"Abaixo de 50kg, pode mentir, agredir e posar de vítima"

Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizando respostas da deputada do PT que o agrediu

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

08/08/2025 - 07h00
Caos na Câmara reforça falta que Arthur Lira faz

A falta de talento e até de coragem de Hugo Motta (Rep-PB), durante a obstrução de opositores ao governo, comprovou a falta que faz a liderança de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara. Foi ele quem recebeu líderes no próprio gabinete e pavimentou a desobstrução, permitindo a abertura dos trabalhos. Lira demonstrou, no mano a mano, que conserva o prestígio de sempre entre os deputados de todos os lados. Motta não foi capaz de perceber que o protesto era contra ele.

 

Protesto claro

A prisão de Bolsonaro revoltou os parlamentares, mas o protesto era contra a omissão medrosa dos presidentes da Câmara e do Senado.

 

Deu trabalho

Mesmo com o esforço de Lira, a situação ainda se perdurou mais algumas horas. Não foi imediatamente resolvida por resistência do PL.

 

Resposta ao STF

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, bateu o pé por solução que envolvesse também o Senado e uma resposta a Moraes.

 

Reserva de Lira

Lira tenta não se envolver e nessas ocasiões escala Dr. Luizinho (PP-RJ), deputado de sua confiança e quase nomeado ministro da Saúde.

 

Nomeações viram pressão contra Alcolumbre

Caçador profissional de cargos no governo federal, quase como um pedágio para garantir alguma paz para Lula (PT) no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência de agências reguladoras. Caçador profissional de cargos, o senador sonha dia e noite com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP), e até mesmo a de Mineração (ANM).

 

Tem que validar

Para infortúnio do presidente do Senado, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura.

 

PL no comando

Quem preside o colegiado, portanto quem dita o que vai ou não ser pautado, é o senador Marcos Rogério (RO), do PL de Jair Bolsonaro.

 

Só interino

O interesse de Alcolumbre nas agências já desgastou a relação com o Planalto. Sem avançar em acordo, agências têm presidência interina.

 

Só piora

Não ajuda a desfazer a imagem de censor a demissão do fotógrafo de 63 anos que apenas fez o seu trabalho, flagrando o gesto obsceno de Alexandre de Moraes a torcedores que o vaiavam, no Itaquerão.

 

Irrecuperável

Ao invés de passar a mão no telefone e ligar para Donald Trump e desatar o nó do tarifaço, Lula gasta tempo conspirando com Índia e China, que fazem ouvidos moucos, para escantear os Estados Unidos.

 

Amigas

Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) visita nesta sexta (8) sua amiga pessoal e ex-primeira-dama Michelle. Celina não tem medo de demonstrar sempre seu apreço ao casal Bolsonaro.

 

Truculência

Sem controle dos deputados e para debelar a confusão na Câmara, Hugo Motta, presidente da Casa, deixou a polícia legislativa de sobreaviso para uma remoção forçada dos ocupantes.

 

Estranho silêncio

A OAB, que não para de passar vergonha, divulgou nota em maio contra “qualquer iniciativa externa de impor sanções a magistrados brasileiros”. Mas faz silêncio desde que a Lei Magnitsky foi aplicada.

 

Jogada reta

O anúncio de que a gigante Apple vai produzir 19 bilhões de chips nos EUA, com investimentos de US$600 bilhões, ocorre um dia após o governo Trump anunciar tarifa de 100% a semicondutores estrangeiros.

 

Cabe tudo

Levantamento do perfil especializado World of Statistics, a Constituição brasileira é a terceira mais longa do mundo, com 64.488 palavras, atrás de Índia e Nigéria. Mas deve ser, de longe, a mais desrespeitada.

 

E o roubo do INSS?

Ciro Nogueira (PP-PI) chamou atenção para a roubalheira bilionária de velhinhos do INSS, agora escanteada no noticiário da imprensa amiga. “Que dia vai ser instalada a CPMI?”, cobrou o senador.

 

Pensando bem…

…Magnitsky vai acabar virando verbo.

