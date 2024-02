"A retirada do sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes e as manifestações da PF",

Ainda a “Abin paralela”: a Polícia Federal sustenta que o esquema de espionagem ilegal teria sido encoberto pela Abin de Lula. Agora, cinco diretores da agência, incluindo o número 2, Alessandro Moretti, acusado de atuar para barrar as investigações, foram demitidos.



MAIS: Moretti nega, mas há diversos documentos que provam o contrário. Em outubro, o número 3 da Abin, Paulo Mauricio Fortunato, já havia sido injetado quando agentes da PF encontraram US$ 171 mil em dinheiro vivo num cofre de sua casa. É Lula que repete: “A gente nunca está seguro”.

In – Drinques com ube (pigmento natural do inhame roxo)

Out – Drinques com missô (pasta fermentada de soja com sal e koji)



Novos desafios



A atriz e escritora Julianne Moore, 63 anos, está na capa da Harper's Bazaar UK e W Magazine. Nas duas publicações o assunto é o mesmo o seu novo filme May December que no Brasil ganhou o nome de Segredos de um Escândalo. O longa inspirado em uma história real conta a vida de Gracie (Julianne Moore), e seu marido Joe (Charles Melton), 23 anos mais novo que ela. O relacionamento dos dois começou quando Joe ainda tinha 13 anos e ela 36, causando um escândalo nos jornais. Depois um tempo na prisão e vinte anos depois ainda juntos o casal vive uma vida tranquila. No entanto, suas rotinas viram de cabeça para baixo quando a atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) vem estudar Gracie para um papel no cinema. Ao ser questionada sobre que papel gostaria de fazer Julianne brinca. “Ocorre-me que nunca interpretei nenhum tipo de monstro ou criatura e estou curiosa sobre isso. Como é isso? Como você cria essa identidade? Como você sabe quem eles são? Você os torna humanos? Você os torna 'outros'?". O outro trabalho que deve estrear em abril na plataforma de streaming Star é a série Mary & George, onde ela interpreta Mary Villiers, condessa de Buckingham que planeja assumir o trono através de seu filho George (Nicholas Galitzine). Mais seletiva na escolha dos trabalhos mesmo com os filhos grandes fala: “Eu não quero ficar longe por meses do meu marido. Quero estar com minha família, quero ver minhas amigas e quero fazer um trabalho diferenciado, interessante e atraente e ser capaz de apoiar eu mesma. A vida é muito curta, e eu não quero jogá-la fora em uma coisa só, sabe? Eu realmente quero ter tudo isso”.

Carluxo com um pé no PL



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não vê a hora de Carlos Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente deixar mesmo o partido e se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto, de seu pai de seus irmãos. Tarcísio reclama que todas as vezes que se publicam algo envolvendo o “pitbull” do Capitão na chamada “Abin paralela” seu nome sempre aparece ligado ao Republicanos. Marcos Pereira, presidente da legenda, diz que Carlos “está de saída do partido”. Já Valdemar Costa Neto, especialmente se o 02 ganhe maior capital político entre os conservadores, mantém sua intenção de abrigar Carlos nas fileiras do PL e até quer lhe dar o cargo de presidente do diretório da sigla no Rio de Janeiro. Lá, ele coordena a candidatura de Alexandre Ramagem à prefeitura carioca e é alvo das denúncias da “Abin paralela”.

Família reunida



Jair Bolsonaro quer ver Carluxo no PL porque acha que a família reunida num partido dá ao clã maior força. Seu filho não se entusiasma muito: ele tem algumas diferenças com Valdemar Costa Neto e não gostaria que ele palpitasse na candidatura de Alexandre Ramagem. Na largada do mandato de Bolsonaro, ele queria que o filho assumisse a Secretaria de Comunicação (Secom). Ninguém gostou da ideia e o Capitão recuou. E Carluxo não é muito ligado a partidos. Ficou famoso um discurso dele como vereador, na época: “Não falo em nome do Partido Progressista. Falo em nome do Partido do Papai Bolsonaro”.



