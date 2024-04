Acelerando Crescimento Empresarial: Caminho de Tecnologia e Inovação

GIBA UM

de SÔNIA GUAJAJARA // ministra dos Povos Indígenas em discurso no dia do Índio (19)

Quem diria: a alta no preço do azeite de oliva fez o produto virar artigo de luxo no mundo todo. No Brasil, supermercados já tratam o azeite como tal: em algumas redes, os vidros levam lacres de segurança antifurto, como bebidas alcóolicas de primeira linha, cosméticos e eletroeletrônicos.

Mais: a imagem surpreende quem tinha antes o azeite como ingrediente do dia a dia. O lacre também tem sido usado no país que é o maior produtor de azeite do mundo, a Espanha (lá, usam correia, chave e cadeado). No Brasil, desde 2020, o azeite ficou 44,23% mais caro.

Baby Boom

Neste ano várias celebridades anunciaram sua gravidez, sejam elas mamães de primeira viagem ou já no seu segundo, terceiro ou mais filhos. E alguns destes anúncios pegam os fãs e a mídia de surpresa. Foi o caso de Vanessa Hudgens, que confirmou sua primeira a gestação ao cruzar o tapete vermelho do Oscar 2024, já ostentando suas novas curvas.

Sua parceira e ‘rival’ do High School Musical, Ashley Tisdale também está grávida, mas está é sua segunda gestação, ela é já mãe de Jupiter de 3 anos. Aqui nas terras brasileiras Virginia Fonseca confirmou sua terceira gravidez com o cantor Zé Felipe e atriz Sthefany Brito sua segunda. Já a atriz Leandra Leal anunciou sua primeira gestação biológica (ela já é mãe de uma menina por adoção), assim como a cantora Iza que espera seu primeiro filho.

Agora a modelo Raica Oliveira, que ficou conhecida por namorar o ex-jogador Ronaldo Fenômeno também anunciou sua gravidez, fruto do relacionamento com o também modelo espanhol Sean Gabriel, de uma forma diferente. Acaba de posar com sua barriguinha aparente para campanha do Dia das Mães da grife Lenny Niemeyer. É sua primeira gravidez e já vem em dose dupla, a modelo está grávida de gêmeos, mas não dá mais detalhes.

"Eu estou muito feliz, é um momento muito especial. Além de celebrar essa data especial que para mim será a primeira vez, celebro também a amizade com a Lenny que durante décadas faz parte de um lugar muito especial no meu coração e da minha família. Ela fez o meu primeiro desfile aos 15 anos e, desde então, foi amor à primeira vista”.

O ministro e o “herdeiro”

Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão atônitos até agora. O também ministro da Alta Corte, Kássio Nunes Marques autorizou, na semana passada, a retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério de Andrade e revogou o recolhimento noturno domiciliar (até às 20h) que era imposto ao contraventor.

Ele usava o equipamento desde dezembro de 2022 quando foi preso pela Polícia Federal e Gaeco, que encontraram em sua casa documentos que mostravam o pagamento de propinas a delegacias do Rio. Andrade é considerado o “herdeiro” do reino do tio e bicheiro famoso Castor de Andrade, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Seu filho Gustavo é chamado de ‘príncipe regente’. Andrade era chefe de Ronnie Lessa, assassino confesso de Marielle Franco e já havia sido investigado como um dos mandantes do crime. Kássio foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e identificado como “o ministro que toma tubaína com Bolsonaro”.

Coleção

A canetada de Kássio Nunes Marques é considerada escandalosa, mas não surpreende. O ministro coleciona uma série de decisões, entre elas, quatro revogações de prisões, que fizeram a alegria de Andrade, considerado o bandido mais perigoso do estado. Mantém o controle armado de dezenas de bairros do Rio.

Na nova decisão de Kássio é chamado de “um cidadão exemplar, vítima de constrangimento ilegal”. Ele conhece quem é o chefão do jogo do bicho e seu histórico de fugas e subornos de agentes públicos.

Novos voos

Depois de quase 6 meses na geladeira do SBT, a jornalista e apresentadora Chris Flores anunciou sua saída da emissora de Silvio Santos. Ela que teve seu nome cotado para apresentar a 10ª edição do Bake Off Brasil: Mão na Massa, no lugar de Nadja Haddad (que também saiu da emissora), já que substituiu a apresentadora por alguns episódios em 2020, por causa do afastamento de Nadja, por conta da covid-19, mas não vingou, a atração será comandada por Fabiana Karla.

Chris justificou: “No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo. Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida. Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também. É um ciclo que se encerra”.

