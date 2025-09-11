Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma...

Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda, de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista

Giba Um

Giba Um

11/09/2025 - 06h00
Levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 45 mil pacientes deram entrada em pronto-socorro da rede pública do país com sintomas de envenenamento nos últimos dez anos, de 2015 a 2024. Uma média de 12,6 por dia.

Mais: ou se preferir um caso de envenenamento a cada duas horas. E 1.480 deles morreram. Cerca de 7% dos casos registrados nas bases oficiais resultaram de situações decorrentes de intoxicação proposital causada por terceiros.

Sexy sem esforço

A cantora espanhola Rosalía continua em alta, mas não só nas paradas musicais como também no mundo publicitário. Em julho foi nomeada embaixadora global da New Balance e agora é o rosto da campanha de roupas íntimas da Calvin Klein onde apresentas as peças Icon Cotton Modal, Heritage Cotton e Perfectly Fit em cliques surpreendentes feitos por Carlijn Jacobs, onde posou até com uma cobra píton albina. Como em muitas campanhas de roupas íntimas da CK, Rosalía exibe um visual sexy sem esforço algum.  "A lingerie Calvin Klein tem sido um elemento básico no meu guarda-roupa durante anos. Adoro a marca e é uma honra estar na campanha”. Apesar de amar moda, Rosalía diz que não tem um estilo definido. “Eu realmente amo moda. Talvez meus looks de trabalho sejam mais expansivos e poderosos, por assim dizer, mas no meu dia a dia, também é algo que eu seleciono e com o qual me divirto. Não acredito muito em fórmulas, mas tenho preferências, e agora estou me divertindo muito usando saias”. A nova campanha para a temporada de outono vem acompanhada de diversas fotografias e um vídeo, intitulado Rosalía Turns It Up (algo como "Rosalía dá tudo de si"), no qual, com poses sensuais e provocativas com as quais a artista aquece o ambiente, opta pelo minimalismo, tendo o preto e o branco como cores predominantes da proposta estética. Rosalía vem se firmando como um dos nomes mais influentes da moda atual. Ela já estrelou campanhas para Skims, MAC Cosmetics, Acne Studios e Dior. Mais: a cantora não para ela também deve aparecer na terceira temporada de Euphoria, da HBO e embora não tenha confirmado, tudo indica seu quarto álbum de estúdio será lançado em breve.

Minerais críticos: corrida de cobiça

Há um amplo arco de cobiça em torno dos minerais críticos do Brasil. Além da ofensiva internacional, que vai de Donald Trump a Pequim, passando pelos grandes grupos do setor, também no front doméstico cresce a pressão por uma fatia maior da riqueza. Prefeitos de municípios mineradores notadamente de Minas Gerais e Pará, estados que concentram mais de 70% da produção mineral brasileira - estão se articulando em Brasília com o objetivo de aumentar as alíquotas da CFEM (Compensação Financeira pelos Recursos Minerais). O movimento mira, sobretudo, na elevação das taxas que incidem sobre minérios estratégicos, como níquel e cobre e terras raras. Todos querem uma lasca dessa pedra preciosa.  Os prefeitos vislumbram, desde já, a oportunidade de aumentar a arrecadação diante das promessas do governo de estímulo à produção de minerais críticos - o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acena com o anúncio de uma política nacional para o segmento até novembro. E municípios cobram o incremento das alíquotas da CFEM como forma de mitigar perdas causadas pela reforma tributária. 

Super-prejuízo

Ainda minerais críticos: prefeitos usam como escudo da Universidade de Minas Gerais apontando um prejuízo superior a R$ 20 bilhões para o universo de 2.100 municípios mineradores do país. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara propondo aumento de alíquotas de CFERM. No caso de níquel e cobre, o projeto prevê aumento de taxas de 2% para 5%. Tomando-se como base apenas a produção atual, o aumento das alíquotas geraria uma arrecadação adicional da ordem de R$ 10 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões repartidos entre municípios mineradores.

