O governo está avisando que a concessão de reajuste salarial linear para os servidores públicos em 2024 seria “uma medida imprudente”, considerando o cenário fiscal restritivo, por isso o aumento não foi considerado no Projeto de Lei Orçamentária Anual.



Mais: a avaliação consta da mensagem presidencial que acompanha o texto – e desagradou o funcionalismo que pressiona por novo reajuste. O impacto de eventual reajuste geral de 1% significaria acréscimo de R$ 3,46 bilhões à folha de pagamento.

Lula não quer saber de Dias Toffoli, mas o ministro do STF é incansável. Além de dizer que a prisão de Lula foi “um dos maiores erros judiciais da História do Brasil”, chamou a Lava Jato de “Pau de arara do século XXI” (com letras maiúsculas) e disse que ela promoveu “uma verdadeira tortura psicológica” para obter ‘provas’ contra inocentes.

Nos vídeos de delação premiada, Emilio Odebrecht chega a não esconder o sorriso quando diz que os petistas estavam com “boca de crocodilo” ou ao contar que esteve com Lula no Planalto para conversar sobre o sítio de Atibaia.

TOFFOLI DE FORA

Depois de uma disputa marcada por duelos de padrinhos nos bastidores, Lula indicou os desembargadores Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Teodoro Santos, do TJ do Ceará, para as duas vagas em aberto no Tribunal de Justiça. E tratou de deixar de lado o apadrinhado pelo ministro do STF, Dias Toffoli, o desembargador Carlos von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também contava com apoio do Prerrogativas, grupo de advogados ligados ao PT e ao próprio presidente.

Mais um

Michelle Bolsonaro está gostando de aparecer no YouTube em mini vídeos, numa tentativa de alavancar mais sua imagem pelo país via redes sociais. No último, defende que não gastou nenhuma fortuna na compra de móveis para o Alvorada no governo de seu marido e que até levou lençóis, travesseiro e colchas de sua casa no Rio de Janeiro (hoje desocupada e em reforma, provavelmente para alugar). E sugere que se apure quanto Janja (não cita seu nome) gastou nos novos móveis do Alvorada, até mesmo com uma CPI.

NOME MICRO

Márcio França não gosta do nome do novo ministério que cairá no seu colo, da Micro e Pequena Empresa. Outros socialistas chegam a ironizar: “Ministério que começa com nome pequeno”. A alternativa tem sido Ministério da Pequena e Média Empresa, o que França também não gosta.

Agora, o próprio Lula está pensando em batizar como Ministério do Empreendedorismo, o que também não quer dizer muita coisa. Ao contrário: é vago demais. Por enquanto o Planalto ainda não tem ideia de quanto será o orçamento do novo ministério.

Excesso

Em recuperação judicial, com dívida superior a R$ 2 bilhões, a 123 milhas procura um comprador para sua controladora Hotmilhas. Quer mais é se livrar do excesso do peso, ou seja, os custos da operação de que fazer exatamente caixa.

A 123 milhas tem um único ativo de algum valor: sua base de usuários, com mais de meio milhão de cadastrados. Hotmilhas é hoje um ativo depreciado, peça na crise que afeta as plataformas de compra e venda de milhagem.

E também tem seus enroscos como os créditos em balanço contra outras empresas controladoras pelos irmãos Ramiro Júlio e Augusto Madureira, donos da 123 milhas.

Dando a receita

Muitas mulheres sonham em ser parecidas com a super modelo Gisele Bündchen. Só que nem todas estão dispostas a seguir a disciplina dela.

E a ubermodel resolveu dar uma forcinha. Apesar do lançamento ser somente em março do ano que vem, Gisele acaba de divulgar seu novo projeto, um livro de receitas batizado de Nourish (em português nutrir).

A publicação contará com 100 receitas acessíveis baseadas em ingredientes do dia a dia e no qual Bündchen escolhe proteínas magras e saudáveis, vegetais ricos em nutrientes, sem glúten e que contam com alimentos alternativos como farinha de amêndoa, óleo de abacate e tâmaras.

Só que abre uma exceção com uma receita que prepara para a noite da pizza que faz para os filhos. O livro ainda traz dicas de como minimizar desperdícios, planejar e com orientações de como criar uma rotina repleta de intenções positivas, alimentos nutritivos e gratidão para apoiar um estilo de vida saudável.

“As pessoas sempre me perguntam o que eu como e o que faço para ficar em forma. Sou apaixonada por comida e ela é vital para um estilo de vida saudável. Em Nourish, compartilho as receitas simples, nutritivas e deliciosas da minha família, bem como alguns rituais de autocuidado que me ajudam muito na minha vida, especialmente com a vida corrida de mãe e profissional!”.

O livro está disponível para pré-venda na Amazon por R$173,89. Enquanto o livro não chega de fato as prateleiras, Gisele posa para capa e recheio da Elle francesa.

Cada um no seu quadrado

A cena registrada no palanque principal do desfile de Sete de Setembro em Brasília foi parar na primeira página dos jornais: Lula pega na mão do almirante Marcos Sampaio Ortega (Marinha), puxa a do general Tomás Ribeiro (Exército) enquanto a do brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) se aproxima e segura as outras. A mão do ministro José Múcio (Defesa) vem no final.

Uma ação do Comandante Supremo das Forças Armadas não pode ser recusada pelos ministro militares, só que eles não sorriram para o fotógrafo, como Lula e Múcio.

Ou seja: essa foi uma tentativa de união que não fez a cabeça dos comandantes. Se pudessem reclamavam com a música Cada um no seu quadrado – que é o que eles querem, com todo respeito.

Múcio sorri pela saia justa do momento, conhece Lula. Traduzindo: os chefes militares ainda não querem comer picanha e beber cerveja com o petista.

