A Americanas fechou mais 25 lojas 3 em agosto: o mês teve o maior número de encerramento de unidades físicas desde o começo da crise. 88 pontos comerciais já tiveram suas atividades encerradas. Ao fim de agosto, eram 1.794 loja em funcionamento.

Mais: a varejista desligou 1.131 funcionários sendo 639 pedidos de demissão. O relatório final da CPI das Americanas isentou a antiga diretoria e os acionistas bilionários (Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles) pelo mega rombo. Houve fraude, mas não houve culpados (!).

IN: Água natural

OUT: Água Aromatizada

Cotada

Se o ministro Flávio Dino não for indicado ao Supremo, o PT vai insistir em assumir a Segurança Pública. Uma ala da sigla defende que a área seja separada da Justiça. E já há uma corrida atrás da eventual vaga. Além de Marco Aurélio de Carvalho (Prerrogativas) e Jorge Messias, advogado-geral da União (se não for escolhido para o STF prefere ficar na AGU, mas convite de presidente não se recusa). A grande novidade é a recém-operada das coronárias e presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann, também anda cotada para a Justiça. Ela é formada em Direito, mas nunca fez mestrado ou doutorado.

SÓ PENSA NISSO

Malgrado suas afirmações ao contrário, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Jair Bolsonaro, trabalha junto ao Planalto para ocupar as vice-presidências de Governo e de Negócios de Varejo da Caixa Econômica. Um dos nomes cotados é o de Marcelo Lopes da Ponte, que presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no final do mandato de Bolsonaro. Mais: Ciro também pensa em colocar um dos seus na presidência da Caixa. No caso, numa espécie de code share com Arthur Lira, presidente da Câmara.

Má repercussão

A Câmara de Porto Alegre havia aprovado, recentemente, a data dos atos golpistas em Brasília, em janeiro como “Dia do Patriota” (Bolsonaro derrotou Lula no Rio Grande do Sul nas eleições de 2022). Contudo, a repercussão foi mais do que negativa, sujeito a protestos e manifestações, o que provocou a revogação da “homenagem gaúcha”. Poucos dias depois, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT) disse que iria nomear uma avenida da cidade como “8 de janeiro, dia da vitória da democracia” – e já avisa que não recuará. Difícil será colocar todo o texto numa placa sinalizadora.

SEM ISENÇÃO

O Governo trabalha no Congresso para barrar projeto do senador Irajá Abreu (PSD-TO) que zera o IPI na venda de picapes para produtores rurais. A proposta, já aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tem na equipe econômica uma inimiga, não quer abrir mão da arrecadação. O caso beneficia, de um lado, a indústria automobilística, já aquinhoada de benefícios fiscais; de outro, o agronegócio, que paga pouco imposto. Em média, os veículos que seriam atingidos pela medida custam em torno de R$ 250 mil.

Longe da política

Antes do TSE excluir as Forças Armadas do grupo de entidades fiscalizadoras das próximas eleições, o presidente do Superior Tribunal Militar, Francisco Camelo, ofereceu um almoço para os ministros Luís Roberto Barroso, agora presidente do STF e Edson Fachin. A conversa na mesa era a despolitização das Forças Armadas. Camelo defendeu uma campanha ampla para unir o Brasil e Barroso se comprometeu a tentar buscar essa pacificação. Para quem tem memória curta: foi Barroso quem incluiu os militares na fiscalização das urnas em 2021.

Ajuda da jardinagem

A veterana e aplaudidíssima atriz londrina Helen Mirren, 78 anos, está na capa da revista digital norte- -americana DuJour. Entre suas revelações ela confessou que fora dos sets de filmagem adora jardinagem, que quando está em sua casa em Lake Tahoe, Reino Unido, canaliza parte de sua energia com a atividade.

“É meditativo. É um conhecimento enorme que não tenho e estou sempre tentando agregar. A beleza da natureza é tão fantástica. É maravilhoso ver crescer algo do qual você tirou uma muda. Meu marido adora árvores e eu adoro arbustos e flores. É uma divisão clássica de trabalho. É incrível ver as árvores que plantamos”.

E completou: “Acho que a jardinagem provavelmente me ajuda a ser uma atriz melhor. Isso meio que limpa seu cérebro. Você não pode ter um ego com um jardim. A planta simplesmente não cresce onde você deseja. É bom para um ator que as teias de aranha, o ego e a insegurança desapareçam um pouco."

Mais: Mirren também revelou que os dois últimos personagens que aceitou foi por causa do desafio de nunca ter feito coisa semelhante: na série 1923 disse que leu algumas biografias para interpretar a Clara Dutton uma das mulheres pioneiras no oeste americano, mas que aceitou mesmo por poder atuar ao lado de Harrison Ford.

Temporada de provocações

Enquanto pesquisa do PoderData revela que 28% dos brasileiros não aprovam a atuação de Janja e 22% acham sua atuação positiva (outros 74% só sabem que ela é a primeira-dama do país), Michelle Bolsonaro resolveu iniciar uma temporada de provocações contra a socióloga e conselheira ocasional de Lula.

Durante encontro do PL Mulher, em Fortaleza, a ex-primeira-dama disse que não quis ser uma “boneca de enfeite ou uma viajante turista” nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro, ironizando Janja que acompanha o chefe do Governo em suas viagens internacionais.

“Eu cheguei como primeira-dama e eu já sabia por que estava no meu coração. Eu falei: quero chegar para trabalhar. Mas isso é vocação que eu tenho, nem todo mundo tem”.

Ao mesmo tempo, outra pesquisa aponta preços das roupas de Janja (estilista Helô Rocha e Marca Neriage): vestidos, de R$ 1.036 a R$ 7.280 e casacos e quimonos de R$ 990 à R$ 4.880.