 

PODER SEM PUDOR

Sinceridade de político

Embaixador em Lisboa em 1985, o ex-chanceler Azeredo da Silveira convidou o senador FHC para almoço com diplomatas, no restaurante Mônaco, à beira mar. Lá pelas tantas, um deles perguntou àquele que anos depois seria presidente da República: “É verdade que o Senhor vai disputar a prefeitura de São Paulo?” Com um sorriso condescendente, FHC devolveu a pergunta: “Ô, meu filho, você acha que eu vou entrar numa fria de disputar uma eleição contra Jânio Quadros?” Entrou e perdeu.

Giba Um

"Vocês sabem muito bem que o projeto do atual presidente era tornar o Brasil comunista...

Cachaceiro sem-vergonha", de Michelle Bolsonaro, em discurso em Belém, sem citar o nome de Lula e garantindo que seu marido "não é golpista".

07/08/2025 00h05

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Como a Lei Magnitsky atinge, na área de imóveis, parentes até laranjas, o ministro Luís Roberto Barroso também se preocupa com o apartamento da família em Miami, na região de Key Biscayne. Tem 150 metros quadrados, está avaliado em US$ 4,1 milhões ((R$ 22 milhões)

Mais: o mega apartamento está em nome do filho Bernardo Barroso Van Brussel numa offshore. Foi comprado antes de Barroso ser ministro do Supremo em nome de Teresa Cristina, na época esposa do atual presidente da Corte (já falecida).

Brasil-China: irmãos

Lula disse aos magistrados do STF, no jantar da semana passada, que encarregou Rui Costa (Casa Civil) de acelerar todos os acordos com a China em análise ou de alguma forma pendentes no governo. Um auxiliar do presidente disse que "Brasil e China serão irmãos no que der". O Brasil também fará negócios com concorrentes de produtos dos americanos. Nesses dias, o país já acertou exportação de bovinos para o México. E à propósito de Rui Costa: ele anda sumido. Sua pasta é responsável por viabilizar a hospedagem na COP30. Com hotéis extorquindo visitantes, Costa escafedeu-se.

Apagão na segurança 1

Policiais civis do Pará, que vai sediar a COP30 dentro de 100 dias, enviaram ao governador Helder Barbalho (MDB) um relatório que adverte para a "situação alarmante" no interior. O ex-delegado-geral Walter Resende, que deixou o posto em abril passado, recebeu ao menos quatro ofícios do sindicato da categoria com alertas que envolvem até violação de direitos humanos e nada mudou até agora. Nas delegacias, carros velhos e estragados viraram depósito para dengue, leptospirose e chikungunya. Em Novo Progresso, uma presa estava há uma semana com homens, algemada no corredor da carceragem. O documento expõe até calote em diárias e abonos extras.

Apagão da segurança 2

O Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas sozinho. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Em Pacajá, a delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e caixa de água transformada em vaso sanitário. Em Anapu não tem nem xadrez para separar agentes dos presos. E em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos, com direito a abuso sexual contra um investigador.

Um para 1.214

Levantamento feito pelo Instituto República, especializado em dados e gestão de pessoas da administração pública, aponta que existem, em todo o Brasil, apenas 24 ginecologistas para atender as 29.137 detentas do país, o equivalente a uma médica para cada 1.214 pacientes. Nas 127 unidades dedicadas exclusivamente ao público feminino, 113 delas, ou 89%, não contam com nenhum profissional especializado para atender mulheres privadas de liberdade. O fenômeno se repete nas penitenciárias mistas: 86 das 89 delas não têm ginecologistas em suas dependências. Das 27 unidades federativas do Brasil, 19 não contam com ginecologistas entre seus médicos.

Dinheiro do tráfico

Investigações das polícias Federal e Civil de São Paulo e Rio e do Ministério Público descobriram que PCC e PV, as maiores facções do país, estão utilizando bancos digitais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Por apenas oito fintechs, cujas operações foram vasculhadas em mais de três mil páginas de inquérito, passaram nos últimos seis anos R$ 28,2 bilhões do crime organizado. Essas empresas dividem grandes quantias de dinheiro em transações de pequeno valor para fugir do radar das autoridades.