Ensaio provocante

A modelo brasileira Narah Baptista que ganhou notoriedade por namorar o ator frances Vicent Cassel, que é 29 anos mais velho acaba de publicar um ensaio em suas redes sociais para lá de provocante. Esbanha profundos decotes e ousados topless escondendo os seios. Mais: sobre o relacionamento de Narah e Cassel, eles estão juntos há 3 anos e já são pais de Caetano, de oito meses. Narah, contratada da agência Elite Models, levou seu charme e talento ao Miss Austrália 2020, onde garantiu um lugar entre as 15 finalistas. Durante sua jornada no concurso, ela compartilhou um sonho especial: alcançar uma carreira como atriz, mostrando que sua paixão vai muito além das passarelas. O ator tem três filhas: Deva, de 20 anos, e Léonie, de 14, ambas nascidas de seu casamento com a atriz italiana Monica Bellucci; e Amazonie, de 5 anos, fruto de seu segundo casamento com a modelo francesa Tina Kunakey.

Mordomia aérea

Regalia das mais cobiçadas por autoridades em Brasília, os voos em jatinhos da FAB se aproximam este ano das 800 decolagens levando o bloco da mordomia. Entre 1º de janeiro e 3 de setembro, foram 793 viagens para levar ministros de Lula, presidente da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal. A rigor, ministros do STF não poderiam desfrutar da benesse mas deram um jeitinho de liberar. Oficialmente, ministros do Supremo voaram 19 vezes e no topo da regalia estão Fernando Haddad (Fazenda) com 87 voos e Hugo Motta, presidente da Câmara, 85. Luís Roberto Barroso (STF)viajou 82 vezes nas asas da FAB.

Palavra final

Celso de Mello, ministro aposentado do STF e veterano jurista, diz que "anistia aos golpistas é afronta à Constituição". E argumenta que "o Supremo já firmou jurisprudência de que atos sucessivos de clemência, como graça, indulto e anistia, são plenamente suscetíveis de controle jurisdicional e que o Congresso não pode a transgredir a separação de Poderes nem beneficiar quem atentou contra o Estado". E mais: "No caso específico, a proposição legislativa incide em algumas transgressões à Constituição, especialmente porque visa beneficiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito e porque busca converter o congresso em anômalo órgão revisional de decisões do STF".

Pérola

"A minha vontade era pedir para arrancar a bandeira. Esse pessoal não tem noção nenhuma. Eu fiquei indignado quando vi aquela bandeira. Posso te falar a verdade? Pensei que era uma "armação da esquerda,

de Silas Malafaia, sobre a bandeira americana na manifestação Bolsonarista de domingo (7) na Avenida Paulista.

R$ 300 milhões este ano 1

Lula custa mais caro sempre que aumenta a reprovação de seu governo, usando dinheiro público para comprar popularidade. Depois das pesquisas revelarem sua reprovação de 53%, mesmo com o tarifaço, o presidente passou a mão em R$ 5 bilhões do contribuinte para comprar simpatias com botijões de gás. Depois de gastos de R$ 285 bilhões em 2024, o Chefe do Governo continua torrando sem controle e pode chegar a R$ 300 bilhões este ano. Especialistas do Instituto Fiscal Independente do Senado apostam que a  gastança levará o Brasil ao colapso já em 2027.

R$ 300 bilhões este ano 2

O governo Lula faz  crescer a dívida pública 0,7% ao mês, como em julho, levando-a  R$ 7,9 trilhões e o presidente não parece preocupado (problema do sucessor). Até os técnicos responsáveis do governo alertaram que, em 2027, ano do colapso, já não haverá dinheiro para serviços básicos. Em vez de adotar políticas de estímulo à economia, o mesmo Lula persegue a R$ 300 bilhões de gastos bancados por endividamento crescente.