Dica para o calor

Além de atriz, Bruna Lombardi, também é escritora, apresentadora, roteirista, produtora, palestrante e ativista ambiental. Longe das TVs tem se dedicado ao site que busca o equilíbrio, mental e espiritual chamado ‘redefelicidade’. Com seus 71 anos, todos querem saber o segredo de sua jovialidade e sua boa física chama a atenção.

Dias desses fez a temperatura que já estava alta, subir mais ainda ao postar foto aparentemente nua escondida atrás de uma grande folha, brincou: “Sugestão de roupa para vestir nessa onda de dias de calor”. Mais: com todo esse vigor a atriz faz parte do time de embaixadoras da L’Occitane Brasil.

Contra Janja

O deputado Evair Vieira de Mello (PP-ES) abriu ofensiva contra a viagem da primeira-dama Janja ao Rio Grande do Sul. Acionou a Procuradoria-Geral da República para apuar a legalidade dela assumir a “agenda presidencial”. Paulo Pimenta, da Secom, justificou que a viagem era para que a primeira-dama pudesse “olhar de perto” a tragédia e “anunciar medidas” (não houve). Evair aponta crime previsto no artigo 328 do Código Penal. Pode render dois ano de reclusão e configurar “improbidade administrativa”. Caiu no colo de Elizeta Ramos, interina na chefia da PGR, depois da saída de Augusto Aras.

Cadê o motorista

A subprocuradora Elizeta Ramos, que substituiu Augusto Aras na PGR, chamou atenção durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público em dezembro de 2022, quando fez grande reclamação do serviço de transporte da repartição. Ela se queixou que, com o motorista em férias, foi obrigada “a chamar um Uber para chegar ao trabalho”. E emendou: “Perdi meu motorista por causa de férias. Não entendo bem a administração que dá três meses de férias”. Ela continua como interina de Aras na PGR – e o motorista voltou de férias.

Em exibição

A influencer e atriz Jade Picon, que trabalhou numa novela da Globo pela primeira vez e está esperando novo convite, fez uma aparição nas redes sociais depois de alguns dias de repouso devido à uma cirurgia plástica e causou alvoroço entre os internautas. Depois de colocar silicone surgiu mostrando um look ousado e recebeu elogios pela performance. Mas nem todos aplaudiram: acharam que não havia muita diferença na região antes do silicone. É que seus médicos não aconselharam volume maior por conta de sua baixa estatura.

EM CRISE

Os planos de saúde permanecem em crise e nada indica sua recuperação. Analistas acompanha a sinistralidade do setor que fechou o último semestre em 87%, o que significa que, a cada R$ 100 de receita, advinda das mensalidades R$ 87 foram canalizados ao pagamento de despesas. O número de beneficiário, hoje, é de 50,8 milhões, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o prejuízo operacional das operadoras acumulado em 12 meses no fim de junho foi de R$ 8,2 bilhões. A crise já alcança hospitais que reclamam dos atrasos nos pagamentos de serviços já prestados de cerca de R$ 2,3 bilhões.

MISTURA FINA

NO discurso de posse no STF, o novo presidente Luís Roberto Barroso mencionou a necessidade de “autocontenção” e, no dia seguinte, os ministros do Supremo apontaram “omissão legislativa” e fixaram prazo para o Congresso aprovar lei sobre licença-paternidade. A decisão provocou nova onda de indignação do Congresso. A decisão dos ministros é uma espécie de aviso prévio: se o Congresso não cumprir a determinação, os ministros vão legislar sobre o assunto.

OS tucanos têm hoje apenas dois senadores. Só tem direito à liderança partidos com pelo menos três senadores. Sem liderança, os tucanos perdem o privilegiado gabinete no salão azul, ao lado da presidência e do plenário. O local é visto como o Lago Azul (bairro nobre de Brasília) do Legislativo.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a estrela da campanha de propaganda de seu partido que está no ar, onde reforça o slogan da legenda: “Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil”. A propaganda entrou no ar dias depois do Republicanos entrar para o governo Lula, que representa o poder e as forças progressistas. Há semanas, quando o Republicanos negociava com o petista para participar de sua gestão, o mesmo Tarcísio garantia que caso sua sigla entrasse para o governo, “cairia fora”. Até agora, não caiu.

A HISTÓRICA Plaza de Mayo, no centro de Buenos Aires, onde multidões participam de manifestações, está diferente. Tornou-se uma vigília noturna silenciosa regular: a cada dia mais pessoas em situação de extrema pobreza permanece no local em busca de uma refeição quente. A Argentina luta contra uma inflação anual de 124%, o que está elevando os níveis de pobreza para mais de 40%.

A KAMAY Ventures tem reservados cerca de R$ 30 milhões para investimentos em startups no Brasil. há um aporte já engatilhado, que será anunciado até o final do mês. A cifra pode até parecer modesta para esse mercado, mas a Kamay vale mais por sua genealogia do que pelo número de suas transações. A gestora tem entre seus investidores a Coca-Cola Latin America e a multinacional de alimentos Arcor.

O DEPUTADO federal Ricardo Salles (PL-SP) voltou a demonstrar interesse em concorrer à prefeitura de São Paulo. O ex-ministro do Meio Ambiente reuniu-se, na semana passada, com Jair Bolsonaro, em Brasília. E ouviu incentivos para disputar o cargo no ano que vem. Os dois se encontraram na sede do PL. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, apoia a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), que não pretende usar mais o nome de Bolsonaro. Acha que a rejeição é maior do que os votos que poderia atrair. Salles, se não tiver apoio, cogita trocar de partido.

Colaboração: Paula Rodrigues