Giba Um

IA e a comida

Capa da revista Marie Claire, a chef, escritora, apresentadora e empresária Rita Lobo abre o coração para falar sobre o assunto que mais gosta: comida. Rita, que deixou a apresentação do “Cozinha Prática”, exibido pela GNT, após 12 anos, comenta sobre a interferência da Inteligência Artificial nos alimentos.  “A IA vai afetar todas as áreas da nossa vida. E poderá nos ajudar a planejar melhor a nossa alimentação. No momento, estou trabalhando com a pergunta ‘Como as novas tecnologias pode ajudar quem está disposto a cozinhar?’. A gente sabe os básicos: a IA pode deixar as refeições mais eficientes, considerando restrições alimentares ou mesmo referências, pode ajudar com uma lista de compras automatizada, com assistência culinária. Enfim, não é tecnologia para fazer comida de laboratório: é para mudar a rotina da casa”.  Rita agora se dedicará ao seu site, que não é só mais um site de receitas, ele cresceu e hoje também vende cursos de gastronomia e também funciona como editora de livros culinários. “Inicialmente, o ‘Panelinha’ se propôs a ser um site de receitas, que o público cunhou de receitas que funcionam. Funcionam porque são pensadas para quem não sabe cozinhar e porque a gente leva em consideração os ingredientes que se acham em todas as regiões do Brasil. À medida que o tempo foi passando, a gente entendeu que precisava diferenciar comida de verdade de ultraprocessados. Nos nossos conteúdos, a gente o tempo inteiro traz essas reflexões. Hoje o ‘Panelinha' está muito mais perto da saúde do que da gastronomia”.

Ministros do STF mais preocupados

Na semana passada, apenas seis ministros do STF foram ao jantar de Lula, em desagravo a Alexandre de Moraes, atingido pela Lei Global Magnitsky. Agora, os que foram e os que não foram estão preocupados diante da possibilidade de também serem sancionados, depois de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os mais tensos acreditam que Donald Trump poderá vir em cima deles. O presidente norte-americano aposta que todos juntos dividem a "governança" que persegue opositores. Também acham que Luís Roberto Barroso demorou para apresentar nota na defesa da Alta Corte. O ministro Edson Fachin que estava na reunião no Alvorada com Lula, presidirá o Supremo em setembro, numa cerimônia para a mais de mil convidados. Fachin também já tratou de defender o STF e contra a sanção em cima de Moraes. Se nada sair do roteiro, Fachin assumirá o tribunal com Bolsonaro e os réus do golpe já condenados e presos.

"Intimidação"

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, está preparando material para adotar medidas necessárias para defender a soberania brasileira e a Constituição. Messias repudiou o que classificou como "tentativa de intimidação" do Poder Judiciário brasileiro. Com referência a Alexandre de Moraes, manifesta solidariedade ao ministro chamando-o de "exemplo de magistrado" e motivo de orgulho ao Judiciário.

 

Giba Um

Uma super parceria

Já imaginou o que poderia acontecer em um encontro entre a sempre surpreendente cantora Lady Gaga e o diretor de cinema Tim Burton? Não precisa mais imaginar, esta parceria poderá ser vista e ouvida na nova temporada da série “Wandinha”, que estreia hoje na Netflix. Lady Gaga fará uma participação na atração como a professora lendária de Nevermore, Rosaline Rotwood. E não é só isso, a Mother Monster também terá uma música inédita “Dead Dance” na série. E a parceria não para por aí: Tim Burton também dirigiu um novo videoclipe da cantora na ilha das bonecas que fica nos canais de Xochimilco, no sul do centro da cidade do México e ganhou este nome por estar repleta de bonecas (ou parte delas) espalhadas por todos os locais. 

Giba Um

 Raramente revertida

A Lei Magnitsky, usada por Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas dois foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuam válidas por sete anos. A inclusão na lista é uma decisão do Executivo, via Departamento do Tesouro, sem aval do Judiciário ou do Congresso.