Bondades ao turismo rural

O governo prepara um pacote de estímulo ao turismo rural, com a concessão de financiamento público. Uma parte dos recursos virá do Fungetur - Fundo Geral do Turismo, gerido pelo próprio Ministério do Turismo. As discussões passam também pela criação de linhas de crédito específicas pela Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O incentivo pode beneficiar cerca de 1,2 milhão de imoveis rurais já destinadas a atividades turísticas, mais de 80% delas de propriedade familiar. Agora, uma portaria regulamenta a Lei Geral do Turismo e permite aos agricultores familiares e produtores rurais o registro no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos.

Gravar vídeos, não

Com a esperada condenação de Bolsonaro, governistas defendem a imposição de mordaça ao ex-presidente para impedir até de gravar vídeos de apoio à campanha presidencial de 2026. Especialistas encontram espaço para o veto e para a autorização. Juristas acham que, ainda que esteja preso, Bolsonaro estaria autorizado por lei a exercer o direito de voto e à manifestação política, o que inclui indicar candidaturas. A liberdade de manifestação só seria proibida em caso de apologia ao crime. A situação seria decidida apenas pelo juízo penal, ou seja, Alexandre de Moraes.

Camisa desprezada 1

Enquanto a Secretaria de Comunicação de Lula usa dinheiro do contribuinte em campanhas milionárias, tentando associar a Seleção Brasileira ao governo petista, o próprio presidente ignora a camisa amarela, nem mesmo em pose para o Instagram. A última postagem do petista com a amarela foi em 5 de dezembro de 2022, quando o Brasil enfrentou a Coreia do Sul. Em 24 de julho de 2023, jogo da seleção feminina, Lula evitou a camisa amarela, posando com roupa de treino azul escuro. 

Camisa desprezada 2

De lá para cá, Lula publicou fotos com peças brancas, tons de azul, jeans e até sem camisa, mas nada de amarelo ou verde-amarelo. É o vermelho que domina o guarda-roupas de Lula. Se nunca enverga o amarelo da Seleção, já vestiu a camisa vermelha do PT em 60 situações e publicações. Artistas do tipo Fafá de Belém e Maria Bethânia evitam o amarelo ou o neutro com Lula. Preferem peças vermelhas para agradar o ídolo. Nos últimos anos, à propósito, camisas amarelas ou verde-amarelas têm sido quase exclusivas dos bolsonaristas.

Mistura Fina

Líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) negou a existência de "ala" (e elas existem mesmo) do partido a favor de retirar Bolsonaro no projeto de anistia. Ele garante que o partido votará "100% pela anistia". Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou "empresários" a participarem da pressão sobre o Congresso no projeto de anistia. "O mínimo é Jair Bolsonaro estar nas urnas em 2026, o mínimo". Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quer Bolsonaro fora da anistia.

Na reta final de julgamento da trama golpista pelo STF, Bolsonaro pede autorização à Corte para realizar um procedimento médico no próximo domingo (14). A data pretendida é dois dias depois da sentença. O código indicado para o procedimento é "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", cirurgia para remover lesões da pele, Os motivos e indicados foram um nevo melanocítico do tronco (uma pinta) e uma neoplasia de comportamento incerto,um tumor que pode ser definido como benigno ou maligno.

Para quem tem a memória curta: num comício de 2021, na Avenida Paulista, a um ano e quatro meses do fim de mandato, Bolsonaro deixou claro que não pretendia deixar o poder em caso de derrota nas urnas. "Só Deus me tira de lá". As investigações da PF mostraram que não era mero arroubo impensado. Já tinha um plano de fuga traçado, "se por ventura lhe faltasse apoio armado, com que contava". A escalada autoritária iria até a tentativas de golpe e à invasão dos três poderes em janeiro de 2023.

O Itaú Unibanco, maior banco privado do país, acaba de demitir (o volume é estimado pelo Sindicato dos Bancários) cerca de mil funcionários de uma penada só. Os profissionais afastados exerciam trabalho remoto em período de quatro horas ou mais de suposta ociosidade. Este ano, o Itaú já havia cortado 518 postos de trabalho, reduzindo seu corpo de trabalho a 85.775. No último semestre, o banco obteve lucro superior a R$ 22,6 bilhões, consolidando-se como o maior banco do país em ativos.

