"[A Petrobras] é um espelho da irresponsabilidade do atual governo"

Marco Aurélio: ‘sucesso’ subiu à cabeça do STF

Em entrevista ao podcast do Diário do Poder, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello criticou o avanço da Corte sobre as prerrogativas de outros Poderes: “talvez o ‘sucesso’, para mim entre aspas, tenha subido à cabeça. Atuam integrantes do Supremo como se não houvesse em si outros Poderes”, afirmou. “Não é bom, não se avança culturalmente assim”. Referindo-se aos ministros, ele disse que “é preciso que cada qual perceba a envergadura da cadeira”.

Posição ‘extremista’

Aposentado em 2021, o ministro definiu liberdade de expressão como “medula da Constituição e do Estado Democrático de Direito”.

Sem recurso

“Depois que o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer”, lembrou Marco Aurélio, “e isso gera uma responsabilidade maior”.

Falta temperança

Para Marco Aurélio, são necessárias no STF pessoas que atuem “com temperança, com fidelidade de propósito”.

Apenas um exemplo

Marco Aurélio citou o julgamento de pessoas sem foro privilegiado no STF. “Eu não compreendo essa competência”, disse, inconformado.

Governador faz 6ª viagem ao exterior em 14 meses

Além de viajar ao exterior como gente grande, lembrando a farra dos passeios internacionais de Lula (PT) por conta do pagador de impostos, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ainda leva comitivas numerosas. Na companhia de dois assessores, o desembargador Hilo de Almeida, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, integra o tour pela Índia, Singapura e Austrália, a sexta viagem de Fonteles em 14 meses. Enquanto ele flana, quem governa é seu vice Themistocles Filho.

Dúvida na província

A oposição não espera que o Tribunal de Contas do Piauí apure gastos do governador: ele viaja com Kennedy Barros, presidente do Corte.

É preciso explicar

O pagador de impostos também merece saber o que faz no passeio do governador o desembargador federal do Trabalho Arnaldo Boson Paes,

Duas semanas por aí

A excursão comandada pelo governador é daquelas de fazer inveja aos que viajam pagando as próprias contas: iniciada no dia 8, vai até dia 21.

Me engana que eu gosto

O deputado Evair de Mello (PP-ES) acusa o governo de pagar R$23 milhões a um Ipri, da onipresente FSB, para fazer pesquisas que enganam Lula, fazendo-o acreditar é que aprovação o que é reprovação.

Festa de arromba

O festão de aniversário do ministro Luis Roberto Barroso, presidente do STF, teve direito a show de cerca de 2 horas da baiana Daniela Mercury. Finalmente um show da ativista sem vaias, nem boicote de público.

Quem avisa...

Uma das lições de vida do ministro Marco Aurélio, durante entrevista ao podcast do Diário do Poder: “a interferência de Poderes é bumerangue, quando você joga, volta”, disse, sobre invasões de competência do STF.

Denúncia internacional

Nesta terça (12), os deputados Marcel van Hattem, Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, e o jornalista Paulo Figueiredo denunciam abusos do Judiciário no Brasil a parlamentares americanos no Capitólio (EUA).

Nova experiência

Rodolfo Nogueira (PL-MS) protocolou na Comissão de Segurança da Câmara requerimento de convocação de Ricardo Lewandowski (Justiça) para explicar a fuga dos detentos do presídio federal de Mossoró (RN).

‘Forçação’ de golpe

“Nunca houve tentativa de golpe”, garante o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). “O que existe de fato é uma farsa, uma forçação de barra de parte da mídia e da turma de Lula para tentar incriminar Bolsonaro”.

Na mesma semana

Não chamou atenção das manchetes a decisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de diminuir de 1,8% para 1,5% a previsão de crescimento para o PIB do Brasil, em 2024. Lula prometeu mais de 3%.

Pedido com carinho

Marco Feliciano (PL-SP) defendeu a demissão da ministra da Saúde, Nísia Trindade. “Todos os dias constrange o governo”, disse o deputado, que até citou o presidente Lula e recomendou: “demita a socióloga”.

Pensando bem...

...governo que está no azul não apressa imposto de renda.

PODER SEM PUDOR

Manhas do Malvadeza

O jornalista Luiz Cláudio Cunha entrevistava ACM, então governador da Bahia, para um perfil na revista Playboy que ganharia um título magnífico, inspirado no filme do baiano em Glauber Rocha: “Deus e o Diabo na terra do Sol”. O almoço estava no final quando o telefone tocou. Era Clóvis Rossi, da Folha. ACM não queria deixar de atender, tampouco falar. Ele já havia parado de comer, mas meteu uma garfada na boca e pegou o telefone: “Aô, bubo bem?”, disse, de boca cheia. Constrangido, Rossi se desculpou pela interrupção do almoço e desligou.