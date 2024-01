"A nossa expectativa é que tenhamos a CPI do Abuso de Autoridades"

Giba Um

Essa guerra contra uma super empresa que não é sua – e demais trapalhadas da semana passada – provam (e a conversa atinge até ministros) que Lula ainda não entendeu que venceu as eleições por pouco mais de 2 milhões de votos, uma diferença que não alcançou 2% dos votos válidos.

MAIS: ele não admite que tenha vencido por votos de brasileiros que queriam impedir, de qualquer maneira, a vitória de Jair Bolsonaro. E o que faz (na maioria, projetos requentados) visa conquistas nas eleições municipais – e especialmente vitória em 2026.

Não está nem aí para as críticas



A atriz Paolla Oliveira, agora aos 41 anos, revelou que não se importa mais com as críticas sobre seu corpo e sempre que pode, rebate com posts de fotos naturais sem efeitos ou edições e afirma mostrar seu ‘corpo real’. “Estou confortável. É como desejo me mover na vida. Quero vestir uma roupa e me sentir bem, bela, sensual. Não ter vergonha, pudor. Internamente, nunca tive muito isso de perfeição, pedir para limpar a foto... Mas existe um meio que diz: “e se limpasse essa dobra aqui, ajustasse ali?”. Estou criando consciência para mim e para quem está ao meu lado. Não tem como ver essas fotos lindas e ficar falando que não gosto disso ou daquilo. É perda de tempo”. Capa da revista Ela, garante que nunca se opôs a posar de photoshop. “Me perguntaram se poderia ser sem retoques, como se eu não fosse aceitar, e eu disse que sim. Começou ali, mais uma vez, o meu ciclo de libertação. Para a confiança que conquistei, é preciso dar um passo a cada dia”. Junto com o cantor Diogo Nogueira desde 2021 ela garante que está muito feliz. “Diogo respeita meu espaço e me acha linda. É importante ouvir isso dentro de casa”. Sobre maternidade responde sem pestanejar: “Decidi, neste momento, que estou muito bem e que não quero ter filhos. É libertador o poder da escolha. E sei que posso mudar de ideia, tenho o privilégio de ter congelado óvulos”.



Lula-Vale novo capítulo



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na semana passada, conversou com os acionistas da Vale sobre a chance de Guido Mantega virar presidente da empresa, dizendo que “falava em nome de Lula”. Com a negativa de todos os consultados, foi direto ao chefe do Governo: “Não vai dar. Nem para conselheiro. Não há a menor chance”. Lula resolveu recuar e mandou Silveira espalhar que “nunca falou em nome do presidente”. Ele obedeceu: ministros têm muitas utilidades. Na verdade Silveira recebeu nova orientação que revela que Lula não recuou, apenas quer ganhar tempo. Agora, incumbiu o titular de Minas e Energia de conversar com conselheiros da Vale para tentar estabelecer contatos com alguns pontos da segunda maior empresa de mineração do mundo, que não pertence ao governo há 27 anos. Lula está convencido de que o “terceiro mandato” dá esse direito. vinha ganhando. Detalhe: em cima da hora, Lula poderá recuar de sua campanha pró-Mantega.

Outra novela



A ofensiva sobre a Vale não é única ideia na cabeça de Lula. Há alguns meses, decidiu entrar na Justiça para retomar os assentos que perdeu no Conselho de Administração da Eletrobras depois da privatização, retomar investimentos na Refinaria Abreu e Lima (maior escândalo de corrupção da história do país), resgatar a indústria naval e até mesmo ressuscitar a tragédia “Nova Matriz Econômica”, uma coleção de decisões atrasadas, que liquidou a gestão de Dilma Rousseff. O ministro da Fazenda da época era Guido Mantega, que agora não renunciou à presidência da Vale: afinal ninguém renuncia de um cargo (R$ 60 milhões por ano) para o qual não foi convidado.



Emma multifacetas



8 A eterna Hermione de Harry Potter, a atriz Emma Watson que começou sua carreira aos 11 anos sempre se destaca em seus trabalhos. Após a saga do bruxinho ela foi aplaudida em diversos trabalhos entre eles o filme A Bela e a fera. Apesar de não ter se afastado da mídia ela tem dedicado grande parte de seu tempo para o ativismo principalmente focado nos direitos das mulheres. Multitalentosa Emma pode ser vista na capa e recheio da Vogue britânica e na campanha da Prada que apresenta sua nova coleção Re-Nylon, que mistura designs elegantes e materiais sustentáveis. Cada peça vendida da Coleção Re-Nylon, a Prada contribui com um valor para o projeto Sea Beyond em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO. Mais: Emma vem trabalhando também como produtora, ou seja, por trás das câmeras.



Padilha de fora

O Arthur Lira, presidente da Câmara e um dos líderes do Centrão, mandou avisar Lula, em dezembro, que não havia mais diálogo com Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, sobre liberação de emendas ou tramitação de projetos. Aliados de Padilha alegam que desde o início do governo Lira envia sinais trocados sobre seu alinhamento com o Planalto e Padilha se torna alvo por estar à frente. Para esses, Lira só queria um pretexto para o rompimento. Um dos novos interlocutores é o líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Inventário atrasado

Dentro da Casa Civil, responsável pela gestão do Novo PAC, está sendo planejada uma minuciosa auditoria das obras públicas paradas em todo país. O inventário contemplaria todos os projetos de infraestrutura que contam com recursos federais, uma grande massa de empreendimentos nas mãos de governos estaduais e prefeituras. O ministro Rui Costa enxerga múltiplas valias na ideia. O que outros tantos ministros não entendem é como é que esse inventário já não foi feito no primeiro ano de governo Lula. Detalhe: Costa é quem definirá os projetos prioritários e os que devem ser postergados – ou interrompidos de vez.



