A Pedreira e a função social da propriedade

Giba Um

ódio das pessoas que o aprisionaram e que o torturaram", de Lula, no enterro do ex-presidente do Uruguai

Martins Scorsese, cineasta com mais indicações ao Oscar e dono de uma estatueta terá seu livro publicado neste semestre no Brasil. “Diálogo sobre a fé” (Record) é resultado de conversas entre o diretor americano e o padre Antonio Spadaro, subsecretário do Vaticano.

Mais: a primeira conversa dos dois em 2016 sobre o filme ‘Silêncio’ – dedicado às perseguições a jesuítas no Japão – deu início a um diálogo que segue até hoje. Agora aborda desde a infância em Nova York até Assassinos da Lua Cheia (2023).

Momentos de mau humor

Quem acompanha a vibrante Sabrina Sato nas telinhas e nas redes sociais certamente se encanta com seu sorriso contagiante e sua energia inesgotável. Contudo, por trás dessa imagem de alegria constante, existe uma mulher real, com seus altos e baixos, como ela mesma revelou em uma recente entrevista em Glamour Brasil. "Muita gente acha que me conhece, mas conhece só uma parte, a que eu permito mostrar", confessou Sabrina, abrindo uma janela para seus momentos menos iluminados. E essa vulnerabilidade se intensifica agora, em um período delicado de tentativa de congelamento de óvulos. "Tenho muitos momentos de mau humor — ainda mais agora, tentando congelar óvulo. É hormônio puro!". Longe de se abater por esses instantes de indisposição, Sabrina encontra força em suas raízes e em uma visão otimista da vida, herdada de sua família. "Se passo por um momento difícil, como os que vivi no ano passado, tento entender o que posso aprender com aquilo e agradeço por ter sido como foi. A espiritualidade também me ajuda muito. Tento viver o que precisa ser vivido e agradecer à vida". A maternidade, um capítulo que transformou sua vida, também ganhou destaque na conversa. Muitas mulheres dizem que sempre quiseram ser mães. Eu não era assim. Era toda espevitada e, quando criança, só dizia que queria trabalhar na televisão. Desde os seis anos falo isso. Então, a maternidade era um sonho distante. Quando engravidei da Zoe, eu sonhava, sim, mas não foi planejado. Agora, meu casamento com o Nicolas veio numa fase em que, ao mesmo tempo em que a maternidade tinha me transformado, parecia que eu tinha virado só mãe. Precisei reaprender a ser mulher e a cuidar de mim”. E enquanto concilia a vida pessoal com a profissional, Sabrina Sato se firma cada vez mais como um nome de peso no mercado publicitário. Sua autenticidade e carisma a transformam em uma das queridinhas das marcas, seja como garota-propaganda em campanhas grandiosas ou através de post em redes sociais.

Janja não tinha “direito de fala”

O Palácio do Planalto ainda faz uma caça às bruxas para tentar identificar quem vazou o vexame de Janja na reunião ‘confidencial’ (era um jantar entre os dois presidentes, suas esposas e alguns ministros da China), cobrando de Xi Jinping atitude de censura ao TikTok. A plataforma é considerada orgulho dos chineses e é a empresa mais valiosa do país. O problema básico, contudo, é que Janja não tinha o “direito de fala” em encontros desse tipo: só os presidentes falam. E ela ainda se queixou (diante dos demais convidados de olhos ‘arregalados’ – força de expressão) do algoritmo que “favoreceria a direita” no TikTok. Mais tarde, assunto já vazado e ganhando espaço na mídia, Lula disse que “tudo foi obra dele”, tentando inocentar sua mulher inoportuna ou mais do que isso. A turma de Haddad e também gente de outros ministérios espalham que o traíra foi mesmo Rui Costa (Casa Civil), o que irritou mais ainda o presidente petista.

