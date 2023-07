“A quem interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto. Um jumento – por que não dizer assim?”,

de JAIR BOLSONARO // em discurso na filiação do vereador Fernando Holiday ao PL.

Novo estudo da revista cientifica The Lancet informa que, em menos de 30 anos, os casos de diabetes vão mais do que dobrar, saindo de 529 milhões de pessoas para 1,3 bilhão em todo o mundo. É uma doença silenciosa.

Mais: muitas vezes só é detectada quando o quadro é irreversível. Número médio de perda de anos de vida saudável por causa da doença é de 33,2 anos (quando diagnosticada aos 10 anos). Diabetes pode ser do tipo 1 (tratada com insulina) e tipo 2 (não comer doces).

Costa vs. Tebet

Simone Tebet (Planejamento) levou a Fernando Haddad (Fazenda) uma pesquisa do Ipea apontando uma alíquota de 28% para o IVA (Imposto de Valor Agregado) e quem ficou mais incomodado foi Rui Costa (Casa Civil) que abriu guerra contra a ministra do Planejamento. O estudo crava a futura alíquota do novo tributo como a mais alta do mundo. Haddad veio a público dizendo que falta à pesquisa o impacto sobre sonegação, evasão, gastos tributários e outras questões. Costa continua irritado: lembra que já disse que nada de novo deve ser anunciado “sem que tenha passado pela Casa Civil”.

OUTRO LADO

Com essa novela envolvendo estudo do Ipea sobre o IVA (Imposto de Valor Agregado) em 28%, o mais alto do mundo, que Simone Tebet mostrou para Fernando Haddad provocando a ira de Rui Costa (reclamou a ministros e demais figuras da cúpula do governo), só aumentou o número dos que não suportam o titular da Casa Civil. Alexandre Padilha (Relações Institucionais) voltou a se queixar que Costa não recebe parlamentares, nem quer saber de articulação. E no caso de Simone, havia um antecedente: na única reunião que ela teve com Lula, há dias, a ministra mostrou ao presidente o estudo do Ipea, avisando que entregaria a Haddad.

De fora

O episódio da vaia que tomou num evento do PL quando assumiu que era a favor da reforma tributária, fez com que o governador Tarcísio de Freitas decidisse não participar mais de quaisquer eventos sobre situações do país. Quer participar apenas de encontros voltados especificamente ao estado de São Paulo. E também não quer dar margem para que pensem que ele esteja pensando numa candidatura ao Planalto. Por outro lado, quer ouvir mais advertências de alguns assessores: há dias, a maioria foi contra a mudança da cracolândia para o bairro de Bom Retiro. Deu no que deu e Tarcísio teve de recuar.

MOVIMENTOS BRUSCOS

Ainda os novos prognósticos sobre a queda da Selic: nada de movimentos bruscos que deem margem a segundas interpretações além das declarações e atas que estão na cartilha do banco. Na fixação da Selic, vale a decisão de cada um dos nove diretores do colegiado do Copom. Todos os votos têm o mesmo peso, todos os diretores são indemissíveis, todos aprovados pelo Congresso. Quase não há divergências nas reuniões do Copom na fase de Roberto Campos Neto. O boletim Focus insiste numa Selic de 12% em dezembro.

Procura-se

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está empenhada em encontrar um cargo no governo para o ex-presidente de Itaipu Jorge Samek. Agora, quer emplacar Samek na diretoria da ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), holding onde estão penduradas a própria Itaipu Binacional e a Eletronuclear. Na transição, Samek estava cotado para voltar à presidência de Itaipu, contudo, perdeu para Ênio Verri, curiosamente indicado pela mesma Gleisi. Janja poderia ajudar a emplacar Samek: as duas são amicíssimas. Foi Gleisi que, em 2019, conseguiu um emprego para Janja em Itaipu.