Giba Um

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos"

"O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais", de Gilmar Mendes, decano do Supremo

10/09/2025 06h00

Giba UM

Giba UM Divulgação

O Itaú realizou, o desligamento de aproximadamente mil funcionários que atuavam sob esquema de trabalho híbrido ou remoto. A decisão foi fruto de uma avaliação conduzida pela instituição financeira, centrada na produtividade apresentada pelos funcionários que desempenhavam suas funções em home office.

Mais: banco esclareceu que os desligamentos foram precedidos por uma análise criteriosa, que incluiu aspectos relacionados às práticas de trabalho remoto e ao registro de jornadas, a fim de assegurar conformidade com os padrões institucionais estabelecidos com discrepância de horário realmente trabalhados. 

Giba UM

Setor vip

Programado para acontecer a cada dois anos, intercalando com o Rock In Rio, o The Town iniciou neste final final de semana a segunda edição do festival reunindo milhares de pessoas, calcula-se que nos dois dias (6 e 7) circulou no Autódromo de Interlagos cerca de 190 mil pessoas. E tomando-se como base a 1ª edição a organização do evento tentou melhorar os pontos que foram criticados como o acesso via transporte público ao local, que funcionou extremamente bem; pontos de alimentação que foram melhor distribuidos e banheiros que teve o número de cabines ampliado que teve fila de espera, mas em tempo muito menor que na primeira edição. O público ainda criticou a posição dos palcos, que apesar dos principais palcos ter sido colocados no dois em pontos extremos fazendo que interfencia entre os som cessasse, mas criou uma distancia maior entre os dois tornando a caminhada mais exaustiva fazendo que o público escolhesse qual show priorizar. Entre os 16 shows que aconteceram nos dois principais palcos os destaques ficaram por conta de Iggy Pop, Burna Boy, Green Day e o cearense Matuê. E claro todo grande evento que se preze existe uma área vip onde se pode ver milhares de famosos, e no de The Twon não foi diferente. Ente tantas celebridades que circularam por lá estavam, Tati Machado, que aos poucos está retomando a vida, após a perda do bebê; as atrizes Mariana Ximenez, Monique Alfradique e Vitória Strada e a ex-bbb e apresentadora Rafa Kaliman, que exibiu a barriga de sua primeira gravidez.

"Traidores": há um clima

De um lado, o governador Tarcísio de Freitas, preocupado em ter sua candidatura ao Planalto abençoada por Jair Bolsonaro, fazia pregação na Avenida Paulista, repetindo que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Moraes", a manifestação dos bolsonaristas abria uma colossal bandeira dos Estados Unidos na rua, cobrindo grande volume de defensores de Trump, suas sanções, não se preocupando o quanto o tarifaço do ianque (a se usar antigo rótulo) atinge o país.  Juristas de plantão que garantem que anistia para quem nem foi condenado não se enquadra na lei e menos ainda se ferem a Constituição, trocam olhares e apostam que "há um clima de traidores nas ruas". Entre os manifestantes, a pergunta lembra a situação dos bolsonaristas acampados (aqueles que foram chamados de “malucos" por Bolsonaro) que perguntavam "o que iria acontecer e onde estava o Exército" e ouviam do general Braga Netto que "tivessem paciência, que  a reviravolta aconteceria em dias". O próprio Lula, quando viu a bandeira americana cobrir a rua, repetiu: "Os traidores da pátria estão aumentando".

Pena provável

Juristas e advogados criminalistas estimam que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na ação penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal deverão superar os 20 anos de prisão. O cenário considerado mais é o de que ele seja condenado por cinco crimes pelos quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A maioria de um bloco de vinte conhecidos e respeitados juristas acreditam numa punição maior do que duas décadas de prisão. O que muitos não tem nenhuma ideia é onde Bolsonaro cumpriria pena. A Polícia Federal não quer repetir o que aconteceu com Lula, preso numa sala da sede da corporação em Curitiba.