“Deu para trás”

Áudios recuperados na investigação sobre o plano do golpe revelam que o policial federal Wladimir Matos Soares falou em “matar meio mundo” para manter Jair Bolsonaro no poder. Ele está preso desde novembro de 2024. O agente também disse fazer parte de “uma equipe de operações especiais armada com poder de fogo elevada e pronta para empurrar pela frente”. E em outro trecho: “Esperamos apenas o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído pelo Exército”.

Bodas de prata profissional

A cantora Wanessa Camargo está comemorando 25 anos de carreira. E para celebrar essa jornada incrível, ela preparou um projeto especial: uma revisita emocionante aos seus maiores sucessos. Para marcar essa data especial, a cantora reuniu pessoas queridas como a irmã Camila e os amigos como Tiago Abravanel e a Yasmim Brunet, cuja amizade nasceu no Big Brother Brasil e floresceu para além das câmeras. Aos 42 anos, Wanessa também mostrou uma nova perspectiva sobre os ciclos da vida e os relacionamentos e aproveita para desmentir os rumores de uma nova reconciliação com Dado Dolabella. “Antes eu tinha muita dor quando terminava relacionamentos. Parecia que meu mundo caía. Hoje vivo o luto quando o ciclo termina, mas não vou ficar sofrendo, me arrastando e nem correndo atrás de namorado. A maturidade trouxe esse amor-próprio que é lindo. Quando você encontra isso, você não se coloca mais em certos lugares”.

À salvo

O ex-ministro Gilberto Carvalho, petista ligado à Igreja Católica (ele é secretário do Ministério do Trabalho), diz que a eleição de Leão XIV, “salvou” a instituição da direita internacional “que queria eleger uma pessoa retrógada, aposta à Francisco”. Carvalho não sabe, contudo, como ficará os direitos LGBT, ‘casamentos’ entre pessoas do mesmo sexo, participação maior de mulheres na Igreja e outros assuntos. E diz que Leão XIV “não tem o mesmo carisma de Francisco”.

Pedido de defesa

A pedido de defesa do ex-ministro de Lula, Juscelino Filho, deputado pelo Maranhão, o ministro do Supremo, Flávio Dino, ex-governador do Estado, suspendeu a ação no qual Juscelino responde por desvio de recursos públicos, fraude em licitações, corrupção e organização criminosa. Motivo: o réu deve ter acesso à íntegra das provas. Há menos de um mês, ele adotou entendimento oposto, negando a Jair Bolsonaro acesso à íntegra das provas no caso do suposto “golpe”. Dino suspendeu prazos de ação contra Juscelino, que foi ministro de Comunicações de Lula enquanto Dino era ministro da Justiça de Lula.



PÉROLA

“Mujica era um ser superior. Passou 14 anos no cárcere e conseguiu sair para liberdade sem nenhum ódio das pessoas que o aprisionaram e que o torturaram”,

de Lula, no enterro do ex-presidente do Uruguai.

Pensando

O MDB também estuda o lançamento de um candidato do partido às eleições presidenciais em 2026. Há muita conversa nesse terreno e muitos pré-candidatos caso Jair Bolsonaro realmente não dispute e até Lula pode recuar em cima da hora. Então emedebistas mais veteranos começam a conversar sobre a possibilidade de Michel Temer, ex-presidente, disputar o Planalto. Anteriormente, Temer já foi cotado para sair para o Senado e não topou. Amigos chegados dizem que, agora, ele “está pensando”.

Auditorias

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil solicitou auditorias em aposentadorias e pensões em todos os estados e municípios. A recomendação ocorre diante da fraude bilionária em benefícios do INSS. Mais: a deputada federal Rosângela Moro pediu ao MPF que investigue a Dataprev por omissão na proteção de dados de beneficiários. Segundo o TCU, houve vazamento de 400 senhas de acesso a sistemas da empresa, o que pode ter facilitado as fraudes.