Dias de descanso



A Depois de um início de ano puxado com os shows Ensaios da Anitta, pelo país, em 9 lugares diferentes onde se apresentou com figurinos para homenagear as escolas de samba e se preparando para novos shows a partir de sábado (em Curitiba) a cantora, apresentadora e empresária Anitta aproveita para descansar. O mês de fevereiro será intenso com seu bloco de carnaval, entre São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Aliás na capital carioca ela também encara o desafio de ser a musa do ‘camarote n.1’. Mais: em entrevista ao Fantástico disse que sua meta neste ano é ser feliz: “Eu estipulei pra mim que esse ano eu vou viver o ano mais feliz de toda a minha vida. Pode dar tudo errado, mas eu vou estar feliz”.



Quer ajuda

O ex-ministro da Saúde, médico cardiologista e obediente figura de Bolsonaro, Marcelo Queiroga é candidato à prefeitura de João Pessoa, sob as bênçãos de Jair Bolsonaro e integrantes do PL. Nesses dias, esteve com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, pedindo ajuda para sua campanha. Traduzindo: Queiroga quer apoio financeiro do partido e combinar uma visita de Bolsonaro a João Pessoa para impulsionar sua campanha.

Brasil às escuras

O Brasil, hoje, é um canteiro de obras às escuras. Ninguém sabe nem mesmo a quantidade de construções paralisadas no país. O número mais recente, a partir de um levantamento do TCU, aponta 8,6 mil empreendimentos parados, de um total de 21 mil projetos que contam com recursos federais. Significa dizer que 41% das obras públicas estão suspensas – em 2020, esse índice era de 29%. Ao todo, essas intervenções já consumiram mais de R$ 8,2 bilhões apenas em dinheiro da União. Hoje, é dinheiro a fundo perdido. O segmento mais atingido é o da educação: são mais de 3,5 mil projetos parados. No ano passado, Lula lançou um Pacto Nacional pela Retomada de Obras – e não aconteceu nada.



“A retirada do sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes e as manifestações da PF nos dão a entender que o avanço das investigações aponta para a existência de um esquema ilegal de espionagem”,

de MARCOS CEPIK // novo número 2 da Abin.



OLHO NA FUNASA

Com a volta do recesso parlamentar, Arthur Lira, presidente da Câmara, deverá aumentar a pressão sobre o governo para nomeações na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que está sob o comando interino de Alexandre Ribeiro Motta desde julho de 2023 (indicação de Rui Costa). O PP de Lira quer garantir indicações de comando e superintendências (26). No ano passado, o orçamento da Funasa foi de R$ 2,9 bilhões. Também estão na disputa, Republicanos, União Brasil e PSD, que já tem certo controle da fundação.



Troca de comando



A sucessão na ENBpar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacionais) controladora de Itaipu Binacional e Eletronuclear, promete ser quente. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, quer emplacar Jorge Samek na presidência. Ele já comandou a própria Itaipu por 14 anos, durante os governos Lula 1, Lula 2 e Dilma Rousseff. As empresas do setor privado querem manter Luiz Fernando Peirolli Santos, ex-Light e também ex-Furnas (seu mandato expirou no início de janeiro), mas ele segue no cargo até 30 de abril, data da assembleia geral que pode reconduzi-lo ao cargo ou eleger novo presidente.

PASSADO CONDENA

Depois de participar da novela que tentava colocar Guido Mantega na presidência da Vale, o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) trabalha pela indicação de Bruno Eustáquio, ex-secretário-executivo da pasta de Minas e Energia e também da Infraestrutura, para uma diretoria da Empresa de Pesquisa Energética. É um prêmio de consolação. Silveira já tentou emplacar Eustáquio por duas vezes na Secretaria Executiva do Ministério. Fracassou: Eustáquio sofre resistência porque ocupou cargos nas pastas de Minas e Energia e na equipe de Tarcísio de Freitas no governo de Jair Bolsonaro.



