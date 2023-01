"A troca foi muito rápida, mas nós tínhamos que fazer o que foi feito"

O livro do príncipe Harry, que deve embolsar mais de US$ 100 milhões pela obra, é o maior lançamento já feito em janeiro em todo o mundo. São quase dois milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e 50 mil no Brasil.

Mais: o livro entrou para o Guinness Book de não ficção mais vendido de todos os tempos, vendeu 1,43 milhão de cópias no primeiro dia. A edição nacional de O que sobra (tradução livre) é da Objetiva, do grupo Cia. Das Letras.



Novos rounds

Depois de trocar o comando do Exército com apenas três semanas de governo, o presidente Lula já está preparado para enfrentar novos rounds de atritos com os militares nos próximos meses. Aliados do petista, diante dos envolvimentos de militares na quebradeira de 8 de janeiro, defendem mais mudança em postos de comando nas Forças Armadas (seria também uma forma de agir entre militares sem e de menor patente, em grande volume entre bolsonaristas). Além disso, em fevereiro, acontece a promoção de generais para o Alto Comando do Exército e o Planalto se preocupa com a ascensão de oficiais ligados ao bolsonarismo.

À DISTÂNCIA

Nas conversas entre os empresários que resolveram socorrer Jair Bolsonaro em Orlando e o interlocutor do ex-presidente, Valdemar Costa Neto, alguns sugeriram que o ex-chefe do governo reiniciasse suas lives à distância, para manter seus seguidores. Poderia até ter a seu lado alguma figura conhecida (e apoiadora dele) que estivesse passando por Orlando. As lives seriam gravadas (os empresários pagariam o equipamento), com apoio do filho Carlos. Bolsonaro ainda não se entusiasmou.

Motivo 1

O ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda havia dito que necessitaria de “um impedimento legal” para que o tenente-coronel Mauro Cid não assumisse o comando do 1º Batalhão de Ações de Comandos, de Goiânia (foi nomeado no dia 30 de dezembro do ano passado e era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro). Aí, logo surgiu um dos “impedimentos” de Cid: ele estava indiciado em inquérito pela PM por ter participado de uma live em que documentos foram revelados por Bolsonaro – e foi ele mesmo que preparou os documentos para o ex-presidente apresentar.

MOTIVO 2

Outro motivo para transferir Cid: há outra investigação de caráter sigiloso, para analisar indícios de que ele coordenava os gastos do cartão corporativo de Jair Bolsonaro, fazendo uma espécie de “rachadinha” com os recursos, favorecendo inclusive à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela foi acusada de pagar com recursos do cartão corporativo o cartão de crédito que usava com nome de uma amiga. Militares mais lúcidos, diante dos dois motivos, acham ser suficiente para que a nomeação de Cid seja barrada.

Teste de convivência

No pacote de medidas que os primeiros 100 dias de gestão que o ministro Renan Filho (Transportes) pretende anunciar, uma deve ser o compromisso de duplicar a BR-101, no trecho que corta o Nordeste. O projeto vai exigir muita conversa com sua colega Sônia Guajajara (Povos Indígenas) porque as obras de ampliação cortariam as terras de diversas etnias. Será o primeiro teste de convivência no governo sobre interesses indígenas e de outros grupos.

Mulheres inspiradoras

Com mais de 7 anos de carreira, Phabullo Rodrigues da Silva, ou melhor, Pabllo Vittar, 29 anos, se prepara para lançar seu 5º álbum. Duas músicas já foram lançadas no ano passado: Descontrolada, com a participação de MC Carol, e Ameianoite com Gloria Groove. Há alguns dias ela postou em suas redes sociais, um pequeno vídeo e na legenda “A Nova Era chegou, vem comigo?”, sem falar mais nada. Capa da revista Claudia a drag queen contou que sua mãe e suas irmãs são suas fontes inspiradoras: “Fui uma criança criada por uma mulher, sozinha, com duas irmãs.