E finalizou: “Estou em um momento de ressignificação, de entender o que vou fazer, onde e como. É um momento de reestruturação pessoal e de carreira. Por isso eu precisava colocar um ponto final na relação com o SBT. Você não tem um recomeço se não finaliza”.

In – Brigadeiro de cerveja

Out – Brigadeiro de mojito

Meias que falam

Vira e mexe, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin usa meias com desenhos coloridos – e quase sempre ligados a algum tema. Na inauguração da nova sede da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), em São Paulo, usava um par repleto de pequenos carros.

Há quem aposte, inclusive, que ele está esperando um evento do recriado Ministério das Mulheres (a titular é Cida Gonçalves), para exibir outro par de meias, esse com muitos coraçõezinhos coloridos.

Irmãs Cajazeiras

A reunião fora da agenda de Arthur Lira (PP-AL) e Rui Costa (Casa Civil) teve como prato do dia a sucessão do presidente da Câmara.

O Planalto acha que Alexandre Padilha (Relações Institucionais), agora distribuindo emendas parlamentares para deputados aliados do governo, possa excluir da disputa o próprio governo como aconteceu na gestão de Dilma Rousseff favorecendo a eleição de Eduardo Cunha.

Padilha diz que Elmar Nascimento foi derrotado no episódio Chiquinho Brazão; o governo acha que ele, candidato de Arthur, cresceu. Lira e Costa praticaram e continuam praticando seu esporte favorito: falar mal de Padilha. Já ganharam o apelido de Irmãs Cajazeiras (da novela O Bem Amado).

Pérola

MUDOU DE OPINIÃO

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem negociado diretamente com o governo de Guiana uma parceria para a extração de gás na faixa da Margem Equatorial que pertence ao país vizinho. O acordo envolverá a venda de combustível para o Brasil – e claro, envolverá a Petrobras.

Parece provocação de Silveira a Jean Paul Prates. O presidente da estatal disse, no começo do ano, que “não é hora de apostar na Guiana”. Fazendo malabarismo para permanecer no cargo, há quem aposte que Prates deve ter mudado de opinião.

Gente fina

Na semana passada, provocado pelo grito “cassação ou cadeia”, de Zeca Dirceu (PT-PR), filho de José Dirceu que voltou a circular na cena política, o senador Sérgio Moro (União-PR), que comemorava sua inocência, não perdoou: “Cadeia é uma coisa do teu pai”.

Por outro lado, prospera no X (antigo Twitter), a tese de que a PEC antidrogas é “jogo cominado” com o STF e vale mesmo o aviso do ministro Gilmar Mendes na Band News: será dos ministros a última palavra.

E no estilo digital, depois do anúncio de Arthur Lira de que vai permitir a abertura de cinco CPI este ano, o site das Comissões da Casa, por conta de um gozador, poderia exibir o aviso: “Erro, tente mais tarde”.

DEDO EXTRA

No próprio CNJ, há quem aposte que teve o dedo de Alexandre de Moraes na decisão do corregedor nacional da Justiça, Luis Felipe Salomão, de afastar a juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, além de outros três magistrados da Lava Jato – punição em parte, anulada posteriormente pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Salomão é próximo de Moraes desde 2020, quando os dois atuaram juntos no TSE. Na Corte, a sintonia entre os dois chamava a atenção: raras vezes tiveram votos divergentes. Na posse de Moraes no TSE, Salomão vaticinou: “Ele vem com tudo”.

Primeiro grau

O advogado de Rogério de Andrade, André Calligari, avisa que seu cliente vai continuar respondendo a ação penal no primeiro grau.

O contraventor é acusado de chefiar uma organização criminosa que explora jogos de azar como o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos na Zona Oeste do Rio. Também há processos contra ele por lavagem de dinheiro e corrupção ativa.

Andrade foi preso (e solto por Kássio) em setembro de 2021, agosto de 2022 e junho de 2023. Em seus tempos de tornozeleira, continuava na ativa: em março, uma operação prendeu 18 PMs que atuavam ilegalmente como seus seguranças.

Quadra paga

Na semana passada, Jair Bolsonaro queria lançar oficialmente, a candidatura de Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin, à prefeitura do Rio e a quadra da Mocidade de Padre Miguel foi oferecida de graça. Os dois aceitaram desde que pagassem R$ 10 mil pelo aluguel do local.

Não queriam ser associados diretamente com Rogério de Andrade. Mais: devido ao recolhimento noturno decretado pela Justiça, Rogério não pode ver sua mulher Fabiola Andrade desfilando pela Padre Miguel no Carnaval. Era sua estreia à frente da bateria da escola. O ministro Kássio Nunes Marques viu: ele assistia o desfile no camarote especial da agremiação.