Dificuldade

Mais de dois anos e meio após a posse de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o PT ainda enfrenta dificuldades na oposição do governo de São Paulo, deixando Lula sem lastro no maior colégio eleitoral do país. Desde que assumiu o mandato, Tarcísio conseguiu tirar do papel algumas de suas principais promessas de campanha – da privatização da Sabesp à criação das escolas-cívico militares (sem falar no túnel São Paulo-Guarujá) – sem encontrar grande resistência da Alesp, onde sua aprovação é mantida acima de 40%.

Dois minutos

A violência do trânsito no Brasil fez disparar o número de pessoas por serviços de emergência do SUS. Apenas em 2024, 228 mil vítimas de veículos automotores e bicicletas acabaram internadas em serviços hospitalares públicos. O total dos hospitalizados em unidades do SUS no ano passado é 45% superior aos 157,6 mil casos em 2015. O crescimento na década supera a frota de veículos no país de 90,6 milhões de unidades registradas em 2015 para 124 milhões no ano passado.

Em família

As mudanças na grade do SBT anunciadas por Daniela Beyruti (não são tão grandes assim), que trouxeram de volta Luiz Bacci e Christina Rocha, sobrou também para a viúva de Silvio Santos, Íris Abravanel, que irá para a geladeira após o fim de ‘A caverna encantada’, novela infantil original do canal – e de autoria dela. Ela quer descansar e pensar em novos folhetins. ‘A caverna encantada’, aliás, será remanejada para a faixa das 13h45.

Outro de luxo

A incorporadora Even detalhou quanto movimentou na venda do imóvel que abrigará o hotel de luxo Faena na capital paulista. A transação deve movimentar R$ 420 milhões. O negócio foi arrematado pela família Malzoni, tradicional investidora no setor imobiliário paulista e o fundo de investidores de 370 participações que tem como sócios as filhas e o genro de Nelson Tanure. O projeto está em obras na Avenida Rebouças, perto do Shopping Eldorado.

Mistura Fina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assinalou, na semana passada, que uma condenação por tentativa de golpe encerraria sua carreira política. “Se eu for condenado, acabou. Até pela minha idade”. Bolsonaro completou 70 anos em março deste ano. Os crimes atribuídos a ele pela Procuradoria-Geral da República totalizaram 43 anos de prisão, mas o empo máximo de cumprimento efetivo é de 40 anos.

Ante o temor de uma sentença, o ex-capitão tenta atrasar ao máximo o desenrolar da ação penal que pode levá-lo à prisão. Sua defesa pediu ao Supremo, por exemplo, para cancelar depoimentos marcados para segunda, sob alegação de que ainda não teve acesso a todo o material produzido pela investigação. Além do risco de ser preso Jair Bolsonaro está inelegível por suas condenações no TSE.

Analistas acham que a conversa de Lula e Janja com Xi Jinging resgata um fantasma petista: a tentativa de controlar as mídias. O presidente dispara um alerta na oposição e na sociedade civil, porque mistura o debate sobre o avanço da legislação com os desejos de censura.

O futebol no Brasil ainda não é grande negócio em comparação com outros países, mas os salários pagos são dignos de altos postos em grandes empresas. O novo técnico da seleção brasileira de futebol masculina, Carlo Ancelotti, que comandava o Real Madrid, aceitou o convite da CBF por um salário mensal de R$ 5 milhões, praticamente igual ao de Milton Maluly Filho, CEO do Itaú Unibanco.

A Shopee vai construir mais dois centros de distribuição no Brasil ainda este ano. O investimento passará de R$100 milhões. Um ficará no Nordeste, onde já existem duas unidades de armazenamento, na Bahia e Pernambuco. Hoje, a Shopee tem 12 centros logísticos em oito estados, além de 150 hubs de primeira e última milha. Uma das obsessões da Shopee no Brasil é aumentar o volume de remessas no sistema “Chega hoje”.

In – Inverno: calças de suede

Out – Inverno: calças capri