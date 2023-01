"Agora reclama que estão presos querendo a prisão seja uma colônia de férias"

Estados brasileiros perderam mais de R$ 100 bilhões com a sonegação fiscal de postos de combustíveis nos últimos anos: são dados do Instituto do Combustível Legal, entidade criada para promover o combate ao comércio irregular.

Mais: estudo da FGV revela que são perdidos anualmente com sonegação, fraudes e inadimplência nada menos do que R$ 26 bilhões (R$ 14 bilhões relativos a fraudes contábeis e inadimplência e R$ 12 bilhões correspondem a fraudes operacionais)

Familiares

Não eram apenas “familiares” do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que estavam participando de manifestações nas portas dos quartéis, agora desmontadas. Nas investigações da Polícia Federal no acampamento de Brasília foram encontrados familiares de oficiais das Forças Armadas. Entre outros, estava lá a mulher do general da reserva Villas Boas, ex-comandante do Exército e autor de posições supostamente a favor dos bolsonaristas. Mais: o ministro Flávio Dino (Justiça) está levando ministros (começando por Múcio) a encontros com os comandantes militares nomeados por Lula.

LIBERADOS

A Polícia Federal já liberou cerca de 600 pessoas que haviam sido presas na segunda-feira (9) acusadas de participar dos atos golpistas na praça dos Três Poderes. Na lista, estão idosos com mais de 65 anos, mulheres que têm filhos pequenos e pessoas com comorbidades graves. A decisão teria sido “uma questão humanitária”. Até entre bolsonaristas menos furiosos muitos se perguntam o que estariam fazendo no acampamento de Brasília mulheres com filhos pequenos e pessoas com graves comorbidades.

“Falha grave”

Petistas estão acusando de “falha grave” a falta de atuação no ataque dos bolsonaristas aos prédios dos Três Poderes, domingo, do Batalhão da Guarda Presidencial na defesa do Palácio do Planalto. O Batalhão é do Exército, ligado ao Ministério da Defesa. José Múcio não é querido pelos petistas que não perdoam o voto dele, então ministro do TCU, condenando as pedaladas de Dilma Rousseff. A guarda era coordenada pelo GSI, defenestrado pela mesma Dilma em 2015. Michel Temer a reativou em 2016 e Bolsonaro colocou lá, com poder, o general da reserva Augusto Heleno.

NÃO SAI

O deputado André Janones (Avante-MG) disse no Twitter que José Múcio Monteiro (Defesa) ia renunciar “dentro de horas” e o ministro contra-atacou: “Só se ele for assinar essa carta. Isso lá é hora de abandonar o presidente?”. José Múcio vem sendo defendido pelo ministro Flávio Dino (Justiça) e Lula não pensa na saída dele. Um bloco de petistas, contudo, já conversavam com o senador Jaques Wagner, que já foi ministro da Defesa (governo Dilma) e que poderia reassumir a Pasta.

Novo ato

Dias após a depredação dos prédios dos Três Poderes bolsonarista voltam a convocar novo ato que deverá atingir supostamente todo o país. Agora, para a próxima segunda-feira (16), estão espalhando banners anunciando “Paralização Nacional”. E explicam a estratégia: “Todos em casa – Vamos tirar o poder deles de multar, prender e armar ciladas”; “Ruas vazias – Sem violência”; “Caminhoneiro – Recolham seus caminhões, agora – não abasteça. Empresários – Fechem. Vai ser uma reação em cadeia”. E mais abaixo: “Pelo Brasil e pelos patriotas presos. Nosso último grito. É agora ou nunca”.