19 anos em cartaz

Clarice Niskier está de volta a São Paulo,com o espetáculo há 19 anos em cartaz "A alma imoral", escrito pelo rabino Nilton Bonder. O texto já foi apresentado por ela em pelo menos 25 cidades do país, atraindo 750 mil pessoas nas mais variadas plateias. Estará se apresentando agora em curta temporada no novo Teatro de Cultura Artística, reinaugurado no ano passado, depois de 16 anos fechado por conta de um incêndio. No ano que vem, voltará a São Paulo para nova temporada. Em boa parte do tempo, Clarice, 65 anos, exibe-se nua. Ela pensa em fazer nova montagem com coro e orquestra.

Nova acadêmica

Na próxima sexta-feira, dia 8, toma posse na Academia Brasileira de Letras, a jornalista Miriam Leitão, mineira de Caratinga e autora de 11 livros. Já fez as provas de seu fardão com a estilista Julia Parker e entre seus inúmeros prêmios, ganhou o "Maria Moors Cabot", da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Faz comentários no "Bom Dia, Brasil" e está inconformada com a demissão de Daniela Lima. Uma de suas recentes posturas: "Independência do Judiciário não pode ser negociada com tarifaço".

Mistura Fina

Como a prisão de Bolsonaro pode acabar batendo com o Sete de Setembro, o STF já montou um plano de segurança mais do que reforçado, no mesmo molde que o de 2022. Além de medidas internas, como o chamamento de mais agentes e equipes, o STF já intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, definindo ações.

A advogada Paula Zambelli, irmã mais nova de Carla Zambelli, reclama que ela foi abandonada pelo PL, desde a cassação de seu mandato até a prisão na Itália. "Eu não imaginava que a mulher mais votada dessa legislatura pudesse passar por essa situação, ser desconsiderada pelo próprio partido". Paula diz que a legenda não tem dado suporte financeiro nem jurídico para sua irmã. Detalhe: a irmã de Carla é simpatizante da esquerda e está preocupada com a saúde da deputada. 

O PL está avaliando lançar Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, como candidato ao Senado por São Paulo no ano que vem. Ele substituiria o sobrinho Eduardo, que está morando nos Estados Unidos e era favorito para a vaga, mas não deve disputar a eleição. Renato é candidato a deputado federal, mas poderá virar postulante a uma das duas vagas ao Senado, numa composição ao lado de Guilherme Derrite (PP), ainda secretário da Segurança de São Paulo.

Quando Trump considera Bolsonaro "um homem de bem", os anti-bolsonaristas lembram que, em 1999, quando já era deputado, o ex-presidente defendeu o fechamento do Congresso, disse que o Brasil só tem jeito com guerra civil, queria matar Fernando Henrique Cardoso e "a morte de uns 30 mil". Mais recentemente, em depoimento no STF, quando perguntado sobre os acampamentos de bolsonaristas perto dos quartéis, chamou seus admiradores de "malucos".

A CPMI do INSS deverá ser instalada ainda este mês no Congresso. Detalhe: o volume de senadores que podem ter problemas com as fraudes é tamanho que tudo está sendo preparado com muito cuidado para frear qualquer tipo de resultado que respingue nessa turma. Esse é o Brasil! Exceto, claro, se a coisa fugir do controle, o que quase sempre acontece numa CPMI. Alguns já preparam seus guarda-chuvas: vem aí um temporal de um tipo especial de material.


In - Livro: Você precisa de um gato
Out - Livro: Despertar ao amanhecer

 

Giba Um

"Ele quer governar o mundo, mas não vive sem o suco de laranja do Brasil",

de Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia ironizando Trump e considerando a nova rodada de tarifas "ilegal" e "politicamente desastrosa".

06/08/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A gestora de fortunas Holborn, sediada em Dubai, prepara-se para abrir um escritório em São Paulo até o início de 2026. Nas últimas semanas representantes da firma de investimentos vem mantendo contatos com bancos e fundos de venture capital no Brasil. 

Mais: o desembarque no país faz parte de uma estratégia de expansão global, por ora ainda bastante centrada na Ásia e na África, A maior parte do patrimônio sob gestão da Hellborn, na casa dos US$5 bilhões, vem de investidores ingleses e norte-americanos.

