"A suprema corte, a cada dia, ultrapassa limites e isso é perigoso"

Correios ignoraram proibição e transportam lítio

As investigações sobre o incêndio no avião da Total Cargo, mês passado no Aeroporto de Guarulhos, aproximam-se de Fabiano da Silva Santos, presidente dos Correios, que, à revelia de proibição da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), deu uma canetada e liberou o transporte aéreo de uma carga perigosa: bateria de lítio. Este tipo de transporte é proibido desde 2016 pela Anac. A coluna obteve despachos de Fabiano com autorização, prorrogação e, três dias após o incêndio, sua revogação.

No sigilo

A Anac informou que os Correios podem transportar “malas postais sigilosas” e que está apurando eventuais “descumprimentos” de regras.

A quem interessa

As investigações apuram o interesse de Fabiano na liberação do transporte e se o despacho atende a pedidos de clientes amigos.

Tudo suspeito

Na Câmara já há solicitações de investigação, CPI e oitiva de ministros. Evair de Melo (PP-ES), autor dos pedidos, acha tudo muito suspeito.

Culpa dos outros

Dizem os Correios que a decisão tem base em parecer da Diretoria de Negócios e que o aval do transporte, claro, iniciou em gestões passadas.

Vale dos vereadores de São Paulo supera o BPC

Sem o menor constrangimento, vereadores de São Paulo engordaram seus salários em mais R$1.859 a título de “vale-alimentação”, um tapa na cara do pagador de impostos e principalmente de quem, por exemplo, cuja sobrevivência depende do Benefício de Prestação Continuada (BPC), hoje bem abaixo disso, R$1.412. O BPC entrou na linha de tiro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez jus à alcunha de “Malddad” ao propor corte que é pura crueldade com os necessitados.

Um extra

Em São Paulo, até agora, o “vale-alimentação” era pago apenas a servidores da Câmara Municipal, até os vereadores crescerem o olho.

Abriram a porteira

Mês passado, os vereadores paulistanos jogaram a austeridade no lixo: em 25 segundos, aumentaram 37% o próprio salário.

Santo penduricalho

Com esse penduricalho, os vereadores aumentaram seus ganhos mensais para R$26 mil mensais, a partir de janeiro.

Cada vez pior

De julho pra cá, o percentual de quem acha que o governo Lula está pior que os anteriores subiu de 39 para 41. Quem acha que está melhor foi na contramão, desceu de 40 para 35. Os dados são da Quaest.

Fazendo vergonha

Arlindo Chinaglia (PT-SP), ex-presidente da Câmara, foi o único contra revogar a condecoração de Lula ao “carniceiro de Damasco” Bashar al-Assad, com grande-colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Só perfumaria

Quase sem o que fazer como vice-presidente, já que Lula não deixou a cadeira mesmo na UTI, Geraldo Alckmin tem “missão” prevista para esta quinta (12): conduzir a reunião do Conselhão, que nunca dá em nada.

Milei manda bem

Enquanto a inflação por aqui dispara, pressiona a Selic e o dólar, na vizinha Argentina do libertário Javier Milei a história é outra. Em um ano de governo, o índice caiu de 25,5% para 2,4%.

Bem lembrado

Nikolas Ferreira (PL-MG) lembrou a ideia do ministro Luiz Marinho (Trabalho) de “chamar os Correios”, caso o Uber abandone o Brasil: “muita coisa mudou de lá pra cá”, anotou o deputado.

Esse buraco diminui

Voltou a viralizar notícia de setembro publicada pela ONU, que celebra nova redução do buraco na camada de ozônio (lembram dele?). A previsão é de fechamento até 2040 e recuperação total até 2066.

Nem vem

O PSD na Câmara cobra uma pasta mais poderosa, mas não quer nem saber da Secom de Paulo Pimenta, que já bebe só café frio no Planalto. Ninguém quer o carimbo de batedor de bumbo do governo.

Ditadores, nunca

Para Lucas Redecker (PSDB-RS), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que cassou a comenda de Lula ao ditador Bashar al-Assad, a medida tem “enorme simbolismo internacional, pois o Brasil não deveria conceder comenda alguma para ditador, seja quem for”.

Pensando bem...

...até o buraco na camada de ozônio está diminuindo. Já o buraco nas contas do governo Lula....

PODER SEM PUDOR

Filé-mignon jeitoso

Político, no interior, às vezes vira juiz de paz, delegado e até conselheiro matrimonial. Certa vez, o deputado Péricles Rolim, da região de Sorocaba (SP), precisou levar um papo sério com um compadre que se enrolou com uma loura e estava prestes a largar a mulher e o filho. “Tá fazendo besteira, compadre...” O home não tinha jeito: “Ah, deputado, o senhor já viu vira-lata com filé-mignon na boca? É isso que tá acontecendo comigo...”