Novo trabalho

A apresentadora Angélica, 49 anos em entrevista a Vogue Brasil falou sobre os ensinamentos que teve no passar dos anos, como no relacionamento e até mesmo sobre o corpo. Um dos assuntos que não tem vergonha de falar é sobre a menopausa, que no seu caso foi precoce. Ela acredita que quanto mais se fala sobre o assunto e tantos outros se quebra estigmas impostos pela sociedade. “Aprendi que quando a menopausa vem, ela chega meio que avassaladora, com os calores, a falta de libido, a queda de cabelo, o ressecamento da pele, a mudança de humor… Eu tive que parar e me olhar, para cuidar disso tudo de dentro para fora. Isso incentivou ainda mais o meu autocuidado”.

Sobre autocuidado ela decretou: “Acredito que são muito importantes, sim, mas não diria que é um luxo, porque, quando falamos assim, as pessoas acabam achando que isso é coisa para ricos, só para quem tem tempo. Precisamos desmistificar isso. Acho que tem que ser um luxo para todos. Pequenas e grandes coisas que todos podem fazer”. Mais: longe da Globo desde 2020, recebeu um novo convite para retornar a emissora e as negociações estão bem avançadas. Mas nada de programa o convite surgiu para ela atuar como atriz.



Primeira vítima

A invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, pode ter feito sua primeira vítima: é o ex-ministro e atual senador Rogério Marinho (PL-RN), que quer disputar a presidência do Senado com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ocupante da cadeira e candidato à reeleição. Analistas acham que a candidatura de Marinho perdeu força e Rodrigo Pacheco teria um caminho consolidado para ficar mais dois anos à frente do cargo.

Como a candidatura de Marinho é um projeto pessoal de Jair Bolsonaro, qualquer vinculação com o bolsonarismo, ao menos nas próximas semanas, é vista com prejudicial. A tendência é haver uma associação entre o vandalismo e a postura do ex-presidente. Outro fator que compromete a candidatura de Marinho é que, depois das invasões, ele teria sido taxado de radical por senadores ao sinalizar a favor do impeachment de ministros do STF.

Despedindo do personagem

Chega ao fim hoje a novela Cara e Coragem, que apesar de ter um bom elenco não agradou muito o público. Teve seu fim antecipado e será substituída por Vai na fé. Um dos personagens que mais agradou foi a Pat, vivido por Paolla Oliveira. Pat era uma dublê, e a atriz contou em entrevista que em uma das últimas cenas gravadas, foi a mais difícil de fazer, quando precisou fazer rapel de ponta-cabeça em cena externa, só que havia jantado.

“Ninguém tinha me avisado que eles tiveram a grande ideia de fazer um rapel de ponta-cabeça, e eu tinha acabado de jantar. Amor, na hora que me virou, eu falei: ‘Pelo amor de Deus, me desce! Tô passando mal!’. Mas consegui. Respirei fundo, subi e desci uns três ou quatro andares de um prédio de cabeça pra baixo”. Mas disse que o personagem deixará saudades: “Eu me despeço da Pat com um misto de sentimentos. A Pat mostrou a firmeza com doçura, a ação com amor e gentileza, são coisas minhas que levei para ela”.



Vídeo investigado

O novo vídeo de Jair Bolsonaro questionando a lisura das eleições (apagado depois), de acordo com advogados criminalistas e professores de Direito, pode ser considerado desde à incitação a outras infrações até crime contra honra. A avaliação, contudo, não é unanime, mesmo o vídeo sendo acompanhado de um texto que diz que Lula “não foi eleito pelo povo, foi escolhido e eleito pelo STF e TSE”. Alguns especialistas consideram que, no mínimo, é uma postura de incitação à prática do crime, o que é previsto pelo Código Penal.

Outra versão

Esta semana, na CNN Brasil, o ex-ministro da Defesa Raul Jungman disse ser impossível uma invasão aos Palácios do Planalto, Alvorada e Jaburu. No subsolo dos três, existe uma guarda permanente de 40 homens treinados e armados até os dentes. Tem comunicação permanente com o QG e autoridades para pedir reforço até batalhões. A sede do QG do Exército está a cinco quilômetros da Praça dos Três Poderes. Jungman chegou a insinuar que sem a colaboração da segurança do Palácio, nenhum deles teria cruzado a porta principal.