Hora da saudade

Num evento que marcou a reinserção da velha guarda do PT nas agendas da militância, com direito a saudações especiais e até "reparação de erros" a José Dirceu e Delúbio Soares Lula estava eufórico com os ‘cumpanheros’ de volta no 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília. O presidente que avisou que será candidato “se não estiver doente" ainda saudou João Vaccari Neto e o ex-presidente do partido. José Genoíno. O novo presidente da legenda é Edinho Silva, empossado no mesmo evento (outro veterano). Lula reforçou que "o importante, hoje, é fazer justiça a quem foi condenado" (Mensalão e Lava-Jato). A um pedido de Lula a cúpula estava vestida de verde, amarelo e azul.

Fiasco milionário

Além do fiasco, custou R$ 475 mil o passeio de oito senadores aos EUA, com a intenção de reverter ou adiar o tarifaço de Trump contra produtos brasileiros. Os brasileiros chegaram a Washington quando o Congresso norte-americano já estava em recesso. Nelsinho Trad (PSD-MG), proponente do tour, foi quem mais gastou, R$ 77.708,29. Só com passagens na classe executiva, R$ 42.456,84. A fatura ainda ficará mais salgada: o petista Jaques Wagner (BA), gastou R$ 25 mil em diárias e ainda não lançou o custo das passagens. Marcos Pontes (PL-SP), gastou R$ 28.597,41 e Rogério Carvalho (PTSE), R$ 73,3 mil e viajaram na econômica. 

Constrangedor

Ainda o tarifaço, analistas consideraram constrangedor o papelão do governo Lula no caso de tarifas de 50% incapaz de estabelecer qualquer tipo de negociação com governo dos EUA, segundo maior comprador de produtos brasileiros.  Lula e seus ministros não pararam de mentir, jurando que haveria uma “negociação” em curso com o Governo Trump. Se o setor privado não tivesse se mexido, o tarifaço de 50% teria sido geral. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Piggot, não comentou o encontro do chanceler Mauro Vieira com o chefe Marco Rubio. Resultado: zero.

Café e carne

Associação Nacional de Restaurantes (NRA, na sigla em inglês), principal entidade que representa o setor nos Estados Unidos, enviou carta ao representante do Comércio da Casa Branca, Jamieson Breer, expressando preocupação com o tarifaço de Trump sobre alimentos e bebidas importados. A entidade afirma que a imposição de tarifas a parceiros-chave como Brasil e União Europeia traria grandes desafios à cadeia de restaurantes norte-americanos, afetando custos e disponibilidade de café, carne bovina, vinhos e destilados europeus. A NRA representa mais de 500 mil restaurantes dos EUA.

Multa de US$ 8.9 bi

O maior banco da França, PNP Paribas, teve de pagar multa de US$ 8,9 bilhões, em 2014, por descumprir medidas impostas pela Lei Magnitsky, agora usada pelos EUA para sancionar o ministro Alexandre de Moraes. A punição do banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba, Sudão e Irã, países incluídos em listas de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2004 e 2012, totalizando US$ 30 bilhões. O PNB Paribas concordou em pagar a multa para evitar julgamento e foi proibido de realizar determinadas operações em dólar. E demitiu 13 funcionários envolvidos nas irregularidades.

Giba Um

Idade é só um número

Com mais de 30 anos de profissão a atriz Cláudia Abreu contou em entrevista a revista Ela que seu primeiro desafio na carreira foi aos 20 anos quando ela interpretou Hamlet na peça Um Certo Hamlet que lhe foi dado pelo diretor Antônio Abujamra lhe alertando que a diversidade de papeis lhe tornaria uma atriz interessante. Vivendo mais um papel polêmico a Filipa em Dona de Mim, uma mulher bipolar, diz que é muito importante como se apresenta o papel, porque é um assunto da vida real. “Conheço pessoas com essa condição e sei o quanto traz sofrimento para elas próprias. Afinal, não escolheram ser assim e, muitas vezes, são incompreendidas. É muito interessante trabalhar isso numa novela porque é um serviço. E, quando se trata de uma mulher, é logo colocada na caixinha de histérica. Mas, com ajuda terapêutica e medicamentosa, a pessoa pode ficar bem, de uma maneira viável, controlada, sem tanta agressividade e depressão”. Solteira desde 2022 após 25 anos de casada, ela garante que seu relacionamento com José Henrique Fonseca é muito bom. “Mantivemos uma relação ótima, somos superamigos e parceiros de vida. Você precisa ter essa inteligência para lidar com as transformações da idade, do corpo, das amizades. Acho pobre se agarrar a algo, com medo de mudança”.  Aos 54 anos mãe de 4 filhos (Maria de 24 anos, Felipa, 18, José Joaquim, 15, e Pedro Henrique, 13) ela garante que a idade é somente um número. “Digo que você envelhece pelo olhar do outro. Se não falassem para mim coisas do tipo ‘você está ótima para a sua idade’, eu não pensaria sobre isso. Claro que gosto de ouvir que estou bem, mas há um etarismo nesse comentário. Idade é um número. Ser feliz é um estado de espírito”. 

