu uma pausa na carreira depois que desenvolveu hiperplasia adiposa paradoxal, um efeito adverso raro do CoolSculpting que atinge 0,0051% dos 1,5 milhão de procedimentos.

Ao divulgar o livro Linda falou: “‘Fazemos imagens juntos desde que nos conhecemos em 1987. Nosso livro, Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, é uma celebração de nossa amizade e uma expressão de nossa gratidão pelas vidas e carreiras que nos foram dadas. Esperamos que gostem das fotos tanto quanto nós aproveitamos cada segundo para criá-las”.

O livro terá mais de 180 imagens e estará disponível somente para venda em setembro por US$ 150 (cerca de R$ 760).

Extinguir, não

Enquanto o ministro-chefe da Casa Militar do governo Dilma, general da reserva Marco Antônio Amaro aparece como favorito para o GSI e o ministro Flávio Dino, o diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues e até Janja querem extinguir o órgão. Lula já foi alertado que acabar com o gabinete fatalmente afetará as relações do presidente com os chefes militares. A extinção do GSI faria do governo o único a dispensar a existência de um Gabinete Militar, um dos principais símbolos do poder político.

Fora de Brasília

Desde que assumiu o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad passou quase metade do tempo no cargo fora de Brasília, onde está seu local de trabalho. Até a chegada da viagem à China, a agenda do ministro registra 66 dias em compromissos oficiais.

Desses, 26 em São Paulo ou em alguma viagem para fora do Brasil, o que representa 43,9% do tempo distante da Esplanada dos Ministérios. E não passa um dia sem conversar com jornalistas ou explicar suas ações para empresários.

Estilo Ripley’s

333 Parece até ressurgimento do famoso quadro da TV norte-americana Ripley’s Believe It or Not (“Acredite se quiser), que tem até um museu em Orlando: é a pesquisa Genial/ Quaest sobre presidenciáveis em 2026, caso Jair Bolsonaro se torne inelegível. No quesito quem ele apoiaria em seu lugar, Tarcísio de Freitas com 21% aparece em primeiro lugar e em segundo, Michelle Bolsonaro com 15%. Em seguida aparece o governador de Minas, Romeu Zema com 10% e Flávio Bolsonaro com 5% (ele não é candidato). Zema não é conhecido no país e Bolsonaro nunca indicaria Michelle para sua sucessão.

TUDO EM FAMÍLIA

Leticia Firmo, filha mais velha de Michelle Bolsonaro, acaba de ser nomeada pelo governador Jorginho Mello, de Santa Catarina, como assistente do gabinete da Secretaria de Articulação do Estado (salário de R$ 12,3 mil).

Já Diego Torres Dourado, irmão de Michelle, é o novo assessor do governo de São Paulo (vai cuidar de Tarcísio de Freitas nas redes sociais, com salário de R$ 20,5 mil. A irmã Geovanna Kathleen Ferreira Lima está lotada no gabinete da senadora Damares Alves (salário de R$ 4 mil) e Igor Matheus Oliveira Modtkowski, namorado de Leticia, é motorista do senador Jorge Seif (PL-SC) com salário também de R$ 4 mil.

MISTURA FINA

EM evento em Portugal, o presidente Lula disse que “está se dedicando a parar de falar” sobre a guerra na Ucrânia. E emendou: “O Brasil está de volta e está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que estou me dedicando a parar de falar em guerra e construir a paz, para que a gente possa produzir para que humanidade possa viver melhor”. Segundo analistas, esse “protagonismo” ainda está distante. Joe Biden e Xi Jinping, por exemplo, não engataram na novela do “Clube da Paz”.

O PRESIDENTE Lula volta nesses dias da Espanha e nem esquenta a cadeira do gabinete: deverá ir no próximo dia 6 de maio à coroação do rei Charles 3º. A cerimônia terá 2.000 convidados, bem menos do que os 8.000 que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação de sua mãe em 1953. Lula ainda poderá esticar (está em estudos) até a França e Alemanha, em novo capítulo europeu.

DEPOIS de ter sido acionado na Justiça pelo deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), o governo Lula atualizou textos em sites oficiais dizendo que Dilma Rousseff foi cassada. Antes, os textos oficiais se referiam ao impeachment como “golpe”, provavelmente por inspiração do presidente. Há poucos anos, Lula vivia criticando o governo de Dilma; depois, resolveu dizer que ela havia sido vítima de um “golpe” – e até ministros resolveram acompanhar a versão do petista.

O CONVITE feito ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para participar do ato de 1º de Maio, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, tem gerado cobranças sobre as centrais sindicais que encabeçam o evento. A Apeoesp (sindicato dos professores), uma das maiores associações filiada à CUT, diz que o governador “eleito por Bolsonaro” não é comprometido com a classe trabalhadora. Já há quem preconize que Tarcísio será vaiado.

O PRESIDENTE Joe Biden que anunciou que concorrerá à eleição em 2024. Já havia quebrado um recorde quando se elegeu em 2020: era o presidente mais velho a ser eleito para o cargo. Quando disputou com Trump e venceu, tomou posse em 20 de janeiro de 2021 com 78 anos e 61 dias. Ou seja: se voltar a disputar e se reeleger tomaria posse em 2025, com 82 anos e entregaria o posto em janeiro de 2029, com 86 anos e 61 dias.

DEPOIS que Biden anunciou que disputaria a Casa Branca de novo em 2024, a NBC indicou que apenas 28% do eleitorado acredita que ele tenha condições físicas e mentais para ser presidente. O restante acredita que Biden estará velho demais para a tarefa. No Brasil, o quadro é semelhante: ao tomar a posse no terceiro mandato, Lula era o presidente mais velho a ocupar o cargo, com 77 anos e dois meses. Se corre atrás da reeleição, estará com 81 anos e quando deixar o poder, estaria com 85 anos.