Giba UM

Fora da sua época

A atriz Bruna Linzmeyer vive atuamente a personagem Lea na série “Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, em exibido na HBO Max, que conta a história de time de comissários de bordo que contrabandeava AZT, medicamento proibido no Brasil até 1990 e, na época, o único tratamento disponível contra o vírus HIV. Nascida em 1992, Bruna não pegou o auge da propagação da doença que foi nos anos 80, mesmo assim foi atrás e conversou com diversos profissionais da área para se entregar de corpo e alma ao personagem. Lésbica assumida, Bruna garante que seus país souberam acolher sua escolha sexual. Ainda revelou que existe uma possibilidade sobre se tornar mãe, uma ideia que até a pouco tempo não fazia parte de seus planos. Com 15 anos de carreira ela se diz orgulhosa de tudo que construiu: “Os papéis que construí, a profundidade e a qualidade das personagens, pessoas e afetos que encontrei pelo caminho... Fiz esse trânsito entre a televisão, o cinema mainstream e independente, de mulheres não-brancas e não-héteros, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, transito bem entre esses dois mundos e tenho muito orgulho, porque sempre me trazem desafios diferentes. Uma jornada muito mais linda e incrível do que imaginei”..

Giba UM

Desfecho

Ainda o julgamento de Bolsonaro: ele e mais sete réus que deverão conhecer suas penas (ou absolvição) até a próxima sexta-feira, determinadas pela 1ª Turma do STF com o voto do relator Alexandre de Moraes, sabem que três votos são suficientes para definir o desfecho. A expectativa é de que Moraes se manifeste pela condenação dos oito réus envolvidos. Esta semana, toda a área, externa e interna, ganhará reforço de segurança, fardada e até disfarçada. Detalhe: até especialistas em bombas foram convocados para essa missão.

"Sucessivas tentativas"

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, que ouvia parte da falação de Tarcísio, tratava logo de emendar: "O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". Entre emissoras de rádio e televisão, os carregadores da bandeira americana estavam divididos, de um lado os que a consideravam "uma arma" e de outro, os que  achavam que "era um insulto aos brasileiros". De quebra, Tarcísio também considerava mentirosa a delação de Mauro Cid. Os manifestantes entre São Paulo e Rio foram para suas casas achando que "algo vai acontecer" antes do dia 12, data prevista das condenações.

Pérola

"Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”,

de Gilmar Mendes, decano do Supremo.

Empatados

O governador do Distrito Federal em segundo mandato, Ibaneis Rocha (MDB) tem aprovação de 60,2% do eleitorado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas: é considerado favorito para a vaga no Senado. Brasiliense como Ibaneis, nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é considerada favorita (36%) para vaga no Senado, tecnicamente empatada (0,4% à frente) com o governador. A decisão de que ela sairá mesmo para disputar o Senado pelo DF é do marido Bolsonaro. Planalto, nem pensar: não seria ela sua substituta.

Superou a da covid

A CPI mista que investiga a roubalheira contra aposentados e pensionistas precisou de 15 dias para alcançar os 1.577 requerimentos verificados na CPI da Covid. No caso da pandemia, a investigação excluiu a corrupção do Consórcio Nordeste de governadores ligados ao PT. A organização era presidida por Rui Costa, hoje chefe da Casa Civil de Lula. A CPMI da Covid durou seis meses e ainda assim, não deliberou sobre todos os requerimentos, deixando 417 pendurados. Em seis meses, a CPI da Covid realizou 69 audiências: o número da CPMI do INSS ocorreu com 5 sessões.

Anistia negociada

A cúpula do PT está preocupada com o crescimento no Congresso do movimento pró-anistia. Uma anistia que inclua Bolsonaro passar, será vista internacionalmente como uma vitória de Donald Trump de que o STF e o governo Lula perseguem o ex-presidente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está preparando um texto alternativo atingindo apenas quem já foi condenado. Alcolumbre não quer colocar Bolsonaro no rol dos que serão brindados com a anistia. Hugo Motta está encostado na parede.