“O ex-presidente é um desocupado, Não é que ele atrapalhe o governo, é uma coisa meio panfletaria, meio descompromissada com as coisas. Quem não é democrata não deve participar da eleição”,

de GERALDO ALCKMIN // vice-presidente sobre Jair Bolsonaro.



PLANO B

O PL vai manter Alexandre Ramagem como nome do partido na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. A decisão não é de Valdemar Costa Neto, dono da legenda, é de Jair Bolsonaro, que inventou a candidatura do ex-delegado. Quem apoia totalmente a decisão do pai é Carlos Bolsonaro, amigo pessoal de Ramagem e coordenador de sua campanha. A única chance de ser trocado é se Ramagem for preso. Se acontecer, dentro do PL, já tem um substituto: é o senador Carlos Portinho que, à propósito, Carlos Bolsonaro não suporta. Analistas acham que tanto Ramagem quanto Portinho só têm chances com Bolsonaro no palanque.

Olho nas viagens

O ministério Público Federal e o TCU querem apurar os gastos do governo federal com viagens oficiais (nada a ver diretamente com as viagens de Lula ao exterior). As denúncias de má administração de recursos de funcionários e até ministros têm se acumulado. Há duas semanas, funcionários da Secretaria Geral da Presidência (o titular é Márcio Macedo) foram a Aracaju, com passagens e diárias pagas, onde teriam participado de um “Carnaval fora de época”. Também os deslocamentos do ministro da Previdência, Carlos Lupi, estão sendo investigados.

SÓ FEDERAL



Originalmente, a construção (há anos que a ideia nunca saiu do papel) do túnel de 860 metros que ligaria Guarujá a Santos seria uma parceria entre os governos federal e o estadual de São Paulo. Agora, Lula mudou tudo: a maior obra do PAC, orçada em R$ 5,4 bilhões, será bancada apenas pelo governo federal. O presidente não quer dividir glórias com ninguém, menos ainda com Tarcísio de Freitas (Republicanos) que está furioso. O ministro de Portos e Aeroportos, Marcos Pereira (é do Republicanos também) tira o corpo fora. Se nada mudar, Tarcísio deixa o partido.



No Até a Previ

O BNDES vendeu R$ 24 bilhões em ações da Vale e zerou sua participação na mineradora, a Petros também caiu fora e só a Previ mantém 8,7% de papeis da companhia. Maior acionista individual da mineradora, o fundo de pensão poderia até dar seu aval à mudança do comando da empresa, mas seria à revelia de suas próprias convicções. A Vale é um dos maiores ativos da carteira de renda variável da Previ. Sua participação vale em torno de R$ 27 bilhões, quase 10% do patrimônio total da fundação. Mesmo assim, João Luiz Fukunaga, presidente da Previ, respira aliviado. Pelo menos, por enquanto.



Pode ficar

Essa desastrada movimentação por parte do governo (uma das poucas figuras chegadas a Lula que apoiavam sua ofensiva era a primeira-dama Janja da Silva que, diante dos resultados também preferiu o recuo temporário), a permanência de Eduardo Bartolomeo na Vale ganhou força e pode permanecer porque qualquer outra decisão seria admitir a ingerência do governo nos negócios (e até na administração) da empresa. A Vale não quer se transformar numa força política contra o governo, mesmo sabendo que, depois do carnaval, podem surgir novos fatos. Fora do país, a pressão de Lula e o recuo foram ridicularizados por alguns jornais.



MISTURA FINA

A live de Lula acabou – ou foi suspensa por muito trabalho para eleger petistas em outubro. Muitos acham que a primeira hipótese influiu mais: todas as semanas, era comparadas o sucesso das lives de Jair Bolsonaro com as suas. Paulo Pimenta (Secom) acha que o que valia mesmo era a transcrição que acontecia em jornais, televisões e redes sociais. Alguns concordam e até acham que também as pataquadas eram transcritas.

O DESEMBARGADOR Aluísio Mendes, do TRF-2, é forte candidato a uma cadeira no STJ, na vaga da ex-ministra Assusete Magalhães, que acaba de se aposentar. Mendes conta com o apoio do ministro do STF, Luiz Fux, que trabalha junto ao Planalto para sua nomeação. O Judiciário fluminense torce pela indicação de um magistrado local. No ano passado, em suas primeiras escolhas para o STJ no atual mandato, Lula optou por um desembargador do TJ de Minas Gerais, Afrânio Vilela, e outro do TJ do Ceará, Teodoro Santos.

O GENERAL Marcos Amaro, chefe do Gabinete de Segurança Presidencial, responsável pela proteção de Lula, vai fazer uma série de mudanças na segurança do chefe do Governo. Todas as janelas do Planalto serão blindadas e o sistema de acesso de visitantes ganhará equipamentos de raio-x na parte exterior do Palácio. A medida evitará que pessoas armadas entrem lá. Traduzindo: são mudanças atrasadas em um ano, ao menos.

DE acordo com auditagem da IQVIA, foram três os medicamentos mais vendidos no Brasil em 2023: Glifage (para diabetes, 109 milhões de unidades), Losartan (para hipertensão, 91 milhões de unidades) e o descongestionante nasal Neosoro ( 76 milhões de unidades). Esse superou Arturgil, que saiu e voltou ao mercado.

AFASTADO do cinema há sete anos, Renato Aragão está de volta à tela grande: acaba de estrear Príncipe Lu e a lenda do dragão, também estrelado pelo youtuber Luccas Neto. O trapalhão interpreta o Mestre dos Mestres. Renato completou 89 anos há dias e também tem um lançamento musical programado. É Amizade animal, composta ao lado do pagodeiro Ferrugem, um samba que eles homenageiam seus pets.