Donos da bola

O governo do Rio deverá estender, mais uma vez, o contrato de concessão do Maracanã com a dupla Flamengo e Fluminense. Seria mais uma renovação em caráter temporário, até que se resolva o imbróglio em torno da nova concorrência. Em outubro passado, o TCE suspendeu a licitação que estava marcada para o mesmo mês, depois que técnicos da Corte identificaram mais de 200 falhas no processo. Quanto mais demora, Flamengo e Fluminense vão se beneficiando das renovações.

REVOGAÇÃO

Concessão da controversa honraria voltou a ser tema de debate na região na qual nasceu bisavô de Bolsonaro após os atos de vandalismo de domingo. Parlamentares da região do Vêneto, na Itália, começaram a pressionar a prefeita da comuna de Aguillara, Alessandra Buono, para que ela revogue a cidadania honorária concedida ao ex-presidente em 2021. Entre os partidos que pediram a revogação da cidadania estão o Partido Democrático, o Movimento Cinco Estrelas, os Verdes e a Refundação Comunista.

MISTURA FINA

O MINISTRO Rui Costa quer aumentar o poder da Casa Civil. Tem defendido que a Infra S.A., criada na gestão Bolsonaro, seja desfeita, com a reativação das duas estatais que lhe deram origem – a Valec e a EPL – Empresa de Planejamento e Logística. A ELP, Rui Costa quer levar para a Casa Civil e passaria a ser um órgão voltado à formulação de projetos vinculados ao PPI (Programa de Parceiras de Investimento) e ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Já a Valec, recriada, permaneceria no Ministério dos Transportes, comandado por Renan Filho.

MÁRCIO França (PSB-SP) ministro de Portos e Aeroportos, pediu a destituição de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF com prisão decretada, do conselho de administração da concessionária que opera o aeroporto do Galeão, no Rio. A empresa vai fazer até uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar do afastamento de Torres, que participa do conselho há algum tempo por indicação de Jair Bolsonaro (acumulava com a Pasta da Justiça).

ASSESSORES muito chegados têm aconselhado Lula a convocar o Conselho de Defesa Nacional. A Ideia é manter o Conselho permanentemente convocado até a debelação de movimentos golpistas e a identificação e responsabilização de seus articuladores e financiadores. A medida permitiria a Lula levar para dentro do colegiado todas as discussões sobre a crise institucional em e, sobretudo, as ações de enfretamento dos ataques antidemocráticos e seus autores.

BOLSONARISTAS dizem que a unanimidade a favor da intervenção do DF não traduz a verdade. No Senado, foram oito contra. Na Câmara votação simbólica ignorou votos como o de Bia Kicis (PL-DF). Ajudou muito, contudo, o relator Bueno Pereira Junior (PT-MA), ser afilhado político do conterrâneo Flávio Dino (Justiça).

A RETOMADA da parceria entre os Ministérios Públicos do Peru e do Brasil não deu certo. Não houve acordo para novo convênio de cooperação no âmbito das investigações contra empreiteiras brasileiras no país vizinho. A ruptura se deu depois que a Novonor (ex-Odebrecht) denunciar que as autoridades peruanas haviam violado acordo e os procuradores estavam usando provas produzidas no Brasil em ações contra a empresa. Traduzindo: a versão peruana da Lava Jato também dá sinais de fenecimento.

A ÔMEGA Energia procura investidores para financiar a construção de um segundo complexo de geração eólica no Texas, chamado de projeto Goodnight 2. Há conversas com a Goldman Sachs, que já é parceira da empresa brasileira na instalação do Goodnight 1, parque eólico em construção também no Texas. O investimento é de US$ 400 milhões. No ano passado, o fundo inglês Sctis, que administra mais de US$ 20 bilhões em ativos, aportou cerca de R$ 1 bilhão na companhia.