Lula quer reforçar área de inteligência

O governo estuda formas de aumentar a alocação de recursos na área de inteligência, notadamente na Abin. O objetivo principal é reforçar a atuação do órgão no exterior, com foco na aquisição de equipamentos e ampliação do número de agentes fora do Brasil. A Abin tem representações em 18 países, entre os quais os Estados Unidos. O pano de fundo da suplementação orçamentária da Agência é a ofensiva de Trump. O governo Lula parte da premissa de que precisa ter mais informações. As circunstâncias exigem o fortalecimento da estrutura da inteligência. O Brasil destina uma esquálida proporção de 0,005% do PIB para o setor. Nos Estados Unidos, essa fatia chega a 0,4% do PIB. A Abin, cabeça do Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne 48 órgãos, sofre de permanente escassez de verbas. O orçamento da Agência para este ano é de R$ 831 milhões e os recursos estão comprometidos com o custeio. O dinheiro para investimento não passa de R$ 11,5 milhões, metade do valor desembolsado no ano passado.

Além da diplomacia

O governo acha que o impasse com os EUA vai além da diplomacia. Importante é estabelecer canais de negociação e mais ainda ter informações para subsidiar tomada de decisões. Operações rarearam por falta de dinheiro e viagens estão praticamente suspensas. Um dos alvos são as células bolsonaristas dentro e fora do país (leia-se Eduardo Bolsonaro). O "03", não é de hoje, está no radar da Abin, da PF e de diplomatas brasileiros nos EUA. E a Polícia Federal já abriu investigação contra Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e é notório articulador e operador de Eduardo junto ao governo norte-americano.

Giba Um

Parceria de milhões

Um dos grandes nomes da música atual, a cantora anglo-albanesa Dua Lipa aacaba de fechar uma parceria de peso com a Porsche. Em plena turnê  (Radical Optimism) colaborou para leiloar um modelo exclusivo do modelo 911 GT3 RS que mistura a cor turquesa, com faixas em vermelho, dourado e verde-escuro, em referência ao design de palco e às apresentações da cantora e com assinatura “Dua Lipa Rennstall” aparece nas laterais e no capô. O automovel foi leiloado  pela Sotheby's por 365 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) e todo o valor arrecadado será doado para a Sunny Hill Foundation, instituição criada por Dua Lipa em 2018, com foco na promoção da arte e da cultura em Kosovo, país onde a artista — nascida no Reino Unido — viveu durante a adolescência. A parceria não parou por aí. Dua Lipa também estrelou e co-dirigiu um comercial para promover o novo Porsche Macan, totalmente elétrico. Desde o início, ela compartilha de forma criativa seu processo imaginativo ao perguntar: “Como eu produziria um comercial para a Porsche?”. A partir daí, cenas repletas de originalidade surgem: desde escapar de um casamento, ser perseguida por motoqueiros. O clímax ocorre no meio de uma savana, onde é cercada por elefantes, cavalos e outros animais selvagens, criando uma atmosfera única e memorável que reflete toda sua ousadia artística e personalidade vibrante.O comercial dura dois minutos foi realizado pela agência alemã Grabarz & Partner e filmado na Cidade do México.