Sem novelas, por enquanto

A atriz Isis Valverde, 36 anos, está morando nos Estados Unidos, onde pretende ficar pelo menos até o final do ano. Sem contrato com nenhuma emissora, contou que decidiu passar um tempo no exterior, para fazer novos cursos de interpretação e aperfeiçoar seu inglês. Isis contou que vai aproveitar o máximo e que no momento não tem intenção de fazer novelas. “Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes”. Mas engana-se quem pensa que ela está parada. Isis tem muitos trabalhos agendados. “Tenho alguns projetos, que são só para o ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado. ‘Ângela’, que está concorrendo no prêmio de Gramado, vai estrear daqui há pouquinho. E vou gravar duas séries”. Isis ainda está enchendo seu cofrinho com campanhas publicitárias. Entre tantas, uma para marca gaúcha Lez a Lez, Água Doce Praia e acaba de posar para grife italiana Miu Miu. Mais: ela também está dividindo seu tempo com o filho e seu namorado Marcus Buaiz (ex-Wanessa Camargo) que fica na ponte aérea entre Brasil-EUA.



Ninguém acredita

Valdemar Costa Neto, dono do PL, agora espalha nova versão sobre a guerra de Jair Bolsonaro para impedir a aprovação da reforma tributária na Câmara. Garante que o ex-presidente cometeu “um erro de comunicação” e que “não se explicou bem”. Para Valdemar, o Capitão apenas discordava de algumas mudanças no texto. “No PL, todos são favoráveis à reforma tributária”. Do seu lado, o ex-presidente continua literalmente contra a reforma. Valdemar ainda acentua que tem muita gente nova no partido “e a dissidência é normal”. Traduzindo: não quer mais expulsar ninguém que tenha votado a favor das mudanças. Na prática, teme que a dissidência de 20 encolha a bancada (é a maior) de 99 parlamentares do PL. Mesmo reforçando a versão do “erro”, Valdemar Costa Neto também garante que, no partido, a palavra final é do ex-presidente. “Temos de preservar o Bolsonaro, porque ele é uma máquina de votos e o partido vive disso”. No domingo passado (23) o Capitão voltou a se posicionar contra a aprovação da reforma tributárias. Nas redes sociais, ele disse que a sobretaxação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, determinada no projeto, pode levar à inflação, ao desemprego e o desabastecimento da economia.

Uma nova versão

Estreia hoje nos cinemas uma nova versão do livro de Dom Casmurro (Machado de Assis), Capitu e o Capítulo, com direção de Júlio Bressane. Nos papeis principais Mariana Ximenes como Capitu (à esquerda) e Vladimir Brichta (meio) como Bentinho. A história é um retrato da personalidade complexa de Capitu em meio às filosofias de Bentinho e o amor dele por ela, onde poderá ser desvendado (ou não) uma das maiores curiosidades da literatura: Capitu traiu ou não traiu?. A pré-estreia do filme no Rio, na terça-feira (25) reuniu diversas personalidades além dos protagonistas, Alessandra Negrini, Debora Olivieri, Adriana Esteves (à direita), entre outros.



Cabo eleitoral

Jair Bolsonaro tenta se manter em evidência porque sabe que a eleição municipal é no ano que vem e pretende influir o máximo que der. Esta semana, esteve na Câmara Municipal de São Paulo para a filiação no PL do vereador Fernando Holiday (ex-MDB) que deve disputar sua reeleição em 2024 e um mandato federal em 2026, com apoio de Bolsonaro. À propósito: no Rio, o ex-candidato a vice-presidente Braga Netto e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello são pré-candidatos a prefeito. Falta definição do PL – e de Bolsonaro.



Nada de bengala

O presidente Lula está vendo suas dores aumentarem e agora já fala em cirurgia da osteoartrite no quadril para outubro. A infiltração feita no Sírio-Libanês há poucos dias não conseguiu atenuar as dores e ele começou a mancar, especialmente longe de lugares públicos. Um de seus assessores sugeriu o uso de uma bengala para atenuar a dor, mas Lula não quis saber. Acha que passa “uma imagem de fragilidade”. Já tem alguns remédios contra dores e planeja fazer fisioterapia, recomendada por outros amigos médicos.