Eu não conheço nada mais inspirador. As pessoas têm tanto medo do feminino que quando um homem coloca feminilidade em si, elas querem diminuir. Óbvio que eu amo ser homem, sou um menino gay, drag, mas a minha força vem do lado feminino”. Seu maior desejo é que haja mais liberdade para a expressão, sem haver retaliação por suas opções na vida. “Estou mais livre para experimentar musicalidades que nunca tinha trabalhado. É muito bom quando você começa a entender o propósito: eu faço música para as pessoas ficarem felizes”

Conferências de Bolsonaro

Com dinheiro curto em sua estada em Orlando e sem o cartão corporativo à mão para gastar, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a Valdemar Costa Neto, dono do PL, um adiantamento do salário de R$ 39 mil que receberá na condição de “presidente honorário” do partido. Valdemar recusou, alegando falta de dinheiro em caixa por conta da multa de R$ 22 milhões impostas à legenda pelo TSE. Disse, contudo, que iria recorrer a empresários bolsonaristas em busca de doações para reforçar o orçamento de Bolsonaro. Alguns (sem se identificarem) fizeram uma proposta, que o ex-presidente aceitou.

Terá de fazer 6 palestras a US$ 10 mil cada uma (o que significa mais de R$ 300 mil no total) sobre política e um livro a ser publicado. Os mais lúcidos que souberam do acordo acham que fazer palestras é a última coisa que Bolsonaro pensou em fazer na vida. Bolsonaro receberá logo uma parte do total a ser pago pelas palestras. Os empresários poderão fazer transferências via banco para Orlando, o que vai suavizar o aperto do ex-presidente. A casa onde ele, a mulher Michelle e a filha Laura estão hospedados na Flórida é uma generosidade do ex-lutador José Aldo. Há despesas de comida, cozinheira, lavanderia e transportes, só para começar. Não haverá recibos pedidos pelos empresários, o que fará o dinheiro entrar sem deduções de IR. Michelle também poderá fazer algumas compras e todos poderão ir à Disneyworld.

Sonhos realizados

O estilista italiano Giambattista Valli tinha um sonho: fazer um vestido de noiva diferenciado. E na Semana de Alta-Costura de Paris, simplesmente, fascinou ao fechar o desfile da grife com a criação. “A ideia é como uma noiva independente. Com uma atitude. Tipo uma princesa”. E a escolhida para brilhar junto com o estilista foi a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, que resumiu a sensação da responsabilidade: “Assistir a um desfile de moda internacional é sempre muito especial, mas desfilar na semana de Alta Costura é inesquecível. Me senti honrada com o convite e grata pela oportunidade. Tive o grande privilégio de poder trabalhar com a moda desde o início da minha carreira; amo e respiro esse universo, genuinamente. Fazer parte desse importante momento na história de uma grande maison francesa é um grande sonho realizado!”.

Volta adiada

Bolsonaro não está com pressa de voltar ao Brasil. O retorno deve ficar para fevereiro. Agora, estuda mudar seu visto para turismo, o que lhe garante mais seis meses nos Estados Unidos. Os aliados pressionam por sua volta, especialmente para apoiar a campanha de Rogério Marinho, ao Senado. Dentro do PL, seu partido, a estimativa é que Bolsonaro, quando voltar, assuma projetos para fortalecer a legenda. E quer viajar muito ao lado de Michelle Bolsonaro.

Procura-se

O governo Lula ainda procura uma posição executiva para Izabella Teixeira, que chegou a ser cogitada para o Meio Ambiente. Agora, uma das hipóteses é indicá-la como representante permanente do Brasil no Programa de Meio Ambiente da ONU. Acumularia a função com a cadeira no Conselho de Administração do BNDES. Assessores já pensaram para Izabella o comando do Ibama ou para o Conselho da Amazônia. Não dá: ela e a ministra Marina Silva falam línguas diferentes.

