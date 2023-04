A presidência dos ímpios

Cláudio Humberto

Deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) avalia os 100 dias do governo Lula

Bolsa de R$21.400 de Janja é sonho da ‘burguesia’

Em cem dias de poder, a primeira-dama Janja já mostrou não haver resistido aos encantos do mercado de luxo, tanto quanto a “burguesia” que a esquerda ataca. Na visita oficial a Washington, Janja posou com o marido e o casal Biden exibindo uma bolsa da marca Celine, uma das mais ambicionadas por madames de todo o mundo. Vendida no site da grife de luxo por R$21.400, tem forro de camurça e acabamento em prata. A expectativa é de que ela não repita o acessório na visita à China.

Um belo presente

Se Janja ganhou a bolsa do maridão, Lula comprometeu quase todos os R$23.453,43 do seu salário líquido de presidente.

Nada a declarar

Questionada, a assessoria de Janja não explicou a origem ou se a bolsa foi incorporada ao patrimônio público, caso tenha sido mimo de terceiros.

Uma blusa, 2 mínimos

A primeira-dama deu uma pista de que não economiza no luxo: a camisa de seda que usou para entrevista ao Fantástico custa R$2.580 na loja.

Posse de luxo

A grife que vestiu Janja, na posse de Lula, tem preços distantes da maioria dos brasileiros: ali, um vestido chega a custar mais de R$7 mil.

Defesa de Torres ainda não teve acesso a laudo

Um dos pontos do pedido de liberdade do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a perícia na chamada “minuta” que pretenderia anular as eleições de 2022, ainda é um mistério. A defesa não teve acesso ao laudo, segundo relatam os advogados de Torres no pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda assim, a imprensa já revelou que apenas três digitais foram identificadas: as de Torres e de dois policiais.

Panfletado

A defesa aponta desdobramentos, como o fato de autoridades terem revelado à Polícia Federal que receberam o mesmo tipo de rascunho.

Um detalhe

A simples existência do documento não pode impedir a liberdade do ex-ministro, que não apresenta ameaça a investigações, diz o pedido.

Já passou

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi preso após os atos de 8 de janeiro para, segundo a decisão, não interferir nas investigações.

Briga societária pode acabar

A briga entre a J&F, de Joesley e Wesley Batista, e a Paper Excellence pode ter desfecho nesta quarta (12) no Tribunal de Justiça de SP. O caso se arrasta há 5 anos. Os Batista venderam a Eldorado Celulose à Paper e se arrependeram. Para não entregar a empresa, inventam diversas histórias, mas não convencem nem tribunais e nem a opinião pública.

Burro na sombra

Agora como membro do conselho da Itaipu-Binacional, o ministro Rui Costa (Casa Civil) está longe do aperto: terá salário de quase R$70 mil. A boquinha garante R$27 mil, que não contam para o teto constitucional.

Cena do crime

A oposição prepara um livro sobre os 100 dias do governo Lula. O título é “De volta à cena do crime – O retorno do PT ao Planalto”. Seu autor é o deputado federal Tenente Coronel Zucco (Rep-RS).

Marca ‘histórica’

Apesar fanfarronice desta segunda (10), o 100º dia do novo governo petista é neste 11 de abril, marcado pela viagem de Lula à China para compensar o bolo aplicado em Xi Jiping no mês passado.

Explica, ministro

Flávio Dino (Justiça) vai à Comissão de Segurança da Câmara, nesta terça (11), para explicar sua curiosa visita - sem esquema de segurança - ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, área controlada pelo tráfico.

Polícia política

O jornal New York Post revelou que o FBI, a Polícia Federal dos EUA, monitora na internet o termo “red pill” (pílula vermelha), que tem origem no filme Matrix e é usado como metáfora jocosa sobre “verdades ocultas” politicamente incorretas associadas ao lado conservador da política.

Tô fora

Descendente da família imperial brasileira, Pedro Tiago de Orleans e Bragança pulou fora do comando do PRTB. Era terceiro vice-presidente nacional do partido na gestão de Julio Fidelix, que abandonou o posto.

Crime premeditado

No Brasil onde o rabo abana o cachorro, o MST convocou para esta terça-feira uma coletiva para detalhar sobre o “Abril Vermelho”, mês que deve ser marcado por criminosas invasões de terra.

Pensando bem...

...slogan roubado é quase reincidência criminal.

PODER SEM PUDOR

O retrato de Che

Ao quebrar um silêncio de 40 anos, a ex-primeira dama Maria Teresa Goulart revelou que, apesar de suas ligações com a esquerda, o maridão Jango detestava uma foto dela ao lado de Che Guevara, afixada na porta do quarto. Goulart sentia ciúmes da foto: “Mas, para quw isso? Toda vez que entro nesse quarto tem esse homem aqui… Você não tem juízo?” A fotografia ficou na Granja do Torto, após o golpe de 1964.