Calor mortal

Em Phoenix, no Arizona (EUA), apenas para se ter uma ideia da sauna em que se transformou metade do planeta, fez mais de 43,3 graus centigrados por 19 dias seguidos. A Europa e a China estão torrando. Agora, estudo publicado pela revista Nature Medicine, diz que no ano passado, morreram mais de 66 mil pessoas no verão europeu. No verão de 2003, foram mais de 70 mil, quase 15 mil na França, a maioria idosos. Em todos os países atingidos, houve quebra de safras. Até fora do verão, Argentina e outros vizinhos vivem a pior seca em 60 ou 70 anos.

ENTENDE OU NÃO

Em sua campanha e até depois de eleito, Jair Bolsonaro vivia repetindo que “não entendia nada de economia” e elegia Paulo Guedes como seu “posto Ipiranga”. Lula nunca adotou postura semelhante, até ao contrário vive dando palpites na área no lugar de Fernando Haddad, titular da Fazenda. Nesses dias, tropeçou no terreno: celebrou como obra do governo a queda da inflação. Nem desconfiou e tampouco alguém tratou de avisá-lo que é a taxa Selic a 13,75% que derruba a inflação.



MISTURA FINA

LULA já disse que “quem oferece cargos é o governo, não é o partido que escolhe”. A prática sugere que é meia verdade, nessa lógica presidencial de composição ministerial. Hoje, o presidente não procura candidatos com perfil para a vaga a ser ocupada. Precisa mesmo é encontrar espaço para ministros que já foram escolhidos pelos partidos. Nomes do PP e do Republicanos já foram indicados para a Esplanada, ainda não sabem que pastas assumirão e os partidos avisam que não estão dispostos a aceitar quaisquer cargos.

NO primeiro semestre as exportações superaram as importações em R$ 45 bilhões, um superávit de 31,5% maior que o da primeira metade de 2022. Está em curso um fortalecimento adicional das contas externas do país, num momento em que o cenário global é complexo, com juros elevados nos países desenvolvidos e atividade econômica sem dinamismo. Em 2019, o salto ficou em US$ 35 bilhões, nos 12 meses até junho deste ano, atingiu US$ 72 bilhões.

A MINISTRA Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) aposta que, mesmo que sua pasta esteja entre as cobiçadas pelo Centrão, deverá permanecer onde está por uma série de fatores. Diz que é mulher, negra, nordestina e presidente de um partido (PCdoB) mais fiel a Lula. A comunidade cientifica tem dado sinais de que torce pela sua permanência na Pasta. Grupo de nomes respeitados estaria preparando um abaixo-assinado. Detalhe: Lula estaria procurando outro lugar para ela.

O PLANALTO pediu à Polícia Federal uma varredura no gabinete (é uma sala e uma antessala) da primeira-dama Janja da Silva e outros ministérios que funcionam na sede da Presidência da República. Nada de novo: o procedimento é feito de praxe por agentes da PF desde a época do governo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, que abrigava grupos de trabalho do atual governo, antes da posse de Lula. Funcionam no Palácio do Planalto os ministérios da Casa Civil e Relações Institucionais, além do GSI.

A BOLÍVIA tem feito sondagens junto ao governo brasileiro: quer saber se o Brasil tem interesse em participar da construção de uma fábrica de amônia e ureia na região de Cochabamba. Os dois insumos são fertilizantes nitrogenados – a independência do lá de cá do nitrogênio é de 95,7% da demanda interna. O governo do presidente Luiz Arce mira na Petrobras, especialmente porque a estatal já sinalizou seu retorno ao setor de fertilizantes. Hoje, o Brasil importa 85% do fertilizante que consome.

A ATRIZ Maitê Proença enviou à Justiça de São Paulo a planilha informando ter direito a receber R$ 254 mil pelos meses em que as pensões às quais tem direito não foram pagas. Ela recebeu, por anos, pensões por morte deixadas por sua mãe e seu pai. Em 2010, a Previdência estadual investigou se atriz teria uma relação estável, o que anularia o benefício. Anos depois, a Justiça reconheceu o direito de Maitê.