Disparada das ações

A súbita elevação com as das ações da Casas Bahia acendeu o sinal de alerta da CVM. A autarquia deverá abrir um processo para averiguar movimentações atípicas com o papel da rede varejista. No final de agosto, começo de setembro, as cotações subiram mais de 50%. Nos 12 meses anteriores, o papel acumulava uma queda de 45%, o que aumenta a estranheza sunita valorização. à CVM já teria mapeado as instituições financeiras que mais operaram com ações da Casas Bahia. A autarquia limitou-se a dizer que "acompanha e analisa informações, tomando medidas cabíveis, se necessário". À medida que as cotações começaram a subir, gestoras que vinham apostando em queda, zeraram rapidamente suas posições. A CVM ainda não se convenceu.

"Nuvem soberana" 1

Enquanto atacava o presidente Donald Trump do palanque que nunca abandona, Lula fechava os olhos à contratação, por 36 meses, do direito de uso da plataforma americana Cloudera pela estatal Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, para a criação da "Nuvem de Governo", com objetivo de "garantir privacidade e controle de dados do Estado". Incapazes de desenvolver a solução, os petistas optaram por comprar dos americanos a lorota grotesca de "nuvem soberana".

"Nuvem soberana" 2

Os mais irônicos recomendam "evitar risadas": o pregão para comprar a plataforma Cloudera por meio do programa Managed Service Providers (MSP) será no próximo dia 12. Diante do agravamento estimado das sanções, basta a Casa Branca desligar a Cloudera e a nuvem saberá que nada tem de "soberana". O objetivo da lacração chamada "nuvem soberana", a cargo de Serpro e Dataprev, é "proteger" os dados mais "sensíveis" do governo. Os petistas não percebem - que "soberania digital" exige investimento em tecnologia e qualificação - que eles não têm.

Mistura Fina

está operando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um raio X de dupla visão, scanner corporal com tecnologia de imagem avançada e detecção de traços de explosivos. O que ninguém sabe é quem pagou pelo super-equipamento, até mesmo algumas figuras do próprio staff do aeroporto. Aí, surpresa: generosamente, foi uma doação de US$ 2 milhões (perto de R$ 10 milhões) do governo dos Estados Unidos. Não veio junto nenhum bilhetinho em formato de coração de Donald Trump.

Novo episódio protagonizado por Donald Trump: ele ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa dos aliados. Agora, promete retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump é aliado da big tech e ameaçou adotar sanções com base na Seção 301 da Lei do Comércio americana, mesmo expediente usado contra o Brasil, contra o qual se diz "muito irritado". Para quem não sabe: quando está "muito irritado", Trump vai jogar golfe.

Jornalistas de boa memória estão lembrando que, num dia como o Sete de Setembro de domingo (7), Bolsonaro, então presidente chamou as eleições de "uma farsa", disse que não cumpriria mais ordens da Justiça e que só sairia do poder "preso ou morto". E usou a data para atacar a democracia e o Supremo. Aconteceu em 2021 quando Bolsonaro amargava queda de popularidade  no primeiro discurso do dia, anunciou um ultimato para todos os que estão na Praça dos Três Poderes". Aí, novo ataque a Alexandre de Moraes: "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos". Tarcísio de Freitas, na época, era seu ministro.

O filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os que concorrerão ao Oscar de 2026 deverá ser anunciado dia 15. O favorito é "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes. Mais: o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, já arrecadou, em bilheteria, US$ 36,1 milhões em todo o mundo, segundo dados do site OMDb.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Esse 7 de Setembro foi um grito contra arbitrariedades"

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE) sobre manifestações em todo o País

09/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Setor público já gastou R$3,5 trilhões, este ano

Os governos federal, estaduais e municipais já custaram mais de R$3,5 trilhões aos pagadores de impostos somente nos primeiros oito meses do ano, no Brasil. A máquina federal de Lula (PT) fez a maior parte dos gastos do governo, R$1,53 trilhão (até o momento, em 2025), bem mais que R$1 trilhão de todos os 27 governos estaduais somados e outros R$1 trilhão torrado pelas mais de 5,5 mil prefeituras. A conta que expõe a gastança do setor público é da plataforma Gasto Brasil.