Giba Um

Prisão mantida

Depois da audiência de custódia, a deputada federal Carla Zambelli permanecerá presa durante o processo de extradição movido contra ela pela Justiça brasileira. A informação foi confirmada pela embaixada do Brasil na Itália e pela Polícia Federal. Carla está reclusa na penitenciária feminina Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário de Rebobbia, na periferia de Roma. A defesa de Carla pediu que ela aguardasse o processo de extradição em liberdade. O pedido deve ser analisado em meados deste mês. 

Ameaçada de morte

A jornalista Eliane Cantanhêde, 73 anos, acaba de deixar a GloboNews depois de 15 anos de contrato. Era comentarista do programa ‘Em Pauta’ e pediu demissão para reduzir a carga de trabalho.  "Trabalhar das 8h da manhã até as 10 da noite, apanhar de todo lado na internet... Cansei. Tinha de abrir mão de um dos quatro empregos e abri". Detalhe: "Apanhar de todo lado na internet" significa uma campanha de bolsonaristas contra Cantanhêde devido às suas competentes análises da política nacional - e internacional, graças a Trump. Muitos chegaram a ameaçá-la de morte. 

Fortuna de Marta

O jornal espanhol Marca publicou um ranking com as jogadoras mais ricas de futebol que estavam na lista da Copa do Mundo Feminina. A brasileira Marta apareceu na primeira posição com fortuna estimada em US$13 milhões (perto de R$ 73,4 milhões). O salário de Marta no Orlando Pride gira em torno de US$ 400 mil (RS 2,25 milhões) por ano. Neymar, para comparar, recebia 100 milhões de euros por ano (R$ 612,8 milhões) de salário no Al-Hilal, da Arabia Saudita. Agora, a seleção feminina brasileira venceu a Colômbia (nas penalidades) e conquistou o nono título na Copa Americana Feminina.

Mistura Fina

Aliados de Bolsonaro (Valdemar Costa Neto, senador Rogério Marinho e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante) buscaram o ministro Gilmar Mendes (STF) para tentar convencê-lo a apoiar a ideia de remeter o processo da trama golpista à primeira instância. A proposta seria retirar Alexandre de Moraes, relator do caso, do foco dos bolsonaristas e do governo Trump. A conversa foi cordial, mas Gilmar foi direto ao descartar qualquer possibilidade de que os pleitos apresentados fossem atendidos.
 
O Departamento do Tesouro dos EUA explicou que o enquadramento de Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa na Lei Global de Magnitsky, não tem o objetivo de punir e sim de promover uma mudança positiva de comportamento”. Diz que os sancionados podem pedir sua exclusão da lista de atingidos pela lei, mas não há sinais de que o ministro do STF pretenda fazê-lo, nem sinal de que os EUA o concedessem. O Tesouro define o caso como "consequência tangível".
 
Outro objetivo da sanção seria "proteger o sistema financeiro dos EUA de abusos cometidos por essas mesmas pessoas". Entre as proibições impostos para a sancionados pela Magnitsky está a de receber qualquer contribuição ou fundos, bens ou serviços. Mais: assinar streams tipo Netflix, usar qualquer rede social ou WhatsApp e comprar na Amazon estão entre as proibições aos sancionados.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, vai colocar o pé na estrada em busca de investidores para o programa de desestatização do estado. Pretende ir ao Oriente Médio, em road show para a venda da Cemig e da Copasa. O alvo são fundos soberanos, alguns já com investimentos no Brasil, como Mubadala, de Abu Dhabi e do Public Investment Fund, de Arabia Saudita. No caso da Copasa, a ideia é realizar o leilão no primeiro trimestre de 2026.
 
O bloco da direita já se mexe de olho na vaga de Eduardo Bolsonaro para o Senado. Guilherme Derrite (PP), secretário de Segurança Pública de São Paulo, é nome certo. Outros supostos pré-candidatos: Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, o evangélico deputado Cezinha de Madureira (PSD); também deputado Ricardo Salles (Novo), Rodrigo Manga (Republicanos) conhecido como "prefeito do TikTok" por sua atuação nas redes sociais e outros.


In – Torta de Biscoito Champanhe
Out – Torta Banoffee de Travessa 