Aumentando a temperatura

A grife de joias norte-americana Tiffany promoveu um evento na última quarta-feira (6) para apresentar o “Diamonds & Wonders”, uma experiência imersiva, destacando o artesanato incomparável e a rica herança da marca, onde os gemólogos da marca selecionaram todos os diamantes e pedras preciosas que foram exibidos em salas inspiradas na natureza.

O evento contou com a presença de clientes VIPs e influenciadores da América Latina. Entre tantos convidados estava a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que posou ao lado de Antonela Roccuzzo, modelo, influenciadora e mulher do craque argentino Leonel Messi.

Depois da festa Giovanna fez a temperatura das redes sociais subir ao mostrar uma foto onde aparece de fio dental, tirada pelo marido Bruno Gagliasso, que também estava no evento. Na legenda: “Fim de festa, pelos olhos dele, @brunogagliasso”.

Aceno aos militares

No Sete de Setembro, além das mãos empilhadas, Lula quis fazer um aceno aos militares. Além do desfile e do show de caças da FAB, o governo organizou uma exposição no gramado da Esplanada dos Ministérios, com tendas de simulação de tiro, de voo e de exibição de maquinário (tanques velhos que soltam fumaça foram guardados).

E panfletos sobre a atuação das Forças em áreas como a saúde e proteção da Amazônia eram distribuídos a quem chegava. Era um esforço do Ministério da Defesa para levantar a imagem das Forças Armadas.

Grosseria

Até ministros mais chegados não conseguiram esconder seu descontentamento diante da maneira escolhida por Lula para demitir Ana Moser do Ministério do Esporte.

Não dedicou à respeitada atleta nem mesmo uma palavra de agradecimento e tampouco nem se deu o trabalho de alojá-la em outra posição porque sabia que Ana não aceitaria. A ex-ministra, de despedida, até disse que “deu tempo para fazer muitas coisas”.

Detalhe: Janja, que aconselha o marido em várias áreas, era contra a demissão de Ana Moser. Desta vez, Lula não lhe atendeu.

“Independente”

A nomeação de Silvio Costa Filho para Portos e Aeroportos também foi uma situação embaraçosa porque ele votou em Lula e tem amizades no PT.

Mesmo assim, o Republicanos disse, em nota, que “não fará parte do governo e seguirá atuando de forma independente”.

Os bispos querem negociar com Lula, mas não querem romper com Jair Bolsonaro. Em outro Sete de Setembro, há quatro anos, lembram os analistas, que Edir Macedo estava no camarote presidencial. Lula, do seu lado, tratou de escapar da foto com os novos ministros.

Quem posou no seu lugar foi Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

METRALHADORA

O PP conseguiu colocar André Fufuca no Ministério do Esporte, malgrado o presidente da legenda, Ciro Nogueira (ex-Casa Civil), reafirme que isso não signifique “participar ou apoiar o governo”.

E malgrado Paulo Pimenta (Secom) tenha estimado em 50 mil pessoas o público que compareceu ao Sete de Setembro em Brasília, Nogueira disse que “Lula desfilou para ninguém” e definiu as pessoas presentes de “companheirada de aluguel”. Emendando, fez a comparação: “O Sete de Setembro sem Jair Bolsonaro é como Fórmula Um sem Ayrton Senna”.

MISTURA FINA

A QUASE 1.600 quilômetros de Brasília, o Maranhão detém o maior número de cadeiras na CPMI de 8 de janeiro que apura a quebradeira na Capital Federal: são seis parlamentares do estado que é domicílio eleitoral do ministro Flávio Dino (Justiça). Palco do episódio, o Distrito Federal só tem dois parlamentares na Comissão – e um deles é suplente. Os seis do Maranhão tratam de segurar quaisquer investidas no próprio Flávio Dino.

NO Sete de Setembro de 2021, Jair Bolsonaro chamou ministro do STF, Alexandre de Moraes de “canalha” e agora é ele que vai decidir sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid que resolveu falar.

O eficaz ajudante de ordens do ex-presidente se viu diante da constatação de que o ex-chefe não hesitaria em jogar tudo em suas costas, o que já fez com outros companheiros de governo. O potencial da delação é considerado pelos analistas “mais do que explosivo”.

NA reta final de seu mandato e em busca de recondução, o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem intensificado as divulgações de suas ações em temas caros ao atual governo. Cabe ao presidente Lula definir se vai reconduzi-lo ou optar por outro nome para o cargo.

O segundo biênio de Aras termina no dia 26. Aos mais chegados interlocutores, o PGR tem dito que gostaria de permanecer na função, embora saiba que, hoje, o nome favorito é o do atual vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet.

O EX-presidente Jair Bolsonaro percebeu, segundo os analistas, a rápida erosão de sua base, tanto que, sem ter como mobilizá-la no Sete de Setembro, preferiu recorrer ao truque de pedir para os cidadãos não irem às ruas.

Nas cidades onde aconteceram desfiles comemorativos da data, os eventos tiveram bom público. Nas ruas, realmente havia poucas pessoas que provavelmente não apareceriam porque era feriado. Mesmo assim, o Capitão comemorou a ‘obediência’ de seus seguidores.

O GOVERNADOR de São Paulo Tarcísio de Freitas, que ainda não decidiu se sai ou não do Republicanos, tem um projeto especial para o Trem Intercidades, um dos maiores do estado e recém-integrado ao Novo PAC.

Ele e seus assessores estão negociando com o governo árabe a entrada da Saudi Arabia Railways na disputa pela construção e gestão da linha ferroviária.

O assunto tem sido conversado diretamente com o ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih. Orçada em mais de R$ 12 bilhões, a linha de 101 km de extensão, prevê a ligação São Paulo-Campinas, atendendo outras oito cidades.