Pessoal leva 60%

Segundo a ferramenta, gastos com pessoal (e encargos) e Previdência Social correspondem a cerca de 60% do total das despesas públicas.

Executivo trilionário

No governo federal, o Executivo é o Poder que mais gastou o dinheiro extraído do bolso de quem paga impostos: R$994,4 bilhões até ontem.

Justiça de ouro

O Judiciário federal, que inclui tribunais superiores e a Justiça federal nos estados, é o segundo maior gastador: R$35,9 bilhões.

Gatos sem limites

O Legislativo gastou 30% a menos que o Judiciário, R$ 26 bilhões. O Ministério Público R$18,7 bilhões e a Defensoria Púbica, R$5,1 bilhões.

Paulista colocou Tarcísio na disputa presidencial

O discurso em que se reconciliou com o bolsonarismo, domingo (7), na Avenida Paulista, praticamente oficializou a disposição de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) de disputar a presidência em substituição a Jair Bolsonaro (PL), se for essa a escolha do ex-presidente. A mudança de comportamento do governador de São Paulo tem sido percebida após sua visita a Bolsonaro, há dez dias, quando ambos mantiveram uma conversa reservada de teor não divulgado.

Engajamento

Após a conversa reservada com Bolsonaro, Tarcísio arregaçou as mangas e na sequência se engajava no esforço pela anistia.

Rejeição definidora

A provável candidatura de Tarcísio preocupa Lula porque, além de se mostrar competitivo, o governador tem baixa rejeição no eleitorado.

Lealdade ao ex-chefe

Aliás, o discurso preocupou também apoiadores de Lula, que esperavam que Tarcísio renegasse suas origens bolsonaristas.

Traficante no palanque

O Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula (PT), na favela do Moinho, a mulher que presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. Seu irmão chefia o PCC na região central de São Paulo. O Congresso deveria investigar, mas não o fará.

Cerco europeu

Deputado do partido Chega na Assembleia da República Portuguesa, o brasileiro Marcos Santos disse ao canal de Barbara Kogos, no Youtube, que Lei Magnitsky alcança Alexandre de Moraes também na Europa.

Denúncia na pauta

A Comissão de Segurança Pública do Senado vota, a partir de 11h desta terça (9), série de requerimentos em torno das denúncias de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Crise no PBC

O Itaú, maior banco do País, demite em massa como se preparasse para o pior. Isso após fazerem o “L” vários dos seus sócios e herdeiros, militantes do influente “Partido dos Banqueiros Comunas (PBC)”.

Não é piada

Para Rogério Marinho (PL-RN), sobrou só o “tapetão” ao governo, na CPMI do INSS, após o ex-ministro da Propaganda de Lula pedir sua suspensão da comissão por... ter sido ministro de Bolsonaro.

Sem investigar

A senadora Damares (Rep-DF) cobrou a Controladoria-Geral da União por arquivar o processo contra o nº 2 do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, acusado de jantar fora da agenda com empresa de streaming.

Pimenta nos olhos...

Após militantes do Psol invadirem prédio no Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) avisou que invasões “não passarão” e criticou o partido. O Psol é o único partido de esquerda que não apoiou Paes na eleição.

Papo nada reto

Até o início da noite desta segunda (8), a presidência da Câmara dos Deputados ainda não havia divulgado qualquer pauta de votações no plenário, mas existe uma sessão semipresencial prevista na agenda.

Pergunta no passado

Povo na rua não era democracia?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Promoção instantânea

Raposa política, José Maria Alckimin sempre se saía de situações de “saia justa”. Certa vez, solícito, recebeu um militar em audiência: “Tenha a bondade, major.” O home corrigiu: “Não sou major, dr. Alckimin, sou apenas um capitão.” O político mineiro não se fez de rogado: “Para mim, é major, na promoção de minha amizade…”