Sem balanços

O banco Safra, que tem cerca de R$ 2 bilhões a receber da Americanas, pediu na justiça suspensão da tramitação do processo de recuperação judicial da varejista. Seus advogados argumentam que seria necessária uma perícia nas reais condições financeiras da Americanas. E alegam que não foi cumprido um dos requisitos para a recuperação: a apresentação dos últimos balanços da varejista. Detalhe: por conservadorismo, o Safra já havia provisionado metade de sua exposição à Americanas no ano passado.

PATRIMÔNIO

Há alguns meses, chegava no Brasil dentro do avião de carga Beluga, um helicóptero modelo ACH160, com valor estimado de US$ 19,5 milhões (cerda de R$ 100 milhões), pertencente ao bilionário Carlos Alberto Sicupira, um dos principais acionistas da Americanas. Hoje, a aeronave já é um patrimônio mais valioso do que sua participação na rede varejista. Detalhe: quando Sicupira recebeu o helicóptero, a Americanas estava avaliada em cerca de R$ 11 bilhões.

MISTURA FINA

SEIS meses depois de ser eleito presidente, o cartão corporativo de Bolsonaro, já usado para comprar pastel de feira (e comer lá mesmo), foi também utilizado para comprar 6,3 kg de picanha maturada e; 15 kg de filé mignon sem cordão. As compras eram frequentes, às vezes mais do que uma vez por semana. No lugar do pastel, o ex-presidente abastecia a despensa de casa com picanha, filé mignon, camarão e bacalhau.

O GOVERNO de Alberto Fernández pediu a Lula um financiamento do BNDES (e o petista sinalizou possível apoio do banco) da ordem de US$ 700 milhões para construção de uma linha de gasoduto Nestor Kirchner, com cerca de 500km, entre Vaca Muerta, na Patagonia até a Provincia de Santa Fé, na região centro-leste. A partir daí, com outro aporte, o empreendimento traria o gás a Uruguaiana (RS) para em seguida abastecer Porto Alegre.

NA semana passada, com dirigentes sindicais, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, falou sobre a necessidade de investimentos internos na oferta de gás. Citou o gasoduto Rota 1 e Rota 2 na Petrobras (Rota 3 atrasou e tem previsão de entrada em operação em 2024), que levará o gás do pré-sal à costa brasileira, com alguns trechos passando pelo mar. E Alckmin defendeu a construção da Rota 4 e já conversou com o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) sobre a importância de investimentos em gasodutos.

ESTUDOS da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a covid-19 (incluindo fatores de home office e retorno ao trabalho presencial) desencadeou um aumento de 25% de ansiedade e depressão em todo mundo, deteriorando uma situação que já era grave. Segundo a OMS, em 2019, cerca de 1 bilhão de pessoas (15% da população em idade ativa) sofria de depressão. A pandemia deu lugar à crise de saúde mental e emocional que é invisível e não declarada.

A FABRICANTE de carrocerias de ônibus Marcopolo tem planos para se tornar a número um global do setor. A empresa já opera a segunda maior fábrica do mundo, na Índia, em associação coma a Tata (é o maior grupo empresarial privado na Índia e tem sido reconhecida como uma das mais respeitadas do mundo). O projeto é buscar mais parcerias estratégicas e financiamento. Aloizio Mercadante no BNDES inspira combustível para os planos da companhia. A Marcopolo quer ser “A JBS das carrocerias” (cada um escolhe a comparação que lhe convém).

BOLSONARISTA, a atriz Cássia Kiss, a Cidália de Travessia, virou objeto de discussões nas redes sociais por suas posições conservadoras (e ataques de artistas, em sua maioria, lulistas). Miguel Falabella disse que ela “mostrou seu lado monstruoso” e ela ganhou de alguns colegas de trabalho o apelido de “pastora louca”. A Globo havia decidido não renovar seu contrato devido à polêmica, mas acabou preferindo conservá-la na casa por mais dois anos (e com suposto salário de R$ 120 mil).