Também aulas

O clã Bolsonaro acaba de lançar um curso sobre valores conservadores e mandou mensagens para eventuais interessados. “A perseguição não nos fará desistir”. E convoca seguidores para participar mais intensamente da Ação Conservadora, “desenvolvida para os que desejam participar do processo de resgate do Brasil”. Por enquanto, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e o mesmo Carlos, vereador no Rio e candidato à reeleição, estão dando aulas online, que custam R$ 297. O senador Flávio Bolsonaro preferiu não dar aulas.

MAIS FELIZES

Um levantamento feito pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA baseado no baixo grau de estresse, possibilidade de movimentação física que contribuem para promover um alto nível de satisfação apontou quais são as profissões com maior grau de felicidade e foi publicado no jornal The Washington Post. São elas: fonoaudiólogo, design gráfico, dentista, corretor imobiliário, desenvolvedor de software, enfermeiro, fisioterapeuta, bombeiro e médico assistente. A pesquisa também mostra o outro lado, as profissões mais estressantes. Entre tantas estão: atendente de polícia, de emergência e bombeiro, operador de telemarketing, jornalista, enfermeiro de pronto-socorro, cirurgião, piloto, copiloto de avião, policiais e profissionais de segurança e professores.

MISTURA FINA



NO bloco dos Três Poderes, quem mais usou jatinhos da FAB no ano passado foi Arthur Lira, presidente da Câmara. nada menos do que 135 vezes sendo 35 delas rumo a Maceió, sua cidade natal. Em segundo, está Valdez Góes, titular da Integração e Desenvolvimento Regional, com 99 voos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aparece em seguida, com 97 decolagens e Belo Horizonte foi o destino em 22 ocasiões. Flávio Dino (94) e Fernando Haddad (93) vem na sequência.

O PT está aproveitando o escândalo da agência de arapongagem para fritar o ministro Rui Costa (Casa Civil), patrocinador de Luiz Fernando Corrêa no comando da Abin. No dia em que resolveu demitir diretores da Abin, Corrêa estava na lista, mas foi salvo por intervenção de Rui Costa em cima da hora (Lula já achava que deveria afastar seu “grande amigo” Corrêa). O Planalto já tem quem substitua Corrêa: é Ricardo Capelli, ligado ao PSB e a Dino, que não suporta Rui Costa.

DEVIDO a verdadeiras matanças entre Rio, São Paulo e mais recentemente, Bahia, o governo resolveu adiar o lançamento de uma campanha publicitária que terá a segurança como tema. O mote é “Brasil unido contra o crime” e destacará ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas nas fronteiras, portos e aeroportos contra o crime organizado e milícias. Há quem aposte que os números que o governo apresentará não conseguirão convencer o brasileiro.

BRASIL e Angola negociam parceria para desenvolvimento e plantio de sementes geneticamente modificadas, a partir da soja. Acordos de cooperação entre os dois países foram assinados em 2023 durante a visita de Lula a Luanda. O projeto passa pela Embrapa, com fornecimento de tecnologia. A estatal já tem papel importante nas relações entre Brasil e Angola, no desenvolvimento da genética avícola. Recentemente, a Embrapa enviou a Luanda um carregamento de quatro mil pintinhos.

AS homenagens ao falecido embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, no Itamaraty, foram marcadas por falas surpreendentes. O que mais se ouviu foram ataques a Jair Bolsonaro. O presidente Lula estava lá: Samuel tinha mais que admiração por ele. Sobre o caixão permanecia a carteirinha de filiação ao PT de Guimarães. Como número 2 do Itamaraty, ele criou a “escolinha do Samuel” com diplomatas sabatinados sobre livros que eram obrigados a ler.

